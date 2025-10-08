Насыщенное 9 октября: «Трактор» — «Барыс» — в КХЛ, Самсонова — Соболенко в Ухане, молодёжный ЧМ по футболу и баскетбольная Евролига!

Топ-матчи четверга: Овечкин против Задорова, Беларусь — Дания в отборе к ЧМ-2026 и теннис

🏒 2:30: «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 09 октября 2025, четверг. 02:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Бостон Брюинз Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как сыграет Александр Овечкин в первом матче сезона?

40-летний Александр Овечкин начинает очередной сезон НХЛ. В прошлом сезоне российский форвард превзошёл достижение Уэйна Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах. Теперь Ови, на счету которого уже 897 точных бросков в регулярках, будет лишь упрочивать свой показатель, с каждым голом увеличивая отрыв в этой номинации.

Но великому канадцу всё ещё принадлежит рекорд по голам в НХЛ с учётом плей-офф. В активе Уэйна 1016 заброшенных шайб за всю карьеру в североамериканской лиге. На счету Ови – 974 взятий чужих ворот. Побьёт ли Овечкин рекорд Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф? Продолжение великой погони начинается в ночь на четверг.

🏒 5:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Калгари Флэймз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 09 октября 2025, четверг. 05:00 МСК Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Не начался Калгари Флэймз Калгари Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как сыграет Коннор Макдэвид в первом матче после заключения нового контракта?

На этой неделе, возможно, лучший игрок мира по состоянию на данный момент, капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поставил подпись под новым контрактом с канадским клубом. 28-летний нападающий не стал выкручивать руки руководству «нефтяников», согласившись на контракт-мостик, чтобы у «Ойлерз» оставалась возможность для усиления состава. Как Макдэвид проявит себя в первом матче после заключения соглашения?

🎾 7:30*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Людмила Самсонова (Россия, 16), Ухань, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: прервёт ли Самсонова фантастическую серию побед Соболенко в Ухане?

Людмила Самсонова пробилась в третий круг «тысячника» в Ухане, одержав волевую победу над чемпионкой ТБШ Софьей Кенин. Но сделать следующий шаг по сетке россиянке будет очень непросто, ведь её соперницей станет первая ракетка мира Арина Соболенко, которая аж с 2018 года не знает поражений в Ухане. Она завоевала тут три титула (2018, 2019, 2024) и в этом году довела серию встреч до показателя 18-0 (победы — поражения). Теннисистки ранее провели пять матчей, причём все на харде, и счёт личных встреч у них пока 3-2 в пользу белоруски. Последний поединок в этом году — в Индиан-Уэллсе — остался за Ариной. Победительница нового матча далее сразится в 1/4 финала с кем-то из пары Линда Носкова — Елена Рыбакина.

🏒 17:00: «Трактор» — «Барыс», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 октября 2025, четверг. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервут ли челябинцы провальную серию?

«Трактор» провалил выезд по регионам Западной конференции, потерпев четыре поражения кряду и набрав всего два очка на этом отрезке. В первой встрече после возвращения домой команда Бенуа Гру сыграет с нестабильным «Барысом». Астанинский клуб в последнем матче «горел» со счётом 0:4 во встрече с «Ак Барсом», но едва не совершил камбэк за один период – 3:4. Какой получится игра в Челябинске?

Канадский вратарь челябинцев пока вчистую проваливается в КХЛ: Мышкин: есть впечатление, что летом вратарей в КХЛ набирали в Америке в «Макдоналдсе»

⚽️ 19:00: Финляндия — Литва, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа G, 7-й тур

Интрига: справятся ли финны с одним из аутсайдеров группы?

Если финны хотят сохранить шансы на поездку летом в Северную Америку, то им нужно обыгрывать одного из аутсайдеров группы. Литва набрала всего лишь три очка в пяти матчах, а Финляндия — семь. Соперники встречались друг с другом в марте, и тогда сборная Суоми упустила победу, ведя с преимуществом в два мяча (2:2). Но теперь третья команда группы играет дома, а её шансы на успех значительно выше.

Как прошёл прошлый матч с участием финнов: Сборная Польши выиграла у команды Финляндии в отборочном матче чемпионата мира — 2026

🏒 19:30: «Шанхайские Драконы» — «Динамо» Минск, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 октября 2025, четверг. 19:30 МСК Шанхайские Драконы Шанхай Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: отомстит ли Минск «драконам» за увод Лабанка?

