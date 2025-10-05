ЦСКА устроил исторический разнос «Спартаку» в первые 18 минут! А в итоге — отскочил! Видео

От 3:0 до 3:2 — со спорным пенальти, травмой Акинфеева и выносом из пустых ворот. Великое дерби — о таком мы когда-нибудь расскажем внукам!

На этих выходных состоялось два московских дерби. В субботу посмотрели за бойней «Локомотива» с «Динамо» — и увидели аж восемь голов. ЦСКА и «Спартаку» повторить такую результативность, казалось, невозможно. Но они тоже устроили суперрезультативный триллер!

Удивительно, но Деян Станкович вернулся к схеме с тремя центральными защитниками, выпустив Бабича, Джику и Литвинова. У ЦСКА в старт вернулся Глебов, что позволило Круговому снова оказаться на родном правом фланге. Эти два фактора и оказали важную роль в стартовом сумасшествии.

Денисов отдал неудобный поперечный пас на Жедсона, и Глебов удачно сыграл в подкате. Обляков филигранно закинул вперёд, Мусаев отбросил пяткой на Кругового, и тот вырезал идеальный кросс во вратарскую. Замкнул его с близкого расстояния тот, с кого всё и началось — Глебов! Тотальная неразбериха одних и слаженность других.

Автор предголевой, увы, получил травму, и его поменял Алеррандро. И как раз бразилец заработал пенальти за зацеп Жедсона! Момент, который вызвал кучу споров. Было непонятно, случился ли фол (если он был) внутри или вне штрафной, поэтому включился VAR. Бывший арбитр Мир РПЛ Игорь Федотов поддержал вердикт.

«Чистяков сам зафиксировал фол, его звали чисто по географии. Нарушение было, Жедсон подбил левую ногу Алеррандро. Фол очевидный, но в динамике было сложно понять, где он произошёл. Решение назначить 11-метровый за нарушение по неосторожности правильное», — сказал Федотов «Чемпионату».

Обляков с пенальти забивал неоднократно, особенно в этом сезоне, и сейчас тоже справился. 2:0 к 13-й минуте!

А как вам 3:0 к 18-й минуте? Фантастика? Нет, реальность! Глебов устремился в штрафную. Подкат Литвинова помешал Кириллу, да только мяч отскочил к Алеррандро. Бразилец прострелил, а Круговой с нескольких метров по-хоккейному подправил в ворота. «Спартак» пропустил трижды настолько быстро впервые с, внимание, 1947 года! Даже «Ливерпуль», когда разошлись на 0:7, не сотворял с ним подобное!

21-я минута — новый гол! Но уже у красно-белых! Солари подал с углового, Литвинов выиграл верх и скинул на левую штангу, где караулил Жедсон. В этот момент в голове пронеслась мысль: «Они что, реально повторят за «Динамо» с «Локомотивом?»

Когда-нибудь должны были проявить себя и вратари. Солари выскакивал с Акинфеевым один на один и низом бил влево — Игоря это не смутило. А знаете, кто отправил аргентинца в забег? Максименко!

Армейцам не понравилась разница в два мяча — и они вернули прежнюю. Правда, всего на несколько минут. Обляков на своей половине поля развернулся, обошёл Жедсона и закинул налево, куда рванул Глебов. Прострел Кирилла завершил точным ударом Круговой, вот только в самом начале атаки случилась игра рукой.

«Спартак», в свою очередь, претендовал на пенальти. Тем не менее судьи на VAR не купились на картинное падение Солари между Мойзесом и Виктором. Столько событий хватило бы на несколько дерби, а всё это только за первый тайм!

На вторую половину у красно-белых вместо Бабича и Маркиньоса вышли Дмитриев и Гарсия. «Спартак» собрался давить, ЦСКА — ловить на контратаках. А ведь армейцы в обороне тоже не идеальны, о чём говорил в том числе Акинфеев.

На 57-й минуте Гаич заблокировал удар Солари, однако мяч отскочил обратно. Последовала подача на дальнюю штангу. Мойзес махнул ногой мимо, и Ливай этим воспользовался! Отставание сократилось до минимального!

Для ЦСКА этот гол принёс двойной удар: Акинфеев получил травму колена, и его заменил Тороп. Заодно вышли и Лукин с Кармо вместо Виктора и Алвеса.

Игорь Акинфеев получил травму Фото: РИА Новости

«Спартак» продолжал нагнетать. Умяров претендовал на пенальти за контакт с Кармо. VAR и здесь не поддержал красно-белых. Слово — Федотову:

«Первым на мяче был игрок ЦСКА, а дальше Умяров попал ему по ноге. Позиция у Чистякова была идеальной. Плюс, даже если человек не может на повторе разглядеть, кто был первым на мяче, можно посмотреть, куда дальше последовал мяч. Если бы в мяч сыграл Умяров, он бы пошёл вперёд и вверх, а он направился вертикально вверх. Так что никакого пенальти тут не было».

А помните вознесение святого Домингеса, когда аргентинец вынес мяч из пустых ворот и сделал «Зенит» чемпионом 2007 года? Такой же трюк на 85-й минуте проделал на ленточке Гаич, не дав отличиться Угальде! Ранее Солари красиво бил с разворота и с отскоком от газона — вмешался рикошет. ЦСКА дважды отскочил, но, впрочем, не забывал про контратаки. Алеррандро, например, чуть-чуть не успел на линии вратарской замкнуть прострел Кругового.

Милан Гаич Фото: РИА Новости

В самом конце спасать «Спартак» под навесы вышли Мартинс и Заболотный. Не получилось. И всё равно в течение 70 с лишним минут дерби болельщикам красно-белых точно не было стыдно. И ведь практически додавили! А ЦСКА — просто браво. Есть и подъём на первое место, и карнавальный футбол. Лишь бы повреждение Акинфеева не оказалось серьёзным.