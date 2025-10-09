«Спортивный терроризм!» Как буйные хорватские фанаты организовали скандал на Евро

Один из главных матчей дня в отборе на ЧМ-2026 пройдёт в Чехии, где местная сборная встретится с хорватами. У балканцев пока всё хорошо — четыре победы в четырёх матчах квалификации. Чехи тоже набрали 12 очков, но провели на одну игру больше. Новый успех заметно приблизит хорватских футболистов к попаданию в финальную часть чемпионата мира. А вот в 2016 году команды сыграли друг с другом на групповом этапе Евро. И не обошлось без скандала.

Хорватские фанаты чудили в отборе на Евро-2016: фаер-шоу, расизм

Чешская сборная хорошо проявила себя в отборочном цикле. Она попала в одну группу с Исландией, Турцией, Нидерландами, Казахстаном и Латвией. Такая компания нисколько не смутила чехов — первое место с 22 очками. Нидерланды оказались только четвёртыми в группе и пролетели мимо финальной стадии турнира. Исландцы и турки же завоевали путёвки на Евро-2016. Почему из одной группы вышли сразу три сборные? Турция отобралась как лучшая команда среди тех, что заняли третьи места.

Италия, Норвегия, Болгария, Азербайджан, Мальта — соперники сборной Хорватии по квалификации. Балканская команда забила больше всех в группе (20 мячей), но заняла второе место вслед за Италией. Впрочем, такого результата хватило, чтобы отобраться на Евро. Правда, с хорватов сняли одно очко. Почему? Об этом расскажем чуть ниже.

Отдельное внимание уделим хорватским фанатам. В Милане они забросали поле дымовыми шашками, а затем устроили драку с сотрудниками правопорядка. Матч с Италией приостановили примерно на 10 минут. 12 июня 2015 года соперники снова встретились — на этот раз в Сплите. Сыграли вничью 1:1, как и в Милане. После матча УЕФА снял со сборной одно очко, оштрафовал на € 100 тыс. и обязал провести два следующих домашних матча без фанатов.

Хорватские фанаты зажгли в гостевом матче отбора Евро-2016 с Италией Фото: Claudio Villa/Getty Images

В чём причина? На одном из участков газона была вытоптана свастика. Итальянцы обратили на это внимание представителей УЕФА. В перерыве работники стадиона засыпали участок кусочками травы. Кстати, сама игра проходила без болельщиков. Всё из-за того, что хорватские фанаты выкрикивали расистские оскорбления в матче с Норвегией.

Встречу с чехами прервали на пять минут. После её возобновления хорваты пропустили и упустили победу

На Евро-2016 чехи и хорваты попали в одну группу с турками и испанцами. В 1-м туре оба матча завершились со счётом 1:0. Хорваты справились с турками благодаря голу Луки Модрича, а испанцы дожали чехов (Жерар Пике забил на 87-й минуте). 17 июня Сент-Этьен принимал матч 2-го тура с участием Чехии и Хорватии.

Капитан балканской сборной Дарио Срна вышел на поле с капитанской повязкой спустя всего пять дней после того, как умер его отец. А потом не сдержал слёз во время национального гимна. «Последним желанием папы было, чтобы я продолжил играть во Франции», — говорил защитник. Для Дарио матч с чехами стал 131-м в составе сборной.

Хорваты вышли вперёд в концовке первой половины. Иван Перишич накрутил защитника и отправил мяч в дальний угол — 1:0. На старте второго тайма Иван Ракитич красиво перебросил Петра Чеха. Сборная Чехии устроилась на 0:2, а играть оставалось чуть больше получаса с учётом добавленного времени. Почти сразу после этого Модрич ушёл с поля — мышечное повреждение.

Иван Ракитич перебрасывает мяч через Петра Чеха Фото: Julian Finney/Getty Images

Чешский тренер Павел Врба показал мастер-класс с заменами. В середине второго тайма он выпустил на поле Милана Шкоду. Тому потребовалось девять минут, чтобы отыграть один мяч. На 86-й минуте на замену вышел бывший нападающий ЦСКА Томаш Нецид. И примерно в то же время на первый план снова вышли хорватские фанаты.

