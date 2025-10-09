Бил «Реал» и «Барсу», но не брал трофеи. Что за тренер может возглавить «Спартак»

«Спартак» только шестой после 11 туров РПЛ, и Деян Станкович снова подвис на фоне нестабильных результатов и перестановок в руководстве. Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, московский клуб рассматривает на пост главного тренера Луиса Гарсию. Кандидатуру 52-летнего испанца предложил спортивный директор красно-белых Фрэнсис Кахигао. Что это за коуч и чем он заслужил возможное назначение в «Спартак»? В мировом футболе было столько игроков и тренеров по имени Луис Гарсия, что многие болельщики, наверное, даже не поняли, о ком речь.

Экс-игрок «Рубина» Сесар Навас, комментируя возможное назначение Гарсии в «Спартак», дал этому тренеру положительную характеристику:

«Луис Гарсия – очень опытный испанский специалист. Он отличается тем, что делает свои команды сильными. Луис не тот, кто выделяется только атакующим или оборонительным футболом. Он способен сочетать довольно эффективную атакующую игру и тактическое построение. Он очень разносторонний тренер. Также Гарсия отличается человеческими качествами. В его командах всегда царит очень хорошая рабочая атмосфера, поскольку он становится близким человеком для своих игроков».

В отличие от бывшего форварда сборной Испании Луиса Гарсии (победителя Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля» сезона-2004/2005), этот Луис Гарсия не был заметным футболистом. Уроженец Мадрида начинал в фарм-клубе «Атлетико», но хорошая школа не гарантировала ему приличную карьеру. Дальше защитник поиграл за «двойку» «Райо Вальекано», попылил в «Еклано», «Талавере» и «Бенидорме». Застряв в низших лигах, получил травму и в 27 лет понял, что пора заканчивать.

В 2000 году Гарсия решил стать тренером и начал с самых низов. Его первые команды – валенсийские «Альтеа» и «Вильяхойоса». Оттуда Луис каким-то образом пробился в фарм-клуб «Вильярреала», с которым продуктивно поработал в сезоне-2005/2006, и получил приглашение в «Эльче» из Сегунды. Это уже был настоящий тренерский прорыв. Впрочем, дебют во втором дивизионе получился не таким, о каком мечтал Гарсия – блин вышел комом. В 11 турах его команда набрала всего 10 очков, занимала 21-е место и вылетела из Кубка Испании. Луиса отправили в отставку. Однако горевал молодой тренер недолго. Он отправился залечивать душевные раны в «Бенидорм», за который когда-то играл, и едва не поднял эту команду из третьей лиги в Сегунду.

Следующим шагом для Гарсии стало возвращение во второй дивизион – летом 2008-го он принял «Леванте». Эта команда вылетела из Примеры и рассчитывала перезагрузиться с новым тренером. Первый сезон «лягушки» завершили лишь на восьмом месте, тем не менее Луиса оставили. На второй сезон запрыгнули в элиту – «Леванте» финишировал третьим, обойдя по дополнительным показателям «Бетис».

Таким образом, в сезоне-2010/2011 Гарсия дебютировал в Примере. Понятно, что задача у «Леванте» была простая – не вернуться в Сегунду. Луис и с ней успешно справился: его команда заняла 14-е место, на два очка оторвавшись от зоны вылета, куда свалились «Депортиво» и ещё пара бедолаг. В том чемпионате «Леванте» умудрился победить дома «Атлетико» (2:0) и зацепить ничьи с «Реалом» (0:0) Жозе Моуринью и «Барселоной» (1:1) Хосепа Гвардиолы, сдержав Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Кроме того, команда выдала восьмиматчевую беспроигрышную серию. Правда, в Кубке Испании команда Гарсии попала под тот же «Реал» – была разгромлена в Мадриде со счётом 8:0.

«По ходу матча было ощущение, что в скорости соревнуются мотоцикл и трёхколесный велосипед, – признался после кубкового разгрома Гарсия. – Разница между двумя командами была просто гигантской. Каждый раз, когда моя команда шла в атаку, соперник тут же забивал. Парни были опустошены морально. Это наша худшая игра в сезоне. Нам остаётся только извиниться перед болельщиками».

