Сборная России удивила составом! Почему тренер молодёжки поменял полкоманды?

В ближайшие дни свои встречи проведёт не только первая сборная России, но и молодёжная. Команда Ивана Шабарова дважды сыграет на выезде с Беларусью. Первый матч состоится 10 октября в Бресте, а второй – 13-го числа в Минске. Состав молодёжной сборной России удивил! Он поменялся более чем наполовину по сравнению с предыдущими матчами с Саудовской Аравией U23 в сентябре.

Товарищеские матчи U21 — 2025 Товарищеские матчи U21 — 2025 10 октября 2025, пятница. 19:45 МСК Беларусь U21 Не начался Россия U21 Кто победит в основное время? П1 X П2

Кто остался в составе молодёжной сборной России

Напомним, месяц назад молодёжная сборная России сначала неожиданно проиграла в Химках саудовцам со счётом 1:2, но затем взяла реванш и победила более крупно – 3:1. Из тех, кто попал в состав команды Шабарова в сентябре, в заявке остались только 11 человек:

вратари : Даниил Веселов («Локомотив»), Александр Дёгтев («Сочи»);

: Даниил Веселов («Локомотив»), Александр Дёгтев («Сочи»); защитники : Джамалутдин Абдулкадыров, Михаил Рядно (оба — ЦСКА), Никита Лобов («Рубин»), Матвей Бардачёв («Урал»);

: Джамалутдин Абдулкадыров, Михаил Рядно (оба — ЦСКА), Никита Лобов («Рубин»), Матвей Бардачёв («Урал»); полузащитники : Виктор Окишор («Динамо» Москва), Денис Боков («Спартак» Кострома), Данила Козлов («Краснодар»), Дмитрий Пестряков («Акрон»);

: Виктор Окишор («Динамо» Москва), Денис Боков («Спартак» Кострома), Данила Козлов («Краснодар»), Дмитрий Пестряков («Акрон»); нападающий: Константин Дорофеев («Атырау» Казахстан).

Более того, в прошлом месяце Пестряков находился в составе молодёжной сборной России только до начала сборов. Но в самих матчах с Саудовской Аравией не поучаствовал, так как получил повреждение и был исключён из заявки. А Лобова, наоборот, довызвали на замену травмированным.

КОНСТАНТИН ДОРОФЕЕВ Фото: РФС

Кто выпал из состава молодёжной сборной России

Чем объясняются такие масштабные перемены в составе молодёжной сборной России? Главный тренер Шабаров объяснил в беседе с корреспондентом «Чемпионата» логику формирования заявки:

«Это не первая практика. Мы едем без ребят 2004 года рождения. Может быть, 2006-й чуть обделён вниманием. Надо их посмотреть. Было решено не звать ребят 2004-го, а позвать побольше 2006 года. 20 полевых игроков и три вратаря живы и здоровы, готовы играть. Те, кто не может принять участие, уже покинули расположение сборной — например, Рожков».

В результате сразу 14 футболистов, попавших в заявку на матчи с Саудовской Аравией, не получили вызов на встречи с Беларусью. Вот кто в этом списке:

вратарь : Даниил Голиков («Краснодар»);

: Даниил Голиков («Краснодар»); защитники : Максим Шнапцев («Пари НН»), Илья Кирш («Черноморец»), Станислав Бессмертный («Родина»), Егор Погостнов («Локомотив»);

: Максим Шнапцев («Пари НН»), Илья Кирш («Черноморец»), Станислав Бессмертный («Родина»), Егор Погостнов («Локомотив»); полузащитники : Никита Салтыков («Локомотив»), Руслан Чобанов («Динамо» Минск, Беларусь), Дмитрий Васильев («Сочи»), Даниил Зорин («Спартак»), Кирилл Столбов («Зенит»), Илья Родионов («Черноморец»), Игорь Дмитриев («Спартак»), Вадим Раков («Крылья Советов»);

: Никита Салтыков («Локомотив»), Руслан Чобанов («Динамо» Минск, Беларусь), Дмитрий Васильев («Сочи»), Даниил Зорин («Спартак»), Кирилл Столбов («Зенит»), Илья Родионов («Черноморец»), Игорь Дмитриев («Спартак»), Вадим Раков («Крылья Советов»); нападающий: Даниил Моторин («КАМАЗ»).

