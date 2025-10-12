После отъезда из России эти футболисты разрывают! В Португалии, МЛС и даже в АПЛ

Судьбы легионеров, уехавших из России, складываются по-разному. Кто-то потерялся на футбольной карте мира, но некоторые экс-игроки РПЛ регулярно напоминают о себе. Рассказываем о тех, кто результативно начал стартовавший летом сезон или собрал мощную статистику по «гол+пас» за весь сезон-2025 (в чемпионатах, проходящих по системе «весна-осень»).

Андерс Дрейер, «Сан-Диего»

Датский атакующий полузащитник/форвард вошёл в историю российского футбола тем, что в своём первом матче в РПЛ оформил хет-трик. Дрейер в сентябре 2021-го круто дебютировал за «Рубин», порвав «Урал» на части. Да и в целом Андерс был довольно результативен в казанской команде – поучаствовал в 14 встречах, забил восемь мячей. В марте 2022-го вернулся на родину в «Мидтьюлланн», оттуда перешёл в «Андерлехт», а потом перепрыгнул через океан – с января этого года играет в МЛС за «Сан-Диего». Да как играет! В 33 матчах совершил 33 результативных действия (17+16). По «гол+пас» 27-летний датчанин уступает только Лионелю Месси.

Вильсон Изидор, «Сандерленд»

Французского форварда мы ещё не забыли, ведь он уехал из РПЛ всего год назад. В нашем чемпионате Изидор поиграл за «Локомотив» и «Зенит». Будучи железнодорожником, Вильсон, конечно, выглядел поярче. Тем не менее на его продаже больше заработал петербургский клуб – получил от тогда ещё клуба Чемпионшипа «Сандерленда» € 6,75 млн. Изидор в прошлом сезоне по-настоящему помог своей новой команде решить задачу возвращения в элиту, забив 12 мячей. А сейчас, представьте себе, делит пятое место в списке лучших бомбардиров АПЛ! Для этого хватило трёх голов в семи турах – в ворота «Вест Хэма», «Брентфорда» и «Астон Виллы».

Ян Кухта, «Спарта»

Ян Кухта Фото: MICHAL FAJT/IMAGO/ТАСС

Ещё один экс-легионер «Локомотива», прилично начавший нынешний сезон. Мы запомнили Кухту скорее как работягу и «грязноватого» нападающего, нежели бомбардира. Хотя три мяча за 11 матчей в составе железнодорожников он положил. В 2022 году Ян отыграл в России всего полгода, вернулся в Чехию (его продали в «Спарту» за € 3,5 млн), потом стал новичком «Мидтьюлланна», но в июле 2025-го «Спарта» выкупила форварда обратно. На сегодняшний день у Кухты в 11 встречах три гола и три голевые передачи, он в топ-6 в своей лиге по результативности. Между Выдрой и Проводом – двумя другими футболистами сборной Чехии. Вдобавок в Лиге конференций Ян набрал 3+2 в шести играх с учётом квалификации.

Джордан Ларссон, «Копенгаген»

Экс-нападающий «Спартака» тоже не хочет, чтобы о нём забыли, а вспоминали только его легендарного отца. Очень неплохо складывается для Ларссона этот сезон в «Копенгагене». Кстати, за датскую команду швед выступает уже третий год. До этого Джордан не закрепился в «Шальке», куда сбежал из России после двух с половиной лет в «Спартаке». Впрочем, и в «Копенгагене» у форварда были разные периоды, зато в нынешнем чемпионате он набрал уже 4+2 в 11 матчах. А что ещё сильнее впечатлило – забил в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Байеру».

Малком, «Аль-Хиляль»

Малком Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

В 2023 году Малком уехал из России в статусе лучшего бомбардира чемпионата и самого дорогого игрока, когда-либо продаваемого клубом РПЛ – «Зенит» заработал на его трансфере в «Аль-Хиляль» € 60 млн. Иногда из Саудовской Аравии долетает информация, что бразилец чувствует себя там некомфортно, но, судя по статистике, атакующий полузащитник хорошо отрабатывает свою нехилую зарплату. Вот и в стартовавшем сезоне Малком набрал 3+2 в трёх турах саудовской лиги. Интересно, что в последнем для себя матче с «Аль-Ахли» бразилец забил два гола и был заменён из-за травмы при счёте 3:0 в пользу «Аль-Хиляля», а в итоге встреча завершилась вничью – 3:3. Обидно. После этого Малком получил травму и пропустил три подряд встречи во всех турнирах.

