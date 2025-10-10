Азмуну тотально не везёт после отъезда из России! Вместо покорения топ-лиг – ОАЭ и травмы

Сердар снова не сыграет против нашей команды, как и в 2023 году.

В товарищеской встрече сборных России и Ирана не примет участие самый дорогой футболист персов по версии Transfermarkt – прекрасно известный вам Сердар Азмун. 30-летний экс-нападающий «Зенита», «Рубина» и «Ростова», оцениваемый на сегодняшний день в € 8 млн, получил серьёзную травму как раз перед матчем в Волгограде. Интересно, что пропустил Азмун и предыдущий товарняк с нашей национальной командой в марте 2023-го (по личным обстоятельствам), так что после отъезда из РПЛ он никак не может показать себя перед российскими болельщиками.

«К сожалению, во время тренировки команды у меня случился перелом малоберцовой кости и разрыв сухожилий голеностопного сустава», – сказал Азмун, комментируя для иранских СМИ октябрьскую травму.

В последнее время мы потеряли Сердара из виду. Как у него вообще складывается карьера после ухода из «Зенита» в январе 2022 года?

Уместно напомнить, что Азмун покинул «Зенит» посреди сезона-2021/2022, так как отказался продлевать контракт и за полгода до его истечения заключил предварительное соглашение с «Байером». Петербургский клуб решил хоть что-то заработать на иранце, поэтому продал его в Леверкузен всего за € 2,5 млн. В «Зените» у Сердара была, конечно, сумасшедшая карьера – 62 гола в 104 матчах, четыре чемпионских титула.

Казалось, у Азмуна есть все качества, чтобы заиграть и в европейской топ-лиге, тем более в Бундеслиге в своё время сделали хорошую рекламу иранскому футболу Али Даеи, Али Карими, Мехди Махдавикия и другие иранские звёзды. Однако на деле получилось иначе. Сердар прибыл в «Байер» после травмы, ему потребовалось время, чтобы набрать форму и адаптироваться к Бундеслиге. До завершения того сезона у него в девяти матчах только 1+1 – во встрече с аутсайдером чемпионата Германии «Гройтер Фюрт».

Следующий сезон сложился для Азмуна не лучше. Он не забивал, а как раз перед назначением главным тренером «Байера» Хаби Алонсо получил травму и восстановился только к декабрю – перед стартом ЧМ-2022, на котором Сердар провёл три матча без результативных действий. В январе 2023-го нападающий был близок к переходу в «Марсель», он даже выбрал номер в новом клубе, вот только сделка в последний момент сорвалась. Ходили ещё слухи о возвращении Азмуна в «Зенит», но этого тоже не случилось. Иранец остался в «Байере» и, получив шанс у Хаби Алонсо, начал наконец забивать – весной положил четыре мяча в пяти турах. Однако на финише чемпионата опять замолчал.

Перед сезоном-2023/2024 Азмуна арендовала «Рома». Всё решил звонок от Жозе Моуринью, который сказал, что хочет видеть Сердара в своей команде. Оказалось – только в качестве второго форварда. Из-за проблем с финансовым фэйр-плей римский клуб даже не заявил иранца на групповой этап Лиги Европы. Свой первый гол за «Рому» Азмун забил лишь в 11-м туре Серии А в ворота «Лечче», а Моуринью уже в ноябре стал давать не самые лестные комментарии об игре новичка.

Жозе Моуринью главный тренер «Ромы» в сезоне-2023/2024 «Мы с Азмуном и Дибалой немного разбалансированы. Азмун – футболист, который мне нравится, однако ему не хватает чего-то в обороне, чтобы стать настоящим игроком Моуринью. Дибала тоже не очень дисциплинирован в обороне. С одним таким игроком мы можем справиться, но не с двумя».



«Рома» арендовала Азмуна с правом выкупа за € 12 млн, однако уже в зимнее окно в клубе подумывали о досрочном расторжении договора с «Байером». Тем более у Сердара появился вариант с переходом в «Севилью». Но в январе 2024-го Моуринью сменил Даниэль Де Росси, и новому тренеру иранец понравился. Азмуна включили в заявку на плей-офф Лиги Европы, он забил ещё пару мячей в Серии А и завершил сезон с тремя голами. В полуфинале ЛЕ с «Байером», которому принадлежал, заработал пенальти.

В «Роме» Азмун всё-таки не остался – вернулся летом 2024-го в Леверкузен. Вот только Хаби Алонсо отстранил иранца от работы с командой уже в начале предсезонки, так как Сердар приехал из отпуска в плохой форме и без предупреждения пропустил первую тренировку. Сослался на неважное самочувствие. На этом его странный роман с «Байером» завершился. Перед Сердаром всё ещё лежало на столе предложение от «Севильи», тем не менее он предпочёл финансово более выгодный вариант – трансфер в «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. Немецкий клуб продал нападающего за € 5 млн.

Сердар Азмун в «Шабаб Аль-Ахли» Фото: Пресс-служба «Шабаб Аль-Ахли»

В таких случаях говорят – поехал доигрывать. Вероятно, и сам Азмун воспринимал переезд в ОАЭ как подготовку к спокойному завершению карьеры после подписания последнего крупного контракта. Его настрой передал в феврале 2025 года вингер «Ростова» и партнёр по сборной Ирана Мохаммад Мохеби, ответивший на вопрос о разговорах с Сердаром насчёт его возможного возвращения в РПЛ.

«Понимаете, в России футбол очень силовой, интенсивный. Нужно постоянно тренироваться, пахать в зале… А он сейчас находится в гораздо более комфортных условиях. Не думаю, что ему хочется возвращаться в такую конкурентную среду. Но даже несмотря на то что он чилит – если сравнивать с РПЛ, у Сердара потрясающий уровень. Он настоящий мастер!» (в интервью для «Спорт-экспресса»)

В сезоне-2024/2025 Азмун помог «Шабаб Аль-Ахли» вернуть чемпионский титул. Причём начал Сердар в чемпионате ОАЭ просто невероятно. В первых шести турах забил шесть мячей. Потом ещё два – в трёх играх. Однако после бурного старта его результативность несколько упала. В итоге иранец поделил только шестое место в гонке бомбардиров с 11 голами. Тем не менее Азмун получил «Золотой мяч» как лучший игрок года в ОАЭ. Кроме того, он продолжал стабильно забивать в других турнирах, в которых участвовал «Шабаб Аль-Ахли», и набрал за целый сезон 26+10 в 39 матчах.

С мая по сентябрь Азмун залечивал повреждение колена. На старте нынешнего сезона успел только трижды выйти на замену в матчах чемпионата ОАЭ и азиатской Лиги чемпионов до того, как получил в октябре новую травму. Забил один гол – победный в ворота дубайского «Аль-Насра», который теперь возглавляет экс-тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович. Сердар перенёс на днях операцию. Восстановление займёт приблизительно четыре месяца.

Сборной Ирана Азмун помог досрочно завоевать путёвку на ЧМ-2026, настреляв восемь мячей в 13 матчах отборочного цикла. А на Кубке Азии – 2024 запомнился красивый гол Сердара в полуфинале с Катаром ударом через себя. Тогда иранцы были близки к золоту (четвёртому в своей истории и первому с 1976-го), но, несмотря на то что Азмун вывел их вперёд, уступили катарцам со счётом 2:3. Возможно, это был последний шанс для экс-нападающего «Зенита», «Рубина» и «Ростова» завоевать большой трофей со сборной.