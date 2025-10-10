Австрия забила 10, а Фареры повторили крупнейшую победу! Невероятные события отбора ЧМ

В четверг прошли первые октябрьские матчи отборочного цикла ЧМ-2026 в Европе. Кроме того, товарищеские встречи провели сборные Узбекистана (дебют Фабио Каннаваро!) и Англии. Рассказ об этих играх – в нашем обзоре дня.

Матчи отборочного цикла ЧМ-2026

Хорватия и Чехия «засушили» футбол

Главный матч дня с участием лидеров группы L разочаровал результативностью – это единственная встреча в европейском отборе без забитых мячей. Даже по показателю xG никто не наиграл на гол (0,49 против 0,77). Соперники разошлись миром и теперь имеют по 13 очков. Впрочем, нулевая ничья скорее на руку хорватам. На своём поле они разгромили чехов со счётом 5:1, и у них игра в запасе.

Фареры разгромили Черногорию и повторили свой рекорд

А что сотворила сборная Фарерских островов в той же группе! Команда Эйдуна Клакстейна преследует дуэт лидеров и вынесла на своём поле в Торсхавне Черногорию. Первый гол хозяева забили в контратаке, когда Сёренсен ловко обыграл в штрафной Вукчевича и решил эпизод. Затем после фарерского стандарта мяч в борьбе с соперником срезал в собственные ворота Роганович. В дебюте второго тайма Сёренсен оформил дубль ударом головой с семи метров, открывшись под кросс с правого фланга. Более того, Фарерские острова повторили самую крупную победу в своей истории! Ранее они дважды громили Лихтенштейн (5:1 и 4:0). Ещё один гол забили с пенальти, который был назначен за игру рукой невезучего Вукчевича. Могла фарерская команда и новый рекорд установить, если бы мяч поудачнее отскочил от штанги в концовке.

За Беларусь в матче с Данией — стыдно!

Сборная Беларуси, к сожалению, окончательно превратилась в тренировочную грушу для своих соперников. Хотя команда Карлоса Алоса проводит домашние матчи на нейтральном поле в Венгрии, так разваливаться нельзя. Беларусь потерпела третье поражение в трёх турах, пропустив четыре гола ещё до перерыва. Датчане делали на поле, что хотели: забивали после красивых многоходовых комбинаций, вскрывали полуфланги, заходили в штрафную Лапоухова, как к себе домой. 19-летний новичок «Порту» Фрохольд впервые отличился за национальную команду, а форвард «Наполи» Хойлунд за 45 минут оформил 2+1. Во втором тайме сборную Беларуси окончательно добил экс-вингер «Рубина» Дрейер. Он оформил дубль, причём в эпизоде со вторым голом Андерса соперники трижды (!) дарили ему мяч у своих ворот. Похоже, испанца Алоса ждёт отставка.

Расмус Хойлунд Фото: Robbie Jay Barratt/Getty Images

Волевая победа Шотландии над Грецией

Конкуренты датчан за победу в группе сыграли между собой в Глазго. У хозяев, как ни удивительно, мало что получалось при счёте 0:0. Они не нанесли даже ни одного удара в створ. Неужели перегорели? Греки больше владели мячом и били по воротам. В результате на исходе часа матча Цимикас забил с добивания. Вот после этого команда Стива Кларка словно тяжёлый груз с плеч сбросила. Выручили её стандарты. Уже в следующей атаке шотландцев Кристи отыграл пропущенный гол после углового. А на 80-й минуте подача со штрафного закончилась тем, что Фергюсон переправил отскочивший от защитника греков мяч в сетку. Завершила камбэк сборной Шотландии ужасная ошибка голкипера греков Цолакиса в компенсированное время. Он хотел сохранить вылетавший за пределы поля мяч, однако в итоге отбросил его на Дайкса. Форвард поразил пустые ворота.

