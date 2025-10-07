Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Первая лига, обзор матчей 13-го тура сезона-2025/2026, видео голов, турнирная таблица, результаты: Спартак Кострома, Факел, Урал

«Спартак» Кс ещё лидирует, «Урал» уничтожили, у Евсеева — триумф. Главное в Первой лиге
Артём Шувалов
Первая лига, обзор матчей 13-го тура
Аудио-версия:
Комментарии
«Факел» уже близко к первому месту. После отставки Шалимова его болельщики увидели уникальную победу.

С одной стороны, 13-й тур Лиги Pari подарил серию ярких матчей с большим количеством голов. С другой – некоторые встречи лучше просто забыть. Сразу четыре игры завершились со счётом 0:0! Но были и крутые моменты.

Продвинутые статистические данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

«Спартак» впервые без победы в гостях

Россия — Лига PARI . 13-й тур
04 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
0 : 0
Спартак Кс
Кострома

Да, до этого команда из Костромы взяла все шесть гостевых встреч. Комбо сломала «Уфа» Омари Тетрадзе. На 29-й минуте Денис Боков, сместившись с левого фланга в центр, нанёс удар из-за пределов штрафной, но Александр Беленов отразил мяч. Чуть позже Дмитрий Садов попал в перекладину.

После перерыва «Спартак» создал ещё несколько моментов – с двумя ударами Артура Гарибяна справился Беленов. «Уфа» ответила атакой, которую едва не завершил Уильямс Чимези – вышел на прострел Дилана Ортиса и пробил в защитника.

«Спартак» снова теряет очки, однако прежний запас пока позволяет идти на первой строчке.

Первая победа «Факела» при Василенко

Россия — Лига PARI . 13-й тур
04 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
2 : 1
Волга Ул
Ульяновск
1:0 Пуси – 16'     1:1 Умников – 21'     2:1 Пуси – 42'    

Олег Василенко эффектно вернулся в Воронеж. В начале недели тренер ульяновской «Волги» Александр Грищенко в эфире программы «Мы хотим играть в футбол» не просто так высказывал опасения по поводу увольнения Игоря Шалимова. Ведь «Факел» сразу принялся за дело.

Если пропустили, что случилось:
Большие перемены в «Факеле», частный клуб лишился хозяина, новые трансферы. Главное в ФНЛ
Большие перемены в «Факеле», частный клуб лишился хозяина, новые трансферы. Главное в ФНЛ

Главным героем встречи стал Белайди Пуси – на счету албанца дубль. Сначала уложил мяч в девятку после передачи Равиля Нетфуллина. Затем реализовал пенальти. «Волга» ответила только голом Игоря Гершуна.

Белайди Пуси после забитого мяча в этом матче

Белайди Пуси после забитого мяча в этом матче

Фото: fakelfc.ru

Важный момент – «Факел» действовал намного смелее, чем при Шалимове. Перебил «Волгу» по ожидаемым голам (хG): 1,70 против 1,08. Примечательная деталь – с момента, когда стадион «Факел» был открыт после реконструкции (в 2024-м), воронежцы побеждали здесь исключительно со счётом 1:0. Так что 9000 болельщиков, которые пришли на матч, увидели по-настоящему уникальное событие.

«Чайка» снова отобрала очки у сильной команды

Россия — Лига PARI . 13-й тур
04 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
0 : 0
Родина
Москва

Второй экспонат в коллекции «нулевых» результатов. «Родина» стала новой жертвой команды Дмитрия Комбарова. Напомним, в прошлом туре «Чайка» удержала 0:0 в Воронеже, что привело к тренерским перестановкам в «Факеле».

«Родине» до такого далеко, но лишние два очка точно пригодились бы в борьбе за высокие места. В первом тайме наиболее опасный момент создал Артём Максименко – перехватил мяч на бровке, однако его прострел не смог замкнуть Илья Дятлов.

