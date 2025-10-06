Лидеры сменились в АПЛ, Ла Лиге и Серии А, а у «ПСЖ» – снова осечка. Главное в еврофутболе

Дайджесты европейской футбольной недели уходят на двухнедельный перерыв из-за матчей сборных. На этих выходных о себе напомнили герои прошлых сезонов, а несколько топ-клубов получили серьёзные оплеухи от соперников. Подробнее – ниже.

Англия: «Арсенал» – лидер, первое поражение «Кристал Пэлас»

«Тоттенхэм» переиграл «Лидс» (2:1), благодаря голам Матиса Теля и Мохаммеда Кудуса. «Ноттингем Форест» преследует карма за увольнение Нуну Эшпириту Санту – проиграли «Ньюкаслу» (0:2). «Астон Виллу» реанимировали: бирмингемцы обыграли «Бёрнли» и радуются четвёртой победе подряд во всех турнирах.

«Арсенал» – «Вест Хэм» Фото: Alex Pantling/Getty Images

«Арсенал» незаметно пробрался на первое место в АПЛ, обыграв бедный «Вест Хэм». Пока «молотобойцев» не спасает даже Эшпириту Санту – команда на 19-м месте в таблице. Хозяева доминировали весь матч в традиционной для Микеля Артеты манере, а Букайо Сака набрал 100-е очко по системе «гол+пас» в АПЛ, реализовав пенальти. Не обошлось и без грустного: Мартин Эдегор ушёл с поля на 30-й минуте из-за травмы колена. Это уже третье в сезоне повреждение для норвежца – хочется надеяться, что ничего серьёзного.

Поздравляем болельщиков «МЮ» – команда впервые в сезоне победила с разницей больше чем в один мяч. Пострадал сенсационный «Сандерленд», набравший 11 очков в шести турах. Команда Рубена Аморима провела уверенный матч, а вратарь Сенне Ламменс качественно проявил себя: оформил три сейва и забрал все подачи в штрафную. Отличный дебют. Хозяева могли довести дело до разгрома, в первом тайме Бруну Фернандеш попал в перекладину, но и 2:0 – это неплохо.

А вот «Ливерпуль» с грохотом свалился на вторую строчку. «Челси» разобрал соперника через персональный прессинг и заслуженно взял три очка, хотя попотеть всё равно пришлось. Во втором тайме Арне Слот сделал пару корректировок, после чего Коди Гакпо сравнял счёт. Ещё мощный момент был у Мохамеда Салаха, но египтянин промазал. Сильнее всех расстроился Флориан Вирц: мог записать себе ассист, а превратился в «агента 007» (0+0 в семи матчах АПЛ). Победный мяч лондонцев пришёл только на 90+5-й минуте: отличился 18-летний бразилец Эстевао Виллиан, для него это первый гол в Англии.

«Кристал Пэлас» впервые в сезоне проиграл – команда держалась 11 матчей, пока не встретилась с великим «Эвертоном» Дэвида Мойеса. Одним из лучших игроков встречи стал Джек Грилиш. К октябрю англичанин вернул себе голевое чутьё (плеймейкерские навыки разблокировались уже с первых туров) и забил победный мяч на 90+3-й минуте. Хоть и чересчур курьёзный: игрок «Пэлас» пытался выбить мяч из штрафной, но попал в Грилиша, от которого мяч со всей силы отскочил в ворота.

«Брентфорд» – «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Если хотите как следует отоспаться перед рабочей неделей, включайте этот матч. Эрлинг Холанд принял подачу от Йошко Гвардиола, продавил чужую защиту и забил на девятой минуте. После этого «Сити» засушил игру (при 70% владения), практически не создав опасных моментов. Пеп Гвардиола мог бы быть доволен игрой, но в первом тайме Родри покинул поле из-за повреждения. Ждём результатов обследования – как бы обладатель «Золотого мяча» не превратился в хроника.

Испания: «Барселона» всё-таки проиграла, «Реал» победил в доминирующем стиле

«Реал Сосьедад» опять уступил (без Арсена Захаряна), теперь уже «Райо Вальекано» (0:1) – хотя по статистике баски выглядели предпочтительнее, но что-то с командой не так. Причём долгое время, с реализацией вообще не везёт. «Бетис» ворвался в топ-4 после победы во встрече с крепким «Эспаньолом» (2:1) – повезло, что Хавьер Пуадо не реализовал пенальти на 90+13-й минуте.

«Атлетик» после нескольких поражений переиграл «Мальорку» (2:1). «Жирона» тоже победила, несмотря на два удаления в матче с «Валенсией» (2:1).

«Вильярреал» Марселино Тораля могуч и привлекателен, однако мадридцы уверенно разобрали соперника на запчасти. Особенно в первом тайме, когда гости вообще не видели мяча – не хватало только гола. После перерыва и эту проблему исправили: Винисиус Жуниор оформил дубль и заработал спорное удаление для Сантьяго Моуриньо. Но это классика – любое действие вингера вызывает горячие споры. На 73-й минуте Жорж Микаутадзе сократил отставание, однако, честно говоря, в камбэк вообще не верилось – призрачные шансы на спасение похоронил Килиан Мбаппе, сыгравший в стеночку с Браимом Диасом в штрафной. У Килиана уже девять голов в восьми турах, хотя против «Вильярреала» он показал себя не так воодушевляюще.

