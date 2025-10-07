«Спартак» Кс ещё лидирует, «Урал» уничтожили, у Евсеева — триумф. Главное в Первой лиге

«Факел» уже близко к первому месту. После отставки Шалимова его болельщики увидели уникальную победу.

С одной стороны, 13-й тур Лиги Pari подарил серию ярких матчей с большим количеством голов. С другой – некоторые встречи лучше просто забыть. Сразу четыре игры завершились со счётом 0:0! Но были и крутые моменты.

Продвинутые статистические данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

«Спартак» впервые без победы в гостях

Да, до этого команда из Костромы взяла все шесть гостевых встреч. Комбо сломала «Уфа» Омари Тетрадзе. На 29-й минуте Денис Боков, сместившись с левого фланга в центр, нанёс удар из-за пределов штрафной, но Александр Беленов отразил мяч. Чуть позже Дмитрий Садов попал в перекладину.

После перерыва «Спартак» создал ещё несколько моментов – с двумя ударами Артура Гарибяна справился Беленов. «Уфа» ответила атакой, которую едва не завершил Уильямс Чимези – вышел на прострел Дилана Ортиса и пробил в защитника.

«Спартак» снова теряет очки, однако прежний запас пока позволяет идти на первой строчке.

Первая победа «Факела» при Василенко

Олег Василенко эффектно вернулся в Воронеж. В начале недели тренер ульяновской «Волги» Александр Грищенко в эфире программы «Мы хотим играть в футбол» не просто так высказывал опасения по поводу увольнения Игоря Шалимова. Ведь «Факел» сразу принялся за дело.

Главным героем встречи стал Белайди Пуси – на счету албанца дубль. Сначала уложил мяч в девятку после передачи Равиля Нетфуллина. Затем реализовал пенальти. «Волга» ответила только голом Игоря Гершуна.

Белайди Пуси после забитого мяча в этом матче Фото: fakelfc.ru

Важный момент – «Факел» действовал намного смелее, чем при Шалимове. Перебил «Волгу» по ожидаемым голам (хG): 1,70 против 1,08. Примечательная деталь – с момента, когда стадион «Факел» был открыт после реконструкции (в 2024-м), воронежцы побеждали здесь исключительно со счётом 1:0. Так что 9000 болельщиков, которые пришли на матч, увидели по-настоящему уникальное событие.

«Чайка» снова отобрала очки у сильной команды

Второй экспонат в коллекции «нулевых» результатов. «Родина» стала новой жертвой команды Дмитрия Комбарова. Напомним, в прошлом туре «Чайка» удержала 0:0 в Воронеже, что привело к тренерским перестановкам в «Факеле».

«Родине» до такого далеко, но лишние два очка точно пригодились бы в борьбе за высокие места. В первом тайме наиболее опасный момент создал Артём Максименко – перехватил мяч на бровке, однако его прострел не смог замкнуть Илья Дятлов.

Во втором тайме почти забил Йорди Рейна – перуанец попал со штрафного в перекладину. А вот концовка осталась за «Чайкой». Хозяева обрушили на чужие ворота серию атак – суммарно нанесли за матч 13 ударов (против 18). По ожидаемым голам даже превзошли «Родину» – 2,09 против 2,06. «Чайка» удивляет. Помогают трансферы, оформленные под закрытие трансферного окна.

«Шинник» не проснулся в Хабаровске

«СКА-Хабаровск», похоже, выходит из кризиса. Важно учесть, что «Шинник» вышел на поле в 8:00 мск. Судя по всему, команда Артёма Булойчика поймала страшный джетлаг. Надёжность обороны куда-то испарилась – «Шинник» пропустил сразу три гола.

На 41-й минуте СКА сотворил красивую комбинацию, которую завершил Хакобо Алькальде. Этот гол стал первым для испанца в России. После перерыва «Шинник» поплыл окончательно. На 50-й минуте Егор Носков пробил Тимофея Митрова. Вскоре Алексей Поддубский грамотно освежил игру заменами – выпустил Владисла Брагина и Владислава Мастерного, который дебютировал в составе хабаровчан. Брагин вскоре сделал счёт 3:0.

«Шинник» сподобился только на гол престижа от Даниила Корнюшина. Неожиданное поражение ярославской команды и уверенная победа СКА, который выдал свой самый результативный матч в этом сезоне.

Над Гунько сгущаются тучи

Безвыигрышная серия «Арсенала» затянулась до пяти матчей. На этот раз Дмитрий Гунько споткнулся об «Сокол» Младена Кашчелана. Саратовцы быстро открыли счёт – Антон Мухин конвертировал в гол передачу Кирилла Никитина.