Во втором тайме почти забил Йорди Рейна – перуанец попал со штрафного в перекладину. А вот концовка осталась за «Чайкой». Хозяева обрушили на чужие ворота серию атак – суммарно нанесли за матч 13 ударов (против 18). По ожидаемым голам даже превзошли «Родину» – 2,09 против 2,06. «Чайка» удивляет. Помогают трансферы, оформленные под закрытие трансферного окна.

«Шинник» не проснулся в Хабаровске

Россия — Лига PARI . 13-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
3 : 1
Шинник
Ярославль
1:0 Алькальде – 42'     2:0 Носков – 51'     3:0 Брагин – 74'     3:1 Корнюшин – 88'    

«СКА-Хабаровск», похоже, выходит из кризиса. Важно учесть, что «Шинник» вышел на поле в 8:00 мск. Судя по всему, команда Артёма Булойчика поймала страшный джетлаг. Надёжность обороны куда-то испарилась – «Шинник» пропустил сразу три гола.

На 41-й минуте СКА сотворил красивую комбинацию, которую завершил Хакобо Алькальде. Этот гол стал первым для испанца в России. После перерыва «Шинник» поплыл окончательно. На 50-й минуте Егор Носков пробил Тимофея Митрова. Вскоре Алексей Поддубский грамотно освежил игру заменами – выпустил Владисла Брагина и Владислава Мастерного, который дебютировал в составе хабаровчан. Брагин вскоре сделал счёт 3:0.

«Шинник» сподобился только на гол престижа от Даниила Корнюшина. Неожиданное поражение ярославской команды и уверенная победа СКА, который выдал свой самый результативный матч в этом сезоне.

Над Гунько сгущаются тучи

Россия — Лига PARI . 13-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
1 : 1
Арсенал Т
Тула
1:0 Мухин – 13'     1:1 Пенчиков – 53'    

Безвыигрышная серия «Арсенала» затянулась до пяти матчей. На этот раз Дмитрий Гунько споткнулся об «Сокол» Младена Кашчелана. Саратовцы быстро открыли счёт – Антон Мухин конвертировал в гол передачу Кирилла Никитина.

После этого «Сокол» ушёл в закрытый режим и традиционно навязал борьбу на каждом участке поля. «Арсенал» после перерыва сообразил гол после стандарта – забил Даниил Пенчиков. Интересно, что ассистом отметился Алан Цараев. Уже четвёртая его голевая передача в 12 матчах.

Больше хозяева просто не позволили создать. «Арсенал» нанёс всего два удара в створ. Команда в очевидном кризисе. Если Гунько не найдёт выход из него, в Первой лиге возможна ещё одна отставка.

«Черноморец» разобрал «Торпедо»

Россия — Лига PARI . 13-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 4
Черноморец
Новороссийск
1:0 Ломакин – 4'     1:1 Родионов – 38'     1:2 Алиев – 45+3'     1:3 Алиев – 54'     1:4 Николаев – 64'    

Вадим Евсеев силён. «Черноморец» при новом тренере одержал четвёртую победу в пяти матчах чемпионата. Хотя стартовый отрезок на «Арене Химки» остался за командой Дмитрия Парфёнова. Самый выгодный момент упустил Александр Ломакин.

Материалы по теме
«Никого не устраивает, где мы находимся». Как Парфёнов вернулся в российский футбол
Эксклюзив
«Никого не устраивает, где мы находимся». Как Парфёнов вернулся в российский футбол

Вскоре «Черноморец» выровнял игру и заколол «Торпедо» стремительными вертикальными атаками. Сначала Сергей Бородин срезал мяч в свои ворота. Затем дублем отметился Саид Алиев. На 69-й минуте Олег Николаев довёл дело до разгрома. Очередной шикарный матч в активе Ильи Жигулёва – одного из лучших центральных полузащитников лиги на данный момент.

Не помогли даже перестановки от Парфёнова, который отказался от «ромба» в центре поля и перестроил команду на 4-2-3-1. Более того – «Торпедо» не забило пенальти. Михаил Штепа потащил удар Алексея Каштанова с «точки».