«Барсу» всё-таки прибили в Ла Лиге. Команда Ханс-Дитера Флика героически спасалась после поражений в первых таймах, но с «Севильей» не получилось. Счёт в матче с пенальти открыл 36-летний Алексис Санчес – бывший игрок каталонцев, между прочим. У «Барселоны» было много шансов, чтобы перевернуть игру. Кто знает, что бы произошло, забей Роберт Левандовски пенальти при счёте 1:2. Однако, кажется, этот фейл поляка лишь воодушевил севильцев, закативших ещё два мяча в концовке. Главный сюрприз: последние годы середняковая «Севилья» теперь в топ-4 Ла Лиги.

«Сельта» – «Атлетико» Мадрид Фото: Getty Images

«Атлетико» всех запугал 10 голами в двух последних матчах – и ушёл в спячку. Единственный гол мадридцев в матче с «Сельтой» пришёл благодаря автоголу Карла Старфельта (помним его по игре за «Рубин»). Возможно, забили бы больше, но на 40-й минуте Клеман Лангле схватил вторую жёлтую и покинул поле. Оставшееся время «Атлетико» действовал в режиме жёсткого автобуса (0 ударов в створ), а вечно молодой Яго Аспас всё же подобрал ключик к воротам Яна Облака.

Италия: Аллегри против «Ювентуса», огненная развязка в матче «Лацио»

«Аталанта» поделила очки с «Комо» (1:1), так же сыграли «Удинезе» с «Кальяри» (1:1). А «Болонья» растоптала «Пизу» (4:0) – один из мячей забил знакомый нам по московскому «Динамо» Никола Моро.

«Лацио» Маурицио Сарри пока что необычайно весёлая команда. Может поймать три удаления в римском дерби, а ещё сыграть 3:3 с «Торино». Потеха началась в компенсированное время: Иван Проведель пропустил на 90+3-й после стандарта, и арбитр несколько минут перепроверял гол на легитимность. Затем римляне быстро разыграли мяч и отправили Тейянни Нослина в штрафную зарабатывать пенальти – нидерландец с задачей справился. Пока судья советовался с видеоассистентами, игроки с тренерами устроили эпичную потасовку прямо на поле – один Сарри тихо-мирно сидел в кресле и наблюдал. Обошлось, на удивление, без удалений. А Данило Катальди уверенным ударом принёс «Лацио» ничью.

Трансферная кампания «Интера» даёт плоды. Кристиан Киву впервые доверил Анж-Йоану Бонни место в старте, и тот не подвёл: 1+3 в матче с «Кремонезе». Лишь один игрок, помимо Бонни, так громко дебютировал в старте новой команды в Серии А – Пабло Освальдо в 2014-м, и тоже с «Интером». Гости вообще не оказали сопротивления миланцам – всё ещё верим в Киву?

«Фиорентина» — «Рома» Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Боссы «Юве» вытирают слёзы, глядя на героев матча. Когда-то Мойзе Кин и Матиас Соуле играли за туринцев, но в них не поверили и продали. Сейчас Кин – один из самых результативных нападающих Серии А, а Соуле, кажется, окончательно отправил Пауло Дибалу на скамейку. Левая нога Матиаса творит не меньшие чудеса: в касание из-за штрафной положил под ближнюю девятку, а потом ассистировал Бриану Кристанте с углового.

Этот матч мог завершиться только 0:0 или 4:4. Выбрали первый вариант. Игра получилась очень динамичной: были моменты у Рафаэла Леау, Федерико Гатти, Сантьяго Хименеса и других, но вратари выдали топ-перформанс. А худшее выступление засчитаем, наверное, Кристиану Пулишичу. «Милан» мог и победить, если бы американец не ударил выше ворот с пенальти.

«Наполи» — «Дженоа» Фото: Getty Images

«Дженоа» напугал неаполитанцев в первом тайме. Брук Нортон-Каффи оставил Матиаса Оливеру глотать пыль на левом фланге и прострелил на Джеффа Эхатора, завершившего атаку в касание пяткой. По ударам вообще чудеса – 5:1 в пользу гостей. В раздевалке Антонио Конте, уверены, раздал игрокам пощечины, и те вырвали волевую победу: забили Андре Замбо Ангисса и Расмус Хойлунд. Главным героем можно назвать Кевина Де Брёйне, вышедшего на 51-й минуте: бельгиец освежил атаку «Наполи» и отдал три ключевые передачи (лучший результат матча).

Германия: Крутой Диас, дортмундская «Боруссия» и «Лейпциг» подкосили друг друга

«Байер» приблизился к топ-4 после победы в матче с «Унионом» (2:0), «Штутгарт» не сломался после продажи Ника Вольтемаде и разобрался с «Хайденхаймом» (1:0). А «Гамбург» озверел и накидал четыре мяча «Майнцу» – теперь «динозавры» в середине таблицы.

