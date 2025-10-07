Скидки
Главные команды-сенсации старта сезона в топ-5 лигах Европы: Сандерленд, Кристал Пэлас, Эспаньол, Страсбург, Борнмут, Кремонезе

Мини-«Барса» и дерзкое возвращение в АПЛ. Главные сенсации старта сезона в Европе
Никита Паглазов
Команды-сенсации старта сезона
Аудио-версия:
Комментарии
В Италии зажигает клуб с Джейми Варди, а во Франции интересный эксперимент проводит «Страсбург».

Европейские лиги разогнались после старта сезона-2025/2026. Почти все фавориты расположились в топе турнирных таблиц. Но наверху есть и неожиданные команды. Рассказываем о главных сенсациях первых двух месяцев.

«Кристал Пэлас», Англия

6-е место после 7 туров

Оливер Гласнер

Оливер Гласнер

Фото: Tom Dulat/Getty Images

«Кристал Пэлас» — действующий обладатель Кубка и Суперкубка Англии. Также лондонцы выступают в Лиге конференций. Огромной сенсации в хорошей форме нет. Однако вряд ли кто-то ожидал, что именно «Кристал Пэлас» к 6-му туру АПЛ останется единственной командой без поражений. При этом подопечные Оливера Гласнера уже встретились с «Челси», «Ливерпулем», «Ноттингем Форест» и «Астон Виллой». Первое поражение лондонцы потерпели лишь в 7-м туре: в гостях пропустили от Джека Грилиша на 90+3-й минуте и проиграли «Эвертону» (1:2).

Летом «Кристал Пэлас» потерял лидера — Эберечи Эзе перебрался в «Арсенал». Однако качество футбола не упало. Лондонцы играют смело даже с фаворитами АПЛ, действуя агрессивно, высоко прессингуя и укалывая резкими атаками. А по пропущенным мячам «Кристал Пэлас» вообще лучший клуб лиги (три, как и у «Арсенала»). По информации британских СМИ, «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приглашении Гласнера в случае увольнения Рубена Аморима. Но пока что австриец остаётся в «Кристал Пэлас» и пробует штурмовать с командой зону Лиги чемпионов.

Болельщики «Кристал Пэлас» умеют изящно издеваться:
Болельщик «Кристал Пэлас» поиздевался над «Ливерпулем» после матча. Видео
Истории
Болельщик «Кристал Пэлас» поиздевался над «Ливерпулем» после матча. Видео

«Сандерленд», Англия

9-е место после 7 туров

Игроки «Сандерленда»

Игроки «Сандерленда»

Фото: Michael Regan/Getty Images

«Сандерленд» вернулся в АПЛ спустя восемь лет. И сразу же обозначил амбиции. Команда Режиса Ле Бриса идёт девятой после семи туров. Пока что «Сандерленд» из топ-клубов (по статусу) играл только с «Манчестер Юнайтед» (0:2). Однако для новичка важнее набирать очки с другими аутсайдерами и середняками.

Конечно, важную роль в стартовом успехе сыграли трансферы. Летом состав пополнили несколько качественных игроков: Гранит Джака, Рейнилду Мандава, Норди Мукиэле, Хабиб Диарра, Энцо Ле Фе, Симон Адингра и Шемсдин Тальби. Кроме того, уже три мяча забил экс-форвард «Зенита» и «Локомотива» Вильсон Изидор.

«Сандерленду» будет очень тяжело удержаться даже в первой половине таблицы. Впереди у команды непростой календарь и встречи с «Челси», «Арсеналом», «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Однако уверенный финиш вдали от зоны вылета уже станет для клуба отличным итогом сезона АПЛ.

Вильсон Изидор Подробнее

«Борнмут», Англия

4-е место после 7 туров

Андони Ираола

Андони Ираола

Фото: AFC Bournemouth via Getty Images

Отличный старт «Борнмута» вряд ли удивляет, если вы видели хотя бы два-три их матча. Команда Андони Ираолы не следует трендам, а задаёт их. Клуб невероятно мощно и тотально прессингует, а также молниеносно атакует. «Современный футбол – это стиль, в котором играют «Борнмут», «Ньюкасл», «Брайтон» и «Ливерпуль». Это не позиционная игра, необходимо оседлать ритм», – говорил в 2024 году Хосеп Гвардиола. Заслуженный комплимент от лучшего тренера мира.

