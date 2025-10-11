Норвегия крута не только Холандом и Эдегором! Незаметные герои новой топ-сборной

Сборная Норвегии не играла на чемпионатах мира с 1998 года. Но команда Столе Сольбаккена максимально близка к тому, чтобы прервать серию. После пяти встреч квалификации норвежцы занимают первое место в отборочной группе, на шесть очков опережая Италию (проведя на матч больше). Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор – безоговорочные лидеры команды. А кто ещё тащит Норвегию на ЧМ-2026, кроме них?

Тело Осгор

Статистика в отборочном цикле ЧМ-2026: 2 матча, 89 минут, 5 голов, 1 ассист

Тело Осгор Фото: Zuma/ТАСС

23-летний полузащитник вышел на поле всего в двух встречах с Молдавией. Но за 89 минут на поле забил пять мячей и оформил один ассист! Тело – третий в списке бомбардиров среди всех сборных (выше только Холанд – девять мячей – и форвард сборной Хорватии Андрей Крамарич – шесть). При этом на один гол Осгору нужно в среднем всего 17,8 минуты. Мощный «буст» полузащитнику дал матч Норвегии с Молдавией, завершившийся со счётом 11:1. Осгор вышел на поле на 64-й минуте, после чего оформил покер. Сумасшедший КПД! Интересно, что при этом Тело не отметился ни одним результативным действием за 11 встреч в своём клубе – шотландском «Рейнджерс».

Сандер Берге

Статистика в отборочном цикле ЧМ-2026: 5 матчей, 450 минут, 1 ассист

Сандер Берге Фото: Zuma/ТАСС

Один из четырёх футболистов, которые провели полностью все пять матчей в отборе. Берге 27 лет, но при этом у него огромный опыт выступлений в Англии. Ранее Сандер выступал за «Шеффилд Юнайтед», а с 2024 года играет в «Фулхэме». Берге провёл уже 58 встреч за сборную Норвегии. Полузащитник действует в опорной зоне: всего три пропущенных мяча команды – результат его работы. Берге незаменим для системы Сольбаккена.

Эрьян Нюланд

Статистика в отборочном цикле ЧМ-2026: 5 матчей, 450 минут, 3 пропущенных мяча

Эрьян Нюланд Фото: Ane Frosaker/Zuma/ТАСС

Нюланд – ветеран сборной Норвегии. Эрьян выступает за команду с ноября 2013 года и за это время провёл 63 встречи. Опыт голкипера важен для баланса в молодом коллективе. Хотя Нюланд играет полярно за сборную и «Севилью». В чемпионате Испании он сел на скамейку после четырёх не лучших матчей. А в сборной – по-прежнему номер один. Особенно классными получились встречи с Молдавией (5:0) и Израилем (4:2), в которых Нюланд совершил по четыре сейва.

Кристоффер Аер

Статистика в отборочном цикле ЧМ-2026: 5 матчей, 433 минуты, 1 гол

Кристоффер Аер Фото: Marius Simensen/Zuma/ТАСС

Несколько лет назад Аер был одним из самых перспективных защитников Европы. До топ-клуба Кристоффер так и не добрался (важной причиной стали травмы), однако игра за сборную Норвегии и «Брентфорд» – вполне крутая карьера. За национальную команду 27-летний футболист провёл уже 45 матчей. А в нынешнем отборочном цикле именно гол Аера принёс Норвегии важнейшую победу над Израилем (4:2). Кристоффер полезен на обеих половинах поля. И если Норвегия поедет на ЧМ-2026, то Аер наверняка будет основным центральным защитником.

Давид Мёллер Вольфе

Статистика в отборочном цикле ЧМ-2026: 5 матчей, 435 минут, 1 гол, 1 ассист

Давид Мёллер Вольфе Фото: Grzegorz Wajda/Zuma/ТАСС

Основной левый защитник сборной Норвегии. 23-летний футболист летом сменил «АЗ Алкмар» на «Вулверхэмптон». К чемпионату Англии Вольфе пока привыкает, а в сборной Давид незаменим. Он любит подключаться в атаку: за пять матчей успел забить (Израилю) и отдать голевой пас (с Молдавией). В перспективе Вольфе способен вырасти в игрока уровня топ-клуба. Возможно, он повторит путь Райана Аит-Нури, перебравшегося из «Вулверхэмптона» в «Манчестер Сити».

Александр Сёрлот

Статистика в отборочном цикле ЧМ-2026: 5 матчей, 366 минут, 3 гола

Александр Сёрлот Фото: Erik Flaaris Johansen/EPA/ТАСС

Третий по статусу «звёздности» футболист сборной Норвегии. Однако Сёрлот недополучает внимания (и голов) из-за Холанда. Хотя и так у Александра отличная статистика – три гола в пяти матчах. Особенно важным стал забитый мяч во встрече с Италией (3:0), ставший победным. Сёрлот и Холанд – два физических сильных и габаритных форварда, схожие по функционалу. И большая заслуга принадлежит тренеру Сольбаккену: он сумел гармонично расположить нападающих на поле.

Юлиан Рюэрсон

Статистика в отборочном цикле ЧМ-2026: 5 матчей, 450 минут, 1 гол, 2 ассиста

Юлиан Рюэрсон Фото: Zuma/ТАСС

Рюэрсон – универсал, способный сыграть на обоих флангах защиты. Но в сборной Норвегии Юлиан действует справа. 27-летний защитник дортмундской «Боруссии» набрал 1+2 по системе «гол+пас» за пять матчей в национальной команде. Это четвёртый результат после Холанда, Эдегора и Осгора. Рюэрсон полезен как в защите, так и атаке, а его важный скилл – хорошие подачи. В команде с двумя высокими топ-форвардами этот навык становится максимально полезным.

Торбьёрн Хеггем

Статистика в отборочном цикле ЧМ-2026: 5 матчей, 394 минуты

Торбьёрн Хеггем Фото: Grzegorz Wajda/Zuma/ТАСС

26-летний защитник оказался в сборной Норвегии только в октябре 2024 года. За это время Хеггем провёл восемь матчей за национальную команду, пять – в нынешнем отборочном цикле. А летом 2025-го Торбьёрн сменил «Вест Бромвич» на «Болонью» – одного из главных прессинг-монстров Европы. Хеггем – высокий (192 см) и сильный защитник, готовый к выполнению большого объёма работы. Он быстро выиграл конкуренцию в центре обороны и стал партнёром для Аера.

Антонио Нуса

Статистика в отборочном цикле ЧМ-2026: 3 матча, 216 минут, 1 гол, 1 ассист

Антонио Нуса Фото: Zuma/ТАСС

Перспективнейший вингер. С лета 2024 года Нуса принадлежит «РБ Лейпциг». Пока что Антонио не поражает результативностью, но всё равно часто оказывается в стартовом составе. Один из главных навыков 20-летнего футболиста – дриблинг. И именно его Антонио продемонстрировал во встрече с Италией (3:0), забив гол после классной обводки. Также Нуса стал автором ассиста в пока что главном матче для Норвегии в группе. У вингера есть ещё огромный потенциал для роста. Атака норвежцев может стать ещё монструознее.