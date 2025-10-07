Таблица ошибок арбитров в РПЛ после 11 туров. «Динамо» впервые пострадало

В Мир Российской Премьер-Лиге завершился 11-й тур. Чемпионат ушёл на международную паузу. Но нельзя уйти на перерыв, не подведя судейские итоги! Как прошедший тур отработали арбитры? В обновлённой таблице приведены данные на основе экспертизы экс-арбитра РПЛ Игоря Федотова.

Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или аннулировали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Ошибки, допущенные судьями в 11-м туре

Арбитр Кирилл Левников ошибочно назначил пенальти в ворота московского «Динамо» во встрече с «Локомотивом».

Игорь Федотов экс-арбитр РПЛ «Пенальти в пользу «Локомотива» — ключевой момент, потому что счёт был 2:1 в пользу «Динамо». Я не могу объяснить этот 11-метровый и для чего Иванов позвал Левникова к монитору. Главный арбитр находился в идеальной позиции, его взгляд был в районе поясницы Руденко и мог спокойно охватывать и ноги. Можно было показать что угодно, но только не то, что показал Иванов. Решение Левникова — просто необъяснимое. Даже если фокусироваться на контакте в ногах, его перекрывало скопление игроков. Да и падение явно было из-за контакта в районе поясницы. Это грубейшая ошибка, после которой счёт стал 2:2. Конец первого тайма, гол в раздевалку — зачем это всё? Не нужно было вмешиваться Иванову — это не явная и не очевидная ошибка. А с Левниковым что-то происходит, опять странное решение от него».

Таблица ошибок судей после 11-го тура

Команда Ошибки против команды Ошибки в пользу команды Разница «Спартак» 3 0 -3 ЦСКА 3 0 -3 «Акрон» 2 0 -2 «Крылья Советов» 1 0 -1 «Зенит» 0 0 0 «Оренбург» 0 0 0 «Рубин» 0 0 0 «Ростов» 0 0 0 «Пари НН» 0 0 0 «Локомотив» 0 1 +1 «Краснодар» 0 1 +1 «Сочи» 0 1 +1 «Балтика» 0 1 +1 «Динамо» Москва 1 2 +1 «Ахмат» 0 2 +2 «Динамо» Махачкала 0 2 +2

Ошибки, исправленные VAR в 11-м туре

Судья Сергей Цыганок верно назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Акроном» после вмешательства VAR.

Инал Танашев показал красную карточку защитнику «Ахмата» Усману Ндонгу за агрессивное поведение по отношению к капитану «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

Арбитр VAR Ян Бобровский вмешался в игру «Балтики» и махачкалинского «Динамо» на 38-й минуте. После этого главный судья Алексей Сухой верно назначил пенальти в ворота гостей.

Артём Чистяков назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с ЦСКА после видеопросмотра. Также судья отменил гол команды Фабио Челестини, увидев игру рукой Ивана Облякова на повторе.

Артём Чистяков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Таблица ошибок, исправленных VAR