После этого «Сокол» ушёл в закрытый режим и традиционно навязал борьбу на каждом участке поля. «Арсенал» после перерыва сообразил гол после стандарта – забил Даниил Пенчиков. Интересно, что ассистом отметился Алан Цараев. Уже четвёртая его голевая передача в 12 матчах.

Больше хозяева просто не позволили создать. «Арсенал» нанёс всего два удара в створ. Команда в очевидном кризисе. Если Гунько не найдёт выход из него, в Первой лиге возможна ещё одна отставка.

«Черноморец» разобрал «Торпедо»

Вадим Евсеев силён. «Черноморец» при новом тренере одержал четвёртую победу в пяти матчах чемпионата. Хотя стартовый отрезок на «Арене Химки» остался за командой Дмитрия Парфёнова. Самый выгодный момент упустил Александр Ломакин.

Вскоре «Черноморец» выровнял игру и заколол «Торпедо» стремительными вертикальными атаками. Сначала Сергей Бородин срезал мяч в свои ворота. Затем дублем отметился Саид Алиев. На 69-й минуте Олег Николаев довёл дело до разгрома. Очередной шикарный матч в активе Ильи Жигулёва – одного из лучших центральных полузащитников лиги на данный момент.

Не помогли даже перестановки от Парфёнова, который отказался от «ромба» в центре поля и перестроил команду на 4-2-3-1. Более того – «Торпедо» не забило пенальти. Михаил Штепа потащил удар Алексея Каштанова с «точки».

Саид Алиев Фото: fc-cn.ru

Ренессанс «Торпедо» пока отменяется. Команда всё ещё в зоне вылета. А вот «Черноморец» уже на 12-й строчке. Хотя совсем недавно команды были соседями.

«Ротор» снова без победы

Третья нулевая ничья в туре. «Ротор» попал в тяжёлые и колючие руки «Нефтехимика». Первые минуты матча прошли под контролем волгоградцев. Однако к середине тайма инициатива перешла к хозяевам. «Нефтехимик» был даже чуть острее – 15 ударов против 11 и 1,15 xG против 1,12.

«Ротору» не хватило точности, а «Нефтехимик» натолкнулся на препятствие в лице Никиты Чагрова. Лучший вратарь чемпионата несколько раз выручил свою команду.

Отметим, что игрок «Ротора» Давид Давидян получил вызов в сборную Армении (уже сыграл за неё три матча). Как говорят, уехал прямо в перерыве матча с «Нефтехимиком». И действительно – провёл на поле только первый тайм.

«Челябинск» «засох» в матче с «Енисеем»

За «Енисей» было тревожно. «Челябинск» очень силён дома и регулярно закидывает соперников подачами в исполнении Рамазана Гаджимурадова. Однако в первом тайме «Енисей» прочно сковал хозяев. Конфигурация «Челябинска» 4-4-2 не обеспечила перевес в центре поля. «Енисей» действовал по схеме 3-5-2 и постоянно резал коридоры для передач на Константина Кертанова и Дениса Самойлова.

Роман Пилипчук в фирменном стиле пытался поменять игру с помощью замен, но «Енисей» закрыл все подступы к воротам Егора Шамова. Суммарные 0,85 xG «Челябинска» против 0,57 «Енисея» подчёркивают характер матча – много борьбы, мало моментов.

«Челябинск» упустил шанс подобраться поближе к лидерам, зато остался в зоне стыковых матчей.

«КАМАЗ» переехал «Урал»

В центральном матче тура Ильдар Ахметзянов и его банда поистине безжалостно избили «Урал». Команды начали играть в футбол без раскачки. На 14-й минуте Силвие Бегич «привёз» гол – забил Даниил Моторин. Екатеринбуржцы пошли вперёд и заработали пенальти. Однако Артур Анисимов отразил удар Мартина Секулича. После этого что-то в игре «Урала» сломалось.

Тут сразу советуем смотреть обзор. «КАМАЗ» забивал много и красиво. Мухаммад Султонов пробил с дальнего расстояния и сделал счёт 2:0. Вскоре отличился Руслан Апеков, на счету которого уже семь мячей в 13 матчах сезона. «Урал» ответил голом Ильи Ишкова, но потом получил ещё две пробоины. Моторин оформил дубль с передачи всё того же Султонова. Точку же на 89-й минуте поставил Давид Караев.

Игроки «КАМАЗа» Фото: fckamaz.ru

«КАМАЗ» побеждает впервые за пять туров, а вот «Урал» терпит второе поражение подряд. Причём даже в элитном дивизионе команда нечасто проигрывала с таким ужасным счётом. Мирославу Ромащенко есть о чём подумать.