Как меня два раза увольняли, а однажды я сам ушёл. Иван Карпов — к 20-летию «Чемпа»

Весь 2025 год мы будем праздновать юбилей «Чемпионата». За 20 лет произошло столько, что в один день 11 марта точно не уместишь. Поэтому каждую неделю по вторникам, до конца года, мы будем публиковать истории в рамках проекта «Легенды Чемпионата» . Представители команды «Чемпа» (а чёрно-оранжевый – это навсегда!) будут рассказывать, что для них главное слово в спорте.

Меня с «Чемпионата» увольняли три раза. Вернее, два раза увольняли, а ещё раз я ушёл сам. А теперь обо всём по порядку…

Эксклюзивы и недопустимое поведение

В спортивную журналистику я пришёл в 2005 году и где-то полгода отработал внештатником в «Советском спорте» — тогда там были знаменитый Биги Сергей Егоров, нынешний босс «Рейтинга Букмекеров» Андрей Бодров и много других интересных личностей. Но вот у меня особо не получилось. Вернее, сам чувствовал, что как-то не идёт, и задепрессовал, перестал ходить в редакцию, хотя мне звонил зам Егорова Серёжа Пряхин, интересовался, где я и что я.

Где-то год сидел без дела, пока осенью 2006 года не увидел объявление, что «Чемпионат» набирает журналистов. Если не путаю, как раз тогда SUP купил портал и начала появляться полноценная редакция. Я и подумал — почему нет, у меня же есть опыт. Написал письмо, дали какое-то тестовое задание — что-то связанное с ФК «Москва». Даже помню заголовок получившегося материала — «Аргентинское танго».

Пошли разные публикации, но ни о каком эксклюзиве тогда речь не шла. К Новому году как-то всё затихло, плюс, чего уж там, задерживали гонорары за публикации — не потому, что денег не было, а просто не могли наладить бухгалтерию. Если не путаю, внутриредакционное «восстание» поднял Коля Петросян, после чего Дима Сергеев быстро решил вопрос.

Андрей Сухотин, Артём Загумённов и Иван Карпов на ДР «Чемпионата» Фото: из личного архива Ивана Карпова

Между тем редактором отдела футбола взяли Артёма Загумённова, и он позвонил мне в первой половине марта 2007 года.

— Слушай, мы про тебя совсем забыли. Ты вообще как, готов работать?

— Да я, блин, давно готов! Чего делать-то?

— Отлично. Тогда гони в «Мариотт», там собирается сборная Хиддинка. Привози оттуда всё, что можешь. С кем сможешь поговорить, всё вези. Плюс собирай фактуру и пиши репортаж.

Я поехал, и дело как-то сразу пошло. Получилось несколько эксклюзивов. Да, «коротыши», по три-четыре вопроса, зато это были, например, Жирков и Сычёв! Ещё помню Ефимова — центрального защитника «Локо», который ворвался в сборную, но, к сожалению, потом порвал кресты и в большого игрока уже не вырос. Ещё говорил 15-20 минут с Виталием Мутко, послушал его знаменитые истории про поля… В общем, вот так с ходу прислал в редакцию чуть ли не шесть-семь эксклюзивов. Может, сыграла какая-то моя природная наглость или отсутствие страха. Вернее, на самом-то деле мандраж был, но надо было делать — и я делал!

Насколько помню, в редакции «Чемпа» это вызвало если не фурор, то во всяком случае удивление: какой-то мальчик — мне было уже 25 лет, но в плане опыта работы именно что мальчик — приходит и фигачит эксклюзивы. Да, ничего взрывного, однако хорошая, по большей части эксклюзивная отработка первого же своего мероприятия.

Иван Карпов и Андрей Ещенко Фото: из личного архива Ивана Карпова

Видимо, тут Артём понял, что нашёл человека, который может оперативно делать такие вещи, и дела у меня пошли в гору. Уже в мае выходило условно 60-70 публикаций в месяц. В это число входили новости или какие-то мини-интервью, но тем не менее. Например, помню, как Роману Шишкину вручали премию «Первая пятёрка», и я напросился к нему в гости. Сделали классное интервью, а если бы были телефоны с нынешним качеством фото и видео, получился бы вообще огонь!

