РПЛ, таблица ошибок судей после 11-го тура, против каких команд арбитры ошибаются чаще всего, Спартак, ЦСКА, Зенит, Краснодар

Таблица ошибок арбитров в РПЛ после 11 туров. «Динамо» впервые пострадало
Никита Паглазов
Таблица ошибок арбитров в РПЛ после 11 туров
Аудио-версия:
А в матчах «Спартака» очень любит включаться VAR.

В Мир Российской Премьер-Лиге завершился 11-й тур. Чемпионат ушёл на международную паузу. Но нельзя уйти на перерыв, не подведя судейские итоги! Как прошедший тур отработали арбитры? В обновлённой таблице приведены данные на основе экспертизы экс-арбитра РПЛ Игоря Федотова.

Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или аннулировали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Ошибки, допущенные судьями в 11-м туре

Арбитр Кирилл Левников ошибочно назначил пенальти в ворота московского «Динамо» во встрече с «Локомотивом».

Игорь Федотов
Игорь Федотов
экс-арбитр РПЛ

«Пенальти в пользу «Локомотива» — ключевой момент, потому что счёт был 2:1 в пользу «Динамо». Я не могу объяснить этот 11-метровый и для чего Иванов позвал Левникова к монитору. Главный арбитр находился в идеальной позиции, его взгляд был в районе поясницы Руденко и мог спокойно охватывать и ноги. Можно было показать что угодно, но только не то, что показал Иванов. Решение Левникова — просто необъяснимое. Даже если фокусироваться на контакте в ногах, его перекрывало скопление игроков. Да и падение явно было из-за контакта в районе поясницы. Это грубейшая ошибка, после которой счёт стал 2:2. Конец первого тайма, гол в раздевалку — зачем это всё? Не нужно было вмешиваться Иванову — это не явная и не очевидная ошибка. А с Левниковым что-то происходит, опять странное решение от него».

Таблица ошибок судей после 11-го тура

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
«Спартак»30-3
ЦСКА30-3
«Акрон»20-2
«Крылья Советов»10-1
«Зенит»000
«Оренбург»000
«Рубин»000
«Ростов»000
«Пари НН»000
«Локомотив»01+1
«Краснодар»01+1
«Сочи»01+1
«Балтика»01+1
«Динамо» Москва12+1
«Ахмат»02+2
«Динамо» Махачкала02+2
Ошибки, исправленные VAR в 11-м туре

Судья Сергей Цыганок верно назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Акроном» после вмешательства VAR.

Инал Танашев показал красную карточку защитнику «Ахмата» Усману Ндонгу за агрессивное поведение по отношению к капитану «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

Арбитр VAR Ян Бобровский вмешался в игру «Балтики» и махачкалинского «Динамо» на 38-й минуте. После этого главный судья Алексей Сухой верно назначил пенальти в ворота гостей.

Артём Чистяков назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с ЦСКА после видеопросмотра. Также судья отменил гол команды Фабио Челестини, увидев игру рукой Ивана Облякова на повторе.

Артём Чистяков

Артём Чистяков

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Таблица ошибок, исправленных VAR

КомандаИсправления против командыИсправления в пользу командыРазница
«Сочи»61-5
«Динамо» Махачкала40-4
«Пари НН»52-3
«Краснодар»32-1
ЦСКА32-1
«Ахмат»21-1
«Спартак»440
«Рубин»220
«Крылья Советов»110
«Динамо» Москва110
«Зенит»220
«Локомотив»23+1
«Балтика»02+2
«Акрон»14+3
«Ростов»04+4
«Оренбург»05+5
Таблица РПЛ после 11 туров
