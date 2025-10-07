Таблица ошибок арбитров в РПЛ после 11 туров. «Динамо» впервые пострадало

В Мир Российской Премьер-Лиге завершился 11-й тур. Чемпионат ушёл на международную паузу. Но нельзя уйти на перерыв, не подведя судейские итоги! Как прошедший тур отработали арбитры? В обновлённой таблице приведены данные на основе экспертизы экс-арбитра РПЛ Игоря Федотова.
Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или аннулировали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Ошибки, допущенные судьями в 11-м туре
Арбитр Кирилл Левников ошибочно назначил пенальти в ворота московского «Динамо» во встрече с «Локомотивом».
«Пенальти в пользу «Локомотива» — ключевой момент, потому что счёт был 2:1 в пользу «Динамо». Я не могу объяснить этот 11-метровый и для чего Иванов позвал Левникова к монитору. Главный арбитр находился в идеальной позиции, его взгляд был в районе поясницы Руденко и мог спокойно охватывать и ноги. Можно было показать что угодно, но только не то, что показал Иванов. Решение Левникова — просто необъяснимое. Даже если фокусироваться на контакте в ногах, его перекрывало скопление игроков. Да и падение явно было из-за контакта в районе поясницы. Это грубейшая ошибка, после которой счёт стал 2:2. Конец первого тайма, гол в раздевалку — зачем это всё? Не нужно было вмешиваться Иванову — это не явная и не очевидная ошибка. А с Левниковым что-то происходит, опять странное решение от него».
Таблица ошибок судей после 11-го тура
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|«Спартак»
|3
|0
|-3
|ЦСКА
|3
|0
|-3
|«Акрон»
|2
|0
|-2
|«Крылья Советов»
|1
|0
|-1
|«Зенит»
|0
|0
|0
|«Оренбург»
|0
|0
|0
|«Рубин»
|0
|0
|0
|«Ростов»
|0
|0
|0
|«Пари НН»
|0
|0
|0
|«Локомотив»
|0
|1
|+1
|«Краснодар»
|0
|1
|+1
|«Сочи»
|0
|1
|+1
|«Балтика»
|0
|1
|+1
|«Динамо» Москва
|1
|2
|+1
|«Ахмат»
|0
|2
|+2
|«Динамо» Махачкала
|0
|2
|+2
Ошибки, исправленные VAR в 11-м туре
Судья Сергей Цыганок верно назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Акроном» после вмешательства VAR.
Инал Танашев показал красную карточку защитнику «Ахмата» Усману Ндонгу за агрессивное поведение по отношению к капитану «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.
Арбитр VAR Ян Бобровский вмешался в игру «Балтики» и махачкалинского «Динамо» на 38-й минуте. После этого главный судья Алексей Сухой верно назначил пенальти в ворота гостей.
Артём Чистяков назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с ЦСКА после видеопросмотра. Также судья отменил гол команды Фабио Челестини, увидев игру рукой Ивана Облякова на повторе.
Артём Чистяков
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Таблица ошибок, исправленных VAR
|Команда
|Исправления против команды
|Исправления в пользу команды
|Разница
|«Сочи»
|6
|1
|-5
|«Динамо» Махачкала
|4
|0
|-4
|«Пари НН»
|5
|2
|-3
|«Краснодар»
|3
|2
|-1
|ЦСКА
|3
|2
|-1
|«Ахмат»
|2
|1
|-1
|«Спартак»
|4
|4
|0
|«Рубин»
|2
|2
|0
|«Крылья Советов»
|1
|1
|0
|«Динамо» Москва
|1
|1
|0
|«Зенит»
|2
|2
|0
|«Локомотив»
|2
|3
|+1
|«Балтика»
|0
|2
|+2
|«Акрон»
|1
|4
|+3
|«Ростов»
|0
|4
|+4
|«Оренбург»
|0
|5
|+5