Топ-матчи четверга: Овечкин против Задорова, Беларусь — Дания в отборе к ЧМ-2026 и теннис

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».
Посмотреть все события 9 октября в Матч-центре
- 🏒 2:30: «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏒 5:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Калгари Флэймз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🎾 7:30*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Людмила Самсонова (Россия, 16), Ухань, третий круг
- 🏒 17:00: «Трактор» — «Барыс», регулярный чемпионат КХЛ
- ⚽️ 19:00: Финляндия — Литва, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа G, 7-й тур
- 🏒 19:30: «Шанхайские Драконы» — «Динамо» Минск, регулярный чемпионат КХЛ
- 🏀 21:30: «Баскония» — «Панатинаикос», Евролига, 3-й тур
- ⚽️ 21:45: Чехия — Хорватия, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа L, 7-й тур
- ⚽️ 21:45: Шотландия — Греция, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа C, 3-й тур
- ⚽️🎦 21:45: Беларусь — Дания, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа C, 3-й тур
- ⚽️ 21:45: Мальта — Нидерланды, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа G, 7-й тур
- ⚽️ 22:30: США U20 — Италия U20, чемпионат мира, 1/8 финала
Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.
Время в материале указано по Москве.
🏒 2:30: «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: как сыграет Александр Овечкин в первом матче сезона?
40-летний Александр Овечкин начинает очередной сезон НХЛ. В прошлом сезоне российский форвард превзошёл достижение Уэйна Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах. Теперь Ови, на счету которого уже 897 точных бросков в регулярках, будет лишь упрочивать свой показатель, с каждым голом увеличивая отрыв в этой номинации.
Но великому канадцу всё ещё принадлежит рекорд по голам в НХЛ с учётом плей-офф. В активе Уэйна 1016 заброшенных шайб за всю карьеру в североамериканской лиге. На счету Ови – 974 взятий чужих ворот. Побьёт ли Овечкин рекорд Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф? Продолжение великой погони начинается в ночь на четверг.
🏒 5:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Калгари Флэймз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: как сыграет Коннор Макдэвид в первом матче после заключения нового контракта?
На этой неделе, возможно, лучший игрок мира по состоянию на данный момент, капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поставил подпись под новым контрактом с канадским клубом. 28-летний нападающий не стал выкручивать руки руководству «нефтяников», согласившись на контракт-мостик, чтобы у «Ойлерз» оставалась возможность для усиления состава. Как Макдэвид проявит себя в первом матче после заключения соглашения?
🎾 7:30*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Людмила Самсонова (Россия, 16), Ухань, третий круг
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: прервёт ли Самсонова фантастическую серию побед Соболенко в Ухане?
Людмила Самсонова пробилась в третий круг «тысячника» в Ухане, одержав волевую победу над чемпионкой ТБШ Софьей Кенин. Но сделать следующий шаг по сетке россиянке будет очень непросто, ведь её соперницей станет первая ракетка мира Арина Соболенко, которая аж с 2018 года не знает поражений в Ухане. Она завоевала тут три титула (2018, 2019, 2024) и в этом году довела серию встреч до показателя 18-0 (победы — поражения). Теннисистки ранее провели пять матчей, причём все на харде, и счёт личных встреч у них пока 3-2 в пользу белоруски. Последний поединок в этом году — в Индиан-Уэллсе — остался за Ариной. Победительница нового матча далее сразится в 1/4 финала с кем-то из пары Линда Носкова — Елена Рыбакина.
🏒 17:00: «Трактор» — «Барыс», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: прервут ли челябинцы провальную серию?
«Трактор» провалил выезд по регионам Западной конференции, потерпев четыре поражения кряду и набрав всего два очка на этом отрезке. В первой встрече после возвращения домой команда Бенуа Гру сыграет с нестабильным «Барысом». Астанинский клуб в последнем матче «горел» со счётом 0:4 во встрече с «Ак Барсом», но едва не совершил камбэк за один период – 3:4. Какой получится игра в Челябинске?
⚽️ 19:00: Финляндия — Литва, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа G, 7-й тур
Интрига: справятся ли финны с одним из аутсайдеров группы?
Если финны хотят сохранить шансы на поездку летом в Северную Америку, то им нужно обыгрывать одного из аутсайдеров группы. Литва набрала всего лишь три очка в пяти матчах, а Финляндия — семь. Соперники встречались друг с другом в марте, и тогда сборная Суоми упустила победу, ведя с преимуществом в два мяча (2:2). Но теперь третья команда группы играет дома, а её шансы на успех значительно выше.
