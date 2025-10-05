«Сочи» смог — первая победа сезона в яркой битве аутсайдеров! Но к Карасёву будут вопросы?

Осинькин постепенно выправляет положение клуба, а будущее Шпилевского теперь под вопросом? И посмотрите гол Босельи — красота со штрафного!

«Сочи» и «Пари НН» — две худшие команды Мир РПЛ перед 11-м туром. Сочинцы остались бы последними при любом раскладе, нижегородцы — могли обойти «Оренбург». В итоге Игорь Осинькин одержал первую победу на новом месте! Правда, при этом есть вопрос по судейству.

И у тех, и у других набралось множество перестановок по сравнению с предыдущим туром. У сочинцев к Дюпину, Солдатенкову, Стоичу, Аттийят-аллаху, Волкову и Зиньковскому добавились Мухин, Сааведра, Ежов, Камано и Ильин. У нижегородцев: к Медведеву, Коледину, Каричу, Смелову, Ильеву, Босельи и Олусегуну — Александров, Крашевский, Пигас и Царукян. Тренеры продолжают искать оптимальные сочетания.

Сперва матч напоминал предсезонный: и по антуражу с пустыми трибунами, и по качеству футбола с обилием брака и невысокими скоростями. Соперники осторожничали и не торопились создавать друг другу неприятности.

Всё изменилось на 35-й минуте. Мухин удачно, по мнению судейской бригады, вступил в отбор у Босельи, а Камано отпасовал на Ильина. Владимир сместился справа в центр и чётко пальнул низом в ближний угол. Вратарь до мяча дотянулся, а тот всё равно юркнул в сетку.

К чему тут приписка про арбитров? Просто Мухин, как показалось на повторе, ударил Босельи по ноге, и это было слишком похоже на фол. Возможно, Карасёва и его помощника на VAR Казарцева смутило, что уругваец упал на газоне не сразу. Но в итоге к монитору Сергея не позвали.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Впрочем, в самом начале второго тайма счёт стал равным. И как же красиво забил Босельи! Просто взял и перекинул стенку со штрафного! Идеальная траектория! Ранее Хуан наказывал так «Ростов», махачкалинское «Динамо» и «Спартак». В коллекции пополнение.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Стандарт, кстати, заработал Лесовой. Его Алексей Шпилевский выпустил после перерыва. Как и Кастильо. Поэтому рокировки сработали наполовину, ведь на 53-й минуте колумбиец снёс в своей штрафной Ежова. Медведев потащил удар Сааведры с 11-метрового, да чилиец сам же сыграл на добивании. 2:1! А как скромно начинали!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Знаете, что случилось далее? Обратная замена Кастильо. Дело не только в «привезённом» пенальти, ошибок в целом хватало. Судя по всему, за нижегородцев он практику больше не получит. По крайней мере, при Шпилевском. Если он, конечно, продолжит работать с командой после этого тура – это уже не так очевидно.

Босельи был близок к дублю, однако чуть-чуть не попал в дальний угол. Он же перспективно подавал в район дальней штанги, но удар Олусегуна с отскоком от газона нейтрализовал Солдатенков. Сефас с близкого расстояния стрелял под перекладину — Дюпин выручил.

Сочинцы додержали перевес и добились первой победы. Дальше — экзамен с «Зенитом». «Пари НН» же играть с «Акроном». Набор очков вполне реален. Хотя так думалось и про сегодняшнюю встречу.