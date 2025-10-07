«Я не вижу игры топ-клуба». Почему «Ливерпуль» угодил в кризис

«Ливерпуль» попал в неприятное положение. Команда Арне Слота уступила в трёх последних матчах: «Кристал Пэлас» (1:2) и «Челси» (1:2) в АПЛ, а также «Галатасараю» (0:1) в Лиге чемпионов. Нидерландский тренер впервые в карьере проиграл три встречи подряд. Но перепады от «Ливерпуля» в нынешнем сезоне ожидались и легко объяснимы. Рассказываем почему.

На старте сезона «Ливерпуль» одержал семь побед подряд (пять в АПЛ и по одной — над «Атлетико» в ЛЧ и над «Саутгемптоном» в Кубке лиги). И только одна встреча завершилась с разницей в два мяча. При этом до 88-й минуты игры 1-го тура чемпионата с «Борнмутом» (4:2) счёт был ничейным. Затем — весёлый матч с «Ньюкаслом» (3:2), когда мерсисайдцы снова упустили разницу в два мяча и вырвали победу только на 90+10-й минуте.

Позже «Ливерпуль» минимально обыграл «Арсенал» (1:0, гол на 83-й минуте), «Бёрнли» (1:0) Мохамед Салах закатил с пенальти на 90+5-й минуте, с «Атлетико» (3:2) снова упустили счёт 2:0, и решающий мяч Вирджил ван Дейк занёс на 90+2-й минуте. Последняя победа команды Слота — в дерби над «Эвертоном» (2:1). И там «Ливерпуль» забил первым дважды, но затем был близок к потере очков.

Сумасшедшее везение закончилось, после чего мерсисайдцы проиграли трижды подряд. И после встречи с «Галатасараем» экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер дал интересную оценку футболу команды: «Я не вижу игры топ-клуба. «Ливерпуль» сейчас играет не в футбол, а в баскетбол. Не думаю, что топовые команды играют таким образом».

Действительно, «Ливерпуль» в нынешнем сезоне часто попадает в ситуации, когда просто не контролирует ход встречи. Из-за этого и происходили частые камбэки соперников, а сам «Ливерпуль» всё чаще не справляется с прессингом оппонентов. Яркий пример — матч с «Галатасараем». Турки давили на англичан в схеме 4-4-2 и часто просто не позволяли команде Слота разыгрывать мяч. «Ливерпулю» приходилось упрощать игру. Хотя именно увеличенное владение мячом в сравнении с эрой Клоппа стало одной из фишек Слота в чемпионском сезоне.

«ГАЛАТАСАРАЙ» — «ЛИВЕРПУЛЬ» Фото: Justin Setterfield/Getty Images

В нынешнем году у «Ливерпуля» изменилась и конфигурация в центре поля. Например, полузащитник Райан Гравенберх в прошлом сезоне получил роль опорника и классно с ней справился. Теперь же Слот поощрил его возможностью чаще подключаться в атаку. «В этом году у нас больше свободы в полузащите. В прошлом сезоне я был единственным опорником — располагался очень глубоко. Сейчас я могу подключаться в атаку», — объяснял сам Гравенберх.

Но это изменение сказывается на обороне: у «Ливерпуля», по сути, нет профильного опорника. А с новым функционалом Гравенберха защите становится ещё тяжелее. Разрывы между линиями в центре поля временами пугают.

Не стоит забывать: оборона тоже претерпела изменения. После семи туров прошлого сезона «Ливерпуль» пропустил всего два мяча, а сейчас — уже девять. «Они действительно плохо обороняются. Им ещё предстоит найти баланс. Меня беспокоит игра Фримпонга и Брэдли на позиции правого защитника. Слот переместил Собослаи на позицию справа в обороне, а Гравенберха — в центральную зону защиты (в матче с «Челси». — Прим. «Чемпионата»). У них полная неувязка в обороне. Кроме того, Слот не доверяет левому флангу с Керкезом. Даже ван Дейк и Конате выглядят ненадёжными», — сказал после встречи с «Челси» легендарный форвард Алан Ширер.

В этом сезоне «Ливерпуль» использует гибридную модель защиты. Команда переключается между зональной и персональной обороной. Однако это только мешает футболистам: у них размывается фокус. Всё же между этими двумя режимами большая разница. Для зональной обороны важны взаимодействие игроков и их расположение относительно друг друга и соперников. А при персональной опеке — совершенно иные установки.

«Ливерпуль» Клоппа был великолепен именно в зональной обороне. Слот же пытается придумать что-то новое. И ему предстоит решить эту дилемму. Нужна гармония между молодыми игроками атаки (хотят оказывать прямое давление) и опытными защитниками, привыкшими держать высокую линию, опираясь на взаимодействие между собой.

