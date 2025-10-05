Скидки
Главная Футбол Статьи

Оренбург — Ростов — 0:1, видео, обзор матча 11-го тура РПЛ: голевые моменты, гол Сулейманова, статистика, 5 октября 2025

Пророческая замена! «Ростов» добыл победу за две минуты после неё — и «уволил» Слишковича!
Георгий Илющенко
Отчёт «Оренбург» — «Ростов» — 0:1
Аудио-версия:
Всё решил единственный гол в концовке. Крутая серия жёлто-синих продолжается!

У «Оренбурга» в нынешнем сезоне Мир РПЛ не было домашних побед. У «Ростова» — гостевых. И вот они встретились в 11-м туре. Чья серия завершилась? Ростовская.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Сулейманов – 84'    

Владимир Слишкович удивил с составом, оставив в запасе Ду Кейроса, главного креативщика Томпсона и Оганесяна. Забегая вперёд, второй и третий не вышли даже на замену. А вот кто появился в старте: Поройков (провёл всего 30 минут в РПЛ, зато красиво забил в Фонбет Кубке России «Ахмату»), Жезус (22 минуты), а также Камилов и Рыбчинский (выходили в старте ещё в августе).

Джонатан Альба же приберёг от опасной оренбургской синтетики Миронова, который больше года залечивал травму мениска. В опорной зоне его подменил Прохин. Ещё в основе оказался Голенков, а не Сулейманов.

Футбол получился вязким и MMA-подобным. Особенно в начале. Оцените статистику фолов к шестой минуте — 3:2 в пользу «Оренбурга». 8:9 — таков оказался расклад за весь первый тайм. Хозяева быстро заработали четыре угловых, но вот моментов ждать пришлось долго — до 26-й минуты, когда Чистяков в подкате нейтрализовал удар Жезуса с близкого расстояния.

Дмитрий Чистяков Подробнее

«Ростов» в конце тайма ответил кивком головой Мохеби после углового — Овсянников справился. Совершенно обычный эпизод для практически любого матча — однако сверхопасный на фоне остальных для этого. Это был единственный удар в створ на двоих за первую половину.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В перерыве Альба убрал заработавшего жёлтую Сако в пользу Семенчука. Игра пошла поживее, а количество угловых к 60-й минуте доросло аж до 12 (6:6). Количество навесов зашкаливало. Едва не состоялся шедевральный самострел, когда Хотулёв пяткой прервал прострел Роналду — мяч отлетел в перекладину.

Гол всё же случился. На 82-й минуте Сулейманов поднялся с лавки. Но не вместо Голенкова, а в пару к нему. Перестановка оказалась пророческой. Всего через две минуты Мелёхин покатил в штрафную между ног Болотову, Егор пяткой скинул на Тимура, а тот устроил расстрел. Что тут сказать, Альба — гений.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Ростов» добился пусть и тяжёлой, но уже шестой кряду победы над «Оренбургом». Ну и в целом шесть туров ростовчан никто не обыгрывает. Теперь зона стыков на приличном пятиочковом расстоянии. А вот у команды Слишковича уже четвёртое подряд поражение — 14-е место под угрозой: на него поднимется «Пари НН», если сегодня окажется сильнее главных аутсайдеров из «Сочи». Ждать ли отставки?

UPD: Через несколько минут после матча клуб объявил об уходе Владимира Слишковича.

Таблица РПЛ
