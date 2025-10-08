«Похожа на «Манчестер Юнайтед» Фергюсона». Самая уникальная команда Первой лиги

В последнем туре Лиги Pari «КАМАЗ» из Набережных Челнов разнёс «Урал» со счётом 5:1. Самый богатый клуб подэлитного дивизиона в последний раз проигрывал с такой разницей ещё во времена РПЛ – в августе 2023-го команда Виктора Гончаренко неудачно съездила в Санкт-Петербург (0:4 от «Зенита»).

Но где «Зенит», а где «КАМАЗ»? Финансовые возможности клуба – скромные даже по меркам Первой лиги. В разных источниках фигурирует сумма 250 млн рублей на сезон при среднем бюджете команд в размере 800 млн.

«КАМАЗ» вернулся на второй уровень российского футбола в 2021-м. Обычно такие истории заканчиваются обратным вылетом либо медленной просадкой. Свежий пример – «Тюмень», которая осенью 2023-го шла в лидерах Первой лиги. Сейчас команда из Сибири находится в зоне вылета «Золота» Второй лиги (третий уровень нашего футбола).

Более того – за четыре года «КАМАЗ» прошёл путь от аутсайдера до одной из самых играющих команд лиги. Прямо сейчас челнинцы идут на шестой строчке – отстают от зоны стыков всего на одно очко. Разбираемся, в чём секрет успеха.

Кто такой Ильдар Ахметзянов

Некоторые топ-команды судорожно и хаотично разыскивают идеального тренера. Один московский клуб в процессе раскопок таким образом, например, познакомил Россию с Гильермо Абаскалем. В «КАМАЗе» правильный выбор сделали ещё в 2019-м, когда Ильдар Ахметзянов, работавший в клубе с 2014-го, занял позицию главного.

Ахметзянову 41 год. Игровую карьеру начал в родном Нижнекамске – выступал за «Нефтехимик». В 2000-х засветился в РПЛ – бегал за «Амкар» и иногда даже забивал. Выйти на новый уровень помешали травмы. Ахметзянов играл в «Сибири», «Кубани» и «КАМАЗе». В 2015-м поехал с оренбургским «Газовиком» на Кубок ФНЛ, где сыграл два матча. После этого завершил путь профессионального футболиста.

Ильдар Ахметзянов Фото: fckamaz.ru

Ахметзянов подхватил «КАМАЗ» у Михаила Белова (сейчас тренирует ульяновскую «Волгу») и вскоре вывел её в Первую лигу. Это довольно драматичная история – всё решилось в последнем туре, когда «Тюмень» потеряла очки в матче с немотивированной «Ладой» из Димитровграда. «КАМАЗ» вырвался на первое место. Интересно, что «Лада» прекратила существование буквально через несколько дней после завершения чемпионата.

В первом сезоне на новом уровне «КАМАЗ» удержался на спасительной 17-й строчке. А потом стал крепким и неуступчивым середняком. Ахметзянов работал в ограниченных условиях. В «КАМАЗ» приезжали либо молодые игроки, либо «сбитые лётчики». Для многих этот период стал трамплином.

В частности, с Ахметзяновым работал защитник «Краснодара» Валентин Пальцев, который отыграл за «КАМАЗ» 75 встреч.

Валентин Пальцев защитник «Краснодара» «Очень благодарен и Челнам, и всем тренерам, и персоналу. Уверен: там из меня сделали того, кто я сейчас. В первом сезоне мы должны были вылететь, но «Спартак-2» расформировали – и мы остались. Я уехал обратно в «Химки», а там Юран даже ни разу не пообщался со мной. Даже не знал, кто я, наверное. Вернулся в «КАМАЗ», снова в аренду. И тренер Ильдар Ахметзянов в меня поверил. Сказал: «Давай попробуем ещё раз». Тогда собралась неплохая банда – Шамкин, Толстопятов, Бабаев, Таликин, Гаглоев. Классный коллектив, каждые выходные собирались командой, вместе ужинали. После шести туров даже на первом месте шли. Топ-коллектив, топ-тренер, топ-команда».

