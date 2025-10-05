Вот это подарок Талалаеву на день рождения! «Балтика» красиво вернулась в топ-5 РПЛ. Видео

Заключительный матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги состоялся в Калининграде. Там местная «Балтика» встретилась с махачкалинским «Динамо».

«Балтика» в прошлом туре прервала одну серию и продлила другую. Команда Андрея Талалаева впервые уступила в РПЛ в нынешнем сезоне — ЦСКА вырвал победу на пятой добавленной минуте. А ещё калининградский клуб не забил в третьем туре подряд. «Динамо» ужасно играет на выезде — одно очко в пяти встречах. «Балтика» пропустила меньше всех в лиге (шесть мячей), у соперника худший результат в РПЛ по забитым голам (пять).

Перед игрой поздравили арбитра Алексея Сухого, поскольку это был его 100-й матч в РПЛ. У «Балтики» свой праздник — Талалаеву исполнилось 53 года. Кстати, главный тренер хозяев минут через 15 покинул скамейку и ушёл на трибуну. Это далеко не первый подобный случай в карьере Талалаева. К примеру, так было и в прошлом кубковом матче с «Акроном».

Алексей Сухой и Андрей Талалаев перед встречей Фото: ФК «Балтика»

Первый тайм не порадовал большим количеством интересных моментов. Соперники нанесли к перерыву всего три удара в створ, два — футболисты «Динамо». Много борьбы, минимум остроты у чужих ворот. В целом можно сказать, что первая половина получилась равной. А единственный удар в створ от «Балтики» оказался результативным.

В конце тайма Сухой назначил пенальти в ворота гостей. Не сразу, а после подсказки от видеоассистентов. Мяч попал в руку Мохамеду Аззи от головы Тентона Йенне. Лучший бомбардир «Балтики» — Брайан Хиль — прервал серию из четырёх матчей без голов. Точный удар в левый от себя угол — Тимур Магомедов не дотянулся. Для нападающего сборной Сальвадора это уже шестой гол в чемпионате России.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

На старте второй половины Максим Петров показал неплохой дриблинг, и Магомедов с большим трудом справился с ударом. Гостям повезло, что мяч не заскочил в сетку. А далее «Балтика» в спокойном режиме удерживала преимущество. У «Динамо» была тяжёлая задача, если учитывать слабую игру в атаке и надёжную оборону соперника.

За четверть часа до конца основного времени Магомедов снова перевёл мяч на угловой. На этот раз бил Мингиян Бевеев — с отскоком от газона. У «Динамо» был шанс сравнять счёт, но Максим Бориско остановил удар Идара Шумахова на 89-й минуте.

А далее сработала замена Талалаева. Вышедший на замену Чинонсо Оффор удрал от защитников и спокойно переиграл Магомедова — 2:0. Спустя пару минут тренер хозяев спустился с трибуны и занял привычное место у кромки поля. Его команда прервала серию без побед и без голов.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Балтика» уходит на перерыв в топ-5 РПЛ. Отличный подарок для Талалаева! А «Динамо» ждёт тяжёлая борьба за выживание.