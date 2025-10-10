Скидки
Россия — Иран, прямая онлайн-трансляция товарищеского матча, где смотреть, 10 октября 2025

Большой день для сборной России! Команда Карпина играет с Ираном! LIVE
«Чемпионат»
Россия — Иран, прямая онлайн-трансляция
Следим вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 10 октября, состоится товарищеский матч – сборная России в Волгограде примет команду Ирана. «Чемпионат» проведёт онлайн этого события.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
История встреч России и Ирана отчасти однобока – ведь россияне никогда не обыгрывали этого ближневосточного оппонента. В 2011-м уступили 0:1, а затем в 2017-м и 2023-м годах зафиксировали ничью 1:1.

Надо понимать, что Иран – топ-соперник для России по нынешним меркам. Команда регулярно выходит на ЧМ и борется за победу в Кубке Азии. А в составе – представители не только российских клубов, но и Греции, Нидерландов и ОАЭ.

