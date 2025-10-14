Носит жёлтые очки в комнате, верит в управление климатом. Странный новичок сборной Испании

Полузащитник сборной Испании Маркос Льоренте – один из самых необычных футболистов. У 30-летнего игрока действительно неординарный взгляд на некоторые вещи! Сегодня он может выйти на поле в матче отбора ