Яркое 10 октября: Беларусь U21 — Россия U21, Франция и Казахстан в отборе к ЧМ-2026, Кучеров и Бобровский — в НХЛ, Евролига и волейбол!

Топ-матчи пятницы: Россия — Иран, дерби «Динамо» — ЦСКА в КХЛ и Медведев на «тысячнике»

⚽️ 2:00: Марокко U20 — Южная Корея U20, чемпионат мира, 1/8 финала

Интрига: кто окажется в четвертьфинале?

Сборные Марокко и Южной Кореи вышли в плей-офф молодёжного чемпионата мира. Впереди — очный матч в 1/8 финала. Победитель пары в следующем этапе сыграет с США/Италией. А пока что нужно сделать первый шаг к возможному финалу.

🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Оттава Сенаторз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: как сыграют прямые конкуренты по дивизиону?

«Тампа» начинает сезон почти тем же составом, что и заканчивала: прошлогодние трансферы на дедлайне усилили глубину состава, но не дали пройти «Флориду». В отличие от прошлых лет, путёвка «Лайтнинг» в плей-офф не выглядит гарантированной заранее, ведь почти все соперники здорово усилились. «Оттава» сохранила свой костяк и добавила к лидерам в лице Штюцле, Ткачука и компании ещё пару опытных ветеранов для глубины.

🏒 2:00: «Флорида Пантерз» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: как покажет себя Матвей Мичков?

Чемпионы не без труда переиграли «Чикаго» в первом матче сезона, а теперь им будет противостоять ещё одна молодая команда. «Филадельфия» этим летом сменила главного тренера, и теперь Рик Токкет будет ставить ещё более рабочий и вертикальный хоккей. Матвей Мичков, конечно, занимается в первом звене, но мы ждём, доверятся ли «лётчики» Никите Гребёнкину, который провёл отличную предсезонку и заслужил свой шанс.

🏒 2:00: «Баффало Сэйбрз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: как закончится матч двух клубов из штата Нью-Йорк?

«Рейнджерс» неприятно удивили своих болельщиков на старте сезона: не только всухую проиграли «Питтсбургу», уже начавшему перестройку, но и допустили немало моментов у своих ворот. Следующий соперник на бумаге тоже не очень силён: «Баффало» 14 лет не выходит в плей-офф и летом сделал не так много, чтобы прервать эту печальную серию. Смогут ли опытные лидеры «Рейнджерс» справиться с молодой командой «клинков»?

🎾 13:30*: Даниил Медведев (Россия, 16) — Алекс де Минор (Австралия, 7), Шанхай, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как пройдёт 12-я по счёту встреча Медведева с австралийцем Алексом де Минором?

Даниил Медведев с третьей попытки всё же одолел 19-летнего американца Лёнера Тьена, затратив на это огромное количество усилий. Теперь в 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае россиянин сразится с хорошо знакомым ему австралийцем Алексом де Минором. Теннисисты ранее играли 11 раз, и счёт пока 7-4 в пользу Даниила. Но единственная их встреча в этом году осталась как раз за Алексом — в Монте-Карло. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Артур Риндеркнеш — Феликс Оже-Альяссим.

🏐 16:30: «Уралочка-НТМК» — «Заречье-Одинцово», Суперлига, 2-й тур

Интрига: кто окажется сильнее в битве прямых конкурентов?

Обе команды в 1-м туре провели непростые поединки. Но если «Заречье» после выхода на площадку Богумилы Бярды смогло выправить ситуацию в матче с «Динамо-Метар» и выиграть в четырёх сетах, то «Уралочка», напротив, позволила «Ленинградке» отыграться с 0:2. Впрочем, потенциал обеих команд очевиден, и уже во 2-м туре мы станем свидетелями борьбы прямых конкурентов. Кто знает, может быть, именно результат этого матча окажется важным весной, когда придёт время распределения по сетке плей-офф.

⚽️ 17:00: Казахстан — Лихтенштейн, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа J, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: одержит ли Казахстан вторую победу в отборочном цикле?

Сборная Казахстана одержала всего одну победу в квалификации ЧМ-2026 — над Лихтенштейном (2:0). Также у команды четыре поражения. Рассчитывать на попадание на чемпионат мира уже тяжело. Но через победы можно набрать уверенности перед следующими отборами.

Пока что у Казахстана нет тренера: Стало известно имя возможного нового тренера сборной Казахстана

🏒 17:00: «Автомобилист» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: продолжит ли команда из Екатеринбурга побеждать?

