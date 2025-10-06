Неугомонный Обляков или четвёрка из «Локомотива». Кто лучший в 11-м туре РПЛ?

В МИР Российской Премьер-Лиге наступил двухнедельный перерыв — пришло время матчей сборных. А пока давайте определим лучшего футболиста прошедшего тура. В списке — сразу пять участников дерби «Динамо» — «Локомотив». Оно и понятно — матч получился крышесносным.

Продвинутые данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.