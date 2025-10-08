«Сбитым лётчиком» может оказаться любой». Самый тяжёлый вызов для Осинькина

511 дней не побеждал в Премьер-Лиге «Сочи». Понятно, что этот отрезок вместил в себя целый сезон в Первой лиге, но всё равно срок в сумме набежал внушительный. С «Пари НН» эта полоса в мае 2024-го началась и на нём же в прошлое воскресенье закончилась. Игорь Осинькин не побоялся принять команду с одним набранным очком на дне таблицы — и уже к октябрьской паузе в чемпионате до минимума сократил отставание от стыковой зоны. Отличный повод для первого обстоятельного разговора с новым тренером южан.

«С одним очком после девяти туров было тоскливо»

— Первая победа в сезоне — можно немного выдохнуть?

— Конечно, какой-то выдох сделали, но это не облегчение в полной мере. Мы понимаем, что у нас впереди 19 финалов, и много очков ещё надо набрать. Однако в психологическом отношении эта победа очень важна для клуба, ребят. У нас уже были неплохие матчи — как с тем же ЦСКА, была и очковая сложнейшая игра в Махачкале, но, чтобы поверить в себя, нужны именно победы. Надеюсь, первая сослужит нам хорошую службу в дальнейшем.

— Парни приободрились, повеселели?

— Другое в нашей ситуации сложно было предположить. Все ребята воодушевлены, радовались — это нормально. Нашей же, тренерской задачей, было сразу напомнить, что впереди ещё очень большая работа.

— Вам эта пауза ФИФА на пользу или скорее во вред?

— Трудно сказать. Мы эту паузу видим, планируем, она уже часть программы. Принимаем то, что есть, и продолжаем готовиться в обычном режиме. Соперники у нас сейчас разные. После «Пари НН» принимаем «Зенит», и это будет совершенно другая игра. Мы взяли очки, однако понимаем, что в плане качества игры нам нужно развиваться.

Игорь Осинькин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Теперь-то «Сочи» уж точно вернулся в борьбу? Одно-два очка в таблице после трети дистанции выглядели слишком тоскливо.

— Понятно, что с одним очком после восьми-девяти туров было тоскливо. Но мы сюда пришли, потому что верили: ситуацию возможно исправить. Понимали, что будет не просто трудно, а очень трудно. И мы всё ещё ничего не решили. «Сочи» сделал только один важный шаг вперёд, однако их ещё предстоит совершить много, чтобы подтвердить свою состоятельность.

— Что вообще чувствуешь, принимая команду с одним очком из 21 возможного?

— Тут надо анализировать ситуацию в целом: понимать, что за клуб, какие у него возможности развития, как он может повести себя под таким огромным стрессом. Вот это всё нужно было взвешивать. Оценив весь комплекс проблем, я пришёл к выводу, что в Сочи можно и нужно построить конкурентоспособную команду. Для этого следовало срочно, закатав рукава, браться за дело. С другим настроем бесполезно было бы даже начинать. Сейчас такой подход чувствуется у всех — футболистов, руководства, всего клуба.

— Для вас это первый столь экстремальный опыт?

— В 2016 году «Кубань» уже практически вылетела. Я принял команду за четыре тура до конца. На следующий день мы проиграли «Мордовии», которая тоже была аутсайдером, и нас вообще все уже похоронили. Но затем мы обыграли «Локомотив» с «Динамо». Во многом из-за этого динамовцы и вылетели из Премьер-Лиги. К сожалению, даже этих шести очков нам не хватило. В последнем туре проиграли «Уралу» и попали только в стыки. Однако для «Кубани» сами по себе эти победы были очень ценными. За предыдущие 26 туров команда выиграла всего четырежды, а за последние четыре — дважды. Понятно, что девять лет назад и «Кубань», и я были в другом статусе. Там была концовка сезона, а здесь только треть прошла. Но определённый опыт борьбы за выживание я ещё тогда приобрёл, и он навсегда останется со мной.

