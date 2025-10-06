Скидки
Главная Футбол Статьи

Ювентус — Милан — 0:0, обзор матча чемпионата Италии, 5 октября 2025, нереализованный пенальти — Кристиан Пулишич, Лука Модрич

Модрич сделал всё для победы «Милана» над «Ювентусом». Но эта игра была словно проклята
Григорий Телингатер
«Ювентус» – «Милан» – 0:0
А Леау будет тяжело уснуть после случившегося.

«Ювентус» уже приучил, что от него на своём поле можно ждать шикарных игр. Вроде 4:3 с «Интером» или 4:4 – с дортмундской «Боруссией». На этот раз вывеска вполне претендовала на ещё один яркий матч. Всё-таки «Милан» в этом сезоне тоже неплохо выглядит и идёт в лидирующий группе. Однако на этот раз веселья не получилось.

Италия — Серия А . 6-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
0 : 0
Милан
Милан

Первый тайм оказался скудным на события. Едва ли не самые яркие моменты были связаны с Мануэлем Локателли. В одном из эпизодов он пробил через себя в падении, но удар толком не получился. В другом моменте итальянцу прилетело шипами туда, куда меньше всего хочется каждому мужчине. Удивительно, как обошлось без жёлтой карточки.

«Ювентус» — «Милан»

«Ювентус» — «Милан»

Фото: Anadolu via Getty Images

Тяжело сказать, кто смотрелся лучше в первом тайме. У обеих команд отличные атаки завершились неуклюжими падениями атакующих игроков. Кристиан Пулишич, а затем и Джонатан Дэвид рухнули на газон, когда их и близко никто не касался. Вроде «Ювентус» выглядел изобретательнее в центре поля. Само собой, у хозяев едва ли не всё обострение шло через Кенана Йылдыза, который не стеснялся показывать свою технику.

При этом у «Милана» были два опасных удара от Сантьяго Хименеса. Сначала мексиканец выдал крутой сольный проход, но пробил по центру. А на 43-й минуте после неудачного дриблинга Йылдыза гости провели ещё одну атаку, которая завершилась ударом Хименеса головой. И вот тут уже получилось опасно – мяч прошёл рядом со штангой.

«Ювентус» — «Милан»

«Ювентус» — «Милан»

Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Второй тайм оказался интереснее. Уже на 48-й минуте после розыгрыша углового обязан был забивать Федерико Гатти, к которому внезапно отскочил мяч. Защитник бил наверняка с пары метров, но каким-то чудом Мик Меньян потащил. Казалось, что расплата за упущенный момент пришла быстро. Лука Модрич отдал проникающую передачу в штрафную на Хименеса, которого сбил Ллойд Келли. Судья сразу показал на точку, а VAR подтвердил, что пенальти назначен верно. К мячу подошёл Пулишич, который пробил над правой девяткой, рухнул на газон и схватился за голову двумя руками.

На этом моменты «Милана» далеко не закончились. В том числе потому что на поле вышел Рафаэл Леау. Португалец сначала пробил по воротам со своей половины поля – чуть мимо, а затем запорол абсолютно убойный момент: не попал по воротам с двух метров, хотя сначала обработал мяч, когда никто не успевал накрыть.

Рафаэл Леау Подробнее

Можно, сказать, что по моментам «Милан» превзошёл хозяев, тем более, что на последних минутах ещё один шанс упустил Леау – после шикарной передачи от Модрича. Однако забить в этом матче так никому и не удалось. И ощущение, что если бы команды провели не 90, а 180 минут, то всё равно никто не открыл бы счёт. Эта игра словно была проклята изначально.

