Кто стал новым боссом «Спартака»? Некрасова уже заподозрили в симпатиях к ЦСКА

Главное о кадровых изменениях в клубе. Почему ушёл Малышев? С чем связано решение не увольнять Станковича? И кто ещё может прийти в клуб?

Позади чуть больше трети сезона в Мир РПЛ, а в «Спартаке» уже кадровая перестановка. Олег Малышев покинул пост генерального директора (занимал его с 2023 года), но сохранил место в совете директоров клуба. Изменение связано с семейными обстоятельствами. Малышев при этом будет советником нового генерального директора. Им стал 60-летний Сергей Некрасов. Олег, в свою очередь, ушёл со своего поста сам. По информации «Чемпионата», он просил об этом ещё в марте.

Олег Малышев покинул пост генерального директора красно-белых Фото: ФК «Спартак»

Что известно о новом руководителе «Спартака»

Ранее Некрасов никогда не был ни в футбольном, ни в спортивном клубе. У него огромный стаж работы (более 30 лет) в банковской и энергетической отраслях. Сергей окончил Московский государственный университет имени Ломоносова и Лондонскую школу бизнеса. В 90-х годах прошлого века работал в Российском банке проектного финансирования и швейцарской компании ABB Project & Trade Finance, где был заместителем вице-президента.

На стыке веков Некрасов трудился в нефтегазовой группе ABN AMRO Bank — одного из крупнейших банков Нидерландов. Его должность — вице-президент и соруководитель. Кстати, этот банк сотрудничает с «Аяксом». В 2001 году Некрасов оказался в «Лукойле» — он стал руководителем управления финансовых институтов и рынков капитала компании.

Спустя 10 лет Сергей перебрался в «Газпромбанк». Там он получил должность первого вице-президента. Этот пост Некрасов занимал до 2018 года. После этого стал заместителем председателя правления «Газпромбанк Люксембург». А теперь бывший управленец компании-спонсора «Зенита» перешёл на административный пост в «Спартаке». У Сергея большой международный опыт.

«Вся жизнь Сергея Юрьевича связана с футболом. Некрасов играет в футбол и хоккей, неоднократно принимал участие в ветеранских турнирах с участием легенд «Спартака», — сказано на официальном сайте московского клуба.

Некрасов нередко принимал участие в корпоративных футбольных турнирах за команду «Газпромбанка». А в Люксембурге представлял хоккейный клуб «Кул Пакерс», который выступает во втором по силе дивизионе местного хоккея. В сезоне-2024/2025 Некрасов отыграл шесть матчей, забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

Любопытно, что Сергея заподозрили в том, что он болеет за ЦСКА. К примеру, в ролике с новогодним поздравлением для «Кул Пакерс» Некрасов стоит на фоне шаржа, в котором он изображён в форме хоккейного ЦСКА. А на сайте футбольного турнира ветеранов МГУ опубликована фотография Сергея с красно-синим шарфом.

Сергей Некрасов в красно-синем шарфе Фото: Народная футбольная лига

Какие ещё изменения могут быть в «Спартаке»?

По информации «Чемпионата», совет директоров красно-белых обсудит вопрос с возможным назначением Андрея Мовсесьяна в спортивный блок клуба. Если его кандидатуру одобрят, то он будет отвечать за российский трансферный рынок и вторую команду «Спартака». Мовсесьян ушёл из ЦСКА в конце 2024 года. До этого он работал в красно-синем клубе на посту главы селекционного отдела, а потом занял должность спортивного директора.

А ещё сегодня решили судьбу главного тренера Деяна Станковича. Серб сохранил свой пост. По данным Metaratings, это связано с тем, что у клуба пока нет кандидата на замену, который устроил бы совет директоров. При этом спортивный директор Франсис Кахигао ведёт переговоры с несколькими претендентами. Источники «Чемпионата» подтвердили эту информацию.