«Решение Левникова — просто необъяснимое. Грубейшая ошибка». Судейство в 11-м туре РПЛ

Сезон в Мир РПЛ отправился на вторую международную паузу. А перед этим мы увидели 11-й тур. Пожалуй, после такого и правда стоит отдохнуть — мощнейшее расписание, сразу два московских дерби и другие яркие сюжеты. Для судей такие матчи обещали стать серьёзным испытанием. Справились?

Специально для «Чемпионата» судейство в 11-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,4. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



Один балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Акрон» — «Зенит» — 1:1

Единственный эпизод — 90+3-я минута, когда Цыганок назначил 11-метровый в ворота «Зенита». Момент мог стать ключевым, но не стал. Правильное решение принял Москалёв на VAR, который позвал Цыганка на просмотр. Тот, находясь в правильной позиции, из-за скопления игроков не определил, что мяч попал в отставленную руку игрока «Зенита». Оценка не снижена, потому что арбитр не мог увидеть нарушения. 11-метровый назначен верно.

Оценка Цыганка — 8,4.

Сергей Цыганок Фото: ФК «Акрон»

«Рубин» — «Крылья Советов» — 2:0

Очень хорошая работа Буланова. На 53-й минуте засчитал гол в ворота «Крыльев Советов». Самарцы претендовали на фол в начальной фазе атаки, но ничего там не было — нормальный отбор. Всё правильно сделал Буланов.

Что касается момента на 82-й минуте, я изначально посчитал, что в ворота «Рубина» следовало назначить 11-метровый. Но затем сделал запрос и получил объяснение. Это не игра рукой, так как мяч после двух рикошетов поменял направление, а действия Вуячича были естественными. Плюс это был прострел, а не удар по воротам. Правильно разобрался Фисенко на VAR, правильно не назначили 11-метровый в ворота «Рубина».

Оценка Буланова — 8,4. У меня он стал лучшим арбитром тура.

«Краснодар» — «Ахмат» — 2:0

Тяжёлая игра для Танашева. Рад, что именно ему досталось южное противостояние. Логику назначения абсолютно понимаю. Но были эпизоды, где неправильно отрабатывал резервный арбитр Чебан — было видно по нервности Танашева. В какой-то момент у них произошёл разговор на повышенных тонах. Это говорит о том, что Танашев начал себя искать, попал в психологическую яму и попытался вырулить. Даже небольшая растерянность на лице появилась. Это нормально, такие игры надо проходить — он посмотрит и проанализирует.

На 43-й минуте Танашев правильно назначил 11-метровый в ворота «Краснодара», это фол по неосторожности. Оласа подбил соперника по бедру, а степень контакта здесь рассматривать не нужно.

Момент на 84-й минуте будет иметь какое-то продолжение, обвинения в адрес Сперцяна серьёзные. Сам Танашев эпизода не мог видеть, поскольку находился спиной к происходящему. В итоге после просмотра повтора показал красную Ндонгу за агрессивное поведение и жёлтую Сперцяну за провокацию.

И на 67-й минуте не показал жёлтую игроку «Ахмата» за срыв перспективной атаки.

Оценка Танашева — 8,3.

Инал Танашев с игроками во время матча «Краснодар» — «Ахмат» Фото: ФК «Краснодар»

«Динамо» — «Локомотив» — 3:5

Единственная игра, где с VAR что-то пошло не так. На 10-й минуте Левников не показал жёлтую Рубенсу за грубую игру. На 24-й арбитры правильно засчитали гол в ворота «Локомотива» — мяч пересёк линию ворот.

Пенальти в пользу «Локомотива» — ключевой момент, потому что счёт был 2:1 в пользу «Динамо». Я не могу объяснить этот 11-метровый и для чего Иванов позвал Левникова к монитору. Главный арбитр находился в идеальной позиции, его взгляд был в районе поясницы Руденко и мог спокойно охватывать и ноги. Можно было показать что угодно, но только не то, что показал Иванов. Решение Левникова — просто необъяснимое. Даже если фокусироваться на контакте в ногах, его перекрывало скопление игроков. Да и падение явно было из-за толчка в поясницу. Это грубейшая ошибка, после которой счёт стал 2:2. Конец первого тайма, гол в раздевалку — зачем это всё? Не нужно было вмешиваться Иванову — это не явная и не очевидная ошибка. А с Левниковым что-то происходит, опять странное решение от него.

