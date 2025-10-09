Не только Роналду и Де Брёйне. Кто из «стариков» зажигает в отборе ЧМ-2026

Пришло время очередного международного перерыва. В связи с этим рассказываем о возрастных футболистах, которые хорошо проявляют себя в отборочном цикле ЧМ-2026. Мы взяли игроков не младше 33 лет. Бонусом в списке идут футболисты из Южной Америки. Отбор там уже завершён, но эти игроки заслуживают упоминания.

Криштиану Роналду, 40 лет (Португалия)

Звёздный португалец помогает своей сборной и в 40 лет. Три гола в двух встречах отбора — неплохой показатель. Сначала Криштиану огорчил сборную Армении (два гола), а затем реализовал пенальти во встрече с Венгрией. Кстати, португальцы провели оба матча квалификации на выезде. А как дела у Роналду в Саудовской Аравии? Четыре встречи за «Аль-Наср» в чемпионате — четыре гола. Каждый результативный удар приближает Криштиану к заветной тысяче (пока у него 946 голов).

Андрей Крамарич, 34 года (Хорватия)

Андрей Крамарич празднует гол Фото: Slavko Midzor/Getty Images

Крамарич — третий бомбардир в истории сборной Хорватии (36 голов). Нападающий держит высокий уровень и в 34 года. Шесть забитых мячей — второй результат в европейском отборе после Эрлинга Холанда (девять). Андрей отличается в каждом матче квалификации. В 1-м туре он вышел на поле в перерыве и отгрузил два мяча в ворота скромного Гибралтара. Далее Крамарич регулярно выходил в стартовом составе. Он дважды огорчил Чехию, по разу — Черногорию и Фарерские острова. Крамарич играет за «Хоффенхайм» с 2016 года (332 встречи, 144 гола).

Иван Перишич, 36 лет (Хорватия)

Ещё один хорватский ветеран, который по-прежнему продуктивен. Иван выдал классный матч с Гибралтаром — гол и два результативных паса. Конечно, нужно принять во внимание очень слабый уровень соперника. Далее — голы во встречах с Чехией и Черногорией. Получается, у Ивана пять результативных действий в четырёх играх квалификации. Перишич и Крамарич забили суммарно девять мячей, ни одного — с пенальти. Иван представляет ПСВ, где в этом сезоне почти всегда появляется в стартовом составе. У него шесть (1+5) результативных действий в девяти матчах.

Эдин Джеко, 39 лет (Босния и Герцеговина)

Эдин Джеко помогает сборной в 39 лет Фото: Maja Hitij/Getty Images

Минувшим летом боснийский нападающий вернулся в Италию — подписал контракт с «Фиорентиной». Там у Джеко мало игрового времени. Он провёл в общей сложности лишь 90 минут в пяти встречах Серии А. Ни одного результативного действия. Правда, у Эдина есть один гол в Лиге конференций. А вот в сборной он забил четыре мяча в квалификации ЧМ-2026. Впрочем, Джеко трижды огорчил карликовую сборную Сан-Марино. Забил и во встрече с австрийцами, но там команда ветерана потерпела поражение.

Кевин Де Брёйне, 34 года (Бельгия)

Лучший бомбардир сборной Бельгии в нынешнем отборочном цикле. Кевин ни разу не забил в первом матче, после чего выдал серию из трёх встреч с результативными ударами. От него пострадали Уэльс, Лихтенштейн и Казахстан (дважды). Наибольшую радость доставил гол в матче с Уэльсом — Де Брёйне принёс бельгийцам победу на 88-й минуте. В этом сезоне Кевин играет за «Наполи». Пока он забивает в Серии А (три гола), а в Лиге чемпионов отдаёт результативные передачи (две).

Джордан Айю, 34 года (Гана)

Джордан Айю играет в сборной лучше, чем в клубе Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Футболист начал африканский отбор с двух матчей без голов, после чего отличился в трёх встречах подряд. Айю отгрузил три мяча в ворота ЦАР, по разу огорчил Мали и Чад. В сентябре Джордан снова отметился голом в матче с Чадом. Итог — шесть голов в восьми встречах квалификации. Сборная Ганы близка к попаданию на чемпионат мира, а Айю тащит её туда, как может. Он забил больше трети мячей команды (6 из 17). Сейчас Джордан представляет Чемпионшип — играет за «Лестер». Пока у него достаточно скромная статистика — один гол в восьми матчах.

Мохамед Салах, 33 года (Египет)

Сборная Египта близка к попаданию в финальную часть чемпионата мира. Восемь матчей, семь голов — статистика Салаха в квалификации. Правда, бо́льшую часть мячей (четыре) Мохамед забил во встрече с Джибути. После этого египтянин огорчил команды Гвинеи-Бисау и Эфиопии (дважды). На финише отбора Салаха ждут новые встречи с Джибути и Гвинеей-Бисау. Сколько мячей он ещё забьёт? В этом сезоне Мо набрал шесть (3+3) очков в 10 играх за «Ливерпуль» во всех турнирах.

Венсан Абубакар, 33 года (Камерун)

Венсан Абубакар забил четыре мяча в отборе Фото: Ulrik Pedersen/Getty Images

Абубакар — лучший бомбардир сборной Камеруна в отборочном цикле (четыре гола). Даже Брайан Мбемо из «Манчестер Юнайтед» пока забил меньше (три мяча). Любопытно, что Абубакар распределил свои результативные удары на два матча — от него пострадали команды Кабо-Верде и Ливии. И интересно, что сейчас 33-летний форвард находится без клуба. Его последним местом работы был турецкий «Хатайспор», который камерунец покинул в мае 2025 года.

Бонус

Лионель Месси, 38 лет (Аргентина)

Лионель Месси всё ещё в полном порядке Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

Месси был эффективен в отборочном цикле — он стал лучшим бомбардиром в южноамериканской зоне. Аргентинцу очень удался домашний матч с Боливией. Тогда нападающий набрал сразу пять (3+2) очков по системе «гол+пас». Кроме этого, Месси сделал дубль во встречах с Перу и Венесуэлой, а также огорчил Эквадор. Шесть из восьми голов Лео оформил в домашних встречах. В этом сезоне Месси набил очень приличную статистику в МЛС — 24 гола и 14 результативных передач в 26 матчах.

Эннер Валенсия, 35 лет (Эквадор)

Лучший бомбардир в истории сборной Эквадора продолжает увеличивать отрыв от ближайших преследователей. В квалификации ЧМ-2026 ветеран оформил шесть мячей в 15 матчах. Валенсия забивал и Аргентине, и Колумбии. А ещё от него пострадали Венесуэла (дважды), Перу и Боливия. У Валенсии шесть голов в финальной стадии чемпионатов мира. Получится ли улучшить результат следующим летом? Сейчас Эннер играет в чемпионате Мексики, где представляет клуб «Пачука».

Хосе Саломон Рондон, 36 лет (Венесуэла)

Хосе Саломон Рондон не втащил сборную Венесуэлы на ЧМ-2026 Фото: KEVIN JAIRAJ/EPA/ТАСС

Экс-нападающий ЦСКА, «Зенита» и «Рубина» оформил треть от общего количества голов сборной Венесуэлы в отборе (6 из 18). Любопытно, что Рондон забивал исключительно в домашних встречах. Он огорчил Парагвай, Чили, Аргентину, Перу, Боливию и Колумбию. Шесть голов в 18 матчах отбора — хороший результат с учётом возраста нападающего и статуса его сборной. Правда, есть один минус. Венесуэльской команде не хватило голов Рондона, чтобы отобраться на чемпионат мира. Она не попала даже в стыковые встречи.