Бибрас Натхо, «Партизан»

Полузащитник отыграл за ЦСКА четыре года и взял с армейцами их последнее на данный момент чемпионство в сезоне-2015/2016. Потом Натхо недолго пробыл в греческом «Олимпиакосе», а с 2019-го выступает за «Партизан». Уровень у сербского чемпионата, безусловно, не самый высокий, тем не менее радует, что Бибрас и в свои 37 лет показывает класс. В нынешнем сезоне в 10 матчах забил два мяча и отдал четыре голевые передачи, хотя ни разу не провёл на поле все 90+ минут. Центрхав делит седьмое место в списке самых результативных игроков сербской лиги.

Стивен Цубер, «Цюрих»

Стивен Цубер Фото: Pierre-Adrien Lagrange/IMAGO/ТАСС

А вот и другой возрастной экс-легионер ЦСКА. 34-летний универсал Цубер, превратившись под занавес карьеры из флангового игрока в центрхава и нападающего, зажигает в чемпионате Швейцарии. В новом сезоне в семи встречах за «Цюрих» Стивен набрал четыре результативных балла – забил три мяча и сделал одну голевую передачу. От лучшего бомбардира лиги отстаёт всего на два гола. За «Цюрих» Цубер выступает с января. А за 11 лет со дня отъезда из России он поиграл за немецкие «Хоффенхайм», «Штутгарт», «Айнтрахт» и греческий АЕК.

Гильерме Шеттине, «Морейренсе»

Иногда в футболе случаются такие преображения, что просто глазам не веришь! Шеттине играл в России за «Урал» с лета 2023-го по лето 2024-го и практически ничем не запомнился. Форвард забил всего пару голов в РПЛ и столько же – в Кубке страны. Почему-то выбрал своей жертвой «Ростов», которому положил три мяча из четырёх. В общем, легионер разочаровал. Бразильца, по данным Transfermarkt, покупали за € 400 тыс. у «Браги», а отпустили бесплатно в другой португальский клуб – «Морейренсе». Но в нынешнем сезоне в Гильерме пробудился зверь. У Шеттине уже пять голов в семи матчах Примейры – все с игры. Он один из лучших бомбардиров чемпионата Португалии. С такой статистикой бразилец мог бы и предложение от топ-клуба РПЛ получить, если бы о нём уже не сложилось определённое мнение в России.

Эльдор Шомуродов, «Истанбул Башакшехир»

Эльдор Шомуродов Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Бывший нападающий «Ростова» с этого сезона играет в Турции за «Истанбул Башакшехир». В ростовском клубе Шомуродов провёл три года, а в 2020-м был продан «Дженоа» за € 9,5 млн. Дальше менял итальянские клубы как футболки – был в «Роме», «Специи», «Кальяри». После двух аренд римляне отправили Эльдора в третью. Впрочем, «Истанбул Башакшехир» имеет право выкупа. Возможно, воспользуется им, если форвард из Узбекистана продолжит так забивать в Суперлиге. Первая пара матчей в Турции ушла у Шомуродова на адаптацию, а в следующих пяти играх он набрал 3+1.

Абель Эрнандес, «Ливерпуль» Монтевидео

Помните старину Эрнандеса? На пике карьеры он немало забивал в Италии за «Палермо» и в Англии – за «Халл Сити». В сезоне-2018/2019 уругвайца занесло трансферным ветром в наше окно – он провёл год в ЦСКА. Не сказать что это был успешный год для Абеля, тем не менее три мяча в 15 матчах за армейцев он положил. Затем, попрощавшись с Москвой, нападающий зарабатывал на жизнь в Катаре, Бразилии, Мексике и Аргентине. В сентябре 2024-го подписал контракт с «Ливерпулем», правда, не английским, а уругвайским. Вернулся домой. И в 35 лет даёт фору молодым. Весной стал лучшим бомбардиром Апертуры с 10 голами в 15 встречах. А сейчас Эрнандес – лучший бомбардир Клаусуры. Осенью у него девять голов в 11 играх. Хорош, Абель!