Оценка Левникова — 7,8.

«Оренбург» — «Ростов» — 0:1

В этом матче дебютировал арбитр Иван Сараев. Хорошая работа.

Но на 71-й минуте Сараев не показал жёлтую игроку «Оренбурга» Ду Кейросу за грубую игру. В этом эпизоде также ответственен первый ассистент, который опытнее и должен был сказать, что это нарушение на скорости и с безрассудством.

Оценка Сараева — 8,3.

Иван Сараев (в центре) Фото: ФК «Оренбург»

«Сочи» — «Пари НН» — 2:1

На 16-й минуте Карасёв не показал жёлтую Босельи за грубую игру. Тот, владея мячом, отмахнулся рукой и попал по лицу игроку «Сочи». Арбитр зафиксировал фол, однако здесь надо было показывать карточку.

На 35-й минуте Карасёв правильно засчитал гол в ворота «Пари НН» — нарушения в начальной фазе атаки не было. На повторе видно, что футболист «Сочи» сыграл в мяч голенью и только потом произошёл контакт с Босельи. Тот сделал два шага, вспомнил, что ему больно, и упал. Разобрались здесь Карасёв и Казарцев на VAR.

На 53-й минуте Карасёв правильно назначил 11-метровый в ворота «Пари НН» и показал жёлтую Кастильо. Главное, что это не красная. Потому что у игрока «Пари НН» имелись возможность и стремление сыграть в мяч, а контакт был в ногах. Это лишение явной возможности забить гол с попыткой сыграть в мяч. Была бы прямая красная, если бы Кастильо мешал сопернику только руками. Нормально разобрались арбитры. Думаю, решение они принимали вместе с первым ассистентом Лунёвым.

На 90+7-й минуте Карасёв правильно не назначил 11-метровый в ворота «Сочи». Не было игры рукой — она у защитника стремилась в опору. Несложный момент.

Оценка Карасёва — 8,3.

ЦСКА — «Спартак» — 3:2

Если в целом, то нормальная работа Чистякова. Такие матчи должны заканчиваться спокойно. И хорошо, что не было драки. Здесь нужно было больше терпения, чем обычно. И у Чистякова его хватило, чтобы не удалить того же Джику, хотя предпосылки на протяжении всей игры были. Думаю, Чистяков посчитал, что рановато показал защитнику «Спартака» жёлтую. Наказал бы позже — было бы проще показать вторую. Пришлось включать терпение. Но для меня это хорошо: арбитр понимает, что делает, а не бездумно размахивает карточками. Если ему так комфортно, то я это принимаю.

Первый момент — 11-метровый в пользу ЦСКА через VAR. Чистякова позвали к монитору, потому что он очень рано выключился из игры. Арбитр посчитал, что мяч уходящий, и отвернулся от игроков в штрафной. Он не ожидал, что игрок «Спартак» не просто продолжит преследовать соперника, но и подобьёт ему ногу. Думаю, здесь помог резервный. А на скорости определить, где случился фол, было невозможно. Вмешался Мешков и позвал Чистякова к монитору — фол был в штрафной. На просмотр географии обычно не зовут — здесь действия VAR связаны именно с тем, что арбитр не видел самого нарушения.

Третий гол ЦСКА засчитан верно — офсайда не было. Игрок не воздействовал на вратаря «Спартака».

Теперь об отменённом голе ЦСКА с рукой в начальной фазе атаки. Чистяков выходил вперёд, и ему перекрывали обзор — руку он не видел. Пошла быстрая атака, ЦСКА забил гол. Мешков влез, в итоге верное решение — отменили гол и назначили штрафной в пользу «Спартака».

Что касается неудаления Джику на 81-й минуте, этот момент для департамента даже не считается ключевым. У Чистякова оценка не 8,5, потому что были походы к монитору.

Оценка Чистякова — 8,4.

Артём Чистяков с игроками во время матча ЦСКА — «Спартак» Фото: РИА Новости

«Балтика» — «Динамо» Махачкала — 2:0

На 38-й минуте Сухой занимал отличную позицию и всё контролировал, но не увидел, что Йенне выпрыгнул за мячом, а у Аззи была отставлена рука. Ошибочно не назначил 11-метровый, после чего Бобровский на VAR вмешался и всё исправили. Но решение Сухой должен был принимать сам — позиция позволяла.

В остальном очень хорошее судейство. Мне понравилось.

Оценка Сухого — 7,9 (8,4).