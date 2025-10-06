Слишкович «потерял» команду и лишился работы. В чём план «Оренбурга» по новому тренеру?

Владимир Слишкович назвал «тупыми» тренеров, которые сами подают в отставку. И сам он таким заниматься не будет. Это случилось примерно через 20 минут после поражения в матче с «Ростовом», где «Оренбург» был плох. Остался с одним ударом в створ и отсутствием реальных шансов зацепить хотя бы ничью. Спустя 10 минут после громкой цитаты боснийца уволили. И разве это кого-то удивило?

Подождите, ведь «Оренбург» неплохо играл. Почему Слишковича сняли?

Четыре победы в 29 матчах МИР РПЛ — важный маркер того, что по-спортивному команда двигалась не в том направлении. Не нужно забывать, что Слишкович возглавил «Оренбург» почти год назад — 7 октября 2024-го. Перед ним стояла конкретная задача: вытащить игроков из ямы, в которую они забрались при Давиде Деограсии, и сохранить место в РПЛ. К зиме ситуация не стала лучше. Клуб сменил руководство, которое тоже поверило во Владимира и его идеи. Всё закончилось прямым вылетом из РПЛ. Получается, можно было убрать тренера уже тогда. Хотя бы из-за невыполнения задачи. Но нет — Слишкович получил новый шанс и обновлённую команду. А бонусом и участие в РПЛ. Сложно заходить в лигу, когда узнаёшь о возвращении за 10 дней до старта. Особенно если до этого нацеливался на Первую лигу. Сложно — но интересно. Особенно если поддерживают внутри клуба.

Владимир Слишкович с игроками Фото: ФК «Оренбург»

А эта самая поддержка была. Ведь мы и правда не можем констатировать, что у «Оренбурга» состав, не способный остаться в РПЛ напрямую. Хотя бы глядя на «Балтику», которая наверху с игроками преимущественно из Первой лиги. Но можем говорить, что за 11 туров, по сути, не увидели людей, которые должны были стать лидерами. По стратегической задумке. Кто-то спросит: может, их просто нет?

Есть. Но вы, если следили невнимательно, могли этого не заметить. Например, Владан Бубанья, который перешёл из «Сараево». Самый дорогой новичок клуба, по оценке Transfermarkt. Парень не так давно вызывался в сборную Черногории, в прошлом сезоне играл в Лиге конференций. Мог ли он стать лидером в аутсайдере РПЛ? Легко. Однако почти не получал игрового времени. Есть пример защитника Фахда Муфи. Его отмечали все, но потом что-то случилось. За неделю растерял форму и на «Ростов» пролетел мимо заявки.

Эмиль Ценов, вызывающийся в сборную Болгарии, и Алешандре Жезус со школой бразильских топов тоже могли стать важными игроками. Но слышали ли вы о них? Второй стал появляться только в последних матчах, хотя перешёл в клуб в начале августа.

Дальше – ещё более удивительные примеры. Эмирджан Гюрлюк (хоть он и не новичок) — после «Ростова» мы узнали про проблемы с психологией. Турок, со слов бывшего тренера, не готов играть и должен изменить отношение к делу. Хотя ещё недавно выглядел важным игроком старта. Как и Хорди Томпсон. Чилиец неожиданно остался в запасе на матч с «Динамо», а с «Ростовом» просто не вышел. Что же случилось?

Эмирджан Гюрлюк Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Оренбург» — команда, чей состав в РПЛ в этом сезоне ни разу не повторялся. Постоянные изменения, которые вызывали больше вопросов, чем понимания. Слишкович до последнего объяснял это просто: я ставлю тех, кто лучше готов. Но, как говорят наши источники, это провоцировало дискуссии внутри команды — футболисты просто перестали понимать логику решений. По матчам с «Зенитом» и особенно с «Ростовом» мы увидели: управление потеряно. Ведь вместо активного подсказа Владимир почти весь матч просидел на скамейке. И молча наблюдал.

Важно: не стоит делать вывод, что Слишкович — плохой тренер. Просто в конкретной ситуации он перестал справляться. Не смог найти полного взаимопонимания с новичками, а те несколько игроков, в которых он особенно верил, просто не могли приносить результат на дистанции. При этом с рабочей атмосферой внутри всё было нормально. Однако этого оказалось недостаточно.

Кто теперь возглавит «Оренбург»? Похоже, нас ждёт неочевидный выбор

По информации «Чемпионата», клуб продолжает переговоры с кандидатами. Решение примут до пятницы, 10 октября — в этот день команда вернётся с выходных. Концептуально руководство «Оренбурга» не хочет заходить в историю с классическим «спасателем». То есть звать опытного тренера, который уже много раз вытягивал аутсайдеров в середину таблицы. Потом заканчивалась энергия и приходилось всё менять. Желание клуба — выбрать человека под долгосрочное сотрудничество. При этом с пониманием, что результат нужен сейчас. Вылетать «Оренбург» не собирается.

Очевидно, попасть будет трудно. Ещё полгода назад в новостях мелькала фамилия Александра Кержакова. Наверняка в этот раз он тоже будет предложен. Однако при всём уважении к нему как к игроку, последние тренерские результаты были так себе. А ещё хуже — последующие публичные отзывы. Сейчас Александр точно не выглядит человеком, который может исправить ситуацию. Но решать клубу.

Александр Кержаков Фото: РИА Новости

Возможно, «Оренбургу» стоит поискать кого-то в Первой лиге. Там есть несколько интересных кандидатов, подходящих под запрос. Однако задача перед следующим тренером будет тяжёлая: нужно не только перелопатить состав, выделив лидеров, но и сразу дать результат. А календарь к этому не очень-то и располагает. Сначала – злые «Крылья», которые после классного старта угодили в кризис, потом – «Спартак», далее – домашний матч с «Сочи», который выходит из пике, и «Локомотив». Причём с топами матчи на чужом поле.