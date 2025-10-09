Скидки
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 10 октября 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи пятницы: Россия — Иран, дерби «Динамо» — ЦСКА в КХЛ и Медведев на «тысячнике»
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 10 октября 2025 года
Яркое 10 октября: Беларусь U21 — Россия U21, Франция и Казахстан в отборе к ЧМ-2026, Кучеров и Бобровский — в НХЛ, Евролига и волейбол!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 10 октября в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

⚽️ 2:00: Марокко U20 — Южная Корея U20, чемпионат мира, 1/8 финала

U20 ЧМ-2025 — финальный раунд . 1/8 финала
10 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Марокко U20
Не начался
Южная Корея U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто окажется в четвертьфинале?

Сборные Марокко и Южной Кореи вышли в плей-офф молодёжного чемпионата мира. Впереди — очный матч в 1/8 финала. Победитель пары в следующем этапе сыграет с США/Италией. А пока что нужно сделать первый шаг к возможному финалу.

Статистика ЧМ-2025 U20
Плей-офф проходит без сенсаций:
Сборная Украины вылетела с молодёжного ЧМ-2025, проиграв Испании на старте плей-офф

🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Оттава Сенаторз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Оттава Сенаторз
Оттава
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как сыграют прямые конкуренты по дивизиону?

«Тампа» начинает сезон почти тем же составом, что и заканчивала: прошлогодние трансферы на дедлайне усилили глубину состава, но не дали пройти «Флориду». В отличие от прошлых лет, путёвка «Лайтнинг» в плей-офф не выглядит гарантированной заранее, ведь почти все соперники здорово усилились. «Оттава» сохранила свой костяк и добавила к лидерам в лице Штюцле, Ткачука и компании ещё пару опытных ветеранов для глубины.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Горячий финиш предсезонки:
НХЛ оштрафовала «Тампу» и Купера суммарно на $ 125 тыс. за драки в игре с «Флоридой»

🏒 2:00: «Флорида Пантерз» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как покажет себя Матвей Мичков?

Чемпионы не без труда переиграли «Чикаго» в первом матче сезона, а теперь им будет противостоять ещё одна молодая команда. «Филадельфия» этим летом сменила главного тренера, и теперь Рик Токкет будет ставить ещё более рабочий и вертикальный хоккей. Матвей Мичков, конечно, занимается в первом звене, но мы ждём, доверятся ли «лётчики» Никите Гребёнкину, который провёл отличную предсезонку и заслужил свой шанс.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Дебютный матч чемпионов в этом сезоне:
«Флорида» — будущая династия? Подняли чемпионский стяг и дали старт сезону НХЛ победой
Видео
«Флорида» — будущая династия? Подняли чемпионский стяг и дали старт сезону НХЛ победой

🏒 2:00: «Баффало Сэйбрз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как закончится матч двух клубов из штата Нью-Йорк?

«Рейнджерс» неприятно удивили своих болельщиков на старте сезона: не только всухую проиграли «Питтсбургу», уже начавшему перестройку, но и допустили немало моментов у своих ворот. Следующий соперник на бумаге тоже не очень силён: «Баффало» 14 лет не выходит в плей-офф и летом сделал не так много, чтобы прервать эту печальную серию. Смогут ли опытные лидеры «Рейнджерс» справиться с молодой командой «клинков»?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Как команда Панарина и Шестёркина начала сезон:
Малкин ударно начал новый сезон НХЛ! Оформил дубль из передач и обыграл бывшего тренера
Видео
Малкин ударно начал новый сезон НХЛ! Оформил дубль из передач и обыграл бывшего тренера

🎾 13:30*: Даниил Медведев (Россия, 16) — Алекс де Минор (Австралия, 7), Шанхай, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Шанхай. 1/4 финала
10 октября 2025, пятница. 13:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Интрига: как пройдёт 12-я по счёту встреча Медведева с австралийцем Алексом де Минором?

Даниил Медведев с третьей попытки всё же одолел 19-летнего американца Лёнера Тьена, затратив на это огромное количество усилий. Теперь в 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае россиянин сразится с хорошо знакомым ему австралийцем Алексом де Минором. Теннисисты ранее играли 11 раз, и счёт пока 7-4 в пользу Даниила. Но единственная их встреча в этом году осталась как раз за Алексом — в Монте-Карло. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Артур Риндеркнеш — Феликс Оже-Альяссим.

