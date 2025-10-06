Эпохальный день в «Спартаке»! Клуб сменил гендиректора, а теперь уволит Станковича? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Друзья, всем привет! Московский «Спартак» снова в центре внимания. Накануне команда проиграла ЦСКА в центральном матче 11-го тура МИР РПЛ. Причём счёт 2:3 ещё неплохой — к 18-й минуте армейцы выносили соперника 3:0!
А уже сегодня пошли активные перемены. Клуб объявил об уходе Олега Малышева с поста генерального директора и тут же представил замену — теперь боссом будет Сергей Некрасов. Малышев тем временем останется в совете директоров и станет советником нового гендиректора.
А дальше, судя по циркулирующей по телеграм-каналам информации, состоится заседание совета директоров, на котором решится судьба Деяна Станковича. Вполне вероятно, уже сегодня «Спартак» останется без главного тренера.
Новостей слишком много, чтобы за ними не следить. Предлагаем делать это вместе с нами!
В «Спартаке» появится бывший спортивный директор ЦСКА?
Но и это не всё! По информации «Чемпионата», совет директоров «Спартака» обсудит и рассмотрит назначение Андрея Мовсесьяна. Планируется, что он будет отвечать за российский трансферный рынок и «Спартак-2».
Ранее Мовсесьян работал в ЦСКА, с 2012 года занимая должность главы селекционного отдела, позднее — спортивного директора. В декабре 2024-го он покинул этот пост.
Некрасов — новый генеральный директор «Спартака»
Сергей Некрасов
Фото: Официальный сайт ФК «Спартак»
А новым гендиректором «Спартака» стал Сергей Некрасов.
«Сергей Некрасов — опытный российский управленец, выпускник МГУ им. М. В. Ломоносова и Лондонской школы бизнеса. С начала 1990-х годов занимал руководящие посты в российских и международных банках и крупных компаниях. С 2001 года Некрасов 10 лет возглавлял управление финансовых институтов и рынков капитала Компании «ЛУКОЙЛ». С 2011 года был первым вице-президентом Газпромбанка и работал в руководстве дочерних банков группы в Европе.
Вся жизнь Сергея Юрьевича связана с футболом. Он неоднократно участвовал в ветеранских турнирах с легендами «Спартака». Желаем Сергею Юрьевичу удачи и успехов на посту генерального директора «Спартака»!» — сообщила пресс-служба команды.
Малышев покинул пост гендиректора «Спартака»
Позже «Спартак» объявил, что Олег Малышев покидает пост генерального директора клуба. Он продолжит работу в совете директоров и будет советником нового гендиректора. Изменения связаны с семейными обстоятельствами.
«С лета 2023 года под его началом были проведены значительные изменения в спортивном и коммерческом блоках клуба, приняты к исполнению масштабные инфраструктурные проекты, преобразован стадион «Лукойл Арена» и обновлена программа матчдэй. Клуб благодарит Олега Александровича за плодотворную работу на посту гендиректора и желает удачи в дальнейшей деятельности в составе совета директоров!» — отмечается в сообщении клуба.
Друзья, всем привет! Разбираемся с новостями по «Спартаку» за сегодня.
С утра «Спорт-экспресс» сообщил, что главный тренер команды Деян Станкович может быть отправлен в отставку уже сегодня. Решение по сербу будет приниматься на заседании совета директоров, которое состоится сегодня.