2016 год. Игорь Осинькин — главный тренер «Кубани» в том самом матче с «Динамо» Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

«Летом следил за всеми командами, но за «Сочи» — чуть внимательнее»

— В конце мая вы покинули «Крылья», 1 сентября — приняли «Сочи». Целое лето без работы — непривычные ощущения?

— Да. С 2006 года я вообще не отдыхал. Так получалось, что одна работа заканчивалась и сразу начиналась другая. А тут три месяца без практики — такого опыта у меня прежде не было. Но это не значит, что я сидел без дела. Накопилось очень много семейных проблем — их и решал.

— Не было опасений, что целый сезон придётся провести в режиме ожидания?

— Любой человек всегда будет сомневаться. Бывает такое, что чувствуешь в себе силы, а подходящего варианта нет, команды проходят мимо тебя. Опасения были, они естественны для любого тренера. Для себя я решил дождаться предложения, которое будет достаточно стабильным по времени. У меня практически не было краткосрочных периодов работы — на год или даже на два. На каждом месте я трудился достаточно долго: в Тольятти — восемь лет, в «Кубани» — три года, в «Чертаново» — четыре. В Самаре вообще провёл пятилетку. И везде получалось выстроить вокруг себя команду единомышленников. Мне нужен был проект, в который смогу верить. Уверен, что в «Сочи» у нас всё получится.

Валерий Карпин и Игорь Осинькин Фото: РИА Новости

— И вы совсем не сомневались, глядя на место «Сочи» в таблице?

— Журналисты меня с июня сватали в «Сочи», но, поверьте, ни одного разговора с представителями клуба летом не было. Я следил за всеми командами — времени на это было больше, чем у действующего тренера, однако за «Сочи» наблюдал чуть внимательнее. Слухи слухами, но я понимал, какие клубы теоретически мной могут заинтересоваться. Когда предложение действительно поступило — долго не думал. Ситуацию в клубе к тому времени уже понимал и хорошо чувствовал. Хотя отдаю себе отчёт, что для многих, и в том числе для меня, это определённый риск.

— Первый месяц в клубе — каким он был?

— Если вкратце, было так: приехали — и безостановочно что-то делаем, делаем, делаем. Смотрим, разговариваем, тренируем, играем. Бесконечная работа 24/7. Только сейчас удалось хотя бы чуточку выдохнуть, и очень хорошо, что выдохнуть с позитивом. Эта победа — определённый венец пяти недель, которые мы здесь провели.

— Много было бессонных ночей?

— Может быть, не бессонных, но были ночи, у которых мы воровали время сна для какой-то работы. Мне вообще несвойственно пропускать Лигу чемпионов — я обычно смотрю очень много футбола. Однако в эти пять недель даже матчи чемпионата России видел не все.

— Насколько опасения совпали с реальностью?

— Я примерно понимал, что нужно поменять в клубе, на что повлиять — в этом плане всё примерно подтвердилось. Со стороны трудно было оценить, какая из проблем всё-таки стоит на первом месте — физическая, тактическая или психологическая. Уже на месте стало понятно — это психология. Ребят нужно было вывести из этого состояния. От каждого нового тренера футболисты ждут чего-то нового, какой-то перезагрузки. Нужно отдать должное ребятам — они очень хорошо приняли наши принципы и требования и уже проделали большую работу. Они реально меняются.

— Какие-то психологические приёмы приходилось применять, чтобы вытащить коллектив из психологической ямы?

— Такие приёмы, как правило, используют перед финалами. Когда от одного матча многое зависит. Чаще всего тренеры делают видеоподборки каких-то эмоциональных моментов, но оставляют их для финишных вещей. Зачастую эти моменты должны оставаться внутри команды. У нас немножко другая ситуация.

«Обид на Самару и реваншистских настроений нет»

— Первый же выезд с новой командой — в Самару. С тяжёлым сердцем ехали в гости к практически родным «Крыльям»?