ATP. Турнирная сетка. Шанхай
Россиянину предстоит готовиться к новому испытанию:
«Снова будем много бегать». Медведева в 1/4 финала Шанхая опять ждёт изматывающий матч
«Снова будем много бегать». Медведева в 1/4 финала Шанхая опять ждёт изматывающий матч

🏐 16:30: «Уралочка-НТМК» — «Заречье-Одинцово», Суперлига, 2-й тур

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 2-й тур
10 октября 2025, пятница. 16:30 МСК
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Не начался
Заречье-Одинцово
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто окажется сильнее в битве прямых конкурентов?

Обе команды в 1-м туре провели непростые поединки. Но если «Заречье» после выхода на площадку Богумилы Бярды смогло выправить ситуацию в матче с «Динамо-Метар» и выиграть в четырёх сетах, то «Уралочка», напротив, позволила «Ленинградке» отыграться с 0:2. Впрочем, потенциал обеих команд очевиден, и уже во 2-м туре мы станем свидетелями борьбы прямых конкурентов. Кто знает, может быть, именно результат этого матча окажется важным весной, когда придёт время распределения по сетке плей-офф.

Статистика Суперлиги
Что интересного было в 1-м туре?
«Покричали, выплеснули эмоции». Самые яркие впечатления по итогам 1-го тура Суперлиги
«Покричали, выплеснули эмоции». Самые яркие впечатления по итогам 1-го тура Суперлиги

⚽️ 17:00: Казахстан — Лихтенштейн, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа J, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 7-й тур
10 октября 2025, пятница. 17:00 МСК
Казахстан
Не начался
Лихтенштейн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: одержит ли Казахстан вторую победу в отборочном цикле?

Сборная Казахстана одержала всего одну победу в квалификации ЧМ-2026 — над Лихтенштейном (2:0). Также у команды четыре поражения. Рассчитывать на попадание на чемпионат мира уже тяжело. Но через победы можно набрать уверенности перед следующими отборами.

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Европа
Пока что у Казахстана нет тренера:
Стало известно имя возможного нового тренера сборной Казахстана

🏒 17:00: «Автомобилист» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2025, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли команда из Екатеринбурга побеждать?

«Автомобилист» никак не страдает от большого количества травм: более того, команда Николая Заварухина после неровного старта сезона одержала пять побед подряд. В числе поверженных соперников был и «Авангард»: в Омске уральскому клубу во многом помогла победить великолепная игра вратаря Владимира Гaлкинa. Какие аргументы найдутся у «Авто» сейчас, пока омичам ещё не может помочь Майкл Маклауд?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Вчера СКА проиграл в Екатеринбурге:
Ларионов приговорён? СКА проиграл пятый матч подряд после грубой ошибки американца
Видео
Ларионов приговорён? СКА проиграл пятый матч подряд после грубой ошибки американца

🏒 17:00: «Металлург» — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2025, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сколько драк мы увидим?

Это могла быть обычная игра регулярного чемпионата, однако концовка матча в Нижнем Новгороде и стычка тренеров после финальной сирены превращают матч в Магнитогорске в событие, которое не стоит пропускать. Правда, и с чисто хоккейной точки зрения есть немало интриг: Евгений Кузнецов уже тренируется с командой и может дебютировать за новый клуб. Ну а «Торпедо» попало в явный кризис, который скрасили только две победы над СКА в Петербурге: запас прочности скоро может быть потерян.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Андрей Разин недоволен:
Разин — после победы над «Торпедо»: жаль, что начался не хоккей. Надо уметь проигрывать!

🏒 19:30: «Динамо» Москва — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как закончится московское дерби?

В первом матче сезона команда Игоря Никитина воспользовалась множеством динамовских ошибок и смотрелась монструозно. Сейчас армейцы не могут наладить оборону, а Спенсер Мартин очень тяжело вкатывается в КХЛ. «Динамо» же, как и в прошлом году, после первых трудных матчей сезона приходит в себя, и возвращение выздоровевшего Владислава Подъяпольского тоже помогает бело-голубым побеждать.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Мнение эксперта:
Эксклюзив
Сушинский — об уходе Никитина из «Локомотива» в ЦСКА: другого шанса у него не было

⚽️ 19:30: «Кристалл» — «КПРФ», Суперлига

Бетсити Суперлига . Групповой турнир
10 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
Кристалл
Санкт-Петербург
Не начался
КПРФ
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выйдет ли «КПРФ» в лидеры чемпионата?

