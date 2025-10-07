Самые успешные проекты РПЛ на сегодня. ЦСКА и «Балтика» доказывают: трансферы — не главное

Это статья тактического автора «Чемпионата» Антона Михашенка в нашей новой рубрике «1442». Ещё больше подобных материалов читайте по вторникам, в 14:42 мск.

Треть сезона Мир РПЛ позади – пора делать первые выводы. Как обычно, долгое трансферное лето заметно обновило составы команд. И только теперь, на уже средней дистанции, можно оценить и работу клубов – в первую очередь спортивных департаментов, и работу команд – в первую очередь тренерских штабов.

В верхней части таблицы выделяются ЦСКА и «Балтика», которые заставили говорить о себе чаще остальных. Их стиль игры сильно отличается, но кое-что их объединяет: и те, и другие демонстрируют результаты сильно выше тех, на которые команды оценивали до старта сезона и после завершения трансферного окна. Такое может быть результатом крайне удачной трансферной кампании: когда ты попадаешь в игроков настолько, что при минимальных вложениях получаешь результат выше максимума. Здесь идеальным может служить переход Мирлинда Даку в «Рубин». Однако чаще такое бывает в том случае, если в клубе ведётся хорошая тренерская работа, которая заставляет команду в целом стать сильнее, чем сумма игроков по отдельности.

И здесь ЦСКА и «Балтика» (ещё можно отметить «Локомотив») сильно похожи. Фабио Челестини и Андрей Талалаев летом получили новых футболистов, но успех их команд складывается не из трансферной работы. Настолько, что «Балтика» не выпускает в стартовом составе на «Зенит» ни одного из зарубежных летних новичков. В ЦСКА же моментально заблистал Матеус Алвес, к концу окна подъехал сменивший Виллиана Рошу Жоао Виктор, однако уровень остальных новичков вызывает вопросы. И тем не менее ЦСКА и «Балтика» в сумме набрали две трети возможных очков за 10 туров .

Пеп Лейндерс, который работал тогда ассистентом Юргена Клоппа в «Ливерпуле» (теперь он помогает Гвардиоле в «Сити»), вывел золотую формулу, которая должна быть высечена в офисе каждого футбольного клуба на планете:

«Тренировки — это наш лучший трансфер».

Да, ты можешь брать индивидуально сильных футболистов. Но если в ежедневном процессе они не становятся лучше в том, чего хочет тренер, то постепенно тебя могут обойти те, кто лучших игроков не имеет, однако тренируется качественно и коллективно реализует игровую идею.

Здесь важны несколько вещей. Первая: «лучше в том, чего хочет тренер». Что это значит? Большинство игроков чем-то ограничены, и ты не можешь требовать от них делать всё хорошее и не делать ничего плохого. Всё равно нужно иметь чёткую модель и тренировки, которые на эту модель заточены. Если у «Балтики» состав под авиарежим и большое количество дуэлей и подборов, то последовательная работа над этим (именно так она у Талалаева и устроена) неделя за неделей будет приносить больше пользы, чем любая находка на рынке. Если Талалаев решит чередовать упражнения на игру на втором этаже с упражнениями на игру на третьего и выход низом – «Балтика» моментально начнёт тонуть.

Постепенно тренировки сами начинают выносить игроков на берег, давая ответы на вопросы по их использованию. Если бы не Челестини, его работа и процесс с требованиями, мы, к примеру, не узнали бы, что Круговой может играть современного динамичного крайнего нападающего. Очень важно: ЦСКА не покупал крайнего нападающего Кругового, но получил его. Это идеальный пример трансфера через тренировки .

Вторая важная вещь — это появление ощущения сплочённости. Вернёмся к Лейндерсу. Он говорит, что связь, которая появляется в тренировочном процессе между игроками, важнее, чем тот толчок, который может дать приход сильного нового футболиста с нарушением этой связи (в этом контексте ещё интереснее наблюдать за «Ливерпулем» уже без Лейндерса, который разом потратил € 500 млн). Постепенно эта связь заставляет игроков требовать большего друг от друга: они не полагаются на кого-то, кто придёт извне и всё изменит, а тренируют друг друга, помогая каждому сделать шаг вперёд.

Эта взаимопомощь, эта сплочённость не возникает без нужной связи между футболистами: «Когда наши игроки работают в обычный четверг так, будто эта тренировка – финал Лиги чемпионов, я понимаю, что мы выигрываем здесь», — говорит Лейндерс. Здесь быстро возвращаемся к первой важной вещи: эта связь не возникнет, если у тренера нет чёткой модели и упражнений, которые оттачивают конкретную модель, а не весь абстрактный футбол в целом. Требовать друг с друга футболисты начнут только тогда, когда каждый будет понимать, чего от них хотят .

И здесь появляется третья вещь. Уровень концентрации. Мы часто слышим что-то абстрактное о концентрации в футболе – чаще всего в тех случаях, когда нападающий не забил с пяти метров. Однако на деле концентрация неизбежно связана с интенсивностью, так как и то, и другое связано с решениями на футбольном поле — и таким образом концентрация поднимается на групповой уровень, уровень не действий (отдельных игроков), а взаимодействий (команды). Чем меньше лишнего в голове у футболистов – тем сконцентрированнее и интенсивнее они играют.

Лишнее отсекается, с одной стороны, тренером: игровая модель убирает желание видеть всё хорошее и не видеть всё плохое, оставляя только разумные для конкретного состава принципы. Однако лишнее отсекается и самими футболистами между собой: когда нет ни противоречий с тренером (он видит эпизод так, я — иначе), ни с партнёром (все видят эпизод по-разному, но мы подгоняем друг друга, требуя с каждого), концентрация и интенсивность команды повышаются быстрее, чем с трансферами за € 20 млн.

Всё это ни в коем случае не означает, что трансферы за € 20 млн или даже за € 3 млн делать не стоит. Трансферы нужны. Однако важно осторожнее относиться к их влиянию на групповую динамику команды – не всегда она станет положительной. Так как влияние информации на нас и общий новостной белый шум делают погоду в современном обществе, трансферы и работа на рынке стали считаться важнейшим инструментом функционирования клуба. Просто потому, что они доступны и их проще обсудить, чем (довольно скучную) ежедневную работу на тренировках. Но формула, выведенная Лейндерсом, остаётся крайне важной. Первая треть сезона на Песчаной улице и в Калининграде уверенно доказывает это.