10 интриг предстоящих матчей сборных. Тяжёлые соперники у России и гарантия огня у Сербии

Норвегия может выйти на первый за 28 лет чемпионат мира, а Роналду снова готов забивать.

Клубный футбол снова ушёл на паузу. Впереди — матчи сборных. Национальные команды бьются за попадание на чемпионат мира 2026 года. А сборной России предстоят две товарищеские игры. Какие ещё интриги нас поджидают в ближайшие дни? Рассказываем.

Кто ещё попадёт на чемпионат мира от Азии?

СБОРНАЯ САУДОВСКОЙ АРАВИИ Фото: Aryanna Frank/Getty Images

На ЧМ-2026 отобрались уже шесть представителей от Азии: Япония, Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания и Австралия. В октябре мы узнаем ещё две азиатские сборные, которые отправятся на турнир. В четвёртом раунде шесть команд поделены на две группы по три участника. Победители отправятся на чемпионат мира, занявшие вторую строчку — в стыки. В группе А сыграют Катар, Оман и ОАЭ, в группе В — Индонезия, Ирак и Саудовская Аравия.

А кто отберётся от Африки?

Мохамед Салах в сборной Фото: Khalid Elfiqi/AP/ТАСС

Африку на предстоящем чемпионате мира уже точно представят Тунис и Марокко. Напрямую могут попасть ещё семь сборных. Максимально близки к квалификации Египет, Алжир и Кабо-Верде. Также при определённых раскладах на ЧМ-2026 могут попасть Сенегал, Кот-д’Ивуар и Гана. Африканская квалификация завершится в середине ноября, но уже сейчас решится многое.

Как сыграет сборная России?

СБОРНАЯ РОССИИ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сборная России проведёт два товарищеских матча. Сначала команда Валерия Карпина примет в Волгограде Иран. А 14 октября на «ВТБ Арене» в Москве состоится игра с Боливией. Ранее Россия встречалась с иранцами в марте 2023-го: матч в Тегеране завершился ничьей (1:1). Наша команда не уступает с сентября 2023 года. Однако тогда с олимпийской сборной Египта играла фактически молодёжка. Так что с момента отстранения от официальных встреч основной состав ещё не проигрывал. Продлится ли серия после двух серьёзных соперников?

Как выступят представители РПЛ?

ЭДУАРД СПЕРЦЯН В СБОРНОЙ Фото: Getty Images

Несмотря на изоляцию нашего футбола, в РПЛ до сих пор выступает большая группа игроков сборных других стран. И многим из них в октябре предстоят важнейшие матчи в борьбе за ЧМ-2026.

Так выглядит внушительный список футболистов: Страхиня Эракович («Зенит», Сербия), Ванья Дркушич («Зенит», Словения), Кристофер Мартинс («Спартак», Люксембург), Олег Рябчук («Спартак», Молдавия), Манфред Угальде («Спартак», Коста-Рика), Тео Бонгонда («Спартак», ДР Конго), Ливай Гарсия («Спартак», Тринидад и Тобаго), Муми Нгамалё («Динамо» Москва, Камерун), Хуан Касерес («Динамо» Москва, Парагвай), Сесар Монтес («Локомотив», Мексика), Кристиан Рамирес («Локомотив», Эквадор), Велдин Ходжа («Рубин», Косово), Мирлинд Даку («Рубин», Албания), Угочукву Иву («Рубин», Армения), Игор Вуячич («Рубин», Черногория), Кевин Ленини («Краснодар», Кабо-Верде), Эдуард Сперцян («Краснодар», Армения), Вадим Пигас («Пари НН», Беларусь), Ренальдо Сефас («Пари НН», Ямайка), Рустам Ятимов («Ростов», Таджикистан), Мохаммад Мохеби («Ростов», Иран), Стефан Лончар («Акрон», Черногория), Роберто Фернандес («Акрон», Боливия), Брайан Хиль («Балтика», Сальвадор), Кирилл Печенин («Крылья Советов», Беларусь), Хазем Мастури («Динамо» Махачкала, Тунис), Дуглас Сантос («Зенит», Бразилия), Луис Энрике («Зенит», Бразилия), Нуралы Алип («Зенит», Казахстан), Бактиёр Зайнутдинов («Динамо» Москва, Казахстан), Максим Самородов («Ахмат», Казахстан), Эдгар Севикян («Акрон», Армения), Артём Шуманский (ЦСКА, Беларусь), Надер Гандри («Ахмат», Тунис), Мохамед Конате («Ахмат», Буркина-Фасо), Мануэл Келиану («Ахмат», Ангола), Александер Джику («Спартак», Гана), Олакунле Олусегун («Пари НН», Нигерия).