Перед стартом 8-го тура Суперлиги «КПРФ» идёт на втором месте в турнирной таблице. Лидеру, «Газпрому-Югра», команда уступает всего два очка. Получается, при удачной игре с «Кристаллом» у «коммунистов» есть все шансы выйти на первую строчку. Для этого у парней Бесика Зоидзе есть всё: мощный состав, вернувшиеся лидеры и появившаяся стабильность. Чтобы всё получилось, нужны лишь победа и осечка соперников из Югорска.

Турнирная таблица Суперлиги
«КПРФ» упустил Суперкубок на старте сезона:
«Мы готовились всего три дня». «Ухта» продолжает удивлять поклонников российского футзала
«Мы готовились всего три дня». «Ухта» продолжает удивлять поклонников российского футзала

⚽️ 19:45: Беларусь U21 — Россия U21, товарищеский матч

Товарищеские матчи U21 — 2025
10 октября 2025, пятница. 19:45 МСК
Беларусь U21
Не начался
Россия U21
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: новый матч для российской молодёжки

Молодёжная сборная России провела уже шесть встреч в 2025 году. Впереди — двойная битва с Беларусью. Первый матч состоится 10 октября. Ранее команды встречались в 2022 и 2023 году. В обоих случаях россияне одержали победы — 6:1 и 3:1 соответственно. Продлится ли серия?

А вот кто вызван в команду:
Официально
Объявлен состав молодёжной сборной России на октябрьские матчи с Беларусью

⚽️ 20:00: Россия — Иран, товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Россия продлит беспроигрышную серию?

Сборная России не проигрывает с сентября 2023 года. Но в следующем матче команду Валерия Карпина ждёт один из сильнейших соперников — Иран. Ранее команды встречались весной 2023-го: игра в Тегеране завершилась вничью (1:1). Интересно, что Россия в своей истории ещё ни разу не побеждала Иран (три матча: две ничьих, одно поражение). Так что наша сборная может как прервать неудачную серию, так и продлить успешную.

Мощный брифинг Карпина перед матчем с Ираном:
«Если это из-за лимита — пусть не согласовывает». Карпин прямо ответил Дегтярёву
«Если это из-за лимита — пусть не согласовывает». Карпин прямо ответил Дегтярёву

🏀 20:45: «Фенербахче» — «Црвена Звезда», Евролига, 3-й тур

Евролига . Регулярный чемпионат. 3-й тур
10 октября 2025, пятница. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: падение сербского клуба продолжится?

«Црвена Звезда» уволила главного тренера Янниса Сферопулоса прямо перед игрой с действующим чемпионом Евролиги «Фенербахче». У сербского клуба были большие проблемы на старте нового сезона — три поражения подряд, причём одно из них – от скромного «Задара» (79:85). Руководство решило не медлить и предприняло меры. Пойдут ли они на пользу команде или всё станет ещё хуже?

Статистика регулярного чемпионата Евролиги
Старт нового турнира в России!
И это всё? «Зенит» разгромил «Уралмаш» в новом внутрисезонном турнире
И это всё? «Зенит» разгромил «Уралмаш» в новом внутрисезонном турнире

⚽️ 21:45: Франция — Азербайджан, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа D, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 3-й тур
10 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
Франция
Не начался
Азербайджан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Франция одержит ещё одну победу?

Сборная Франции рвётся на чемпионат мира 2026 года. Мало сомнений, что команда Дидье Дешама отберётся на турнир. Вопрос — в усилиях, которые затратят французы. Конечно, хочется квалифицироваться побыстрее. Поэтому на следующий матч с Азербайджаном команды выйдут с серьёзным настроем. Увидим разгром?

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Европа
Килиан рвётся на поле:
Мбаппе: я хочу играть в матче с Азербайджаном!

⚽️🎦 21:45: Бельгия — Северная Македония, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа J, 7-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 7-й тур
10 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
Бельгия
Не начался
Северная Македония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: битва лидеров отборочной группы J

Бельгия и Северная Македония сражаются за первое место в отборочной группе. Бельгийцы пока что занимают второе место с 10 очками, отставая от северомакедонцев на одно очко. Но команда Руди Гарсии провела на матч меньше. А в случае победы в предстоящей встрече Бельгия на 99% гарантирует попадание на ЧМ-2026. А если три очка возьмёт Северная Македония, то тогда команда максимально приблизится к дебютному попаданию на чемпионат мира.

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Европа
Бельгийский вратарь оказался в «МЮ»:
Что за вратаря «МЮ» откопал в пятой команде Бельгии? Похоже, теперь он будет основным
Что за вратаря «МЮ» откопал в пятой команде Бельгии? Похоже, теперь он будет основным
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