«Автомобилист» никак не страдает от большого количества травм: более того, команда Николая Заварухина после неровного старта сезона одержала пять побед подряд. В числе поверженных соперников был и «Авангард»: в Омске уральскому клубу во многом помогла победить великолепная игра вратаря Владимира Гaлкинa. Какие аргументы найдутся у «Авто» сейчас, пока омичам ещё не может помочь Майкл Маклауд?

🏒 17:00: «Металлург» — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сколько драк мы увидим?

Это могла быть обычная игра регулярного чемпионата, однако концовка матча в Нижнем Новгороде и стычка тренеров после финальной сирены превращают матч в Магнитогорске в событие, которое не стоит пропускать. Правда, и с чисто хоккейной точки зрения есть немало интриг: Евгений Кузнецов уже тренируется с командой и может дебютировать за новый клуб. Ну а «Торпедо» попало в явный кризис, который скрасили только две победы над СКА в Петербурге: запас прочности скоро может быть потерян.

🏒 19:30: «Динамо» Москва — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как закончится московское дерби?

В первом матче сезона команда Игоря Никитина воспользовалась множеством динамовских ошибок и смотрелась монструозно. Сейчас армейцы не могут наладить оборону, а Спенсер Мартин очень тяжело вкатывается в КХЛ. «Динамо» же, как и в прошлом году, после первых трудных матчей сезона приходит в себя, и возвращение выздоровевшего Владислава Подъяпольского тоже помогает бело-голубым побеждать.

⚽️ 19:30: «Кристалл» — «КПРФ», Суперлига

Интрига: выйдет ли «КПРФ» в лидеры чемпионата?

Перед стартом 8-го тура Суперлиги «КПРФ» идёт на втором месте в турнирной таблице. Лидеру, «Газпрому-Югра», команда уступает всего два очка. Получается, при удачной игре с «Кристаллом» у «коммунистов» есть все шансы выйти на первую строчку. Для этого у парней Бесика Зоидзе есть всё: мощный состав, вернувшиеся лидеры и появившаяся стабильность. Чтобы всё получилось, нужны лишь победа и осечка соперников из Югорска.

⚽️ 19:45: Беларусь U21 — Россия U21, товарищеский матч

Интрига: новый матч для российской молодёжки

Молодёжная сборная России провела уже шесть встреч в 2025 году. Впереди — двойная битва с Беларусью. Первый матч состоится 10 октября. Ранее команды встречались в 2022 и 2023 году. В обоих случаях россияне одержали победы — 6:1 и 3:1 соответственно. Продлится ли серия?

А вот кто вызван в команду: Официально Объявлен состав молодёжной сборной России на октябрьские матчи с Беларусью

⚽️ 20:00: Россия — Иран, товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Россия продлит беспроигрышную серию?

Сборная России не проигрывает с сентября 2023 года. Но в следующем матче команду Валерия Карпина ждёт один из сильнейших соперников — Иран. Ранее команды встречались весной 2023-го: игра в Тегеране завершилась вничью (1:1). Интересно, что Россия в своей истории ещё ни разу не побеждала Иран (три матча: две ничьих, одно поражение). Так что наша сборная может как прервать неудачную серию, так и продлить успешную.

🏀 20:45: «Фенербахче» — «Црвена Звезда», Евролига, 3-й тур

Интрига: падение сербского клуба продолжится?

«Црвена Звезда» уволила главного тренера Янниса Сферопулоса прямо перед игрой с действующим чемпионом Евролиги «Фенербахче». У сербского клуба были большие проблемы на старте нового сезона — три поражения подряд, причём одно из них – от скромного «Задара» (79:85). Руководство решило не медлить и предприняло меры. Пойдут ли они на пользу команде или всё станет ещё хуже?

⚽️ 21:45: Франция — Азербайджан, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа D, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Франция одержит ещё одну победу?

Сборная Франции рвётся на чемпионат мира 2026 года. Мало сомнений, что команда Дидье Дешама отберётся на турнир. Вопрос — в усилиях, которые затратят французы. Конечно, хочется квалифицироваться побыстрее. Поэтому на следующий матч с Азербайджаном команды выйдут с серьёзным настроем. Увидим разгром?

Килиан рвётся на поле: Мбаппе: я хочу играть в матче с Азербайджаном!

⚽️🎦 21:45: Бельгия — Северная Македония, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа J, 7-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: битва лидеров отборочной группы J

Бельгия и Северная Македония сражаются за первое место в отборочной группе. Бельгийцы пока что занимают второе место с 10 очками, отставая от северомакедонцев на одно очко. Но команда Руди Гарсии провела на матч меньше. А в случае победы в предстоящей встрече Бельгия на 99% гарантирует попадание на ЧМ-2026. А если три очка возьмёт Северная Македония, то тогда команда максимально приблизится к дебютному попаданию на чемпионат мира.