— Почему сердце должно быть тяжёлым? Пять лет в Самаре были достаточно хорошими. Мы действительно были каждый на своём месте. Клуб и тренерский штаб отработали эти пять лет так, что нам не стыдно взглянуть друг другу в глаза. Наверное, по прошествии такого времени ситуация потребовала чего-то нового. В клубе решили что-то поменять — уже неважно, по какой причине. Мы расстались без конфликтов, пожав друг другу руки. Тяжёлого сердца, обиды у меня не было. И реваншистских настроений — тоже. Мне нужно было прежде всего самому себе со своим новым клубом доказывать, а не кому-то.

— И всё же — символичное совпадение.

— Мне многие об этом говорили. Конечно, в этом была какая-то ирония судьбы: первый матч — с «Крыльями». А через 10 дней — ещё и Кубок там же! Две пресс-конференции в этот период провёл в Сочи и две — в Самаре. Я вам больше скажу: предложение «Сочи» мне поступило, когда ехал с матча «Локомотива»… с «Крыльями Советов»!

— Как это было?

— Я просто пошёл на эту игру, не привязываясь ни к чему — территориально стадион в Черкизове ко мне ближе всего находится. И тут — звонок. Уже после предварительного разговора знал, что всё срастётся — я подпишу этот контракт и начну свою историю в «Сочи» с игры в Самаре. Умеет же судьба играться!

— Самарскую историю вы уже отпустили?

— Эту страницу мы все, весь тренерский штаб, совершенно спокойно перелистнули и сейчас всеми мыслями только в «Сочи».

— По привычке в хозяйскую раздевалку не дёрнулись на «Самара Арене»?

— Мне столько раз об этом напомнили, что не дёрнулся (улыбается). Тем более автобус гостей там заезжает немного с другой стороны. А вот после игры — да, можно было перепутать.

«По первой части сезона было видно, что союз «Сочи» и Морено обречён»

— Как раз против «Крыльев» вы дважды сыграли в три центральных защитника, хотя такая формация вам несвойственна. «Зеркалили» соперника?

— Внутри команды есть небольшой недобор футболистов. Все хотят полный комплект: по два максимально качественных игрока на позицию. Но в тот момент мы испытывали очень большие проблемы в группе атаки. Наверное, в первую очередь это и обусловило выбор состава. В последнем матче нам в этом плане было чуть-чуть легче, а в предыдущей игре с Махачкалой были дисквалифицирован Крамарич, травмирован Ежов, Игнатов вышел минут на 10 после перелома и большого перерыва. Только-только в команду зашли Ильин и Камано, которого чуть ли не в день матча дозаявили. А тогда в Самаре из этой пятёрки у нас только Крамарич был в обойме. Была нехватка атакующих футболистов — отсюда выбор такой тактики. И я вам скажу, что для своей готовности на тот момент мы очень неплохие 60 минут сыграли. Но на весь матч нас не хватило.

«Крылья Советов» — «Сочи» — первый матч Осинькина у руля южан Фото: pfcsochi.ru

— Значит, с функциональной готовностью у команды были проблемы?

— Глупо отрицать. Эти проблемы и сейчас не полностью решены. Небольшой шажочек вперёд мы сделали, однако и в этом направлении нам ещё очень большая работа предстоит. Ребята это понимают, и я чувствую ответственность с их стороны.

— Тренеры редко говорят о своих предшественниках, но относительно Роберта Морено сформировалось мнение, что человек просто не вписался в реалии российского футбола. Одно дело — работать со звёздами «Монако» и сборной Испании, другое — биться в Первой лиге России.

— По первой части чемпионата было видно, что этот союз обречён. Наверное, и прошлый сезон клубу сложно поставить в заслугу, несмотря на выход в РПЛ. В такой ситуации всегда есть ответственность главного тренера. В то же время в позапрошлом сезоне был отрезок, когда «Сочи», даже борясь за выживание, показывал достаточно интересную игру. Почему потом не получилось — не знаю. Не думаю, что дело в незнании русского языка. Я всегда был поклонником испанского футбола и с удовольствием за ним следил. Какие-то вещи в подходах у нас очень похожи. Но в каждом чемпионате есть свои особенности, и даже представители такой футбольной страны могут не понимать каких-то наших проблем и допускать ошибки. Возможно, контакта между клубом и тренером не хватало. Сейчас уже смысла говорить об этом точно нет.

