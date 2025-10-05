Такой Винисиус нужен «Мадриду»! Звезда «Реала» перечеркнул вспышку Микаутадзе

«Реал» одержал седьмую победу в восьми матчах чемпионата Испании. И вторую – за неделю. После разгрома «Кайрата» в Алма-Ате команда Хаби Алонсо переиграла «Вильярреал» (отстававший перед этим туром всего на два очка) в Мадриде.

Хаби Алонсо поменял почти всю линию обороны по сравнению со встречей с «Кайратом». В центре пару Хёйсену составил Милитао, а не Алаба. На левом фланге вместо Франа Гарсии появился Каррерас, на правом вместо Асенсио – Вальверде, чей выход там стал своеобразным ответом на слухи о нежелании уругвайца играть на этой позиции. Зато в других линиях главный тренер «Реала» двигать фигуры не стал. «Сливочные» сразу забрали мяч и территорию, перевес по владению был 73% на 27%. «Вильярреал», защищаясь чёткими 4-4-2, чередовал средний и низкий блок.

Команда Марселино Гарсии Тораля всем своим поведением на поле показывала, что приехала на «Сантьяго Бернабеу» за ничьей. Это доказывал и простой статистический факт: за 40 минут с начала матча «Вильярреал» не сделал ни одного касания в штрафной Куртуа. Только незадолго до перерыва «жёлтые» создали голевой момент, когда форвард Олувасейи нырнул за спины Хёйсену и Милитао, но, убежав один на один, проиграл дуэль голкиперу «Реала». Он же, кстати, нанёс и первый удар «Вильярреала» на 20-й минуте. До этого гости просто терпели в обороне.

Хозяева в первом тайме 12 раз пробили по воротам «Вильярреала» и наиграли на 1,13 по xG, вот только с точностью у «Реала» возникли проблемы. Как ни удивительно, команда Хаби Алонсо тоже всего раз попала в створ. Винисиус Жуниор был максимально заряжен, очень часто встречался с мячом, обыгрывал и сделал несколько передач под удар. Например, с его паса мог забить Тчуамени. Самый мощный отрезок подарил «Реалу» пару-тройку настоящих голевых моментов, и в центре внимания оказывался молодой Мастантуоно. Однажды таланту мадридцев здорово не повезло, когда его выстрел из убойной позиции заблокировал Вейга.

А вот после перерыва первая же опасная атака «Реала» завершилась голом. Началась она с длинного перевода с правого фланга. После чего всё решило индивидуальное мастерство Винисиуса Жуниора, приправленное капелькой удачи. Бразилец ушёл от крайнего защитника Моуриньо, как от стоячего, словно перед ним был не молодой Сантьяго, а старый Жозе, и пробил по воротам. Мяч влетел в сетку рикошетом от ноги Комесаньи. Забавно, что голевая передача, по всей видимости, будет записана на Мбаппе. Хотя Килиан на самом деле лишь слегка подкорректировал полёт мяча головой.

ВИНИСИУС ЖУНИОР ЗАБИВАЕТ ГОЛ «ВИЛЬЯРРЕАЛУ» Фото: Denis Doyle/Getty Images

«Вильярреал» после пропущенного гола поднял голову. Хотя «Реал», казалось, успешно возвращает себе мяч после прессинга, несколько контрвыпадов команда Марселино Тораля провела. Прежде всего за счёт движения свежего Микаутадзе – героя сборной Грузии на Евро-2024. Жорж забил бы, если бы Пепе точно выкатил ему мяч на пустые ворота. А в середине второго тайма снова сделал разницу Винисиус Жуниор. Два вышедших на замену игрока мадридцев – Камавинга и Беллингем (один нашёл другого пасом между линиями) – раскрутили атаку, и бразилец заработал пенальти. Его снёс в штрафной Марин. Сам же Винисиус Жуниор исполнил 11-метровый, причём пробил неважно, однако мяч пролетел под рукой голкипера Тенаса.

Микаутадзе всё же вернул в игру «Вильярреал». Опорники и защитники «Реала» прозевали открывание грузина в полукруге, Жорж получил мяч и двумя касаниями отправил его в нижний угол ворот Куртуа. Но затем Винисиус Жуниор отправил в раздевалку Моуриньо – уругваец заработал вторую жёлтую карточку, сбив улетавшего по флангу бразильца. Вдесятером у «Вильярреала» не было шансов. Команда Хаби Алонсо создавала голевые моменты и забила третий на 81-й минуте после отбора на чужой половине. Мбаппе не ушёл с поля без гола, разыграв двоечку с Диасом. Тем не менее ушёл досрочно. Килиан получил небольшое повреждение – ему потребовалась замена.

Завершил «Реал» игру с 26 ударами против девяти у «Вильярреала» (в створ – 7:2). Хороший матч для «Мадрида». А особенно – для Винисиуса Жуниора.