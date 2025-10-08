«Я не в состоянии играть, у меня сильная боль». Карьера Родри под угрозой из-за травм?

Родри — уже легенда «Манчестер Сити» и лучший футболист мира в 2024-м. Однако в последний год испанца донимают травмы. 29-летний полузащитник никак не наберёт форму после разрыва крестообразных связок. Неужели один из лучших футболистов поколения уже не вернётся в идеальные кондиции?

Родри получил травму в сентябре 2024 года в матче АПЛ с «Арсеналом». На старте встречи он несколько раз вступил в жёсткие единоборства, а в какой-то момент рухнул на газон без видимых причин. И на 21-й минуте покинул поле.

«Манчестер Сити» через пару дней объявил, что Родри получил травму связок колена: «На этой неделе хавбек отправился в Испанию за консультацией специалиста после первичного обследования в Манчестере. Мы продолжим оценивать состояние Родри для выяснения степени тяжести травмы и прогноза относительно его возвращения в строй». В итоге полузащитник перенёс операцию на крестообразной связке и мениске. А Хосеп Гвардиола сообщил, что «сезон для Родри закончен».

Травма Родри в матчи с «Арсеналом» Фото: Carl Recine/Getty Images

У футболиста запустился долгий процесс восстановления. Параллельно Родри получил «Золотой мяч» в октябре и поднялся за наградой на костылях. Очень кинематографичная сцена! Особенно с учётом того, что сначала СМИ единогласно отдавали «Золотой мяч» вингеру мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору.

Победа стала неожиданностью для самого Родри: «Об истории с Винисиусом можно написать книгу. Это было похоже на американские горки. Начался поток информации о том, что он победит. Я был удивлён, потому что в этом году никто ничего не знал до самого конца. Все были уверены, что он победит… Я поехал на церемонию, потому что не каждый день побываешь на гала-вечере «Золотого мяча». Но без оптимизма по поводу своей победы».

Но лучший игрок мира пропустил почти весь сезон. Без испанца «Манчестер Сити» выдал худшую кампанию в эпоху Гвардиолы: команда осталась без трофеев, финишировав только третьей в АПЛ. Конечно, на этом сказался комплекс факторов, однако травма Родри — одна из основных причин провала.

«Когда не хватает ключевых игроков, не только меня — в прошлом у нас были травмы других важных футболистов, — это чувствуется, и это может повлиять на команду. Иногда такое случается, может возникнуть негативная динамика, и, возможно, в некоторых ситуациях мы реагируем не лучшим образом. Но я думаю, что всем нам есть чему научиться из прошлого сезона», — отметил футболист в сентябре 2025-го.

Полузащитник вышел на поле только в конце матча 37-го тура АПЛ с «Борнмутом». А затем провёл четыре встречи на клубном чемпионате мира, который «Манчестер Сити» покинул после 1/8 финала. Во время турнира Гвардиола сообщил, что не планирует использовать Родри на 100%: «Мы собираемся оберегать его. С момента травмы прошло почти девять месяцев. Это была долгая, долгая травма. Ему становится лучше. Я знаю, что он хочет играть, хочет помогать и быть рядом. Но мы хотим защитить его».

Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» «Нам очень не хватало Родри. У меня было ощущение, что в прошлом сезоне у нас была невероятная команда, но и много проблем: травмы, травмы, травмы. Какая команда не будет скучать по лучшему игроку в мире? Его хладнокровие, он точно знает, что ему делать с мячом, он — личность. Я не ожидал, что Родри будет играть так много после травмы. Думал убрать его после 45-й минуты в игре с «Ювентусом», но он сказал: «Ещё немного». Я дал ему ещё 20 минут, и он продолжал показывать отличную игру во втором тайме. Это был тот самый контроль!»

Однако после клубного чемпионата мира поступили плохие новости. Гвардиола сообщил, что полузащитник снова травмировался: «Родри идёт на поправку, но в последней игре с «Аль-Хилялем» он получил повреждение. За последние несколько дней он стал лучше тренироваться и, надеюсь, после перерыва на [сентябрьские] матчи сборных будет в отличной форме. Главное, чтобы у него не было боли, ведь мы не хотим, чтобы Родри вернулся с травмой. Изо всех сил стараемся этого избежать. Последние две тренировки Родри провёл с нами, и это радует».

В начале сентября испанец рефлексировал по поводу травмы крестообразных связок. И даже нашёл позитивную сторону: «Я думаю, что эта травма продлит мою спортивную карьеру, потому что, нравится мне это или нет, но я уже год даю отдых своим ногам и телу… Очевидно, что никто не хочет получить такую травму, однако в этом заключается положительная сторона».

Родри Фото: Justin Setterfield/Getty Images

С конца августа Родри постепенно набирал форму. Полузащитник пропустил только матч 1-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном». Зато провёл в составе сборной Испании 28 минут на поле во встрече с Болгарией и ещё 17 минут — с Турцией. А за «Манчестер Сити» вышел в пяти матчах АПЛ (два — полных) и в двух играх Лиги чемпионов.

Однако игрок пропустил встречу с «Бёрнли» из-за боли в колене. «На тренировке Родри сказал: «Я не в состоянии играть, у меня сильная боль в колене». И я ответил: «Ты не можешь играть? Тогда не играешь. Будет играть другой». Это то же самое колено, которое он раньше травмировал», — рассказал Гвардиола. Но уже через несколько дней полузащитник вышел во встрече Лиги чемпионов с «Монако» и провёл час на поле.

Родри появился в старте и на игру АПЛ с «Брентфордом». Однако на 22-й минуте его пришлось заменить… К счастью, на этот раз испанец получил лишь мышечное повреждение. Но ближайшие две-три недели (и матчи сборной) полузащитник точно пропустит.

Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» «Помню, как на одной пресс-конференции меня спрашивали, почему я заменил Родри в матче с «Монако». Тогда все удивлялись: зачем, почему? Конечно, мне бы хотелось, чтобы он играл каждые три дня, но после целого года нагрузок это становится почти невозможным — слишком тяжело для организма. Мы пытались дозировать его время на поле, давали сыграть по 60-65 минут, однако и это оказалось пределом. У него мышечная травма, восстановление займёт примерно две-три недели. Разумеется, мне совсем не хочется терять его даже на короткий срок, ведь он играет ключевую роль в команде. Мы старались беречь его, но, к сожалению, такие вещи случаются».

Родри всего 29 лет. При грамотном восстановлении испанец способен выдать ещё несколько классных сезонов. Однако повторяющиеся повреждения полузащитника пугают. Надеемся, что «Золотой мяч» 2024 года не стал последним ярким моментом Родри в большом футболе.