Нидерланды потренировали пенальти на Мальте

Сборная Нидерландов укрепила лидерство в своей группе, выиграв на Мальте. Хотя «оранжевые» едва не пропустили быстрый гол, когда ван Дейк покатил мяч сопернику в собственную штрафную. Но Мбонг загубил выход один на один. Потом символом этого матча стали 11-метровые. Судья трижды назначал пенальти в ворота мальтийцев! Один из них был отменён благодаря VAR, а два других уверенно реализовал Гакпо. После этого хозяева пропустили ещё дважды. Сначала из-за неудачного выхода от вратаря – качественный прессинг принёс команде Рональда Кумана гол Рейндерса. В компенсированное время Думфрис совершил ловкий финт в штрафной мальтийцев и подарил очередной гол лучшему бомбардиру в истории сборной Нидерландов Депаю.

Смешная ошибка вратаря и чудесное спасение Кипра

Матч Кипра с боснийцами запомнится курьёзнейшим голом. На 36-й минуте после углового гостей с правого фланга голкипер хозяев Михаил забросил мяч себе между ног в собственные ворота! Неофитос доказывал судье, что на нём фолили, однако повтор показал – правил никто не нарушал. Глупейшая ошибка вратаря «Пафоса», который, к слову, играл в маске. Это был второй гол сборной Боснии и Герцеговины. Первый забил с добивания Катич. Киприоты попытались спасти честь своего голкипера камбэком. Лайфис отыграл один гол до перерыва – добил угодивший в штангу мяч. А на 90+7-й минуте Питтас реализовал пенальти, назначенный за фол Шуньича, который (вот ведь ирония судьбы) играет на Кипре за «Пафос».

Неофитос Михаил Фото: George Wood/Getty Images

Австрия одержала самую крупную победу в собственной истории

Об этом матче надо знать только одно – сборная Австрии одержала самую крупную победу в своей истории, накидав Сан-Марино 10 мячей. Результат игры не вызывал сомнений ещё до её начала, но для хозяев важнее рекорда то, что они здорово улучшили себе разницу голов. Арнаутович оформил покер и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Австрии. Теперь у Марко 45 мячей. Ранее на первом месте был Тони Польстер с 44 голами.

Игра дня в Африке: Алжир вышел на чемпионат мира

Между тем отборочные матчи ЧМ-2026 состоялись не только в Европе. Сборная Алжира стала 20-й командой, обеспечившей себе путёвку в финальную стадию. Команда Владимира Петковича разгромила на выезде Сомали и выиграла свою группу за тур до финиша. «Лисы пустыни» не принимали участие на чемпионатах мира с 2014 года. Голкипер-новичок сборной Алжира Лука Зидан (сын Зинедина) остался на скамейке запасных.

Товарищеские матчи

Победный дебют Каннаваро и травма Файзуллаева

Сборная Узбекистана тоже уже обеспечила себе путёвку на ЧМ-2026, а в четверг представила болельщикам своего нового главного тренера – легендарного Каннаваро. Интересно, что обладателю «Золотого мяча» 2006 года помогал готовить команду на этом сборе его предшественник Тимур Кападзе, который сейчас входит в штаб итальянца. Первый блин вышел у Фабио вкусным. Узбекистан победил в Ташкенте Кувейт – 2:0.

А первый гол при Каннаваро – быстрый, на 10-й минуте – забил экс-нападающий «Ростова» Шомуродов. А через девять минут отличился и бывший полузащитник московского «Торпедо» Эркинов. Кроме того, хозяева не реализовали пенальти на исходе часа встречи. Но самой большой неприятностью для Каннаваро стала травма экс-хавбека ЦСКА Файзуллаева, заменённого ещё до перерыва.

Англия разнесла Уэльс за тайм

Сборная Англии в этот день тоже сыграла товарищеский матч – с Уэльсом на «Уэмбли». Получилась хорошая разминка перед встречей с Латвией в квалификации ЧМ-2026 в Риге (14 октября). Команда Томаса Тухеля владела большим преимуществом с первых минут и ещё до перерыва организовала крупную победу. Хозяева доминировали на стандартах, выигрывали единоборства и забирали подборы, прижимали валлийцев к их воротам. Роджерс открыл счёт на третьей минуте после того, как Гехи сохранил уходивший за поле мяч и сделал голевую передачу. Затем Уоткинс забил прямо из вратарской, а Сака – красивым обводящим ударом в верхний угол. Сборная Англии насытилась за тайм и больше не забивала, хотя после перерыва ещё разок зарядила в перекладину.