Среди других известных игроков, которые прошли через «КАМАЗ» Ахметзянова – Мингиян Бевеев из «Балтики», Егор Тесленко из «Рубина» и Тамерлан Мусаев из ЦСКА. Первый и третий вызваны в сборную России на октябрьский сбор на матчи с Ираном и Боливией.

Совсем недавно с Ахметзяновым познакомилась уже широкая аудитория. Встреча Кубка России между «КАМАЗом» и костромским «Спартаком» попала в сетку канала «Матч ТВ». Ахметзянов, в отличие от соперников, согласился прикрепить микрофон. Так зрители погрузились в происходящее на скамейке и в раздевалке «КАМАЗа».

В первом тайме молодой вратарь Евгений Замерец несколько раз ошибся в передачах под прессингом «Спартака». В перерыве Ахметзянов объяснил игроку, как надо выходить из-под давления. Это попало в трансляцию. Как и убойные фразы тренера «КАМАЗа» – он сравнил скамейку «Спартака» с командой из медиафутбола и отдельно прошёлся по Артуру Гарибяну.

ВИДЕО

Монологи Ахметзянова помогли «КАМАЗу» – экспериментальным составом прошли «Спартак» в серии пенальти. В чемпионате у команды тоже всё хорошо. Казалось, что челнинцы сбавили после бодрого старта – не побеждали в четырёх матчах подряд. Однако 5:1 с «Уралом» подтвердили высокую готовность коллектива.

«КАМАЗ» мощно работает с мячом

«КАМАЗ» идёт на пятом месте в Первой лиге по ожидаемым голам (17,86 xG). Нанесли 178 ударов за 13 встреч – чаще били только «Родина» (185) и «Урал» (206). При этом у «КАМАЗа» всего лишь 13-е место по среднему владению – 47%. К слову, лидирующий «Спартак» контролирует мяч всего 41% игрового времени. Откуда такая интенсивность впереди?

Всё дело в скорости атак. «КАМАЗ» доставляет мяч к чужой штрафной буквально за несколько передач. Эта концепция живёт с самого старта Ахметзянова в Первой лиге (сезон-2021/2022).

Сергей Курманов комментатор ФНЛ «Самый доступный пример – «КАМАЗ» по стилю похож на «Манчестер Юнайтед» времён Алекса Фергюсона. Именно по схематичности и методологии футбола. Это в хорошем смысле злая команда, которая быстро работает с мячом, перегружает определённые зоны в центре поля и на чужой половине. Причём нет акцента на конкретные шаблоны. В разных фазах игры задействованы все футболисты – как в прессинге, так и в конструировании атак».

Тактику «КАМАЗа» часто называют вариацией «тотального футбола». Но, наверное, у Ахметзянова мы просто наблюдаем черты «реляционной» игры. Футболисты не привязаны к определённым позициям и меняют её в зависимости от ситуации на поле. Они заполняют свободное пространство и страхуют друг друга при потере мяча. Таким образом, на первый план выходит универсализм игроков.

Тот же Пальцев в «КАМАЗе» был правым латералем, левым фулбеком, опорником и даже центральным нападающим. Чуть позже раскрылся как центральный защитник – в этой роли его и использовали в махачкалинском «Динамо».

Из новых историй – прогресс 22-летнего Романа Защепкина. Воспитанник «Краснодара» был у Ахметзянова «десяткой», крайним защитником и центрфорвардом. Сейчас бегает в центре поля в паре опорников.

Базовая схема 4-2-3-1 позволяет «КАМАЗу» строить разные гибриды – 4-4-2, 4-4-1-1 и даже 3-5-2. В сезоне-2024/2025 можно было увидеть 4-3-3 и 3-4-3. Прошлый чемпионат вообще был показательным – «КАМАЗ» занял 11-е место, но стал третьим по ожидаемым голам (49,14 xG) после «Сочи» (51,91) и «Урала» (58,64).