В общем, я демонстрировал неожиданные успехи и, конечно, быстро надел на голову «корону». Был момент, когда совсем зазвездился. На «Торпедо» имени Стрельцова играли молодёжные сборные России и Польши. Обычно Артём сидел в офисе и не вникал, как футбольные корреспонденты распределяют между собой работу «в поле». А тут он пришёл с друзьями и после финального свистка решил поучаствовать, сказав, что я иду на пресс-конференцию тренеров, а Саня Служаков — в микст-зону. Мы же всегда делали наоборот: Саша был хорош в быстрой и качественной передаче прямой речи (мне это давалось куда хуже), зато я как более юркий и пронырливый мог бы сделать больше в миксте. Ну, по крайней мере попытаться.

И вот Артём говорит: «Вань, дуй на прессуху, Саня — в микст». А я беру и отвечаю своему начальнику: «Артём, я не работаю на пресс-конференциях». Представляю, как ужасно это звучало, тем более что рядом с Загумённовым стояли его друзья-журналисты… Максимально гнилая, паршивая история.

Иван Карпов у стадиона «Торпедо» Фото: из личного архива Ивана Карпова

«Корона» и ожидаемый звонок Самвела

В итоге я всё равно пошёл в микст-зону и там отработал. Хорошо ещё, что, несмотря на эту появившуюся «корону», проблески разума сохранились. Поэтому то ли тем же вечером, то ли на следующий день я написал что-то вроде: «Тёма, извини, это было плохо, это было недопустимо». Надо отдать должное: он принял извинения, мы поговорили, я объяснил свою логику, но ещё раз признал, что не должен был так делать. На дальнейшую работу этот эпизод не повлиял.

Повлияло другое: я начал подбухивать. Причём бывали моменты, когда Артём где-то меня прикрывал. Всё-таки я продолжал приносить эксклюзивы, и позитивные моменты в моей работе перевешивали. Хотя иногда совмещать удавалось еле-еле.

Например, вспоминаю пресс-конференцию Кубка РЖД — с «Челси», «Реалом» и так далее. Я накануне очень сильно выпил — просыпаюсь, а до начала всего полчаса! Слава богу, ехать было рядом, так что прыгнул в такси и успел. К счастью, пресс-конференцию уже начал записывать другой наш корреспондент, а мне поручили взять потом интервью у исполнительного директора «Челси» Питера Кеньона. Немного времени есть, но осознаю — как же мне хреново!

Вижу примерно такое же, как у меня, лицо товарища из «Локо-ТВ». А там же королевский фуршет, всё есть… Подхожу к этому грустному товарищу и говорю: «По-моему, нам нужно немедленно махнуть по 100, а может, даже по 150, а то мы умрём». По две стопочки выпили, и я почувствовал, как к концу пресс-конференции «поправился». Вообще, похмеляться не в моих правилах, но в тот момент это было нужно. И позволило нормально сделать материал с Кеньоном, пусть и не эксклюзивный.

Иван Карпов и Кирилл Дементьев Фото: «Чемпионат»

Так всё и двигалось: «корона» росла, алкоголизм усугублялся, а вот эксклюзивов больше не становилось. Уже появившийся к тому моменту на «Чемпионате» Самвел Авакян всегда говорил, что, пока польза от сотрудника перевешивает какие-то негативные явления, он остаётся активом. И вот летом 2008 года я приехал в офис на какое-то собрание (так-то я принципиально работал из дома, и гибкое руководство было не против, раз я эффективнее в таком формате). После собрания Самвел мне говорит: «Вань, тебе надо как-то развиваться, что-то делать, а то ты замкнулся на одном и том же, а количество падает. Плюс косяки».

То есть Самвел дал чёткий месседж взбодриться, но я его не услышал. Ушёл в отпуск, вернулся, а тут на второй работе, связанной с кинобизнесом, предложили такую подработку, что за месяц я получил бы условно три зарплаты «Чемпионата»: надо было сопровождать выход на экран фильма «Новая земля».

