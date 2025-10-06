Сенсационный провал Бразилии на ЧМ U20! И даже звёздная Испания еле проползла в плей-офф

Нашумевший молодёжный чемпионат мира посреди сезона стартовал — впервые с 2007 года он проводится в сентябре. Топовые сборные со всего мира примерно в равных пропорциях, в отличие от взрослого футбола, привезли составы по возможности — кого клуб отпустил. Лишь Федерация футбола Испании ультимативно заполучила всех, кого хотела.

Сборная Испании на ЧМ U20 — 2025 Фото: Buda Mendes/Getty Images

На групповом этапе — четыре команды, три тура. Выходят два первых места и ещё четыре лучших третьих — казалось бы, топовым сборным вообще невозможно провалиться.

Но сенсация есть! Бразильцы. Об этом и других событиях группового этапа — ниже.

Когда-то футбольная держава. Сборная Бразилии не прошла групповой этап

Центральное место сенсаций турнира — группа С: Марокко, Мексика, Испания, Бразилия. Именно в таком порядке там всё закончилось, хотя, конечно, предугадать было невозможно. Бразилия всегда воспринимается как Бразилия. Испания — очень много громких имён в составе.

И тем удивительнее, что уже в 1-м туре сборная Марокко хлопнула испанцев (2:0), а бразильцы разделили очки с Мексикой (2:2). Во 2-м туре топовые сборные поменялись местами: бразилия уступила Марокко (1:2), испанцы сыграли те же 2:2 с мексиканцами. Это уже означало провал топ-сборной — вопрос только, какой именно. В 3-м туре Испания выжала минимальную победу усилиями форварда «Удинезе» Икера Браво и голкипера Франа Гонсалеса. Бразилия не была хуже по моментам и давила, но включаться было поздно.

Такого не было никогда. На каждом чемпионате мира до 20 лет, в котором участвовала сборная Бразилии, ей удавалось пройти групповой этап. Теперь же очередная неудача: бразильцев трясёт на всех уровнях с того момента, как они уступили Копу Аргентине на Маракане.

Сборная Марокко гарантировала первое место после двух туров

В это же время сборная Марокко удивляла. Комбинационной игрой, зрелостью, вариативностью на всех уровнях. В составе не было множества громких имён и распиаренных талантов, однако они перебивали, перебегали и в итоге победили две сборные. Видели гол бразильцам? Отман Маамма открылся под точнейший навес Жессима Яссина и «ножницами» уложил в дальний угол. Отдали лишь последний матч без турнирной мотивации — помогли Мексике.

Жессим Яссин исполняет местного Ламина Ямаля. Правый фланг, ведёт игру за собой, не боится идти на нескольких оппонентов, лёгок, всегда точно обострит. Он выступал за «Дюнкерк», хотя чуть раньше, всего два года назад, был вообще в любительском футболе. «Мы рады подписанию, потому что это один из одарённейших игроков Франции до 19 лет. Им интересовались несколько команд Лиги 1», — сказал тогда спортивный директор клуба Демба Ба.

Жессим Яссин в составе сборной Марокко Фото: Hugo Rivera/Getty Images

С тех пор Яссин планомерно подводился к основе и играл, но в нынешнем сезоне потух. Этот турнир должен перезапустить карьеру. Четыре голевых действия, шесть из семи успешных обводок, 28 из 39 выигранных дуэлей.

Кто ещё блистает на турнире?

В основном те, от кого ожидали этого изначально. Полузащитник США Бенха Кремаски — один из главных талантов МЛС (сейчас играет в «Парме») — делит первую строчку бомбардиров с тремя мячами. Да, все его пять голевых действий пришлись на Новую Каледонию, но и в остальных матчах он был неплох. Комбинационный игрок с объёмом работы по всему полю, создаёт, обостряет, участвует в атаках. Его сборная вышла с первого места в группе с Францией.

Очень хорош Жилберто Мора. Маленький герой, который стал известен ещё полгода назад, когда внезапно зарешал за основную сборную в 16 лет. Низкий центр тяжести, приклеенный к ноге мяч — он решает, как и куда пойдёт атака. Принимает решение, когда другие ещё не успели подумать. Будущий игрок топ-клуба — сюда на него приехали смотреть скауты со всего мира. Был интерес «Реала», «МЮ» и ещё множества клубов. Дубль сборной Испании, всего — 3+1 на групповом этапе.

Жилберто Мора в составе сборной Мексики Фото: Martin Fonseca/Getty Images

Оборона сборной Японии двигается уверенно. Кэйта Косуги — явный лидер, игрок «Юргордена» с опытом выступления в еврокубках. Ожидаемо подключается к атакам, держит левую бровку. 11 выносов за три матча — солидно для крайнего защитника. Ещё хорош Рион Итихара — центральный защитник из второго дивизиона Японии! Выглядит уверенно, забил два гола с пенальти, вообще не отдаёт воздух.

Что дальше?

Сборная Новой Каледонии показала максимум — забила один гол! Куба вообще отобрала очки у итальянцев. Теперь, когда карликовые сборные и Бразилия отсеялись, чемпионат мира входит в финальную фазу. Вот все пары плей-офф:

Украина — Испания;

Чили — Мексика;

Колумбия — ЮАР;

Аргентина — Нигерия (встречались на прошлом МЧМ);

Парагвай — Норвегия;

Япония — Франция;

США — Италия;

Марокко — Южная Корея.

Матчи стартуют завтра. Наблюдаем.