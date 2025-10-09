Карпин прервёт неудачную серию, а Умяров дебютирует? Главные интриги матча Россия — Иран

Сборная России завтра, 10 октября, сыграет товарищеский матч в Волгограде с Ираном. Это уже седьмая встреча в 2025-м для команды Валерия Карпина. И одна из самых интригующих! Обсуждаем главные вопросы перед матчем россиян и иранцев.

Россия впервые обыграет Иран?

Александр Кокорин и Эхсан Хаджсафи, Россия — Иран, 2017 год Фото: Максим Туманов, «Чемпионат»

Сборные России и Ирана встречались три раза. Во всех случаях это были товарищеские матчи: в 2011 году команды сыграли в Абу-Даби (ОАЭ), а позже обменялись визитами друг к другу (Казань в 2017-м и Тегеран – в 2023-м). Россия при этом ещё ни разу не побеждала Иран! В 2011-м единственный гол забил Мохаммад Халатбари на 90-й минуте. Затем – две ничьих со счётом 1:1. Возможно, наша сборная одержит победу с четвёртой попытки именно под руководством Валерия Карпина.

Продлится ли беспроигрышная серия России?

Иван Сергеев, Катар — Россия Фото: РФС

Команда Валерия Карпина не проигрывает с сентября 2023 года. Но тогда Россия сразилась с олимпийской сборной Египта (1:2) молодёжным составом. Если отсчитывать с того момента, то россияне не уступают уже в 15 матчах подряд. А последнее поражение основного состава состоялось в ноябре 2021-го от Хорватии (0:1) в отборочном цикле ЧМ-2022. При любых подсчётах у команды Карпина солидная серия без поражений. Продлится ли она ещё на одну игру?

Иран без нескольких игроков основы

Сердар Азмун Фото: Fatemeh Bahrami/Getty Images

Пресс-служба сборной Ирана сообщила «Чемпионату», что сразу несколько игроков пропустят встречу с Россией: «Сборная Ирана прилетит в Волгоград в среду. В программе пребывания — предматчевая тренировка и игра. Сердар Азмун, Роузбеш Чешми, Мехди Гайеди, Маджид Хоссейни и Али Голизаде пропустят матч из-за травм». Как иранцы покажут себя без нескольких важных игроков? Конечно, главная потеря – экс-форвард «Рубина» и «Зенита» Сердар Азмун. Во время тренировки в нынешнем клубе – «Шабаб Аль-Ахли» – он сломал малоберцовую кость, а также порвал сухожилия голеностопного сустава.

Кто сыграет в воротах?

Данил Глебов и Матвей Сафонов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На встречи со сборными Ирана и Боливии тренерский штаб вызвал четырёх голкиперов: Матвея Сафонова («ПСЖ»), Александра Максименко («Спартак»), Станислава Агкацева («Краснодар») и Дениса Адамова («Зенит»). Первые трое уже играли в 2025 году. У Сафонова и Максименко по два матча, у Агкацева – один. Адамов также вызывался, однако оставался на скамейке. Получит ли голкипер «Зенита» шанс в игре с Ираном? Или ожидаемо место в воротах займёт Сафонов?

Умяров дебютирует за сборную?

Наиль Умяров Фото: РФС

Валерий Карпин вызвал на октябрьские матчи полузащитника «Спартака» Наиля Умярова. «Я поэтому и вызываю Умярова, чтобы вы не спрашивали. Только из-за вас, я не выдержал давления. Выбирайте других футболистов», – иронично ответил тренер сборной на вопрос о футболисте. Сам Наиль радостно отреагировал на попадание в национальную команду: «Да, я очень рад. Это мой первый вызов. Это гордость — представлять честь страны на международном уровне. Для любого футболиста это мечта, которая сейчас осуществилась». Карпин на брифинге перед встречей с Ираном отметил, что Умяров не выйдет в стартовом составе, так как Наиль «не знает требования». Однако вполне вероятно, что мы увидим полузащитника на поле во втором тайме.

Кто ещё впервые сыграет за Россию?

Мингиян Бевеев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

В матче с Ираном за сборную России, помимо Умярова, впервые могут сыграть ещё два футболиста – голкипер Денис Адамов и защитник Мингиян Бевеев. И если вратарь «Зенита» уже несколько раз вызывался в национальную команду, то игрок «Балтики» участвует в первом сборе. Бевеев рассказал, что из его родной Калмыкии на встречу с Ираном в Волгоград собирается ехать 1000 человек. Мощный десант! Позволит ли Карпин сыграть Мингияну перед таким масштабным фан-клубом?

А кто забьёт Ирану?

Максим Глушенков Фото: РФС

Из нынешнего состава сборной России мячи за команду забили сразу 16 футболистов: Алексей Миранчук (девять голов), Антон Миранчук (семь), Иван Обляков (пять), Максим Осипенко, Максим Глушенков (оба – по три), Зелимхан Бакаев, Иван Сергеев, Арсен Адамов, Алексей Батраков, Тамерлан Мусаев (все – по два), а также Даниил Фомин, Илья Вахания, Александр Сильянов, Игорь Дивеев, Лечи Садулаев и Матвей Кисляк (все – по одному). Кто пополнит список авторов голов? Главные кандидаты – Дмитрий Воробьёв и Данил Круговой.