Арне Слот Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Ещё одна проблема — интеграция фланговых защитников. Трента Александер-Арнольда справа должен был сменить Жереми Фримпонг. Хотя капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк считает, что потеря Трента не сильно сказалась на защите: «Дело не в нём. Трент был невероятно классным игроком, но он нас покинул. В прошлом году мы тоже много играли без него. Конечно, мы все были расстроены его уходом летом, однако дело не в этом».

Фримпонг и Трент — совершенно разные по стилю игроки, и пока что нидерландец не адаптировался к футболу «Ливерпуля». Арне Слот предпочитает видеть справа в защите номинального полузащитника Собослаи. Не убедил тренера и Конор Брэдли: воспитанник неудачно начал сезон и, такое ощущение, пока сыроват для стабильной игры в основе. Аналогичная ситуация слева: новичок Милош Керкез не так крут, как в «Борнмуте». Процесс адаптации всё ещё идёт.

Арне Слот главный тренер «Ливерпуля» «Я не думаю, что мы делаем что-то иначе. Я вижу, что другие команды делают много вещей по-другому в матчах с нами. У меня было много подарков от Юргена Клоппа в первой части прошлого сезона, один из них — третье место в предшествующем сезоне и пятое — до того. И команды играли в первой половине года против нас совершенно по-другому, нежели когда мы были на вершине АПЛ после половины сезона и первыми в Лиге чемпионов. И я вижу, что это переходит на нынешний сезон. Нам нужно найти ответы на это. В прошлом сезоне один из ответов заключался в стандартах, многие команды вскрывают низкий блок с помощью них. А в этом сезоне мы этого ещё не сделали».



Ещё одна важная история — не лучший старт у двух дорогостоящих новичков. Сначала мерсисайдцы побили трансферный рекорд АПЛ, купив у «Байера» Флориана Вирца за € 125 млн. А в конце окна «Ливерпуль» закончил сагу с «Ньюкаслом» по Александеру Исаку, заплатив за шведа € 145 млн. И пока обе звезды не впечатляют. Вирц стал героем мемов: у немца «0+0» по системе «гол+пас» за девять встреч. Флориан отметился лишь ассистом в Суперкубке Англии с «Кристал Пэлас».

«Не думаю, что сейчас в команде создан правильный баланс. В этом смысле выделяется Флориан Вирц. Он не совсем в форме. Он молодой парень, который перешёл в новую лигу. У него ещё много времени, чтобы освоиться, но сейчас, думаю, его нужно вывести из состава, чтобы «Ливерпуль» вернулся к тому, каким он был в прошлом сезоне, а затем — двигаться дальше. Потому что сейчас — бардак», — считает Каррагер.

Флориан Вирц Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Интересно, что Вирц здорово двигается по полю: он лучший игрок АПЛ по рывкам без мяча, рывкам в финальную треть и открываниям. «С подписанием Флориана мы привели в команду полузащитника совершенно иного типажа, сильно отличающегося от того, что у нас было в прошлом сезоне. Причиной, по которой мы решили, что это необходимо, была большая разница в количестве голов с игры, которые мы забивали в первой и второй половинах прошлого сезона. Мы считаем, что это игрок, который своими уникальными качествами поможет нам в этом», — отмечал Слот.

Немного другая ситуация сложилась с Исаком. Швед поругался с «Ньюкаслом» из-за проблем с трансфером в «Ливерпуль», из-за чего пропустил полноценную предсезонку. По сути, Александер начал набирать оптимальную форму уже после перехода (до этого тренировался индивидуально). Арне Слот ещё сразу после трансфера предупредил, что от Исака не стоит ждать чудес сиюминутно: «Не ждите, что он будет играть все 90 минут в каждом матче, поскольку в ближайшие недели этого точно не произойдёт. Исак пропустил полноценную предсезонную подготовку. Теперь нам нужно постепенно его готовить, учитывая, что мы проводим много встреч и практически не имеем лишнего времени.

Это будет непросто, но мы подписали с ним контракт не только на ближайшие две недели, а на шесть лет. И болельщики должны помнить: если они видят, что я заменяю его в определённый момент или выпускаю на поле на небольшое количество минут, это всё для долгосрочной подготовки команды».

Однако Исак уже отметился дебютным голом за «Ливерпуль» во встрече Кубка лиги с «Саутгемптоном» (2:1). Также швед оформил ассист в игре АПЛ с «Челси». Мало сомнений, что к зиме Александер разгонится.

«Ливерпуль» находится в поисках баланса. Дорогостоящие покупки пока не работают даже на 50%, а Слот ищет оптимальный рисунок игры. Да, есть и хорошие истории: Уго Экитике быстро адаптировался, Собослаи сияет на всех позициях, а Гравенберх остаётся монстром. Но пока что команде тяжело. Мохамед Салах тоже не так результативен, как в прошлом сезоне. А голкипер Алисон выбыл из-за травмы примерно на полтора месяца.

От действующего чемпиона Англии ждут идеального футбола и результатов по определению. Но нельзя забывать, что «Ливерпуль» провёл, вероятно, самую масштабную трансферную кампанию в своей истории.