Октябрьская пауза на сборные — последняя в таком виде! ФИФА всё изменила

Октябрьская международная пауза меняет формат! Почему? ФИФА реформировала окна на матчи сборных. С осени 2026-го сентябрьскую и октябрьскую паузы объединят: теперь национальные команды будут собираться с 21 сентября по 6 октября. За это время они проведут не более четырёх матчей. А зачем Международная федерация футбола вообще пошла на изменение календаря?

Организация сообщила, что цель нововведения — снизить нагрузку на футболистов и оптимизировать взаимодействие между клубами и сборными. Тем более что в последнее время возникают споры по поводу отъезда игроков. В официальном сообщении ФИФА сказано: «Введение объединённого окна позволит сократить количество перелётов, уменьшить стресс для футболистов, при этом сохранив достаточное количество международных матчей для национальных ассоциаций».

Плюс ФИФА отметила, что цель — создать календарь, соответствующий реалиям, способствующий повышению качества матчей как клубов, так и сборных. А также дающий стимул и возможности для выявления и развития талантов за пределами главных футбольных стран.

Вот как выглядит календарь международных матчей на 2026 год:

23-31 марта (два матча максимум);

1-9 июня (два матча максимум);

11 июня – 19 июля (чемпионат мира в США, Мексике и Канаде);

21 сентября – 6 октября (четыре матча максимум);

9-17 ноября (два матча максимум).

Новое расписание принято ФИФА как минимум до 2030 года.

В последние годы представители клубов и федераций часто поднимали вопрос о чрезмерной плотности календаря. Игроки не раз жаловались на усталость из-за регулярных поездок в сборные, особенно в период осенних пауз. И обновлённый график значительно облегчает жизнь представителям сборных из Южной Америки, Африки и Азии, играющим в Европе. Ранее им приходилось трижды за осень летать туда-обратно. Теперь же они избавляются от двух долгих перелётов.

ВИНИСИУС И РАФИНЬЯ В СБОРНОЙ БРАЗИЛИИ Фото: Pedro Vilela/Getty Images

Однако пока неизвестно, как трёхнедельная пауза во время сезона скажется на клубах. Не будут ли команды терять темп? Хотя восемь лет назад именно глава Ассоциации европейских клубов (на тот момент) Андреа Аньелли одним из первых предложил реформу: «Такая проблема существует для нас и большинства команд, у которых есть иностранные игроки. Особенно это проявляется осенью, когда они летают три-четыре раза в Бразилию, Аргентину, Уругвай и другие места. Мы должны обсудить с ФИФА, УЕФА и лигами такой вариант и найти решение, которое будет отвечать потребностям всех». Важно, чтобы клубы в итоге не пострадали от решения, которое лоббировали сами.

В России довольны решением ФИФА. Защитник «Спартака» и национальной команды Руслан Литвинов поддержал реформу: «Объединение осенних пауз на сборные — шикарная идея. Ты играешь три-четыре матча и сразу уезжаешь в сборную, без выходных. Ребята, которые остаются в командах, тренируются не в полном составе. Из-за этого все в разном состоянии. Матч с «Динамо» (Литвинов высказался в середине сентября. – Прим. «Чемпионата») был первым после паузы на сборные. Можно сказать, что игра из-за этого была не очень целостной. Со стороны не смотрелась так, как должно смотреться дерби. Но все это понимают. Думаю, ФИФА это тоже видит. Надеюсь, что так и будет».

Обновлённое окно на международную паузу – важный сдвиг от ФИФА в календаре. Организация старается оптимизировать расписание при сохранении нынешнего количества матчей. Результат реформы увидим уже через год.