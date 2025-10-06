«Решение Левникова — просто необъяснимое. Грубейшая ошибка». Судейство в 11-м туре РПЛ

Сезон в Мир РПЛ отправился на вторую международную паузу. А перед этим мы увидели 11-й тур. Пожалуй, после такого и правда стоит отдохнуть — мощнейшее расписание, сразу два московских дерби и другие яркие сюжеты. Для судей такие матчи обещали стать серьёзным испытанием. Справились?
Специально для «Чемпионата» судейство в 11-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.
Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).
В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.
0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.
Один балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.
Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.
«Акрон» — «Зенит» — 1:1
Единственный эпизод — 90+3-я минута, когда Цыганок назначил 11-метровый в ворота «Зенита». Момент мог стать ключевым, но не стал. Правильное решение принял Москалёв на VAR, который позвал Цыганка на просмотр. Тот, находясь в правильной позиции, из-за скопления игроков не определил, что мяч попал в отставленную руку игрока «Зенита». Оценка не снижена, потому что арбитр не мог увидеть нарушения. 11-метровый назначен верно.
Оценка Цыганка — 8,4.
Сергей Цыганок
«Рубин» — «Крылья Советов» — 2:0
Очень хорошая работа Буланова. На 53-й минуте засчитал гол в ворота «Крыльев Советов». Самарцы претендовали на фол в начальной фазе атаки, но ничего там не было — нормальный отбор. Всё правильно сделал Буланов.
Что касается момента на 82-й минуте, я изначально посчитал, что в ворота «Рубина» следовало назначить 11-метровый. Но затем сделал запрос и получил объяснение. Это не игра рукой, так как мяч после двух рикошетов поменял направление, а действия Вуячича были естественными. Плюс это был прострел, а не удар по воротам. Правильно разобрался Фисенко на VAR, правильно не назначили 11-метровый в ворота «Рубина».
Оценка Буланова — 8,4. У меня он стал лучшим арбитром тура.
«Краснодар» — «Ахмат» — 2:0
Тяжёлая игра для Танашева. Рад, что именно ему досталось южное противостояние. Логику назначения абсолютно понимаю. Но были эпизоды, где неправильно отрабатывал резервный арбитр Чебан — было видно по нервности Танашева. В какой-то момент у них произошёл разговор на повышенных тонах. Это говорит о том, что Танашев начал себя искать, попал в психологическую яму и попытался вырулить. Даже небольшая растерянность на лице появилась. Это нормально, такие игры надо проходить — он посмотрит и проанализирует.
На 43-й минуте Танашев правильно назначил 11-метровый в ворота «Краснодара», это фол по неосторожности. Оласа подбил соперника по бедру, а степень контакта здесь рассматривать не нужно.
Момент на 84-й минуте будет иметь какое-то продолжение, обвинения в адрес Сперцяна серьёзные. Сам Танашев эпизода не мог видеть, поскольку находился спиной к происходящему. В итоге после просмотра повтора показал красную Ндонгу за агрессивное поведение и жёлтую Сперцяну за провокацию.
И на 67-й минуте не показал жёлтую игроку «Ахмата» за срыв перспективной атаки.
Оценка Танашева — 8,3.
Инал Танашев с игроками во время матча «Краснодар» — «Ахмат»
«Динамо» — «Локомотив» — 3:5
Единственная игра, где с VAR что-то пошло не так. На 10-й минуте Левников не показал жёлтую Рубенсу за грубую игру. На 24-й арбитры правильно засчитали гол в ворота «Локомотива» — мяч пересёк линию ворот.
Пенальти в пользу «Локомотива» — ключевой момент, потому что счёт был 2:1 в пользу «Динамо». Я не могу объяснить этот 11-метровый и для чего Иванов позвал Левникова к монитору. Главный арбитр находился в идеальной позиции, его взгляд был в районе поясницы Руденко и мог спокойно охватывать и ноги. Можно было показать что угодно, но только не то, что показал Иванов. Решение Левникова — просто необъяснимое. Даже если фокусироваться на контакте в ногах, его перекрывало скопление игроков. Да и падение явно было из-за толчка в поясницу. Это грубейшая ошибка, после которой счёт стал 2:2. Конец первого тайма, гол в раздевалку — зачем это всё? Не нужно было вмешиваться Иванову — это не явная и не очевидная ошибка. А с Левниковым что-то происходит, опять странное решение от него.