Сербия — Албания: будет ли новый скандал?

МАТЧ АЛБАНИЯ — СЕРБИЯ Фото: MALTON DIBRA/EPA/ТАСС

Встречи сборных Сербии и Албании — гарантия огня. История выходит далеко за пределы футбола, но из-за этого матчи получаются только принципиальнее. Последняя встреча команд в Тиране завершилась нулевой ничьей. А форвард албанцев Рей Манай не реализовал пенальти. Обидный результат для хозяев.

Теперь команды зарубятся в Белграде. Албания всего на одно очко опережает Сербию, сыграв на один матч больше. Догнать Англию обеим сборным будет трудно, поэтому очная игра — за второе место. Сербы в случае победы создадут себе огромный запас по очкам.

Но не менее интересны околофутбольные истории. Например, в 2014-м матч сборных прервали из-за провокации с албанским флагом, который запустили над полем при помощи дрона. Защитник сборной Сербии Стефан Митрович схватил полотно и бросил его, после чего на поле началась потасовка. Затем вспыхнули беспорядки на трибунах, а судья Мартин Аткинсон остановил игру. В итоге Сербии засчитали техническое поражение. Не исключено, что и сейчас произойдёт скандал или провокация. На кону — чемпионат мира.

Грузия снова отлетит от Испании?

МАТЧ ИСПАНИЯ — ГРУЗИЯ Фото: Stu Forster/Getty Images

Сборные Испании и Грузии сыграли уже пять раз за последние 4,5 года. И испанцы одержали пять побед с общим счётом 20:4. Особенно болезненным получилось домашнее поражение Грузии (1:7) в отборочном цикле Евро-2024. Впереди — новая встреча сборных. Получится ли у грузин впервые за последние игры забрать хотя бы ничью? После двух туров у команды Вилли Саньоля три очка, у Испании — шесть. И в случае успешного исхода у Грузии будет возможность помечтать даже об итоговом первом месте. Напомним, также в отборочной группе Е играют Турция (3 очка) и Болгария (0).

Возникнут ли проблемы у Италии?

Дженнаро Гаттузо Фото: Mattia Ozbot/Getty Images

Сборная Италии в сентябре выдала два эпичных матча. Сначала команда разгромила Эстонию (5:0), хотя после первого тайма счёт был ничейным. А затем итальянцы выдали шоу с Израилем (5:4): дважды отыгрывались, затем упустили преимущество в два мяча, но забили победный гол на 90+1-й минуте.

Впереди у Италии снова матчи с Эстонией и израильтянами. В случае побед команда Дженнаро Гаттузо с вероятностью в 99% забронирует за собой второе место. Но судьба первой строчки уже зависит не от самих итальянцев, а от Норвегии.

Холанд вытащит Норвегию на ЧМ?

Эрлинг Холанд Фото: Marius Simensen/Zuma/ТАСС

Сборная Норвегии не играла на чемпионатах мира с 1998 года. Тогда команда вышла в 1/8 финала, где уступила Италии. А теперь норвежцы и итальянцы выступают в одной отборочной группе. Команда Столе Сольбаккена одержала пять побед в пяти турах. Норвегия разгромила Италию (3:0), а в последнем матче разнесла Молдавию (11:1). В октябре норвежцев ждёт домашняя встреча с Израилем. Если Италия неудачно проведёт свои матчи, то Эрлинг Холанд и компания могут оформить выход на ЧМ-2026.

Сколько мячей забьёт Криштиану Роналду?

Криштиану Роналду Фото: Denes Erdos/AP/ТАСС

Португалия одержала две победы на старте отбора. Мало сомнений, что команда Роберто Мартинеса финиширует выше Армении, Венгрии и Ирландии. Криштиану Роналду не может пропустить, вероятно, последний чемпионат мира в игровой карьере. В октябре португальцам предстоят два матча — с Ирландией и Венгрией. В нынешнем отборочном цикле Роналду забил уже три мяча. А сколько Криштиану загрузит соперникам на этот раз? Напомним, у лучшего бомбардира в истории сборных сейчас 141 гол в 223 встречах.

Германия заберётся на первое место в группе?

СБОРНАЯ ГЕРМАНИИ Фото: Stuart Franklin/Getty Images

В сентябре сборная Германии неожиданно уступила Словакии (0:2). После двух матчей немцы занимают третье место в своей группе, не попадая даже в стыки. Но всё в руках команды Юлиана Нагельсмана. Впереди — домашняя игра с Люксембургом и выезд к Северной Ирландии. Две победы позволят Германии забраться на второе место. А при определённых раскладах можно стать и первой.