Однако лучше один раз увидеть. Свежий пример типичной атаки «КАМАЗа» – гол Давида Караева в ворота «Урала». Уничтоженная в несколько передач опорная зона, быстрый пас вразрез, пятка Даниила Шамкина и завершение от Караева:

А вот ещё один потрясающий гол из матча с «Нефтехимиком» (3:1). Обратите внимание на расположение игроков «КАМАЗа» при розыгрыше аута – целая группа игроков ждёт подбор. Перехват превращается (сразу!) в начало новой атаки. В роли завершителя – опять Караев:

Ещё один важный инструмент «КАМАЗа» – стандарты. Идут на пятом месте по угловым, которые привели к ударам по воротам (25). Суммарно подали уже 71 корнер – это шестая строчка по данному показателю (важно учитывать, что «КАМАЗ» мало владеет мячом).

Прессинг тоже играет важную роль в футболе Ахметзянова. Он не перманентный. Но «КАМАЗ» сразу давит, когда видит возможность для перехвата. Идеальный пример – вот такой эпизод из матча с «Уфой» (3:1). Да, снова забил Караев:

Ключевая фишка «КАМАЗа» – смелость игроков. Бьют из разных позиций. Часто помогает взлом полуфлангов, когда можно вырваться на край штрафной и пробить в дальний угол. А иногда игроки исполняют шедевральные дальние удары. Оцените эту гаубицу от Мухаммада Султонова:

Впрочем, слабые стороны у «КАМАЗа» тоже есть. Пропустили 14 голов в 13 встречах – по ожидаемым тоже идут в серединке. Зато добирают своё в атаке.

«КАМАЗ» каждый сезон собирают заново

Каждый год «КАМАЗ» перестраивался из-за ухода ключевых игроков. При этом демонстрировал интересный футбол. Но самое главное – «КАМАЗ» стал площадкой для развития. В 2024-м Ахметзянов рассказал, как клуб формирует состав:

Ильдар Ахметзянов главный тренер «КАМАЗа» «Обидно ли мне из-за того, что ребята уходят? Конечно, да. К сожалению, мы не можем брать футболистов, которые находятся в списках перспективных игроков или тренируются в московских академиях. Пока мы неконкурентоспособны в борьбе за этих ребят. Сейчас «КАМАЗ» сделал шаг вперёд на рынке, показывает, что ребята тут могут развиваться. И благодаря этому агенты дают своих футболистов. Это ещё не самый большой процент, но подвижки в этом есть. Поэтому пока мы берём ноунеймов, которые неизвестны даже узкому кругу людей. Мы даём им шанс. И когда за ними приходят, то у нас не должно быть огорчения, а должна быть только радость от того, что они растут»

В связи с постоянным переформатированием «КАМАЗ» иногда «засыпает». Например, недавнюю безвыигрышную серию можно связать с адаптацией сентябрьских новичков. Комментатор ФНЛ Сергей Курманов в беседе с «Чемпионатом» объяснил «циклы «КАМАЗа»:

«Сезоны «КАМАЗа» обычно делятся на периоды. Сначала идёт сильная осень. Новички сыгрываются, понимают требования Ахметзянова. Весной уже наступает просадка. На то есть объективные причины. Бывало, у «КАМАЗа» игроков забирали сразу в Премьер-Лигу. Но получилось так, что ограниченные условия в чём-то сыграли в плюс. Были тактические эксперименты, смена ролей и позиций. Причём в «КАМАЗ» приезжают «голодные» футболисты, которым есть что доказывать. Клуб уже зарекомендовал себя как место, где можно прогрессировать. Кто-то даже просто реанимировал тут карьеру под руководством Ахметзянова».

Интересно, что сейчас у «КАМАЗа», наверное, самый глубокий и сбалансированный состав за всё время в Первой лиге при Ахметзянове. Окончательно команду собрали уже после старта чемпионата. В сентябре пришли Дмитрий Тананеев (вторая аренда из «Родины» в «КАМАЗ»), Даниил Шамкин, Виталий Семёнов и Савелий Ратников. Ещё раньше подъехали Самину Абдуллахи (на бумаге – один из лучших опорников лиги) и Георгий Юдинцев. Они дополнили прежний костяк.

