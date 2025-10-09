Спорная смена тренера в сборной Узбекистана перед ЧМ. Зачем им Каннаваро?

Понятно, почему назначили итальянца, но непонятно – для чего. А что теперь будет с предыдущим специалистом?

Фабио Каннаваро — главный тренер сборной Узбекистана. 6 октября местная федерация сначала объявила о двухлетнем контракте (с опцией продления ещё на три), а потом устроила большую пресс-конференцию. И в данным случае это не было формальной историей. Ведь общественность нуждалась в ответах: почему тренер, который вывел команду на ЧМ-2026, оказался невостребованным, а вместо него в качестве главного на турнир поедет итальянец без особых успехов в профессии?

Частично ответы были получены. Но обо всём по порядку.

На ЧМ-2026 Узбекистан вывел местный тренер. Почему его убрали?

Узбекистан получил путёвку в финальную часть чемпионата мира ещё в начале июня. Празднование захватило всю страну. Но, как и всё хорошее, быстро закончилось. Следом у руководства федерации появилась навязчивая идея — на чемпионат мира команду должен повезти известный зарубежный тренер.

Чем не устроил Тимур Кападзе, выведший команду в финальную часть, публично не сообщалось. Однако это и без того очевидно: федерация в последние годы активно взаимодействует с ФИФА, в стране появится офис организации, поэтому требовался масштаб личности. Даже если это противоречит здравому смыслу. Кто-то скажет, что Кападзе подхватил управление только в 2025 году и имеет формальное отношение к выходу в финальную часть. Частично это мнение справедливо: бо́льшую часть отбора команду возглавлял словенец Сречко Катанец. Однако после его ухода в девяти матчах Узбекистан одержал пять побед и четырежды сыграл вничью. Окончательно оформил путёвку на ЧМ-2026 и выиграл Кубок Центральной Азии.

При этом Кападзе не новичок в профессии: он работал в олимпийской сборной страны и выводил её в финальный турнир. Впрочем, назначение нового тренера для него не стало сюрпризом: ещё летом Кападзе публично признавался, что не останется в команде, так как федерация смотрит на зарубежный рынок.

Тимур Кападзе Фото: ufa.uz

Сначала говорилось про идею пригласить Йоахима Лёва. Но тот отказался. Потом — про Паулу Бенту, однако с ним не договорились по деньгам. Самым компромиссным вариантом, вероятно, оказался Фабио Каннаваро. В апреле его уволили из загребского «Динамо» после четырёх месяцев работы. Впрочем, долго без дела он не сидел. И теперь покажет себя в финальной части не только как игрок, но и как тренер.

«Цель — совместное развитие на международном уровне»

Эта цитата вице-президента федерации Равшана Ирматова с пресс-конференции лучше других описывает причины назначения Фабио Каннаваро. Если очень упростить, то дело, вероятно, обстоит так: ФИФА действительно много внимания уделяет развитию футбола в Узбекистане. Вкладываются деньги, открываются футбольные центры, а этот интерес важно поддерживать и с обратной стороны. Назначение тренера с большим именем точно будет этому способствовать. Обратим внимание: Каннаваро уже поздравили Инфантино, Гаттузо, Капелло и другие большие фигуры мирового футбола. Согласитесь, не каждый удостаивается внимания от президента ФИФА.

Равшан Ирматов вице-президент Футбольной ассоциации Узбекистана «При выборе нового тренера велась постоянная работа с международными экспертами, аналитиками и тренерским советом. В отношении Тимура Кападзе нет ни малейшего сомнения: он компетентный и талантливый специалист, и к нему сохраняется полное уважение. Наша цель — совместное развитие на международном уровне. Основная задача, поставленная перед новым тренером, ясна: подготовить команду к достойному выступлению на чемпионате мира. Каннаваро — один из лучших защитников в истории футбола. Хотим мы того или нет, но на чемпионате мира результат возможен только при надёжной обороне. Мы уверены, что его международный опыт, профессиональная культура и тактическая строгость принесут сборной новый дух и новую систему».

Логичный вопрос: а зачем это нужно самому Каннаваро? Да, поехать на ЧМ-2026 в качестве главного тренера — престижно, однако одно дело отправиться туда главным тренером сборной Италии, а другое — Узбекистана. В местных медиа предположили, что всё дело в огромной зарплате. Фигурировала цифра около € 4 млн в год. Однако Ирматов и сам Фабио опровергли эти цифры, сообщив, что суммаменьше более чем в два раза.

Фабио Каннаваро главный тренер сборной Узбекистана «Узбекистан уже является участником чемпионата мира, а Италия — пока нет. Мне грустно за свою страну, однако нужно признать: футбол развивается не только в Европе, но и по всему миру — в том числе и в Азии. Месяц назад я уже приезжал сюда и тогда в шутку сказал, что готов работать — теперь это стало реальностью. Уже встретился с игроками, среди них есть те, кто говорит по-итальянски. Мы с Тимуром Кападзе обсудили состав, вызванный на сбор. Я сторонник того, чтобы в штабе обязательно работали местные специалисты. Я приехал с множеством чемоданов — собираюсь задержаться здесь надолго. Даже привёз свой велосипед, правда, не уверен, будет ли время на нём кататься».

Тимур Кападзе тоже присутствовал на пресс-конференции. Но был куда менее многословен. Сообщил, что останется в штабе до ноябрьских сборов. После чего будет принимать решение о будущем. И вряд ли сохранит большой энтузиазм ехать на чемпионат мира вторым.

А что вообще с тренерской карьерой Каннаваро?

Её сложно назвать успешной. Хоть и началась она больше 10 лет назад в ОАЭ. Именно там итальянец завершил карьеру игрока, а в 2013-м вошёл в штаб местного «Аль-Ахли». И в первом же сезоне в качестве ассистента выиграл чемпионский титул. На второй не остался, ведь получил предложение от «Гуанчжоу Эвергранд» стать главным. После чего начались метания: через год Фабио поехал в Саудовскую Аравию, потом вернулся в Китай, поменял клуб и опять возглавил «Гуанчжоу». Этот проект в итоге для него стал самым долгосрочным и принёс два титула: в 2018-м Каннаваро выиграл с командой Суперкубок, а в 2019-м — чемпионат.

Интересно, что на месяц Каннаваро даже залетел в качестве главного в сборную Китая. Но долго не продержался и вернулся в клуб. В 2022-м итальянец отправился на родину и получил должность в «Беневенто» из Серии B. Однако через полгода его уволили из-за плохих результатов. В «Удинезе» ему дали всего шесть матчей. При этом он спас команду от вылета из Серии А, но руководство объявило о смене тренера. 14 матчей в загребском «Динамо» тоже не вышли запоминающимися. Оттуда его также уволили из-за неудовлетворительных результатов.

Так что пока тренерская карьера культового итальянского защитника не особо складывается. Может, с Узбекистана и начнётся большой путь к вершинам?