На этой неделе в КХЛ прогремела трансферная сенсация. Китайский клуб КХЛ подписал американского форварда Кевина Лабанка, на счету которого несколько сотен встреч в НХЛ. Считалось, что одним из главных претендентов на игрока является как раз-таки минское «Динамо». Собственно, и сами «драконы» после завершения сделки начали троллить минчан в социальных сетях. В завтрашней встрече Лабанк ещё точно не сыграет, но каким получится матч двух иностранных команд КХЛ?

🏀 21:30: «Баскония» — «Панатинаикос», Евролига, 3-й тур

Интрига: греки исправятся за обидное поражение?

«Панатинаикос» в последнем домашнем матче неожиданно уступил «Барселоне» (96:103). Команда под руководством Эргина Атамана преследует высокие цели на новый сезон Евролиги, поэтому необходимо не терять очки в чемпионате. «Баскония» не лучшим образом играет на выезде, но при своих трибунах может удивить. Ожидаем борьбы от испанского клуба?

⚽️ 21:45: Чехия — Хорватия, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа L, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: остановят ли чехи набравших приличный ход хорватов?

Хорваты прекрасно выступают в квалификации ЧМ-2026 — четыре победы в четырёх встречах с разницей мячей 17:1. Вау! Чехи набрали столько же очков, что и соперник, однако провели на одну встречу больше. В первом круге балканская сборная не оставила чехам никаких шансов — 4:0. Но теперь команды сыграют друг с другом в Праге. Чехи ни разу не побеждали в четырёх матчах с хорватами — две ничьих, два поражения.

Модрич помогает сборной Хорватии и в 40 лет: Хорватия разгромила Черногорию со счётом 4:0 в отборе ЧМ-2026, у Модрича голевая передача

⚽️ 21:45: Шотландия — Греция, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа C, 3-й тур

Интрига: пропустит ли Шотландия первый мяч в отборе?

После двух туров в этой группе интересная ситуация. Датчане и шотландцы набрали четыре очка, греки — три. При этом первые две сборные ещё не пропустили ни одного мяча. Греческая команда разгромила Беларусь (5:1), но после этого не справилась с Данией (0:3). Новое поражение заметно ухудшит шансы сборной на попадание в финальную стадию чемпионата мира. Шотландцы сгоняли по нулям с датчанами, а потом переиграли белорусов (2:0).

Кто забивал за сборную Шотландии: Сборная Шотландии обыграла команду Беларуси в матче отбора на чемпионат мира — 2026

⚽️🎦 21:45: Беларусь — Дания, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа C, 3-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: датчане обыграют худшую команду группы?

У датчан пока всё неплохо. Нулевая ничья с Шотландией плюс победа с разгромным счётом во встрече с греками (3:0). Итог: первое место в группе. Правда, Дания опережает Шотландию только по дополнительным показателям. А вот у белорусов всё плохо — два поражения в двух матчах и последнее место в группе. Разность мячей — 1:7. В конце 90-х годов команды встречались друг с другом в отборе на Евро-2000. Нулевая ничья в Минске и победа датчан со счётом 1:0 в Копенгагене.

Белорусскую молодёжку ждут матчи с россиянами: Официально Объявлен состав молодёжной сборной России на октябрьские матчи с Беларусью

⚽️ 21:45: Мальта — Нидерланды, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа G, 7-й тур

Интрига: сколько мячей окажется в воротах аутсайдера?

Мальта находится на последней строчке в группе, но при этом набрала два очка. Нидерланды возглавляют таблицу — четыре встречи, 10 очков. В первом круге фаворит раскатал соперника с очень неприличным счётом — 8:0. Как будет на этот раз? Никто не сомневается с победе Нидерландов в матче с «карликом». Вопрос только в том, сколько мячей влетит в ворота хозяев. Любопытно, что мальтийцы пропустили четыре гола в четырёх встречах отбора, если оставить встречу с Нидерландами за скобками.

⚽️ 22:30: США U20 — Италия U20, чемпионат мира, 1/8 финала

Интрига: кто пройдёт в четвертьфинал?

Американцы стартовали на чемпионате мира с двух побед. Они разгромили Новую Каледонию (9:1) и Францию (3:0), после чего уступили ЮАР (1:2). У трёх сборных оказалось по шесть очков, но США опередили всех по дополнительным показателям. Итальянцы выступили в группе хуже. Они справились с Австралией (1:0), после чего поделили очки с Кубой (2:2) и уступили Аргентине (0:1). Второе место в квартете вслед за южноамериканцами.