— По подсчётам статистиков платформы Спорттех, «Сочи» делит предпоследнее место в лиге с Махачкалой по количеству голевых моментов и занимает последнее — по количеству ударов по воротам. Созидание — главная головная боль сейчас?

— Так сразу и не скажешь, какая проблема острее. Мы же ещё и больше всех пропустили. 11 туров — значительный отрезок. Таблица уже достаточно точно отражает многие вещи. Да, у нас есть проблемы в атаке, есть проблемы в обороне. Однако главное, что есть определённая положительная динамика. Постепенно этих проблем становится немножко, но меньше.

«Я бы хотел пригласить Мбаппе, но и Володе Ильину обрадовался»

— На фоне проблем в передней линии удивил трансфер «на выход» Гуарирапы. Вы с ним вообще разминулись?

— Первое время я даже не знал, что он собирается уходить. Прямо на флажке трансферного окна Гуарирапа подписал контракт в Эмиратах. Я не мог повлиять на ситуацию. К тому времени ни разу не видел его на тренировке — он был травмирован, причём не в первый раз в сезоне. Могу только пожелать ему хорошей игры в «Шардже», потому что Сауль остаётся футболистом «Сочи». Насколько я знаю, у них есть право выкупа, а пока Гуарирапа там играет в аренде.

— Не менее неожиданный трансфер «Сочи» провернул и «на вход». Мы прекрасно помним Камано по «Локомотиву». Сейчас это тот же бомбардир, что и два года назад?

— После Саудовской Аравии Камано четыре месяца находился без клуба. Он поддерживал форму в Гвинее, но к скоростям нашего чемпионата Франсуа, конечно, надо привыкать заново. Камано хорошо работает, его общий уровень мастерства не подлежит сомнению. Мы считаем, что он должен принести пользу «Сочи» благодаря своему опыту и классу.

— У вас репутация тренера, лучше всего работающего с молодёжью. Возраст Владимира Ильина — 33 года — не смущал?

— Это всё клише и стереотипы. Когда пять лет назад мы начинали в Самаре и ставили рекорды в Первой лиге, все говорили о молодых, почему-то забывая об очень взрослых и не менее важных для клуба футболистах — таких как Дмитрий Комбаров, Гацкан, Полуяхтов, Фролов. Даже Кабутов уже был опытным игроком. Тренер должен дать футболисту что-то, чтобы он стал сильнее, правильно встроить в команду. Возраст тут вторичен. Понятно, что я бы хотел пригласить Мбаппе. Но, поверьте, очень обрадовался, когда узнал, что на рынке свободных агентов есть Володя Ильин. Конечно, в «Факеле» он играл немножко в другой футбол, отличный от моего видения. Однако это опытный футболист. Например, в «Краснодаре» он точно играл в другой футбол, нежели в Воронеже. Я знал его уровень и понимал, что Ильин должен нам помочь. Большая заслуга спортивного директора Игоря Кудряшова, что Володя в итоге оказался в нашей команде.

«У Зиньковского, Волкова, Мухина есть общие проблемы»

— В «Сочи» собрано достаточно много игроков, отцепленных большими клубами. Видите у них дополнительную мотивацию доказать, что они не «сбитые лётчики»?

— Знаете, любой из футболистов в какой-то ситуации может оказаться «сбитым лётчиком». Причин этому может быть множество — не свой клуб, последствия травм, неудачный сезон. Кто-то не смог проявить себя в больших клубах, а здесь — заиграл. Потому что чуть меньше давления, конкуренции и больше игрового времени, возможностей выстрелить. У нас действительно многовато футболистов, которые не пришлись ко двору в других клубах. Но у всех их есть потенциал. Нам нужно попытаться его из каждого вытащить и сделать всё, чтобы они дальше развивались. Я брал в Сочи уже сформированную команду и должен сделать всё, чтобы эти игроки принесли клубу пользу.

