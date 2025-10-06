Эпохальный день в «Спартаке»! Клуб сменил гендиректора, а теперь уволит Станковича? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! Московский «Спартак» снова в центре внимания. Накануне команда проиграла ЦСКА в центральном матче 11-го тура МИР РПЛ. Причём счёт 2:3 ещё неплохой — к 18-й минуте армейцы выносили соперника 3:0!

А уже сегодня пошли активные перемены. Клуб объявил об уходе Олега Малышева с поста генерального директора и тут же представил замену — теперь боссом будет Сергей Некрасов. Малышев тем временем останется в совете директоров и станет советником нового гендиректора.

А дальше, судя по циркулирующей по телеграм-каналам информации, состоится заседание совета директоров, на котором решится судьба Деяна Станковича. Вполне вероятно, уже сегодня «Спартак» останется без главного тренера.

Новостей слишком много, чтобы за ними не следить. Предлагаем делать это вместе с нами!