Саид Алиев

Саид Алиев

Фото: fc-cn.ru

Ренессанс «Торпедо» пока отменяется. Команда всё ещё в зоне вылета. А вот «Черноморец» уже на 12-й строчке. Хотя совсем недавно команды были соседями.

«Ротор» снова без победы

Россия — Лига PARI . 13-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
0 : 0
Ротор
Волгоград

Третья нулевая ничья в туре. «Ротор» попал в тяжёлые и колючие руки «Нефтехимика». Первые минуты матча прошли под контролем волгоградцев. Однако к середине тайма инициатива перешла к хозяевам. «Нефтехимик» был даже чуть острее – 15 ударов против 11 и 1,15 xG против 1,12.

Материалы по теме
«Ротор» Бояринцева снова зажигает. Каковы перспективы возвращения Волгограда в РПЛ?
«Ротор» Бояринцева снова зажигает. Каковы перспективы возвращения Волгограда в РПЛ?

«Ротору» не хватило точности, а «Нефтехимик» натолкнулся на препятствие в лице Никиты Чагрова. Лучший вратарь чемпионата несколько раз выручил свою команду.

Отметим, что игрок «Ротора» Давид Давидян получил вызов в сборную Армении (уже сыграл за неё три матча). Как говорят, уехал прямо в перерыве матча с «Нефтехимиком». И действительно – провёл на поле только первый тайм.

«Челябинск» «засох» в матче с «Енисеем»

Россия — Лига PARI . 13-й тур
06 октября 2025, понедельник. 17:00 МСК
Челябинск
Челябинск
Окончен
0 : 0
Енисей
Красноярск

За «Енисей» было тревожно. «Челябинск» очень силён дома и регулярно закидывает соперников подачами в исполнении Рамазана Гаджимурадова. Однако в первом тайме «Енисей» прочно сковал хозяев. Конфигурация «Челябинска» 4-4-2 не обеспечила перевес в центре поля. «Енисей» действовал по схеме 3-5-2 и постоянно резал коридоры для передач на Константина Кертанова и Дениса Самойлова.

Роман Пилипчук в фирменном стиле пытался поменять игру с помощью замен, но «Енисей» закрыл все подступы к воротам Егора Шамова. Суммарные 0,85 xG «Челябинска» против 0,57 «Енисея» подчёркивают характер матча – много борьбы, мало моментов.

«Челябинск» упустил шанс подобраться поближе к лидерам, зато остался в зоне стыковых матчей.

«КАМАЗ» переехал «Урал»

Россия — Лига PARI . 13-й тур
06 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
5 : 1
Урал
Екатеринбург
1:0 Моторин – 14'     2:0 Султонов – 23'     3:0 Апеков – 41'     3:1 Ишков – 45'     4:1 Моторин – 60'     5:1 Караев – 90'    

В центральном матче тура Ильдар Ахметзянов и его банда поистине безжалостно избили «Урал». Команды начали играть в футбол без раскачки. На 14-й минуте Силвие Бегич «привёз» гол – забил Даниил Моторин. Екатеринбуржцы пошли вперёд и заработали пенальти. Однако Артур Анисимов отразил удар Мартина Секулича. После этого что-то в игре «Урала» сломалось.

Тут сразу советуем смотреть обзор. «КАМАЗ» забивал много и красиво. Мухаммад Султонов пробил с дальнего расстояния и сделал счёт 2:0. Вскоре отличился Руслан Апеков, на счету которого уже семь мячей в 13 матчах сезона. «Урал» ответил голом Ильи Ишкова, но потом получил ещё две пробоины. Моторин оформил дубль с передачи всё того же Султонова. Точку же на 89-й минуте поставил Давид Караев.

Игроки «КАМАЗа»

Игроки «КАМАЗа»

Фото: fckamaz.ru

«КАМАЗ» побеждает впервые за пять туров, а вот «Урал» терпит второе поражение подряд. Причём даже в элитном дивизионе команда нечасто проигрывала с таким ужасным счётом. Мирославу Ромащенко есть о чём подумать.

«Факел» подбирается к «Спартаку», а за стыки идёт плотная борьба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android