И всё же в дебютном сезоне Гарсия сделал себе имя в Примере. И его пригласил «Хетафе», финишировавший 16-м. Тренер подписал выгодный трёхлетний контракт, а его новый клуб заплатил прежнему $ 1 млн в качестве компенсации. Почти три года Луис и проработал в «Хетафе». В первом сезоне поднял команду на 11-е место, хотя стартовала команда тяжело (одна победа в 10 матчах). Зато потом Гарсия снова обыграл дома «Атлетико» (3:2) и «Барселону» (1:0). В следующем сезоне «Хетафе» взлетел уже на 10-е место. И опять покусал дома грандов — победил «Реал» (2:1), сыграл вничью с «Атлетико» (0:0).

Луис Гарсия Пласа в «Хетафе» Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Однако на третий год машина Гарсии забарахлила. В сезоне-2013/2014 «Хетафе» крепко попало от «Реала» (1:4), «Барселоны» (2:5) и особенно от «Атлетико» (0:7). С декабря по март команда выдала 13-матчевую безвыигрышную серию во всех турнирах, и Луису указали на дверь. В «Хетафе» он получал € 1,2 млн в год. Достойные деньги, но после ухода из клуба Гарсия осознал, что за пределами Испании может зарабатывать больше, и отправился открывать мир.

Самое сладкое предложение прилетело из ОАЭ – летом 2014-го испанский тренер возглавил «Бани Яс». Луису досталась девятая команда страны. Гарсия начал с пятиматчевой безвыигрышной серии, потом наладил ситуацию и завершил первый сезон с «Бани Яс» на восьмом месте. Мог бы подняться и повыше, если бы весной не выдал новую безвыигрышную серию из семи матчей (включая четыре поражения подряд). Год спустя испанца отправили в отставку после 21-го тура. «Бани Яс» шёл девятым и опять повалился в марте – три поражения подряд.

Но если закрывается одна дверь, то где-то открывается другая. В июне 2017-го Гарсия уже подписывал контракт в Китае. Его пригласили в «Бэйцзин Жэньхэ» из второго дивизиона. Правда, контракт дали короткий – всего на пять месяцев, до конца сезона. После того как Луис вывел команду в элиту, одержав 13 побед в 18 матчах, договор продлили. В сезоне-2018 уже в Суперлиге «Бэйцзин» занял с ним восьмое место. В общем, дела у Гарсии складывались неплохо, тем не менее он не остался в Китае.

Луис Гарсия Пласа в матче «Вильярреал» – «Спартак» Фото: Quality Sport Images/Getty Images

В декабре 2018-го Луис воспользовался возможностью вернуться в Испанию. «Вильярреал» тонул, занимая 17-е место после 15 туров – турнирное болото затягивало. Руководство клуба позвало Гарсию спасать «подводную лодку». И дебютировал тренер в матче со… «Спартаком»! На финише группового этапа Лиги Европы. «Вильярреал» боролся за выход в плей-офф, опережал красно-белых на два очка и должен был не проиграть дома, чтобы не остаться без евровесны. Премьера Луиса получилась успешной: команду Олега Кононова победили со счётом 2:0.

«Очень доволен победой, – сиял после матча со «Спартаком» Гарсия. – Команда нуждалась в положительных эмоциях. Мы попытались оправиться морально, и первые штрихи были заметны. Многое сделали хорошо. Мы открыли счёт, но могли забивать ещё. Нужно поработать над реализацией. Надеюсь, это начало чего-то нового».

Забавно, что победа в матче со «Спартаком» так и осталась единственной для Гарсии в «Вильярреале». В следующих восьми матчах команда добыла только пять ничьих при трёх поражениях – свалилась в зону вылета, выбыла и из Кубка Испании. Спустя всего полтора месяца после назначения Луиса рассчитали. Полгода тренер переваривал произошедшее, а в июле вернулся в «Бэйцзин» по ходу китайского сезона-2019, но и там полоса неудач продолжилась: две ничьих и девять поражений в 11 матчах. Как итог – 16-е место и вылет из Суперлиги.