Оценка Левникова — 7,8.
«Оренбург» — «Ростов» — 0:1
В этом матче дебютировал арбитр Иван Сараев. Хорошая работа.
Но на 71-й минуте Сараев не показал жёлтую игроку «Оренбурга» Ду Кейросу за грубую игру. В этом эпизоде также ответственен первый ассистент, который опытнее и должен был сказать, что это нарушение на скорости и с безрассудством.
Оценка Сараева — 8,3.
Иван Сараев (в центре)
«Сочи» — «Пари НН» — 2:1
На 16-й минуте Карасёв не показал жёлтую Босельи за грубую игру. Тот, владея мячом, отмахнулся рукой и попал по лицу игроку «Сочи». Арбитр зафиксировал фол, однако здесь надо было показывать карточку.
На 35-й минуте Карасёв правильно засчитал гол в ворота «Пари НН» — нарушения в начальной фазе атаки не было. На повторе видно, что футболист «Сочи» сыграл в мяч голенью и только потом произошёл контакт с Босельи. Тот сделал два шага, вспомнил, что ему больно, и упал. Разобрались здесь Карасёв и Казарцев на VAR.
На 53-й минуте Карасёв правильно назначил 11-метровый в ворота «Пари НН» и показал жёлтую Кастильо. Главное, что это не красная. Потому что у игрока «Пари НН» имелись возможность и стремление сыграть в мяч, а контакт был в ногах. Это лишение явной возможности забить гол с попыткой сыграть в мяч. Была бы прямая красная, если бы Кастильо мешал сопернику только руками. Нормально разобрались арбитры. Думаю, решение они принимали вместе с первым ассистентом Лунёвым.
На 90+7-й минуте Карасёв правильно не назначил 11-метровый в ворота «Сочи». Не было игры рукой — она у защитника стремилась в опору. Несложный момент.
Оценка Карасёва — 8,3.
ЦСКА — «Спартак» — 3:2
Если в целом, то нормальная работа Чистякова. Такие матчи должны заканчиваться спокойно. И хорошо, что не было драки. Здесь нужно было больше терпения, чем обычно. И у Чистякова его хватило, чтобы не удалить того же Джику, хотя предпосылки на протяжении всей игры были. Думаю, Чистяков посчитал, что рановато показал защитнику «Спартака» жёлтую. Наказал бы позже — было бы проще показать вторую. Пришлось включать терпение. Но для меня это хорошо: арбитр понимает, что делает, а не бездумно размахивает карточками. Если ему так комфортно, то я это принимаю.
Первый момент — 11-метровый в пользу ЦСКА через VAR. Чистякова позвали к монитору, потому что он очень рано выключился из игры. Арбитр посчитал, что мяч уходящий, и отвернулся от игроков в штрафной. Он не ожидал, что игрок «Спартак» не просто продолжит преследовать соперника, но и подобьёт ему ногу. Думаю, здесь помог резервный. А на скорости определить, где случился фол, было невозможно. Вмешался Мешков и позвал Чистякова к монитору — фол был в штрафной. На просмотр географии обычно не зовут — здесь действия VAR связаны именно с тем, что арбитр не видел самого нарушения.
Третий гол ЦСКА засчитан верно — офсайда не было. Игрок не воздействовал на вратаря «Спартака».
Теперь об отменённом голе ЦСКА с рукой в начальной фазе атаки. Чистяков выходил вперёд, и ему перекрывали обзор — руку он не видел. Пошла быстрая атака, ЦСКА забил гол. Мешков влез, в итоге верное решение — отменили гол и назначили штрафной в пользу «Спартака».
Что касается неудаления Джику на 81-й минуте, этот момент для департамента даже не считается ключевым. У Чистякова оценка не 8,5, потому что были походы к монитору.
Оценка Чистякова — 8,4.
Артём Чистяков с игроками во время матча ЦСКА — «Спартак»
«Балтика» — «Динамо» Махачкала — 2:0
На 38-й минуте Сухой занимал отличную позицию и всё контролировал, но не увидел, что Йенне выпрыгнул за мячом, а у Аззи была отставлена рука. Ошибочно не назначил 11-метровый, после чего Бобровский на VAR вмешался и всё исправили. Но решение Сухой должен был принимать сам — позиция позволяла.
В остальном очень хорошее судейство. Мне понравилось.
Оценка Сухого — 7,9 (8,4).