Они бросали на поле фаеры и петарды, одна из которых оглушила стюарда. Английский арбитр Марк Клаттенбург остановил встречу, а на трибуне вспыхнула драка. Друг друга били зачинщики акции с петардами и остальные фанаты, которые до этого спокойно смотрели футбол. Примерно через пять минут судья возобновил встречу, а потом назначил пенальти в ворота хорватов, который реализовал как раз Нецид. Замены чешского тренера полностью себя оправдали.

«То, что произошло на трибунах, я могу назвать спортивным терроризмом, — возмущался после матча главный тренер хорватской сборной Анте Чачич. — Это не болельщики, им не место на стадионах. Очевидно, что это уже происходило в Милане, потом – нацистские знаки в Сплите. Они просто рушат всё, что мы создаём. 95% хорватских болельщиков стыдятся таких людей».

«Мы расстроены итоговым результатом, поскольку вели 2:0. В концовке наша команда паниковала при обороне своих ворот. Ситуация с фанатами повлияла на концентрацию. Мы больше смотрели на трибуны и на то, что там происходит», — оправдывался защитник сборной Хорватии Домагой Вида.

Хорватские фанаты забросали поле фаерами и петардами Фото: Julian Finney/Getty Images

Полузащитнику балканской команды Ивану Ракитичу пришлось извиняться: «Хорватская федерация борется с хулиганами, особенно президент организации Давор Шукер. Просто хотелось бы извиниться перед всеми, кто любит футбол, за поведение этих людей. Надеюсь, УЕФА простит нас, хотя, видимо, придётся сыграть несколько матчей при пустых трибунах. И всё это из каких-то глупых болельщиков».

Мы страдаем от хулиганов уже 15 лет. Получено столько штрафов, но никто в моей стране не воспринимает проблему всерьёз. Это касается и политиков, и государственных органов, и судей. Разговоры длятся 10 лет. Проблема извне, и её должны решать соответствующие органы. Мы можем только платить штрафы. Сборной пришлось провести уже несколько матчей без болельщиков. Я рассматриваю это как теракт по отношению к нашему футболу».

Радикально настроенные болельщики протестовали против футбольных чиновников. Они частично добились своего

Почему хорватские болельщики устроили такое? Это была акция, спланированная людьми, которые прилетели из Сплита. Они выступали против Хорватской федерации футбола. По их мнению, спортивные чиновники превратили сборную в инструмент для зарабатывания денег. Вице-президенту Здравко Мамичу предъявили обвинения в хищении крупной суммы, когда он работал в загребском «Динамо». Исполнительный директор федерации Дамир Врбанович проходил по этому делу как соучастник.

Расследование затянулось. Мамича отстранили от работы в «Динамо», однако оба менеджера сохранили место в федерации. Некоторые радикально настроенные фанаты взрастили такую ненависть, что не стеснялись своим поведением наносить вред национальной команде. Всё что угодно, лишь бы добиться кадровых перестановок в руководстве федерации. УЕФА возбудил дисциплинарное дело после инцидента в Сент-Этьене. В итоге хорватскую федерацию оштрафовали на £ 77 тыс.

Здравко Мамич Фото: Хорватский футбольный союз

Балканская сборная вышла из группы с первого места, однако проиграла Португалии (0:1) в 1/8 финала. В тот же день Мамич объявил об уходе с поста вице-президента федерации футбола: «Я просто отказываюсь быть причиной, используемой определёнными группами для принижения огромного успеха моих коллег. Больше не хочу, чтобы моё имя использовалось как инструмент для нанесения ущерба международной репутации хорватского футбола. Надеюсь, он продолжит приносить радость нашему народу».

Шукер ушёл с поста президента организации в 2021 году. На тот момент сборная Хорватии была вице-чемпионом мира. Через год после его ухода национальная команда взяла бронзовые медали на ЧМ в Катаре. Теперь она рубится за поездку на турнир в США, Канаде и Мексике.