«Боруссия» Д – «РБ Лейпциг» Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Ничья скорее в пользу «Боруссии» – если так вообще можно говорить в контексте погони за «Баварией». «Лейпциг» же уверенно проверял дортмундцев вертикальными атаками, создав больше опасных подходов, несмотря на равное количество ударов (по 14). Команда Нико Ковача включилась лишь под конец, однако без конкретики: старалась продавить гостей через навесы, и почти всё пролетело мимо. Получается, отобрали друг у друга такие важные очки и отпустили гегемона в отрыв.

Луис Диас продолжает поражать: колумбиец забил «Айнтрахту» в падении уже на 15-й секунде матча. Теперь у него 5+4 в шести матчах в Бундеслиге – вот кого не хватает «Ливерпулю». Ну и ещё перспективный талант Гарри Кейн забил очередной мяч, уже 18-й в сезоне – но это вряд ли кому-то интересно. А франкфуртцы вообще не вышли на поле: видимо, до сих пор не оправились от лигочемпионской встречи с «Атлетико».

Франция: Мбаппе-младший забил «ПСЖ», а Фати – лучший снайпер Лиги 1

«Лион» удивил преображением на старте сезона: набрал шесть очков в Лиге Европы, одержал пять побед в шести турах Лиги 1, до старта уикенда делил первое место с «ПСЖ». И затем умудрился проиграть «Тулузе» (1:2). Теперь делит четвёртое место со «Страсбургом» – фарм-клуб «Челси» уничтожил «Анже» (5:0) и «Марселем». Последний переиграл «Метц» (3:0).

«Монако» – «Ницца» Фото: asmonaco.com

Пока «Барселона» проигрывает в Ла Лиге, «Монако» тоже теряет очки – зато с голами Ансу Фати. «Ницца» стартовала с двух мячей Софьяна Диопа (воспитанника академии «Монако», между прочим), а потом стала фармить статистику для Фати – дважды «привезла» пенальти в свои ворота. Испанец теперь лучший бомбардир Лиги 1, у него шесть голов в пяти матчах.

«Лилль» — «ПСЖ» Фото: Getty Images

Обескровленный «ПСЖ» (половина лидеров – с травмами) с трудом затолкал один мяч в ворота «Лилля»: сработал тренерский гений Луиса Энрике: он выпустил на замену Нуну Мендеша, забившего со стандарта. В концовке отличился ещё и Этан Мбаппе. И нет, вы не вернулись в 2022-й: забил Мбаппе-младший, он играет за «Лилль». Сразу после гола камеры выхватили Килиана, радующегося за Этана – Нассер Аль-Хелаифи точно будет в гневе.

Вне топ-5: Моуринью против «Порту», «Галатасарай» против «Бешикташа»

Андре Онана по-прежнему зажигает в Турции: совершил семь сейвов в матче с «Кайсериспором» (4:0). Фёдор Чалов остался вне заявки на игру с «Олимпиакосом», но ПАОК всё равно одержал волевую победу (2:1). А ещё Лука Йович забил дебютный мяч за АЕК – пострадала «Кифисия» (3:2).

«Галатасарай» – «Бешикташ» Фото: Anadolu via Getty Images

«Галатасарай», как орешек, разгрыз на неделе «Ливерпуль», но с «Бешикташем» еле урвал ничью. Пропустили на 13-й минуте от Тэмми Абрахама и в конце первого тайма остались в меньшинстве из-за грубого фола Давинсона Санчеса. Не обошлось и без курьёзных ситуаций: «Галатасарай» побежал в ответную атаку, и через 10 секунд судья остановил игру, зафиксировав офсайд у «Бешикташа» в предыдущем моменте. Хозяев спас результативный удар Илкая Гюндогана – по мнению болельщиков, именно немец сейчас лучший игрок команды.

Окунёмся в чемпионскую гонку в Португалии. «Спортинг» потерялся в матче с «Брагой», которая неуверенно стартовала (девять очков в восьми стартовых турах). Началось всё с классного прорыва Педру Гонсалвеша по флангу, завершившегося голом колумбийца Луиса Суареса. Потом «Брага» выровняла статистику и лишила соперника победы, забив с пенальти на 90+8-й минуте.

«Порту» – «Бенфика» Фото: Octavio Passos/Getty Images

Если «Стэмфорд Бридж» с радостью принял домой бывшего тренера, то «Драгау» встретил Жозе Моуринью мощным гулом. Из уважения к бывшей команде Жозе и его «Бенфика» весь матч отнекивались от голов. Самый опасный момент лиссабонцев вообще пришёл от защитника «Порту», который чуть не переправил мяч в свои ворота. Замены тоже не намекали на изменения: Моуринью усиливал игру опорниками, убирая креативных футболистов. Справедливости ради, гости будто с самого начала вышли с задачей сломать игру «Порту», что им успешно удалось сделать: хозяева тоже остались без убойных моментов.