Очевидно, что не все выпали из состава молодёжной сборной России из-за возраста. Кто-то – по причине травм, например, Раков. К слову, Погостнов, как и Пестряков, был только в изначальной заявке на матчи с Саудовской Аравией, но не сыграл месяц назад из-за повреждения. Между тем выбывший сейчас нападающий Моторин – автор единственного гола в проигранной встрече с Саудовской Аравией. А во втором матче один из мячей забил Дмитриев.

Кто добавился в состав молодежной сборной России

В состав молодёжной сборной России на матчи с Беларусью добавилось 12 игроков. При этом изначально новичков было даже больше – 14. Вот кому решил дать шанс Шабаров:

вратарь : Курбан Расулов («Динамо» Москва);

: Курбан Расулов («Динамо» Москва); защитники : Никита Бабакин, Александр Тарасов (оба – «Ростов»), Даниил Плотников («Химик» Дзержинск), Вадим Чурилов («Торпедо» Москва);

: Никита Бабакин, Александр Тарасов (оба – «Ростов»), Даниил Плотников («Химик» Дзержинск), Вадим Чурилов («Торпедо» Москва); полузащитники : Андрей Ивлев, Егор Смелов (оба – «Пари НН»), Илья Ишков («Урал»), Артём Корнеев («Сочи»), Станислав Топинка («Чайка»), Михаил Щетинин («Арсенал», Беларусь);

: Андрей Ивлев, Егор Смелов (оба – «Пари НН»), Илья Ишков («Урал»), Артём Корнеев («Сочи»), Станислав Топинка («Чайка»), Михаил Щетинин («Арсенал», Беларусь); нападающий: Владимир Игнатенко («Крылья Советов»).

Ещё двое – Илья Рожков из «Рубина» и Дмитрий Александров из московского «Динамо» – выпали из заявки в последний момент из-за травм. Понятно, что к целой группе футболистов слово «новичок» можно применить только условно. Чурилов, Ишков, Смелов и Щетинин играли в этом году за молодёжную сборную России, но отсутствовали в заявке на встречи с Саудовской Аравией.

Некоторых дебютантов команды Шабарова мы уже запомнили по матчам за клубы РПЛ в чемпионате или Кубке России. Это динамовский голкипер Расулов, левый защитник «Ростова» Тарасов и универсал из «Пари НН» Ивлев. А центрфорвард «Крыльев Советов» Игнатенко и вовсе стал открытием старта сезона, забив три гола – «Ахмату», «Сочи» и «Спартаку».

Что за легионер в атаке молодёжной сборной России?

Вообще, пара нападающих в команде Шабарова очень интересная! Конкурент Игнатенко – 20-летний Дорофеев. Редкий легионер в составе молодёжной сборной России. Почти все остальные футболисты, вызывавшиеся в этом году, выступают в РПЛ или наших низших лигах. А вот Константин играет и забивает в Казахстане.

Дорофеев – из Краснодара. На юношеском уровне тренировался в «Академии футбола Краснодарского края», имеющей статус регионального центра РФС. Кроме того, недолго пробыл в «Чертаново». В начале 2023-го нападающий присоединился к любительской команде «Пионер», а летом того же года оказался в «Краснодаре». Однако в клубе Сергея Галицкого не закрепился. Хотя был довольно результативен в Молодёжной футбольной лиге – забил 13 голов в 29 матчах. За фарм-клуб «быков» во втором дивизионе Константин набрал в прошлом сезоне 3+1 в 16 матчах.

В начале 2025 года Дорофеев был арендован казахстанским «Тураном», а в июне отправился в новую аренду в другой клуб этой страны – «Атырау». Там наш молодой легионер начинает раскрываться. В девяти матчах за «Атырау» положил уже четыре мяча. А за молодёжную сборную России у Константина три гола — Вьетнаму, Узбекистану и Саудовской Аравии в победном матче в сентябре.