Неугомонный Обляков или четвёрка из «Локомотива». Кто лучший в 11-м туре РПЛ?

В МИР Российской Премьер-Лиге наступил двухнедельный перерыв — пришло время матчей сборных. А пока давайте определим лучшего футболиста прошедшего тура. В списке — сразу пять участников дерби «Динамо» — «Локомотив». Оно и понятно — матч получился крышесносным.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Данил Круговой (ЦСКА)
Прошло всего 18 минут с начала дерби со «Спартаком» (3:2), а Круговой уже оформил два результативных действий. Сначала был голевой пас на Кирилла Глебова, а потом сам Даниил сделал счёт 3:0. Круговой — один из трёх лучших бомбардиров ЦСКА в чемпионате (четыре гола). В дерби Данил нанёс два удара, отдал 23 точных паса из 29, сделал три отбора, выполнил два перехвата и дважды успешно применил дриблинг. Кстати, Круговой забил в РПЛ впервые за два месяца — с 9 августа.
Данил Пруцев («Локомотив»)
Похоже, полузащитник быстро адаптировался в «Локомотиве». Он провёл лучший матч в новой команде с точки зрения результативных действий. Во встрече с московским «Динамо» (5:3) Данил забил сам и отдал голевой пас. Пруцев вышел в стартовом составе в третий раз подряд, а в «Спартаке» на старте этого сезона гораздо чаще сидел в запасе. Полузащитник выиграл семь единоборств из 10, сделал три отбора, совершил два перехвата и заработал на себе один фол.
Алексей Батраков («Локомотив»)
Даку не забил в прошедшем туре, а Батраков реализовал пенальти. Благодаря этому Алексей вышел на чистое первое место по количеству голов в этом сезоне РПЛ (9). Сколько ещё забьёт до конца года? Плюс полузащитник «Локомотива» отдал третий результативный пас в чемпионате. Алексей нанёс два удара (один — в створ), отдал больше всех в команде точных передач в финальную треть поля (15) и в штрафную площадь соперника (6). Также у Батракова шесть перехватов и один отбор.
Иван Обляков (ЦСКА)
Обляков забил четыре мяча в этом сезоне РПЛ, все — с пенальти. Вот и в матче со «Спартаком» Иван снова реализовал 11-метровый удар. У Облякова уже семь результативных действий — четыре забитых мяча и три голевых паса. В матче со «Спартаком» Обляков заработал два фола и осуществил 21 возврат мяча (больше всех в команде). А ещё у него девять перехватов — лучший результат среди всех футболистов ЦСКА. Обляков традиционно проделал огромный объём работы.
Дмитрий Воробьёв («Локомотив»)
Ещё один футболист с двумя результативными действиями в 11-м туре. Воробьёв закрепился в статусе второго бомбардира «Локомотива» — оформил шестой гол. А на первой минуте Дмитрий выкатил мяч под результативный удар Пруцеву. Кстати, это первый голевой пас нападающего в сезоне (речь об РПЛ). Воробьёв оказался самым бьющим игроком «Локо» в дерби — четыре удара (три — в створ). Кроме того, он заработал на себе два фола, совершил один перехват и выполнил один отбор.
Николай Комличенко («Локомотив»)
Комличенко, как и другие футболисты «Локомотива» в списке, набрал 1+1 по системе «гол+пас». Но есть одно отличие — Николай вышел не в основе, а на 58-й минуте. Отведённого времени хватило, чтобы результативно открыться под навес Батракова с углового. А потом Николай отправил Воробьёва один на один с голкипером — пас оказался голевым. Комличенко выиграл семь единоборств из 17 и совершил один перехват. «Динамо» — первый московский клуб, которому Николай забил в нынешнем сезоне.
Лучшим был другой игрок
Возможно, в нашем списке нет футболиста, которого следует признать лучшим в туре. Витор Тормена из «Краснодара» сделал чумовой сейв на линии ворот, Виктор Мелёхин хорошо проявил себя в обороне. А может, лучшим был вратарь «Локо» Антон Митрюшкин? Да, пропустил три, но сколько раз спасал команду! Или Кирилл Глебов из ЦСКА? Очередной гол и великолепные скоростные рывки. Пишите свой вариант в комментариях.
Станислав Агкацев («Краснодар»)
Действующий чемпион России прервал мини-серию из двух матчей без голов. Команда Мурада Мусаева справилась с «Ахматом» (2:0), а вратарь совершил важное спасение в концовке первого тайма. Агкацев отразил удар Георгия Мелкадзе с 11-метровой отметки. Кто знает, как бы завершился матч, не прояви себя голкипер в том эпизоде. У Станислава уже шестой «сухарь» в нынешнем сезоне. Лучший результат в РПЛ наряду с Максимом Бориско из «Балтики».
Иван Сергеев («Динамо»)
Ещё один участник безумного матча с участием московского «Динамо» и «Локомотива». Правда, команда Сергеева проиграла. Сам Иван был очень нацелен на чужие ворота — четыре удара (три — с створ). Он первым пробил Антона Митрюшкина, пусть и не сразу. А потом нападающий бело-голубых отдал эффектный голевой пас пяткой на Бителло. Два результативных действия за четыре минуты! Иван отдал 13 точных передач из 17, совершил один перехват и одну успешную обводку.
Андерсон Арройо («Рубин»)
Легионер оформил победный гол во встрече с «Крыльями Советов» (2:0). К слову, в том моменте Арройо прекрасно разобрался в обороной самарского клуба. Возможно, пожадничал, поскольку не поделился мячом с Мирлиндом Даку. Но ведь забил, так что какие могут быть вопросы? Аррройо заработал два фола на себе, выиграл пять единоборств из девяти, совершил пять перехватов и один отбор, а также два раза успешно применил дриблинг.
Игнасио Сааведра («Сочи»)
«Сочи» обыграл дома «Пари НН» (2:1) — есть первая победа черноморского клуба в РПЛ после возвращения. Да, Сааведра не реализовал пенальти, но оказался первым на добивании. Именно его гол оказался победным. У Игнасио два удара (оба — в створ), 22 возврата мяча (лучший результат в «Сочи»), 32 точные передачи из 39, 10 выигранных единоборства из 17, три отбора, шесть перехватов и три заработанных на себе фола.