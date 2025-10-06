Модрич сделал всё для победы «Милана» над «Ювентусом». Но эта игра была словно проклята

«Ювентус» уже приучил, что от него на своём поле можно ждать шикарных игр. Вроде 4:3 с «Интером» или 4:4 – с дортмундской «Боруссией». На этот раз вывеска вполне претендовала на ещё один яркий матч. Всё-таки «Милан» в этом сезоне тоже неплохо выглядит и идёт в лидирующий группе. Однако на этот раз веселья не получилось.

Первый тайм оказался скудным на события. Едва ли не самые яркие моменты были связаны с Мануэлем Локателли. В одном из эпизодов он пробил через себя в падении, но удар толком не получился. В другом моменте итальянцу прилетело шипами туда, куда меньше всего хочется каждому мужчине. Удивительно, как обошлось без жёлтой карточки.

«Ювентус» — «Милан» Фото: Anadolu via Getty Images

Тяжело сказать, кто смотрелся лучше в первом тайме. У обеих команд отличные атаки завершились неуклюжими падениями атакующих игроков. Кристиан Пулишич, а затем и Джонатан Дэвид рухнули на газон, когда их и близко никто не касался. Вроде «Ювентус» выглядел изобретательнее в центре поля. Само собой, у хозяев едва ли не всё обострение шло через Кенана Йылдыза, который не стеснялся показывать свою технику.

При этом у «Милана» были два опасных удара от Сантьяго Хименеса. Сначала мексиканец выдал крутой сольный проход, но пробил по центру. А на 43-й минуте после неудачного дриблинга Йылдыза гости провели ещё одну атаку, которая завершилась ударом Хименеса головой. И вот тут уже получилось опасно – мяч прошёл рядом со штангой.

«Ювентус» — «Милан» Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Второй тайм оказался интереснее. Уже на 48-й минуте после розыгрыша углового обязан был забивать Федерико Гатти, к которому внезапно отскочил мяч. Защитник бил наверняка с пары метров, но каким-то чудом Мик Меньян потащил. Казалось, что расплата за упущенный момент пришла быстро. Лука Модрич отдал проникающую передачу в штрафную на Хименеса, которого сбил Ллойд Келли. Судья сразу показал на точку, а VAR подтвердил, что пенальти назначен верно. К мячу подошёл Пулишич, который пробил над правой девяткой, рухнул на газон и схватился за голову двумя руками.

На этом моменты «Милана» далеко не закончились. В том числе потому что на поле вышел Рафаэл Леау. Португалец сначала пробил по воротам со своей половины поля – чуть мимо, а затем запорол абсолютно убойный момент: не попал по воротам с двух метров, хотя сначала обработал мяч, когда никто не успевал накрыть.

Можно, сказать, что по моментам «Милан» превзошёл хозяев, тем более, что на последних минутах ещё один шанс упустил Леау – после шикарной передачи от Модрича. Однако забить в этом матче так никому и не удалось. И ощущение, что если бы команды провели не 90, а 180 минут, то всё равно никто не открыл бы счёт. Эта игра словно была проклята изначально.