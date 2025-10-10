Сборная России удивила составом! Почему тренер молодёжки поменял полкоманды?

В ближайшие дни свои встречи проведёт не только первая сборная России, но и молодёжная. Команда Ивана Шабарова дважды сыграет на выезде с Беларусью. Первый матч состоится 10 октября в Бресте, а второй – 13-го числа в Минске. Состав молодёжной сборной России удивил! Он поменялся более чем наполовину по сравнению с предыдущими матчами с Саудовской Аравией U23 в сентябре.
Кто остался в составе молодёжной сборной России
Напомним, месяц назад молодёжная сборная России сначала неожиданно проиграла в Химках саудовцам со счётом 1:2, но затем взяла реванш и победила более крупно – 3:1. Из тех, кто попал в состав команды Шабарова в сентябре, в заявке остались только 11 человек:
- вратари: Даниил Веселов («Локомотив»), Александр Дёгтев («Сочи»);
- защитники: Джамалутдин Абдулкадыров, Михаил Рядно (оба — ЦСКА), Никита Лобов («Рубин»), Матвей Бардачёв («Урал»);
- полузащитники: Виктор Окишор («Динамо» Москва), Денис Боков («Спартак» Кострома), Данила Козлов («Краснодар»), Дмитрий Пестряков («Акрон»);
- нападающий: Константин Дорофеев («Атырау» Казахстан).
Более того, в прошлом месяце Пестряков находился в составе молодёжной сборной России только до начала сборов. Но в самих матчах с Саудовской Аравией не поучаствовал, так как получил повреждение и был исключён из заявки. А Лобова, наоборот, довызвали на замену травмированным.
КОНСТАНТИН ДОРОФЕЕВ
Фото: РФС
Кто выпал из состава молодёжной сборной России
Чем объясняются такие масштабные перемены в составе молодёжной сборной России? Главный тренер Шабаров объяснил в беседе с корреспондентом «Чемпионата» логику формирования заявки:
«Это не первая практика. Мы едем без ребят 2004 года рождения. Может быть, 2006-й чуть обделён вниманием. Надо их посмотреть. Было решено не звать ребят 2004-го, а позвать побольше 2006 года. 20 полевых игроков и три вратаря живы и здоровы, готовы играть. Те, кто не может принять участие, уже покинули расположение сборной — например, Рожков».
В результате сразу 14 футболистов, попавших в заявку на матчи с Саудовской Аравией, не получили вызов на встречи с Беларусью. Вот кто в этом списке:
- вратарь: Даниил Голиков («Краснодар»);
- защитники: Максим Шнапцев («Пари НН»), Илья Кирш («Черноморец»), Станислав Бессмертный («Родина»), Егор Погостнов («Локомотив»);
- полузащитники: Никита Салтыков («Локомотив»), Руслан Чобанов («Динамо» Минск, Беларусь), Дмитрий Васильев («Сочи»), Даниил Зорин («Спартак»), Кирилл Столбов («Зенит»), Илья Родионов («Черноморец»), Игорь Дмитриев («Спартак»), Вадим Раков («Крылья Советов»);
- нападающий: Даниил Моторин («КАМАЗ»).
Очевидно, что не все выпали из состава молодёжной сборной России из-за возраста. Кто-то – по причине травм, например, Раков. К слову, Погостнов, как и Пестряков, был только в изначальной заявке на матчи с Саудовской Аравией, но не сыграл месяц назад из-за повреждения. Между тем выбывший сейчас нападающий Моторин – автор единственного гола в проигранной встрече с Саудовской Аравией. А во втором матче один из мячей забил Дмитриев.
Кто добавился в состав молодежной сборной России
В состав молодёжной сборной России на матчи с Беларусью добавилось 12 игроков. При этом изначально новичков было даже больше – 14. Вот кому решил дать шанс Шабаров:
- вратарь: Курбан Расулов («Динамо» Москва);
- защитники: Никита Бабакин, Александр Тарасов (оба – «Ростов»), Даниил Плотников («Химик» Дзержинск), Вадим Чурилов («Торпедо» Москва);
- полузащитники: Андрей Ивлев, Егор Смелов (оба – «Пари НН»), Илья Ишков («Урал»), Артём Корнеев («Сочи»), Станислав Топинка («Чайка»), Михаил Щетинин («Арсенал», Беларусь);
- нападающий: Владимир Игнатенко («Крылья Советов»).
Ещё двое – Илья Рожков из «Рубина» и Дмитрий Александров из московского «Динамо» – выпали из заявки в последний момент из-за травм. Понятно, что к целой группе футболистов слово «новичок» можно применить только условно. Чурилов, Ишков, Смелов и Щетинин играли в этом году за молодёжную сборную России, но отсутствовали в заявке на встречи с Саудовской Аравией.
Некоторых дебютантов команды Шабарова мы уже запомнили по матчам за клубы РПЛ в чемпионате или Кубке России. Это динамовский голкипер Расулов, левый защитник «Ростова» Тарасов и универсал из «Пари НН» Ивлев. А центрфорвард «Крыльев Советов» Игнатенко и вовсе стал открытием старта сезона, забив три гола – «Ахмату», «Сочи» и «Спартаку».
Что за легионер в атаке молодёжной сборной России?
Вообще, пара нападающих в команде Шабарова очень интересная! Конкурент Игнатенко – 20-летний Дорофеев. Редкий легионер в составе молодёжной сборной России. Почти все остальные футболисты, вызывавшиеся в этом году, выступают в РПЛ или наших низших лигах. А вот Константин играет и забивает в Казахстане.
Дорофеев – из Краснодара. На юношеском уровне тренировался в «Академии футбола Краснодарского края», имеющей статус регионального центра РФС. Кроме того, недолго пробыл в «Чертаново». В начале 2023-го нападающий присоединился к любительской команде «Пионер», а летом того же года оказался в «Краснодаре». Однако в клубе Сергея Галицкого не закрепился. Хотя был довольно результативен в Молодёжной футбольной лиге – забил 13 голов в 29 матчах. За фарм-клуб «быков» во втором дивизионе Константин набрал в прошлом сезоне 3+1 в 16 матчах.
В начале 2025 года Дорофеев был арендован казахстанским «Тураном», а в июне отправился в новую аренду в другой клуб этой страны – «Атырау». Там наш молодой легионер начинает раскрываться. В девяти матчах за «Атырау» положил уже четыре мяча. А за молодёжную сборную России у Константина три гола — Вьетнаму, Узбекистану и Саудовской Аравии в победном матче в сентябре.