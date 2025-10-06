Сборная 11-го тура РПЛ. Икс-фактор «Локо», двигатель ЦСКА и стена «Краснодара»

Вот и пролетел 11-й тур МИР Российской Премьер-Лиги. По традиции собираем символическую сборную лучших игроков уикенда. В команду героев недели попали представители семи клубов – «Локомотива», ЦСКА, «Краснодара», «Рубина», «Ростова», «Балтики» и московского «Динамо». Футболисты расставлены в рамках условной тактической схемы 3-4-3. Главный тренер – победитель дерби.

Вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»)

«Краснодар» победил «Ахмат», чудом сыграв «на ноль» в домашнем матче. Одно из чудес сотворил как раз голкипер чемпиона России Агкацев, который отразил пенальти в исполнении Георгия Мелкадзе. Кроме того, Станислав совершил ещё пару сейвов, а в общей сумме грозненцы нанесли по его воротам 12 ударов, правда, далеко не всегда были точны.

Защитник: Диего Коста («Краснодар»)

Несмотря на то что игра «Краснодара» в обороне, мягко говоря, оставляла желать лучшего, Диего Коста особых претензий не заслужил. Бразилец выиграл шесть из восьми единоборств (по данным статистического сайта Sofascore) и совершил 13 успешных оборонительных действий, включая три отбора и два перехвата. Вдобавок он отдал четыре точных длинных паса, а главное – забил второй гол «Краснодара».

Защитник: Виктор Мелёхин («Ростов»)

Очередной солидный матч защитника «Ростова», которому, судя по всему, очень комфортно играть в тройке центральных. Мелёхин помог своей команде всухую победить в Оренбурге, выиграл восемь из девяти единоборств и совершил девять успешных оборонительных действий (включая четыре отбора). Кроме того, у Виктора пять точных длинных пасов, а в эпизоде с голом Тимура Сулейманова он сделал предголевую передачу.

Защитник: Натан Гассама («Балтика»)

Натан Гассама Фото: ФК «Балтика»

«Балтика» одержала сухую победу в матче с махачкалинским «Динамо», а значит, защитники калининградской команды справились со своей работой. Гассама уже не в первый раз в этом чемпионате заслужил место в символической сборной тура. У французского легионера 14 успешных оборонительных действий, он выиграл 12 из 14 единоборств, сражаясь с габаритными форвардами южан.

Полузащитник: Данил Круговой (ЦСКА)

Данил Круговой Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Полузащитник ЦСКА (привыкаем к такой характеристике Кругового!) – главный герой главного московского дерби. Данил отдал голевую передачу на Кирилла Глебова и забил победный мяч в ворота «Спартака», а второй его гол был отменён из-за игры рукой партнёра по команде. Ещё из статистики Кругового в этой встрече стоит выделить четыре успешных оборонительных действия.

Полузащитник: Андерсон Арройо («Рубин»)

Андерсон Арройо Фото: ФК «Рубин»

Новичок «Рубина», подписанный перед закрытием летнего трансферного окна, начал проявлять себя в РПЛ. Левый латераль забил победный гол в ворота «Крыльев Советов», выдержав наглую паузу перед ударом. Да и с оборонительными обязанностями колумбиец справился: выиграл 7 из 10 единоборств, совершил четыре успешных действия в защите, а ещё заработал на себе пару фолов.

Полузащитник: Иван Обляков (ЦСКА)

Центральному полузащитнику ЦСКА тоже удалось дерби со «Спартаком». Обляков поучаствовал в первой и третьей голевых атаках команды Фабио Челестини и стал автором второго гола армейцев, реализовав пенальти. Честно отрабатывал Иван и в защите – совершил пять успешных оборонительных действий, что можно считать дополнительным аргументом в пользу его включения в сборную тура.

Полузащитник: Данил Пруцев («Локомотив»)

«Локомотив» и московское «Динамо» выдали голевую феерию в своём дерби, а новичок железнодорожников поучаствовал в голах на первой минуте и в компенсированное время. Пруцев открыл счёт ударом в касание, а спустя 90 минут выкатил мяч открывшемуся перед воротами Александру Руденко. Также в активе Данила семь выигранных единоборств из 12, он совершил семь успешных оборонительных действий (включая четыре отбора).

Нападающий: Александр Руденко («Локомотив»)

Руденко – другой герой дерби между «Локомотивом» и «Динамо», пусть и не все согласны с тем, что после его падения в штрафной бело-голубых стоило назначать пенальти. Однако железнодорожник обхитрил Касереса, потом закрыл левый фланг «Локо» от подключений парагвайца и в самой концовке забил пятый гол своей команды. На счету Руденко шесть успешных оборонительных действий, а ещё – две передачи под удар.

Нападающий: Дмитрий Воробьёв («Локомотив»)

Конкуренция между Воробьёвым и Комличенко здорово заряжает обоих – Дмитрий отлично провёл первую треть сезона. Вот и в дерби с «Динамо» он не ушёл с поля без гола, забив четвёртый (ставший победным) мяч «Локомотива», а до этого ассистировал Данилу Пруцеву. Воробьёв поучаствовал в 19 единоборствах – это больше, чем у любого другого участника матча, нанёс четыре удара, отдал 76% точных передач и заработал на себе пару фолов.

Нападающий: Иван Сергеев («Динамо» Москва)

Иван Сергеев Фото: ФК «Динамо»

Возможно, вас удивит включение Сергеева в символическую сборную, ведь он не реализовал несколько голевых моментов. Но этот тот случай, когда скорее вратарь совершал невероятные сейвы, нежели ошибался нападающий. Иван всё же здорово открывался в створе, постоянно находил мяч и забил свой гол, вдобавок отдал замечательную голевую передачу на Бителло.

Главный тренер: Михаил Галактионов («Локомотив»)

В прошедшем туре – семь тренеров-победителей. Со своими командами выиграли Фабио Челестини, Мурад Мусаев, Рашид Рахимов, Андрей Талалаев, Джонатан Альба, Игорь Осинькин и Михаил Галактионов. Выделяем последнего, так как не каждый день выигрываются большие дерби с пятью голами. Галактионов хорошо подготовил «Локомотив» к матчу с московским «Динамо». Хотя он, кажется, затянул с переводом налево Руденко, когда соперник стал регулярно вскрывать этот фланг при помощи Касереса. Но так или иначе тренер проблему решил, а потом сделал и другие ходы, которые успешно сработали.

Сборная 11-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Сборная 11-го тура РПЛ Фото: «Чемпионат»

Кто не попал в сборную

Как обычно достойных кандидатов для включения в сборную тура было больше, чем 11, поэтому попали в неё не все. Стоит отметить также ещё целую группу игроков. Это вратарь Юрий Дюпин («Сочи»), защитники Марат Бокоев («Акрон») и Александр Филин («Балтика»), полузащитники Педро («Зенит»), Алексей Батраков («Локомотив»), Кирилл Глебов (ЦСКА) и Максим Петров («Балтика») и нападающие Джон Кордоба («Краснодар»), Николай Комличенко («Локомотив»), Владимир Ильин («Сочи»), Хуан Босельи («Пари НН») и Алеррандро (ЦСКА).

Кого мы забыли добавить в список? Делитесь своим мнением в комментариях!