Взял на «Чемпионате» отпуск за свой счёт, ну или ещё как-то договорились. И где-то через две недели звонит Самвел. Сразу почувствовал: это конец. «Ваня, надо поговорить». Я вздыхаю и отвечаю: «Наверное, я понимаю, о чём ты». В общем, сразу обсудили увольнение. Хотя потом узнал, что Самвел не очень хотел меня убирать, но нужно было освободить одно штатное место для «Чемпионат.ТВ», а тут я со своими косяками и отпусками. Вполне разумное решение.

Натяжные потолки из Китая и возвращение в профессию

Я уволился в августе 2008-го и вернулся на «Чемпионат» почти через шесть лет. За это время в какой-то момент вообще остался без работы, а потом начал заниматься делами, не связанными с журналистикой: международной логистикой! Три года — сертификаты, декларации, соответствия, финансовые вопросы… Под конец уже мог самостоятельно прогонять, условно, контейнеры с натяжными потолками из Китая, оформляя все документы.

Иван Карпов Фото: из личного архива Ивана Карпова

Но я занимался вообще не тем, чем хотел. Наконец, эта работа закончилась, и я начал вновь тыкаться в разные спортивные СМИ, однако никому не был нужен: все помнили о моих прежних подвигах. Увы, не только о прекрасных эксклюзивах, но и всяческих фейлах. Никто не хотел меня брать, включая Самвела. Однако в 2012 году всё тот же Тёма Загумённов практически с нуля набирал спортивный отдел «Газета.ру», после того как прежние сотрудники ушли в ТАСС. Тёма позвал меня, а я для работы время от времени просил у Самвела телефоны разных спикеров. И потом он видел на «Газете» качественные интересные интервью.

И вот когда в 2014 году после сочинской Олимпиады меня на «Газете» сократили из-за урезания бюджета, то я написал в том числе Мише Тяпкову, и он вдруг ответил: «Слушай, а мы тут тебя обсуждали. Судя по всему, жди звонка от Самвела».

Самвел действительно позвонил и позвал в редакцию, которая тогда уже сидела на Малой Дмитровке. Обсудили мою работу на «Газете», плюс важно, что такого лютого алкотреша с моей стороны, как в 2007-2008 годах, уже не было. Так что договорились, согласовав какую-то совсем небольшую зарплату на испытательный срок.

Иван Карпов и Николай Толстых Фото: «Чемпионат»

Я с ходу начал фигачить. Первый эксклюзив, второй, третий — бум, бум, бум! Всех сделал, всех достал, инсайды пошли — Карп вернулся! И уже меньше чем через месяц Самвел сказал: «Можешь считать, испытательный срок ты прошёл, со следующего месяца у тебя рост зарплаты. Фигачь дальше, только не бросай вёсла».

Всё было здорово, и так шёл год, пока летом 2015 года мне не позвонил Кирилл Благов, ставший главным редактором сайта «Матч ТВ». Понятные вопросы: «Как дела? Насколько доволен своей работой?..»

Меня на «Чемпионате» всё устраивало, но было обидно, что в основном за рубеж отправляли других. Это было объяснимо: нужно ведь со свистком отправить отчёт со стадиона, а это не моя сильная сторона. Но в то же время я понимал, что делаю кассу за счёт эксклюзивов, а если куда и еду, то в какие-то коммерческие поездки, а не на топовые матчи. И вот Кирилл как раз пообещал такие поездки и заметный рост зарплаты.

Иван Карпов и Динияр Билялетдинов Фото: «Чемпионат»

На самом деле, я был готов остаться, даже если бы на «Чемпионате» просто сделали прибавку и начали отправлять в интересные командировки. Но тут случилось недопонимание. Я в разговоре с тогдашним редактором отдела футбола Денисом Целых неправильно сформулировал, написав: «Процентов 80, что ухожу на «Матч». То есть я-то имел в виду, что ещё до конца не решил, что ещё можно меня удержать, а Денис посчитал, что решение уже принято, и воспринял это болезненно. Соответствующим образом донёс это до Самвела, так что он просто сказал: «Вань, мы таких денег дать не можем, так что удачи». В любом случае расстались нормально, я с Лёней Волотко накрыл стол, только вот у Дениса была лёгкая обида.

