Большой день для сборной России! Команда Карпина играет с Ираном! LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 10 октября, состоится товарищеский матч – сборная России в Волгограде примет команду Ирана. «Чемпионат» проведёт онлайн этого события.

История встреч России и Ирана отчасти однобока – ведь россияне никогда не обыгрывали этого ближневосточного оппонента. В 2011-м уступили 0:1, а затем в 2017-м и 2023-м годах зафиксировали ничью 1:1.

Надо понимать, что Иран – топ-соперник для России по нынешним меркам. Команда регулярно выходит на ЧМ и борется за победу в Кубке Азии. А в составе – представители не только российских клубов, но и Греции, Нидерландов и ОАЭ.