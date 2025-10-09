Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Футбол Статьи

Квиз по цитатам сборной России по футболу: самые громкие высказывания и реакции игроков и тренеров

«Полевой командир» и промах «Джордана». Как хорошо вы помните цитаты о сборной России?

Иван Бровар
Автор:
Фото: Дмитрий Голубович/«Чемпионат»
Квиз по цитатам сборной России по футболу
Аудио-версия:
Комментарии

Угадайте авторов громких высказываний!

Сборная России по футболу возвращается и 10 октября проведёт товарищеский матч с Ираном. Мы знаем, что вы скучали! Поэтому совместно с БК Леон подготовили тест по главным цитатам о национальной команде. С нас 12 вопросов, а с вас – ответы на них.

Кто называл себя «полевым командиром»? Кому принадлежат слова про промах Майкла Джордана? Кто автор фразы «думали, мы сюда приехали и этот колхоз не обыграем?». Приятного квиза!

Реклама. 18+.
Рекламодатель ООО «Фортуна». erid: 2Ranyk7mv57
* Бонус зачисляется в виде фрибета на сумму до 2000 рублей. Фрибет – бонусные средства, зачисляемые Участнику Акции на бонусный счёт, по факту выполнения условий.
Информация об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве, сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей указана на сайте www.betcity.ru. Розыгрыш происходит во время события.

Комментарии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android