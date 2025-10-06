«Я осёл номер один и худший тренер чемпионата». Личка страдает в Турции

Ещё не забыли Марцела Личку? Того самого тренера, кто чуть не сделал «Динамо» чемпионом. Сейчас он трудится в Турции, где пока всё очень плохо. Команда чеха регулярно проигрывает, а сам тренер критикует и её, и себя.

Личка проработал в России пять лет — с 2020 по 2025 год. Сначала чех трудился в «Оренбурге», а потом возглавил московское «Динамо». В сезоне-2023/2024 бело-голубым не хватило совсем чуть-чуть, чтобы взять золотые медали МИР РПЛ. Поражение в заключительном туре в Краснодаре переместило «Динамо» с первого места на третье. Второй сезон в столице сложился для Лички менее успешно. Его уволили в мае 2025-го после вылета из Fonbet Кубка России. На тот момент бело-голубые занимали пятое место в РПЛ.

Марцел Личка и Деян Станкович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Чешский тренер быстро нашёл себе новое место работы — летом подписал контракт на два года с «Фатих Карагюмрюк». Этот клуб провёл сезон-2024/2025 во втором турецком дивизионе, но добился повышения в классе. На новом месте работы у Лички пока совсем не получается. Семь поражений в восьми матчах чемпионата Турции, последнее место, худший показатель по количеству пропущенных мячей (18).

После поражения в домашнем матче с «Газиантепом» (0:2) Марцел выдал очень эмоциональную речь: «Наша проблема в том, что мы не забиваем. Впрочем, стоит признать, что команда пропускает детские голы. Нельзя допускать таких ошибок на уровне Суперлиги. Мы разговариваем с футболистами, анализируем. Я пытаюсь помочь игрокам, но они не понимают. По правде говоря, допускаем те же ошибки, как ослы. А я здесь осёл номер один. Ответственность полностью лежит на мне. Восемь матчей, семь поражений и команда, которая пока не соответствует уровню Суперлиги. Нужно много работать, чтобы выбраться из такого положения, но пока у нас нет прогресса».

На вопрос о том, что нужно делать, чтобы ситуация не стала ещё хуже, Личка ответил: «Моя карьера зависит от того, как развивается команда. Сейчас мы находимся в плохом положении. «Фатих Карагюмрюк» — худшая команда турецкой Суперлиги, а я худший тренер чемпионата. Если результаты хорошие, то и я становлюсь хорошим специалистом. Однако если всё плохо, то никто не станет смотреть мне в лицо. Пока приходится учить футболистов тому, что они должны знать. Это моя работа. Продолжу помогать игрокам».

Перенесёмся на пару месяцев назад. Тогда «Фатих Карагюмрюк» приехал в гости к «Галатасараю». Первый официальный матч для Лички в новой команде. Соперник — хуже не придумаешь. Лучший клуб турецкой лиги, команда с большим числом звёздных футболистов. Личка перед матчем отдал должное сопернику, после чего ответил на вопрос о тактике.

«У меня есть философия, — заявил чех. — Я тот, кто предпочитает оставаться верным ей. Не откажусь от своей философии и не перейду на другую только потому, что мы играем против «Галатасарая», а не другой команды. Если быть откровенным, то соперник превосходит нас по всем позициям. Но моей команде не нужно бояться. Если у вас нет страха перед матчем, то есть шансы на хороший результат».

Матч «Галатасарай» — «Фатих Карагюмрюк» Фото: Seskim Photo/Getty Images

«Галатасарай» разгромил соперника со счётом 3:0. Гости пропустили на 10-й минуте, а на 23-й — остались вдесятером. После игры турецкий журналист Угур Мелеке высоко отозвался о Личке, несмотря на поражение команды.

«Гости пропустили первый мяч в результате индивидуальной ошибки, — анализировал журналист. — При этом они не отказались от смелой игры. Возможно, всё было бы иначе, не останься они в меньшинстве. Турецкая общественность не очень хорошо знает Личку, однако это уважаемый тренер. Сначала он привёл брестское «Динамо» к первому в истории клуба чемпионству в Беларуси. Затем вывел «Оренбург» в РПЛ, удержал его в середине таблицы и перебрался в московское «Динамо». Марцел занял с командой третье место, хотя сезоном ранее она финишировала только девятой. У «Фатих Карагюмрюк» сейчас слабый состав, но у них определённо есть хороший тренер».

В середине сентября «Карагюмрюк» проиграл в домашнем матче «Башакшехиру» (0:2), который тренирует Нури Шахин. Это было уже четвёртое поражение чеха в пяти матчах Суперлиги. На пресс-конференции после игры Марцел раскритиковал свою команду.

«Мои футболисты не могли сделать три-четыре точных паса вперёд. В матче с таким соперником, как «Башакшехир», это непозволительно. Мы были очень плохи с точки зрения командного футбола. Очень простые ошибки в первой половине. Второй тайм прошёл по тому же сценарию. Невозможно забить, делая передачи только назад или поперёк поля. Вот почему я был очень зол. Невозможно выиграть матч, не рискуя. Нельзя продолжать в том же духе. Некоторым игрокам необходимо изменить менталитет и характер. Если ничего не улучшится, придётся вносить серьёзные изменения».

У Марцела Лички пока мало что получается в Турции Фото: Arif Hudaverdi Yaman/Getty Images

7-й тур Суперлиги. «Карагюмрюк» снова проигрывает — на этот раз дома «Трабзонспору» (3:4). Личка снова даёт огня на пресс-конференции.

«Я несу ответственность за то, что мы пропустили так много простых мячей. Сегодняшние голы были результатом недисциплинированности, и я определённо не могу принять эту ситуацию. Мы выходим на поле с очень молодыми игроками. Конечно, это не оправдание. С этого момента мне нужно быть жёстче. Время быть добрым и милым закончилось. Пришло время действовать. Не буду пытаться объяснять одно и то же. Если футболист не делает того, о чём его прошу, я отправлю его в запас.

Когда подписывал контракт, то знал о проблемах клуба. Некорректно сравнивать это место с командами, в которых я работал раньше. Здесь всё на два-три уровня ниже. Конечно, это не оправдание. В жизни может случиться всё что угодно. Но важно то, как мы реагируем с психологической точки зрения».

Как видите, тональность высказываний чешского тренера примерно одна и та же. Она достаточно резкая, однако пока это не привело к позитивным изменениям. В следующем туре играть в гостях с «Фенербахче» Доменико Тедеско. Поднимет ли Марцел «Фатих Карагюмрюк» со дна таблицы? Или в скором времени станет безработным?