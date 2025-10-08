«Это совершенно неприемлемо». Отец Джоба Беллингема «ломает» сыну карьеру в «Боруссии»?

В августе у него уже случился конфликт с руководством из-за ранней замены. Но папа игрока продолжает критиковать тренера Нико Ковача.

Джоб Беллингем пока идёт по пути брата: первым топ-клубом англичанина стала дортмундская «Боруссия». Большой талант 20-летнего полузащитника очевиден. Однако старт немецкого этапа карьеры Беллингема-младшего получается проблемным. Главный тренер Нико Ковач пока не впечатлён игрой Джоба: ни одного полного матча, максимум – 71 минута во 2-м туре. За шесть встреч в чемпионате у Джоба 189 минут, в ЛЧ – 88 минут в двух играх.

И не менее важная история – поведение отца футболиста Марка Беллингема. Кажется, он оказывает негативное влияние на карьеру сына.

Беллингем-младший оказался в «Боруссии» летом 2025-го. План дортмундцев понятен: они взяли Джоба за € 30 млн у «Сандерленда», чтобы затем продать за € 100+ млн куда угодно. С Джудом схема уже сработала. Хотя младший брат сначала не хотел перебираться в Германию. «Я долгое время был настроен против перехода в дортмундскую «Боруссию» [из-за истории Джуда в клубе]. У меня были тревоги, страхи, и мне хотелось быть самим собой. Но я не думаю, что это должно было помешать мне принять правильное решение», – рассказал Джоб в июне.

Беллингем-младший дебютировал за «Боруссию» на клубном чемпионате мира. Он провёл на турнире четыре матча, забил один мяч и оформил один ассист. Тогда же главный тренер дортмундцев Нико Ковач отметил сильные и слабые стороны игрока: «У него сильные физическая подготовка и выносливость, а также хорошее чувство игры. Он ещё только привыкает к тому, что мы делали на тренировках последние четыре месяца. Ему всё ещё не хватает дисциплины, и он склонен уходить с позиции, особенно когда мяч у соперника».

Джоб Беллингем Фото: Alex Grimm/Getty Images

Джоб оказался не готов полностью реализовывать идеи Ковача на поле. Хотя матч 1-го тура Бундеслиги с «Санкт-Паули» Беллингем начал в старте, тренер заменил его уже в перерыве. И это вызвало гнев отца футболиста. По информации Sky Sports Germany, родители Джоба посетили матч, но остались недовольны решением Ковача поменять сына. После матча Марк Беллингем пришёл в раздевалку «Боруссии» и раскритиковал тренера. Также отец игрока дождался в подтрибунном помещении спортивного директора клуба Себастьяна Келя, чтобы обсудить ситуацию. Марк высказал претензии по поводу ранней замены сына, а также блеклой и невыразительной игры Дортмунда.

На следующий день босс «Боруссии» сделал заявление. «Мы все разочарованы вчерашним результатом. И всё же активная зона в нашем клубе остаётся зарезервированной для игроков, тренеров и официальных лиц, а не для семей и советников. Подобное больше не повторится. Мы дали это понять всем участникам», – сказал Кель.

В Германии поведение отца Беллингема раскритиковали. «Это совершенно неприемлемо, – сказал экс-игрок «Баварии» Маркус Баббель. – Самонадеянность некоторых родителей и то, что они воображают о себе, практически невыносимы. Чего, по мнению отцов, они достигли? Они ничего не достигли – только их сыновья приложили усилия. Вы редко услышите подобное от матерей, но отцы часто думают, что они важнее самих игроков. При всём уважении и радости, что он выбрал «Боруссию», нужно сделать всё возможное, чтобы клуб не понёс никакого ущерба. Это определённо не пошло на пользу «Боруссии». Надеюсь, Себастьян Кель понятно объяснил отцу Джоба свою позицию».

Несмотря на ситуацию с отцом, Ковач не отстранил Беллингема-младшего. Хотя сейчас Джоб стал запасным. С конца августа он появился в старте только в матче 2-го тура Лиги чемпионов с «Атлетиком». Пока у 20-летнего футболиста нет результативных действий за девять встреч сезона.

Нико Ковач главный тренер «Боруссии» «Все хотят выходить на поле чаще. Все хотят играть в каждом матче. Но тогда 11 игроков в команде было бы достаточно. Контракт с «Боруссией» означает не только хорошую зарплату, но и высокую конкуренцию. Джоб – очень талантливый футболист, однако нужно понимать, что он пришёл из второго английского дивизиона. Его потенциал огромен, но ему следует влиться в игру, ведь это большой шаг вперёд. Доволен темпом его развития. Нельзя допускать ошибку, оказывая слишком сильное давление, несмотря на имя. Думаю, это только навредит парню. Нельзя ожидать, что футболист добьётся всего, что хочет, за два месяца. Порой молодым игрокам требуется до полугода, уверен, это случится раньше».

Однако отец Беллингема не успокоился. В начале октября Bild сообщил, что Марк недоволен количеством игрового времени сына. И продолжает давить на Ковача, требуя давать тому больше минут. Интересно, что и в сборной Англии обеспокоились историей с отцом Джуда и Джоба. Футбольная ассоциация (FA), по информации Daily Mail, ограничила доступ семей и агентов в раздевалки национальных команд, чтобы избежать конфликтов.

Бывший полузащитник сборной Германии, «Баварии» и «Ливерпуля» Дитмар Хаманн отметил, что Джоб – единственная проблема «Боруссии» прямо сейчас: «Импульс, который принёс Нико Ковач, действительно впечатляет. Наконец-то есть стабильность. Вся команда работает на победу. Развитие «Боруссии» действительно хорошее. Единственная причина для беспокойства – это Джоб Беллингем. Молодой, дорогой и пока даже наполовину не такой хороший, как Джуд».

А инсайдер Саша Тавольери сообщает, что Беллингем хочет покинуть «Боруссию». По информации журналиста, Джоб очень недоволен игровым временем. Не ошиблись ли дортмундцы, купив Беллингема-младшего и получив «сырого» футболиста в комплекте с критикующим клуб отцом?