Время на «Матче» было прекрасным, пока вдруг вместо Кирилла не поставили Евгения Дзичковского. Не буду углубляться в детали, но редакция моментально начала разбегаться. Я за свой счёт слетал на сбор сборной России в Австрию, записал эксклюзивы со Смоловым и Комбаровым, а после возвращения в Москву позвонил Самвелу и сказал, что готов вернуться на «Чемпионат», если во мне есть заинтересованность и если как-то решится вопрос с поездками. Самвел перезвонил буквально через 30-40 минут и сказал забирать трудовую с «Матча». А там и рады были. Вот так я пришёл в третий раз.

Иван Карпов, Квинси Промес и Данила Игнатов Фото: «Чемпионат»

Третий уход, срыв планов и телеграм-канал

Здесь всё было неплохо, но… Это только моя субъективная точка зрения, которая вполне может быть неправильной, однако после «Матча» казалось, что подход редакции «Чемпа» устарел, не хватает молодых, прогрессивных ребят. Повторюсь, это лишь моё мнение, но вот было ощущение, что я не расту, вернулся в прошлое. А тут ещё сильно расстроился из-за того, как дежурный редактор оформил текст на основе фактуры, которую я собрал на тренировке сборной Аргентины на ЧМ-2018. Я бегал, много чего выцепил, а уставший от объёма работы редактор выкинул чуть ли не половину. То есть я потратил кучу времени, однако всё ушло в песок.

Скажу честно: после этого бросил вёсла. Даже на планёрке прямо предъявил претензии, а потом начал чуть ли не специально искать проблемы и указывать, что и где не так. В общем, начал учить всех жизни, хотя, вполне возможно, мои идеи редакции просто не подходили. Всё это вылилось в конфликт, и пусть у меня были хорошие отношения с новым главным редактором Евгением Слюсаренко, но понятно, что он поддержал не меня, а Дениса. Поэтому передо мной были поставлены определённые условия, я их тут же нарушил, после чего мне объявили о расставании. В принципе, я сам всё для этого сделал. Можно сказать, что тут тоже у меня на голове была «корона», но уже совершенно другая.

Иван Карпов Фото: «Чемпионат»

Вообще, на момент увольнения у меня был план. Я уже создал канал в YouTube, куда закидывал разные видео с футбола. Набрал 8000 подписчиков, ко мне был готов зайти с рекламой букмекер, так что я уходил вроде бы не в пустоту. Оставалась финальная встреча, чтобы всё окончательно обговорить, и тут на канал прилетело четыре страйка по авторским правам от «Матч ТВ»! Я остаюсь без работы и без канала. Меня многие предупреждали насчёт страйков, однако я не воспринимал всерьёз, потому что ничего ни у кого не воровал: просто снимал на собственный телефон. Да, в чаше стадиона журналистам так делать нельзя, но я относился к этому легкомысленно.

В итоге в сентябре 2018 года остался ни с чем. К счастью, как раз в этот момент продал квартиру, так что появились деньги, чтобы пожить какое-то время, съездить в Англию… К Новому году я сильно заскучал и в январе 2019 года создал телеграм-канал с инсайдами. Там я ничем не скован и могу писать всё что хочу. И это оказалось успешным проектом. Сейчас в канале 136 тысяч подписчиков, а у меня даже неофициальный статус инсайдера всея России, с которым я не очень согласен, но слышать приятно.

Фёдор Смолов и Иван Карпов Фото: из личного архива Ивана Карпова

Могу ли я ещё когда-нибудь вернуться? Честно скажу, это мой страх — насчёт возвращения не конкретно на «Чемп», а в любую редакцию. Когда у тебя есть своя площадка и собственная небольшая редакция, то представить, что ты снова работаешь в найме – страшный сон. Это значит, что ты ограничен в свободе и откатился назад лет на пять. Это прошлая жизнь, к которой возвращаться не хочется. Не потому, что она плоха, а потому, что это просто пройденный этап, хоть и классный. Но если вдруг мне придётся вернуться, а в жизни всякое случается, то я надеюсь, что смогу найти и мотивацию, и силы, и ресурсы, и возможности для того, чтобы быть классным и в рамках редакции.

Ну а всех нынешних бонусов, побед в разных премиях и рейтингах точно не было бы без Самвела Авакяна, Артёма Загумённова и всех остальных коллег с «Чемпионата», с которыми я работал начиная с 2006-го и заканчивая 2018-м. Спасибо!