Подзабытый чемпион мира 2018 года вернулся в сборную Франции. Его камбэк привёл к скандалу

Сборная Франции продолжает спокойно двигаться к своей цели – выходу в финальную стадию ЧМ-2026. Команда Дидье Дешама выиграла на старте отборочного цикла у Украины (2:0) и Исландии (2:1). Сегодня, 10 октября, должна завершить первый круг группового этапа домашней победой в матче с аутсайдером квартета Азербайджаном. В царстве «трёхцветных» всё относительно стабильно, напряжение создаёт только конфликт с «ПСЖ» из-за травм сборников парижского клуба. Впрочем, Дешам всё равно удивил – вернул спустя шесть лет в команду подзабытого чемпиона мира 2018 года!

Речь о Флорьяне Товене. Этот атакующий полузащитник никогда не был суперзвездой, тем не менее провёл семь запоминающихся сезонов в «Марселе». Доходил с провансальцами до финала Лиги Европы, был продан за солидные на тот момент деньги (€ 18,3 млн) в «Ньюкасл». В Англии, впрочем, не заиграл и быстро вернулся во Францию. А свой самый мощный по статистике год выдал как раз перед чемпионатом мира в сезоне-2017/2018, когда набрал 25+13 в 37 матчах Лиги 1 и успешной Лиги Европы. Такого Товена (номинированного на приз лучшему игроку чемпионата) Дешам проигнорировать не мог. И взял его в Россию.

Вообще, Флорьян был заметной фигурой ещё в юношеской и молодёжной сборных Франции. Но за первую команду дебютировал только в 24 года – летом 2017-го. До ЧМ-2018 поучаствовал в товарищеских встречах с Парагваем, Уэльсом, Колумбией и Италии. На самом турнире вклад атакующего полузащитника в победу был минимальным. Товен вышел на замену в матче 1/8 финала с Аргентиной вместо Килиана Мбаппе и провёл на поле минут пять. Остальные игры посмотрел со скамейки запасных. Но всё же титул у Флорьяна уже никто не отнимет – он чемпион мира.

После этого Товен вызывался в сборную Франции ещё в течение года. Довёл количество выступлений за национальную команду до 10. Поучаствовал в товарняках с Исландией, Уругваем и Боливией, в игре квалификации Евро-2020 с Молдавией. А в своём последнем, как казалось до недавнего времени, матче за сборную с Андоррой в отборе чемпионата Европы атакующий полузащитник совершил первые результативные действия – оформил 1+1. Забил с паса Мбаппе. Это был июнь 2019-го.

Килиан Мбаппе, Усман Дембеле и Флорьян Товен Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Потом Дешам благополучно забыл о Товене. Дело в том, что Флорьян пропустил почти весь сезон-2019/2020 из-за травмы голеностопа. А после восстановления не был настолько же хорош, как перед ЧМ-2018. В июле 2021-го и вовсе уехал из Европы в Мексику, подписав контракт с «Тигресом». Атакующий полузащитник стал уже сытым «тигром», а Дешаму требовались в сборной голодные львы. За полтора сезона в «Тигресе» у Товена всего 8+5 в 38 матчах.

В январе 2023-го Флорьян вернулся в Европу, но не на родину. Французу предложил контракт на два с половиной года «Удинезе», и Товен отправился покорять Серию А. Однако поначалу не мог даже закрепиться в основе. Во второй половине сезона-2022/2023 атакующий полузащитник сыграл 16 матчей в чемпионате Италии без результативных действий. Следующий год сложился удачнее – 5+3 в 29 играх Серии А. А в прошлом сезоне Флорьян получил капитанскую повязку, забил восемь мячей и отдал три голевые передачи в 25 матчах. Всё шло неплохо до середины марта, пока он не выбыл из-за травмы стопы – до конца чемпионата.

В августе 2025-го Товен вернулся во Францию — спустя четыре года. «Ланс» выкупил его у «Удинезе» за € 6 млн, договорившись с игроком о трёхлетнем контракте. Уроженец Орлеана приехал в Лигу 1 доигрывать, ведь уже через три месяца ему исполнится 33. В таком возрасте и при таких обстоятельствах о сборной Франции и не мечтают. Если получится достойно отработать соглашение с клубом, то уже хорошо.

И вдруг – вызов от Дешама! Комментируя неожиданное приглашение в национальную команду, Товен признался:

«В какой-то момент я был так далёк от сборной Франции, что приходилось реалистично оценивать ситуацию. Но, честно говоря, когда ты футболист, то всегда держишь это в глубине души, особенно если уже принимал участие в матчах за национальную команду. Как ни странно, хотя это не первый мой вызов, у меня такое чувство, словно всё первый раз, ведь мне пришлось пережить очень трудные моменты. Отсюда такое ощущение».

Интересно, что сначала Дешам включил Товена лишь в расширенный состав на предстоящие матчи с Азербайджаном в Париже и с Исландией в Рейкьявике. Однако в окончательную заявку Флорьян не попал. Сказка не сложилась? Ничего подобного! Когда выяснилось, что сломался очередной игрок «ПСЖ» – на сей раз Брэдли Баркола, главный тренер сборной Франции набрал Товену и сообщил ему, что он в команде.

Любопытная деталь: после заявления французской федерации о травме Баркола «ПСЖ» опять поднял шум. Парижский клуб выступил в СМИ с заявлением, подчеркнув, что удивлён опубликованным пресс-релизом о состоянии здоровья Брэдли. По версии чемпионов Франции, их медслужба отправила в федерацию медицинское заключение, в котором не было информации о хронической проблеме с подколенным сухожилием. «Врачебная тайна должна соблюдаться ради блага всех сторон», – отметили в «ПСЖ». Значит ли это, что в довызове Товена не было нужды?

Флорьян Товен в «Лансе» Фото: Catherine Steenkeste/Getty Images

Так или иначе, Флорьян получил шанс сыграть за сборную Франции впервые за 6 лет 4 месяца. Мало у кого были столь длительные перерывы за карьеру в национальной команде. Дешама, конечно, спрашивали, почему он вызвал Товена. Дидье объяснил: «Я здесь, чтобы делать выбор. А он в хорошей форме».

Товен сыграл семь матчей за «Ланс» в нынешнем сезоне Лиги 1 и совершил два результативных действия – забил по голу «Бресту» и «Лиллю». Он лучший в составе своей новой команды по количеству обводок (10) и точных передач на чужой трети (69), второй по пасам под удар (15) и заработанным на себе фолам (12), входит в топ-3 по ударам (11) и попаданиям в створ (5). Понятно, что это только цифры, но за ними ещё и чемпионский опыт.

Сам Товен признаётся – сейчас он чувствует себя более собранным и целеустремлённым, чем на ЧМ-2018. Очень хочет оправдать доверие Дешама. Что ж, Дидье, если уж вызвал Товена и заинтриговал болельщиков, то выпусти его хотя бы на пять минут, как семь лет назад в Казани! Яркий сюжет не должен пропасть.