— Вы ещё детьми знали Зиньковского, Коваленко. Почему их прогресс застопорился?

— Зиньковский действительно прогрессировал. У меня он был и во Второй лиге, и в Первой, и в РПЛ. Теперь работаем во второй команде Премьер-Лиги. В какой-то момент Антон и в «Спартаке» был более-менее конкурентоспособен. Да, он не был железным игроком стартового состава, но покажите мне русского футболиста, который мог в тот момент посадить на скамейку Промеса. Последний год у Зиньковского получился не очень удачным. Он его спас арендой в Самару, однако это был достаточно короткий отрезок, и из тех 12 матчей несколько Антон пропустил из-за травм. Но мы знаем и понимаем, что он умеет играть. И всё ещё голоден до футбола и будущих побед. То же самое могу сказать и про других ребят. Большинству из них есть что доказывать.

— Игнатов прошёл через все сборные, кроме главной. Понимаете, что у него пошло не так в «Спартаке»?

— У Михаила много таланта и по-настоящему большой потенциал. Однако умение играть под давлением — это то, чему ему надо учиться. Игнатов прошёл хорошую школу в «Спартаке», но пока не достиг статуса 100-процентного игрока стартового состава. Он достаточно много времени считался молодым-перспективным в родном клубе, и нужно было уже что-то менять. Сегодня он у нас, и мы видим его потенциал. К сожалению, за пару дней до моего назначения в «Сочи» Миша получил перелом и только в последнем туре полноценно вернулся, выйдя на замену. Сейчас нам всем вместе надо бороться за всё — за место в составе, за очки, за голы. За место клуба в РПЛ. Надеюсь, в менее сложной ситуации, чем всегда бывает в «Спартаке», под меньшим давлением, Игнатов проявит те качества, которые в нём видели болельщики и тренеры. Ему нужно сделать этот шаг, чтобы из перспективного футболиста превратиться в мастера.

Антон Зиньковский и Михаил Игнатов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Ещё двух талантов — Волкова с Мухиным — подкосили травмы?

— У всех есть немного общих проблем — и у Зиньковского с Коваленко, и у Волкова с Мухиным. Есть психологические моменты, которые надо решать. Все они подрастеряли тот тонус, который делал их узнаваемыми. Эти вопросы мы стараемся решать. Сейчас у нас Максим сыграл достаточно удачный матч в чемпионате. Но пока это отрезки. Игра всех перечисленных футболистов ещё немножечко лоскутная. Нет цельности, стабильности. Я надеюсь, что мы всё это выровняем.

«По уровню и потенциалу Глушенков — лучший игрок страны»

— Наверняка следите и за остальными своими воспитанниками.

— Конечно.

— Самый обсуждаемый среди них — Глушенков. Объясните, как вы с ним ладили?

— Нормально ладил. У нас всегда были хорошие отношения. Не понимаю, откуда у него появился имидж скандального и избалованного футболиста. Максим — нормальный человек. С ним можно разговаривать и ладить. Но «Зенит» — это сложнейшая экосистема. Футболисты по 20-30 миллионов, конкуренция жесточайшая. Тем не менее считаю, что Глушенков всегда должен быть в стартовом составе. Да, я в этом вопросе предвзят, но по уровню и потенциалу это один из лучших игроков страны. Моё мнение: даже лучший.

— Семак к вам за советом по нему не обращался?

— Ну нет. Сергей Богданович и сам достаточно времени с Максимом работает, и ему советы такого рода уже не очень нужны. Перед матчами мы всегда общались, обсуждали любые проблемы, однако в такие темы тренеры обычно не лезут. В каждом клубе своя атмосфера и своё понимание, что правильно и неправильно. А такому клубу, как «Зенит», советы со стороны тем более не нужны. Может, сейчас спросит — у нас же следующая игра с «Зенитом» (улыбается). Но вряд ли.