Гарсии взять бы паузу, проанализировать, что пошло не так с карьерой, но он уже спустя месяц возглавил «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии. Руководство клуба из Эр-Рияда не устраивало, что команда занимает седьмое место – позвали испанского тренера. Луис одержал пять побед, потерпел пять поражений и однажды сыграл вничью. Седьмым его «Аль-Шабаб» и финишировал. В Саудовской Аравии Гарсия не остался.

Луис Гарсия испанский тренер «Опыт за границей был очень хорошим, прежде всего в личностном плане. Я всегда говорю, что это даёт кое-что в финансовом плане. Любой, кто утверждает обратное – лжёт. Если мы едем за границу, то потому, что там хорошие контракты. Когда я работал в Китае, их лига была на пике. Как сейчас Саудовская Аравия. Но ты также учишься адаптироваться к новой культуре, окружающей среде. Я бы ни на что не променял этот опыт».

С тех пор возможный будущий тренер «Спартака» трудился только в Испании. Перед сезоном-2020/2021 принял «Мальорку», вылетевшую из Примеры в Сегунду. Понятное дело, перед Луисом поставили задачу вернуть команду в элиту. Гарсия справился – «Мальорка» финишировала второй, набрав столько же очков, сколько и победитель турнира «Эспаньол». Но в следующем сезоне тренера убрали после 29-го тура на фоне серии из шести поражений. «Островитяне» упали в зону вылета – на 18-е место. Спаслись уже при сменщике Луиса. Редким приятным моментом для Гарсии в тот год стала победа в матче с «Атлетико» (2:1) в Мадриде.

Последний до сегодняшнего дня клуб этого тренера – «Алавес». Летом 2022-го Гарсия вновь согласился возглавить команду, покинувшую Примеру. За год он вернул её в элиту. Правда, «Алавес» занял в Сегунде только четвёртое место, зато преуспел в стыках. В полуфинале «Алавес» обыграл «Эйбар» (1:1 в гостях и 2:0 дома), а в финале – «Леванте» (0:0 дома и 1:0 в гостях). Решающий гол был забит на 120+9-й минуте с пенальти!

Сезон-2023/2024 тоже получился успешным для «Алавеса» Гарсии. Тренер повторил свой лучший результат в Примере – финишировал с командой на 10-м месте, несмотря на трудный старт (семиматчевую безвыигрышную серию). В этом чемпионате «Алавес» порадовал болельщиков домашней победой в матче с «Атлетико» (2:0). Одолеть Диего Симеоне помог… его сын Джулиано, который тогда играл у Гарсии в аренде. Что ж, Луис на протяжении всей карьеры доказывает, что умеет творить сенсации со своими командами, однако серьёзным недостатком в его профайле остаётся отсутствие трофеев.

Луис Гарсия Пласа в «Алавесе» Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

По ходу карьеры Гарсия использовал разные тактические модели. Часто играл по схеме 4-2-3-1, но использовал и систему с пятью защитниками. После того как Луис повторил свой лучший результат в Примере с «Алавесом», он говорил о собственных взглядах на тренерскую деятельность.

«Для меня самое важное – ментальная работа. Мы уделяем большое внимание тому, как я хочу играть, адаптируясь к разным тактическим схемам и меняя их по ходу матча. Если соперник меняет систему, можно к этому адаптироваться. Однако главное – эмоциональный аспект. С моей точки зрения, команды, которые демонстрирует ментальную силу и верят в идею, могут многое выиграть. Недавно я взял в свой штаб психолога. Он всегда со мной и работает с каждым футболистом индивидуально. Считаю, это шаг вперёд. В спорте высокого уровня очень важно, что у тебя в голове. Это не значит, что ты победишь, но ты уверен в своих действиях. Для меня это даже важнее тактики».

Тем не менее в прошлом сезоне «Алавес» отправил Гарсию в отставку после 15-го тура, когда баски оказались на 17-м месте. До сентября дела шли более-менее неплохо, а затем «Алавес» проиграл пять раз подряд. Пара побед (включая кубковую), казалось, оживила команду, но тут случилась трёхматчевая безвыигрышная серия. Руководство клуба сделало виноватым Луиса, хотя ещё в августе Гарсию номинировали на звание лучшего тренера месяца в Примере – он уступил Ханси Флику из «Барселоны».