РУСЛАН АПЕКОВ Фото: fckamaz.ru

В каждом сезоне у «КАМАЗа» появляются новые герои. Если Караев уже давно зарекомендовал себя (31+6 в 82 встречах за «КАМАЗ»), то 25-летний Руслан Апеков лишь только приближается к прайму. На счету вингера уже семь голов в 13 матчах. Воспитанник «Краснодара» побил личный рекорд результативности. Для сравнения – в прошлом сезоне Апеков отметился только тремя голами в 28 играх чемпионата.

Активно прогрессирует молодёжь – Даниил Моторин (2+1), Сурхайхан Абдуллаев (1+3), Ренат Голыбин (1+1), тот же Защепкин. Есть и опытные футболисты довольно приличного для Первой лиги класса: Султонов (2+5), Давид Хубаев (2+0), Руслан Аюкин. Особую роль играет 32-летний вратарь Артур Анисимов – воспитанник клуба, который вернулся в «КАМАЗ» в 2023-м. Именно он взял удар Мартина Секулича с пенальти в матче с «Уралом» при счёте 1:0.

С таким составом идеи Ахметзянова сверкают по-новому. Возможен заход на самую высокую позицию с момента возвращения в подэлиту. Но что дальше? Сможет ли «КАМАЗ», к примеру, бороться за РПЛ?

Ахметзянову нужен большой проект

Главная проблема «КАМАЗа» – в амбициях руководства. Показательная история произошла в день уже упомянутого выше кубкового матча с костромским «Спартаком». Журналист Сергей Ильёв сначала опубликовал видео с Ахметзяновым, где тренер говорит, что «хотелось бы, чтобы руководство изыскало средства и поставило задачу»:

Однако чуть позже в том же канале появилось интервью мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева, где присутствует такая цитата: «Должны быть в первой пятёрке». Но ведь пятое место – тоже пятёрка. Правда, без выхода даже в стыки. Достаточно широкое и обтекаемое понятие.

Очевидно, что работой Ахметзянова уже интересовались более богатые клубы. У него были варианты с «Арсеналом», «Торпедо» и «Ахматом». Тренер «КАМАЗа» даже общался с представителями команды из Грозного, однако «Ахмат» сделал выбор в пользу Александра Сторожука.

Журналист Илья Казаков предположил, что Ахметзянов может стать новым тренером «Оренбурга» вместо ушедшего Владимира Слишковича. А Сергей Ильёв подтвердил, что «Оренбург» действительно интересуется тренером «КАМАЗа». Тем более, как уже было сказано выше, Ахметзянов играл за эту команду, пусть и в товарищеских встречах.

Впрочем, Сергей Курманов предполагает, что потенциальный путь Ахметзянова в РПЛ может получиться не совсем простым:

Сергей Курманов комментатор ФНЛ «Ахметзянов должен работать в РПЛ. Но у этого чемпионата есть своя специфика. Тренерам не из «пула» тяжело попасть в команду Премьер-Лиги. Некоторые всё-таки пробивают дорогу. Как, например, Андрей Талалаев. И мы помним, какие непростые отношения у него были с руководителями команд, в которых он работал. Ахметзянов в чём-то похож на Талалаева. Импульсивный, резкий, взрывной, бескомпромиссный. Но у него ещё нет громкого имени. Есть и дополнительная сложность. Это авторитет тренера. Футболисты из РПЛ всегда оценивают его через свою призму. Но чем мне нравится Ахметзянов – он всегда гнёт свою линию. Конечно, было бы интересно посмотреть на него в роли тренера команды РПЛ».

Итог – за пять лет «КАМАЗ» превратился из команды Второй лиги в претендента на высокие места в Первой лиге. Причём речь идёт именно о футболе, не о ресурсах. Ахметзянов прокачал немало игроков. Если тренер останется в «КАМАЗе» – за этим проектом надо следить. Настоящее украшение «Лучшей лиги мира» – у «КАМАЗа» есть стиль, особый менталитет и своя философия.