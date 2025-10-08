Обман ФИФА пошёл не по плану. Массовый бан футболистов за хитрость с натурализацией

Семерых иностранцев, планировавших выступать за сборную Малайзии, мы не увидим на поле ещё долго.

Натурализация давно стала нормальным явлением в футболе. ЧМ-2006 сборная Италии выигрывала с аргентинцем Мауро Каморанези, португальцы Пепе и Деку — по факту бразильцы, за Россию выступали Маринато Гильерме, Марио Фернандес и Ари. Однако процесс должен быть правильно оформлен, иначе чиновники из ФИФА готовы жёстко наказывать. Так произошло с национальной командой Малайзии.

По правилам организации, для успешной натурализации футболист должен провести в местном чемпионате минимум пять лет. Либо иметь национальность или семейные корни той страны, гражданином которой он хочет стать.

Для примера возьмём сборную Армении. Под первый параметр подходят Угочукву Иву и Огньен Чанчаревич: нигериец до трансфера в «Рубин» с 2018-го по 2023-й играл за «Лори», «Пюник» и «Урарту», серб — с 2018-го по 2024-й представлял «Алашкерт», а сейчас защищает ворота «Ноа». По национальности же в сборную подключили Эдуарда Сперцяна с Наиром Тикнизяном. Оба — воспитанники российского футбола. А левый латераль даже играл за юношеские сборные России разных возрастов.

«Я ждал шанса, ждал до последнего. Для меня стало последней каплей, когда Карпин сделал расширенный состав сборной в ноябре 2022 года из 30 человек. Я не увидел там своей фамилии и подумал: «Без проблем, это тренер, это его видение, он так считает». Я не вправе кого-то осуждать, говорить, что этот тренер плохой, а тот — хороший. И в начале этого года принял для себя решение, что пора двигаться дальше», — говорил Тикнизян летом 2023 года.

Наир Тикнизян в юношеской сборной России Фото: РИА Новости

Что же Малайзия? Она направила запросы о праве семи человек c аргентинскими, испанскими, бразильскими и нидерландскими корнями выступать за неё, предоставив при этом поддельные документы. Все они сыграли 10 июня с Вьетнамом в третьем раунде квалификации Кубка Азии — 2027, и команда уверенно победила — 4:0. Жалоба на легитимность такого решения поступила молниеносно.

В результате малайзийскую футбольную ассоциацию оштрафовали на 350 тыс. швейцарских франков (€ 374,5 тыс.), а каждого из футболистов — на 2 тыс. франков (€ 2,14 тыс.). Что такая сумма значит для профессионального игрока? Копейки. Только вот при этом каждого из них ещё и забанили на год, а это уже весьма суровый приговор.

Факундо Гарсес Фото: Denis Doyle/Getty Images

Известных футболистов среди них нет: Факундо Гарсес, Габриэль Фелипе, Родриго Ольгадо, Иманоль Мачука, Жоау Фигейреду, Хон Ирасабаль и Эктор Хевель Серрано. Однако 26-летний Гарсес, например, основной защитник «Алавеса» из Ла Лиги. 25-летний вингер Мачука из аргентинского «Велес Сарсфилд» оценивается в € 2,5 млн. А Фигейреду (€ 2 млн), Ирасабаль и Серрано перешли в малазийский «Джохор Дарул Тазим» летом. Нынешним, не 2020 года.

Раньше Малайзия приглашала Серхио Агуэро (не легенду «Ман Сити», а его полного тёзку), но тот к тому моменту уже провёл в стране пять лет. Здесь же в федерации решили схитрить, и риск не оправдался. Интересно, какие эмоции сейчас испытывают дисквалифицированные футболисты? Им ведь наверняка гарантировали, что проблем не возникнет.