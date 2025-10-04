«Я не мог сдержаться». Мощный скандал в РПЛ — игрок «Ахмата» обвинил Сперцяна в расизме

«Ахмат» потерпел первое поражение в РПЛ после возвращения Станислава Черчесова на пост главного тренера. Грозненская команда гостила в Краснодаре и уступила действующему чемпиону — 0:2. После игры полыхнуло по полной программе. В центре внимания оказались защитник «Ахмата» Усман Ндонг и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.

Что произошло в матче

На 85-й минуте Ндонг получил красную карточку. Арбитр Инал Танашев показал её после просмотра повтора. Видно, что Ндонг и Сперцян обменялись репликами, после чего сенегалец дважды двинул сопернику плечом. Второй удар пришёлся в челюсть, после чего футболист сборной Армении оказался на газоне — из губы пошла кровь.

Сперцян с кровью после стычки с Ндонгом Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

Стычка Сперцяна и Ндонга Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

Ндонг иронично аплодировал арбитру, когда тот объявлял решение на весь стадион. По словам Танашева, африканец получил красную за агрессивное поведение, а Сперцяну дали жёлтую за провокационные действия.

Что говорили после игры

Для начала перенесёмся на пресс-конференцию Черчесова. После удаления Ндонга тренер «Ахмата» отказался от общения с капитаном «Краснодара».

Станислав Черчесов главный тренер «Ахмата» «Сперцян может сейчас подойти ко мне, и мы поговорим. Я его уважаю, однако не тот случай, когда надо сразу подходить. Он спровоцировал нашего футболиста, не надо подходить после этого. Не хотел с ним говорить. Спровоцировали ли Ндонга? Не знаю, меня там не было — не хочу судить. Но человек просто так никогда ничего не делает. Он серьёзный парень».

А вот слова Ндонга оказались более резонансными. «Сперцян приблизился ко мне и сказал: «Закрой рот, чёрное говно». Я же не сумасшедший, чтобы бить его. Зачем мне что‑то придумывать, если он это сказал. Я не мог сдержаться, потому что меня оскорбили. Удивлён, что такое говорит капитан команды соперника. Нет смысла что-то спрашивать у Сперцяна. Он скажет, что ничего не говорил», — сказал Ндонг «Матч ТВ». Футболист «Ахмата» добавил, что Эдуард произнёс ругательство на португальском языке.

Сперцян пришёл в микст-зону и сообщил, что не оскорблял Ндонга на расовой почве: «Ндонг понимает, что подвёл команду, поэтому начинает что-то придумывать. Он недавно приехал в чемпионат. Наверное, не знает меня или не понимает каких-то вещей. Конечно, это провокация. Как я могу сказать то, что он мне приписывает? Думаю, он должен первым извиниться за то, что мне сказал. Задел мою семью, оскорбил маму. Сказал фразу, а я знаю перевод. Это некрасиво. Я ответил на их языке: «Заткнись!»

Эдуард добавил, что после инцидента у него сломано несколько верхних зубов. Наверняка теперь соответствующие органы проведут тщательное расследование. Но хочется, чтобы мы обсуждали футбол, а не подобные скандалы.