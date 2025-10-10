«Его не остановить!» Российский футболист блистает в европейском клубе

Российский футболист Никита Иосифов ярко стартовал в новом сезоне. Сейчас он выступает в чемпионате Словении за клуб «Целе», где стал одним из лучших вингеров лиги. Однако Никита приносит пользу команде не только на внутреннем уровне, но и в матчах еврокубков.

Иосифов перешёл в «Целе» в августе 2024 года. До этого в его карьере были академия «Спартака», вторая команда «Локомотива» и три испанских клуба («Вильярреал Б», «Мирандес», «Кастельон»). В первой половине сезона-2024/2025 россиянин редко выходил на поле. Сначала была травма, а потом его держали вне заявки. Тем не менее в том сезоне Никита отыграл 20 матчей во всех турнирах (провёл на поле 1033 минуты), забил четыре мяча и отдал пять голевых передач.

Команда россиянина добралась до четвертьфинала Лиги конференций, однако Иосифов провёл на поле в турнире всего семь минут. А ещё «Целе» занял четвёртое место в чемпионате Словении, хотя сезоном ранее пришёл к финишу первым. Впрочем, Никита не остался без трофеев. Его команда разгромила «Копер» (4:0) в финале Кубка страны. Россиянин появился в стартовом составе и отметился голом в концовке первого тайма.

Никита Иосифов Фото: LUKASZ JURGA/Imago/ТАСС

Первый контракт Иосифова с «Целе» был рассчитан на год. Однако стороны продлили договор ещё на сезон — до лета 2026-го. Надо отметить, что в руководстве словенского клуба присутствуют люди с российским паспортом. Валерий Колотило занимает пост президента, а Геннадий Голубин — спортивного директора.

Новый контракт вдохновил Никиту на успешный старт сезона. Три первых официальных матча — четыре результативных действия у россиянина. Сначала Иосифов отметился во встречах квалификации Лиги Европы с азербайджанским «Сабахом». В первой игре россиянин отдал результативную передачу, во второй — забил сам. Кстати, именно этот гол вывел «Целе» в следующий раунд отбора. После Никита дважды ассистировал одноклубникам во встрече 1-го тура чемпионата Словении с «Марибором» (2:1).

Альберт Риера вывел игру Иосифова на новый уровень Фото: LUKASZ JURGA/Imago/ТАСС

Далее — три матча без результативных действий. Два из них пришлись на квалификацию Лиги Европы. В итоге «Целе» уступил кипрскому АЕКу (1:1, 1:2). Август же сложился для россиянина превосходно — он оформил результативные действия в шести матчах из девяти. Никита забил в четырёх встречах словенской лиги подряд. А его команда пробилась через два раунда отбора Лиги конференций и попала в общий этап.

На игру Никиты обратили внимание представители сборной России. В начале сентября главный тренер Валерий Карпин подчеркнул, что прекрасно знает Иосифова.

Валерий Карпин главный тренер сборной России «За Саусем следим, он в расширенном-расширенном списке. Иосифова хорошо знаем. Я его хотел в «Ростов», когда ему было 18 лет. Но на его позиции другие футболисты – Головин, Миранчуки, Глушенков и даже Обляков».

Главный тренер «Целе» Альберт Риера рассказал о сильных качествах Никиты и оценил его перспективы в интервью «Чемпионату»: «Иосифову 24 года, но в прошлом сезоне ему нужно было привыкнуть к организованности в тактике, потому что он про неё раньше ни с кем не говорил. У него очень хорошие характеристики, поэтому ему нужно понимать, когда бежать вперёд, назад или делать паузу. Он должен учиться этому, однако остальные качества у него очень хорошие: это быстрый футболист с дриблингом и ударом, который может сыграть слева и справа в атаке. Сначала у него мало что получалось: Никита хотел сделать всё быстро. Но иногда нужно понимать тайминг — и он понял. У него очень хорошее будущее».

Иосифов забил пять мячей в 11 матчах словенской лиги — второй бомбардир «Целе». Он занимает второе место в команде и по системе «гол+пас» (девять очков). Никита, как правило, играет на правом фланге, хотя Риера несколько раз выпускал россиянина на месте центрального нападающего. Ещё реже Иосифов выходил на правый край атаки.

Вот что пишет об игре россиянина словенский портал Nogomania: «Никиту не остановить! Иосифов забил всего четыре гола в прошлом сезоне, однако в последние месяцы показал, что он вулкан, готовый к извержению. В этом сезоне россиянин стал основным игроком «Целе». К сентябрю на его счету уже было шесть голов — на два больше, чем за весь предыдущий сезон. Забытый российский талант снова блистает. Он проводит прорывной сезон под руководством Риеры.

Когда-то Никита считался будущей звездой российского футбола, но после неудачного выступления в Испании его карьера, казалось, зашла в тупик. Благодаря тренеру Риере Иосифов стал одним из лучших фланговых нападающих чемпионата Словении и обратил на себя внимание тренеров сборной России. Его игра в матче с греческим АЕКом стала наглядным примером того, что Никита превращается в важного для «Целе» футболиста. Возрождение Иосифова — один из удачных проектов Риеры. Испанский тренер снова продемонстрировал способность максимально раскрывать потенциал игроков».