🏒 19:30: «Шанхайские Драконы» — «Динамо» Минск, регулярный чемпионат КХЛ
Интрига: отомстит ли Минск «драконам» за увод Лабанка?
На этой неделе в КХЛ прогремела трансферная сенсация. Китайский клуб КХЛ подписал американского форварда Кевина Лабанка, на счету которого несколько сотен встреч в НХЛ. Считалось, что одним из главных претендентов на игрока является как раз-таки минское «Динамо». Собственно, и сами «драконы» после завершения сделки начали троллить минчан в социальных сетях. В завтрашней встрече Лабанк ещё точно не сыграет, но каким получится матч двух иностранных команд КХЛ?
🏀 21:30: «Баскония» — «Панатинаикос», Евролига, 3-й тур
Интрига: греки исправятся за обидное поражение?
«Панатинаикос» в последнем домашнем матче неожиданно уступил «Барселоне» (96:103). Команда под руководством Эргина Атамана преследует высокие цели на новый сезон Евролиги, поэтому необходимо не терять очки в чемпионате. «Баскония» не лучшим образом играет на выезде, но при своих трибунах может удивить. Ожидаем борьбы от испанского клуба?
⚽️ 21:45: Чехия — Хорватия, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа L, 7-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: остановят ли чехи набравших приличный ход хорватов?
Хорваты прекрасно выступают в квалификации ЧМ-2026 — четыре победы в четырёх встречах с разницей мячей 17:1. Вау! Чехи набрали столько же очков, что и соперник, однако провели на одну встречу больше. В первом круге балканская сборная не оставила чехам никаких шансов — 4:0. Но теперь команды сыграют друг с другом в Праге. Чехи ни разу не побеждали в четырёх матчах с хорватами — две ничьих, два поражения.
⚽️ 21:45: Шотландия — Греция, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа C, 3-й тур
Интрига: пропустит ли Шотландия первый мяч в отборе?
После двух туров в этой группе интересная ситуация. Датчане и шотландцы набрали четыре очка, греки — три. При этом первые две сборные ещё не пропустили ни одного мяча. Греческая команда разгромила Беларусь (5:1), но после этого не справилась с Данией (0:3). Новое поражение заметно ухудшит шансы сборной на попадание в финальную стадию чемпионата мира. Шотландцы сгоняли по нулям с датчанами, а потом переиграли белорусов (2:0).
⚽️🎦 21:45: Беларусь — Дания, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа C, 3-й тур
📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией
Интрига: датчане обыграют худшую команду группы?
У датчан пока всё неплохо. Нулевая ничья с Шотландией плюс победа с разгромным счётом во встрече с греками (3:0). Итог: первое место в группе. Правда, Дания опережает Шотландию только по дополнительным показателям. А вот у белорусов всё плохо — два поражения в двух матчах и последнее место в группе. Разность мячей — 1:7. В конце 90-х годов команды встречались друг с другом в отборе на Евро-2000. Нулевая ничья в Минске и победа датчан со счётом 1:0 в Копенгагене.
⚽️ 21:45: Мальта — Нидерланды, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа G, 7-й тур
Интрига: сколько мячей окажется в воротах аутсайдера?
Мальта находится на последней строчке в группе, но при этом набрала два очка. Нидерланды возглавляют таблицу — четыре встречи, 10 очков. В первом круге фаворит раскатал соперника с очень неприличным счётом — 8:0. Как будет на этот раз? Никто не сомневается с победе Нидерландов в матче с «карликом». Вопрос только в том, сколько мячей влетит в ворота хозяев. Любопытно, что мальтийцы пропустили четыре гола в четырёх встречах отбора, если оставить встречу с Нидерландами за скобками.
⚽️ 22:30: США U20 — Италия U20, чемпионат мира, 1/8 финала
Интрига: кто пройдёт в четвертьфинал?
Американцы стартовали на чемпионате мира с двух побед. Они разгромили Новую Каледонию (9:1) и Францию (3:0), после чего уступили ЮАР (1:2). У трёх сборных оказалось по шесть очков, но США опередили всех по дополнительным показателям. Итальянцы выступили в группе хуже. Они справились с Австралией (1:0), после чего поделили очки с Кубой (2:2) и уступили Аргентине (0:1). Второе место в квартете вслед за южноамериканцами.