На старте сезона-2025/2026 «Борнмут» потерпел всего одно поражение. В 1-м туре команда Ираолы в гостях уступила «Ливерпулю» (2:4), хотя смогла отыграть два мяча при счёте 0:2. Затем — шестиматчевая беспроигрышная серия. «Борнмут» разобрался в гостях с «Тоттенхэмом» (1:0), одержал домашнюю победу над «Брайтоном» (2:1) и сыграл вничью с «Ньюкаслом» (0:0). «Вишни» не боятся никого, четвёртое место — отражение их стиля. И в нынешнем сезоне команда способна закончить сезон в зоне еврокубков. И всё это с учётом, что летом клуб потерял трёх лидеров — Илью Забарного, Милоша Керкеза и Дина Хёйсена.

Ираола — следующий кандидат в большой клуб:
Топ-клубы мечтают о тренере «Борнмута». Он дружил с Артетой и стал легендой «Атлетика»
Топ-клубы мечтают о тренере «Борнмута». Он дружил с Артетой и стал легендой «Атлетика»

«Эльче», Испания

6-е место после 8 туров

Игроки «Эльче»

Игроки «Эльче»

Фото: Ion Alcoba Beitia/Getty Images

В чемпионате Испании появилась мини-«Барселона». Стиль футбола «Эльче» напоминает игру каталонцев. И это с учётом того, что клуб только поднялся в элиту из Сегунды! А по стоимости состава «Эльче» — четвёртый с конца в Примере. Основу команды составляют арендованные футболисты, а тренирует их Эдер Сарабия. 44-летний специалист ранее работал в штабе Кике Сетьена, в том числе в «Барселоне». Влияние бывшего босса перенеслось на стиль «Эльче».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании команда уже успела сдать экзамен против топа: во 2-м туре сыграла вничью в гостях с «Атлетико» (1:1). Станет ли «Эльче» новой «Жироной» для Примеры? Пока говорить об этом рано, но нельзя не отметить крутой старт скромной команды. Важный матч для «Эльче» состоится 2 ноября: клуб отправится в 11-м туре в гости к «Барселоне».

А сама «Жирона» скатилась в аутсайдеры:
«Мы — не команда. Я очень разочарован всеми». Как сенсационная «Жирона» скатилась на дно
«Мы — не команда. Я очень разочарован всеми». Как сенсационная «Жирона» скатилась на дно

«Эспаньол», Испания

9-е место после 8 туров

МАНОЛО ГОНСАЛЕС

МАНОЛО ГОНСАЛЕС

Фото: Alex Caparros/Getty Images

В прошлом сезоне «Эспаньол» остановился всего в двух очках от зоны вылета. Но в нынешнем чемпионате каталонцы не планируют бороться за выживание. После восьми туров «Эспаньол» всего на одно очко отстаёт от зоны Лиги Европы. В 1-м туре команда Маноло Гонсалеса обыграла дома «Атлетико» (2:1). Да, выезд к мадридскому «Реалу» (0:2) не получился. Однако куда важнее, что «Эспаньол» набирает очки с соперниками уровня «Осасуны», «Жироны» и «Мальорки».

Каталонцы не играли в еврокубках с сезона-2019/2020. Тогда «Эспаньол» вышел в плей-офф Лиги Европы, опередив в группе «Лудогорец», «Ференцварош» и ЦСКА. Но испанцы остановились в 1/16 финала (проиграли «Вулверхэмптону»). Вернётся ли команда в евротурниры спустя шесть лет? Начало сезона выглядит многообещающим.

«Кремонезе», Италия

8-е место после 6 туров

Игроки «Кремонезе»

Игроки «Кремонезе»

Фото: Marco M. Mantovani/Getty Images

19-й по стоимости состав Серии А удивляет! «Кремонезе» только-только поднялся в высший дивизион и сразу взлетел ввысь. «Кремонезе» особенно впечатлил во встрече 1-го тура с «Миланом», победив в гостях (2:1). Летом новичок Серии А сфокусировался на арендах и приобретении свободных агентов. Из известных футболистов в клубе оказались голкипер Эмиль Аудеро (аренда из «Комо»), защитники Микаил Фай (экс-«Барселона»), полузащитники Уоррен Бондо (аренда из «Милана»), Алессио Дзербин (аренда из «Наполи»), а также форварды Антонио Санабрия (трансфер из «Торино») и, внимание, Джейми Варди! Да-да, легенда «Лестера» сменил Англию на новичка чемпионата Италии. Хотя пока что форвард провёл за «Кремонезе» всего один матч.

Тренера «Кремонезе» называют «чемпионом мира по спасениям»! Подробнее про Николу — в материале ниже:
В Серии А обязательно будут сюрпризы. Чемпионы мира — 2006 готовят интересные проекты!
В Серии А обязательно будут сюрпризы. Чемпионы мира — 2006 готовят интересные проекты!

