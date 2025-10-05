Провалище «Барселоны» в Испании! Так при Флике ещё не проигрывали

«Барселона» потерпела второе поражение на неделе и первое – в сезоне Примеры. Чемпион сенсационно разгромлен «Севильей».

«Барса» вышла на этот матч без травмированного Ямаля. На позицию правого вингера был сдвинут Рашфорд, слева расположился Торрес, а роль центрфорварда исполнял вернувшийся в основу Левандовски. В остальном стартовый состав команды Ханс-Дитера Флика почти полностью повторял тот, что был во встрече с «ПСЖ», разве что в линии обороны Эрик Гарсия уступил своё место Араухо.

Хотя немецкий тренер бросил в бой свои лучшие силы, если не считать травмированных, чемпион «плавился» на севильской жаре. «Барселону» было просто не узнать. Каталонцам не хватало эмоций после битвы в Лиге чемпионов. Хозяева превосходили сине-гранатовых как в командном движении, так и в скорости передвижения мяча. Гости уступали в борьбе, опаздывали в отборы и на подборы, отсюда – фолы и жёлтые карточки.

«Севилья» могла заработать пенальти ещё в дебюте встречи, но в том эпизоде мяч всё-таки срикошетил в руку Ольмо от его собственной ноги. А вот на 13-й минуте Алехандро Муньис Руис назначил 11-метровый в очень непростом эпизоде. Капитан Араухо вёл борьбу с Ромеро за уходивший за пределы поля мяч. Оба игрока держали друг друга. Потом защитник «Барселоны» поставил ногу, однако не дотянулся до мяча, а форвард зацепился за неё и упал. Любое решение рефери вызвало бы негодование одной из сторон. VAR предложил Муньису Руису посмотреть повтор – тот указал на «точку». Пенальти реализовал «дед» Санчес, который когда-то в прошлой жизни играл за «Барсу». Голкипер Щенсны не угадал, куда пробьёт Алексис.

Алексис Санчес Фото: Quality Sport Images/Getty Images

К тому моменту у команды Флика не было ни ударов, ни касаний мяча в штрафной соперника. Словно в Севилью привезли не настоящую «Барселону», а её копию, неудачную подделку. Только ближе к середине первого тайма чемпион впервые зашёл в штрафную хозяев. Команда Матиаса Алмейды, который летом мог возглавить ЦСКА, однако решил уехать в Испанию, продолжала разрывать оборону соперника на скорости. Санчес раскрутил ещё две атаки «Севильи», которые должны были завершаться голами Ромеро. Нападающий, интересовавший летом «Зенит», просто прощал «Барсу». Но на 37-й минуте Исаак не мог промахнуться, когда ему на пустые ворота покатил Варгас. Этот контрвыпад севильцев начался со спорного единоборства (возможно, на Кунде сфолили), тем не менее счёт 2:0 справедливо отражал то, что происходило на поле.

Только перед перерывом «Барселона» стала подавать признаки жизни. Хозяева подсели, гости завелись. Рашфорд с Торресом поменялись местами, и на седьмой минуте компенсированного времени англичанин забил. Впрочем, сперва он загубил выход один на один – «Севилью» спас Влаходимос. А вот свой следующий шанс использовал: защитники потеряли Маркуса на дальней штанге в переходной фазе, Педри вырезал чудесную передачу, и Рашфорд забил классным ударом с лёта.

В перерыве Флик поменял двух защитников. Теперь уже Араухо уступил место на поле Эрику Гарсии, а Мартин – Бальде. «Барселона» забрала владение, «Севилья» выжидала и включалась в прессинг на своей половине поля. В некоторых эпизодах каталонцы ломали его за счёт того, что центрбеки Гарсия и Кубарси сами тащили мяч вперёд, на чужую половину. Однако первый же угловой хозяев посеял панику в обороне каталонцев. Команда Алмейды снова претендовала на пенальти. Маркао бил по воротам «Барсы», мяч попал то ли в руку, то ли в корпус Бальде – в любом случае настоящего повода для 11-метрового не было.

Темп игры во втором тайме намного больше устраивал чемпиона. Подуставшая «Севилья» была не столь опасна. Алмейда пытался добавить команде энергии при помощи замен, но с одной из них аргентинский тренер здорово ошибся. Янузай спустя несколько секунд после своего появления на поле «привёз» пенальти. Хозяева пропустили простую комбинацию гостей, бельгиец стал заваливать Бальде ещё до штрафной, но свалился защитник уже внутри. Вот только Левандовски не реализовал 11-метровый! Поляк пробил с паузой, однако отправил мяч мимо цели.

Две разные половины получились у встречи на «Рамон Санчес Писхуан». «Барселона» в итоге превзошла по ударам «Севилью» (17:13), а хозяева до 90-й минуты даже не били в створ. Но в концовке после ещё одного сейва Влаходимоса выстрелили контратакой, которую завершил двужильный правый защитник Кармона. Он за мгновение добежал от своих ворот, в которые влетел, подстраховывая голкипера, до штрафной сине-гранатовых – и зарядил в дальний нижний угол! Более того, в компенсированное время ещё одну быструю контратаку «два в два» Адамс завершил голом с паса экс-армейца Эджуке. Вот так «Севилья» разнесла чемпиона Испании. Поражений с четырьмя пропущенный и разницей в три мяча у Флика в Каталонии ещё не было.