«Страсбург», Франция

3-е место после 7 туров

ЭМАНУЭЛЬ ЭМЕГА

ЭМАНУЭЛЬ ЭМЕГА

Фото: MOHAMMED BADRA/EPA/ТАСС

«Страсбург» за последние пару лет превратился в крепкого середняка Лиги 1. А в прошлом сезоне до конца бился за место в Лиге чемпионов. Клуб принадлежит консорциуму BlueCo, который также владеет «Челси». Так что проблем с финансами у французов нет. Однако в нынешнем сезоне проект «Страсбурга» интригует ещё сильнее: летом команда набрала большую группу юных футболистов. По сумме затрат клуб обошёл даже «ПСЖ» (€ 118,5 млн против € 103 млн)!

А во встрече 1-го тура Лиги 1 с «Метцем» команда из Страсбурга выпустила в старте 11 игроков, рождённых после 2000 года (первый случай в топ-5 лигах). Юный «Страсбург» борется за попадание в Лигу чемпионов — после семи туров всего на одно очко отстаёт от лидирующего «ПСЖ». Получится ли у молодой команды залететь в главный еврокубок? Один из самых интересных сюжетов сезона во Франции.

«Страсбург» готов стать второй силой Лиги 1?
Аномальная закупка французского середняка. Обогнали даже «ПСЖ»!
Аномальная закупка французского середняка. Обогнали даже «ПСЖ»!

«Кёльн», Германия

6-е место после 6 туров

Футболисты «Кёльна»

Футболисты «Кёльна»

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

«Кёльн» в прошлом сезоне выступал во Второй Бундеслиге. Клуб поднялся в элиту и теперь мощно играет уровнем выше. Команда не обладает сильным составом, главная звезда — форвард Джан-Лука Вальдшмидт (который не всегда проходит в основу). Но тренер Лукас Кваснёк построил неплохой футбол, позволяющий «Кёльну» бороться с серьёзными соперниками. В нынешнем сезоне уже обыграны крепкие «Майнц», «Фрайбург» и «Хоффенхайм», а также выдан триллер с «Вольфсбургом» (3:3). Поражение — только от околотоповых «РБ Лейпциг» и «Штутгарта».

Плотность в таблице Бундеслиги высокая. Пара поражений — и есть шанс свалиться во вторую часть таблицы. Поэтому «Кёльну» очень важно стабильно набирать очки в ближайшие полтора месяца. Тогда можно помечтать даже о еврокубках, в которых клуб не выступал с 2022 года.

Бонус. Кто зажигает вне топ-лиг?

«Гёзтепе», Турция

3-е место после 8 туров

«Гёзтепе» ещё два года назад играл во второй по силе турецкой лиге. В прошлом сезоне клуб вернулся в Суперлигу и сразу занял восьмое место. А теперь команда Станимира Стойлова претендует на медали и попадание в еврокубки! Только «Фенербахче», «Галатасарай» и «Гёзтепе» не проигрывали в нынешнем чемпионате Турции. Клуб из Измира уже сыграл с двумя из трёх представителей «большой стамбульской тройки». «Гёзтепе» во 2-м туре отнял очки у «Фенербахче» (0:0), а в 6-м — разгромил «Бешикташ» (3:0). Также команда пропустила меньше всех мячей в Суперлиге (2). Неожиданный претендент на высокие места.

Но у «Гёзтепе» нет таких средств, как у грандов:
Два турецких топа набрали составы уровня ЛЧ! «Галатасарай» и «Фенербахче», откуда деньги?
Два турецких топа набрали составы уровня ЛЧ! «Галатасарай» и «Фенербахче», откуда деньги?

«Мьельбю», Швеция

1-е место после 26 туров

В Швеции – исторический сезон. В чемпионате может появиться новый чемпион — «Мьельбю». Клуб из небольшого городка Хеллевик за четыре тура до финиша на 11 очков опережает «Хаммарбю». «Мьельбю» может стать чемпионом уже после следующего матча! Для этого нужно обыграть в гостях «Гётеборг». Интересно, что лучшим результатом команды до этого было всего лишь пятое место.

«Хартс», Шотландия

1-е место после 7 туров

По итогам сезона-2025/2026 в Шотландии чемпионом станет не «Селтик» или «Рейнджерс»? Шок, но история реальна! После семи туров именно «Хартс» занимает первое место в таблице. Да, отрыв от «Селтика» составляет всего два очка, а весь чемпионат ещё впереди. Но потенциал для финиша в топ-2 у «Хартса» огромный: клуб опережает второй топ-клуб Шотландии — «Рейнджерс» — уже на 11 очков!

Что интересного происходит в главной азиатской лиге:
Роналду затмили, абсурдная отставка, экс-игроки РПЛ разрывают. Главное в Саудовской Аравии
Роналду затмили, абсурдная отставка, экс-игроки РПЛ разрывают. Главное в Саудовской Аравии
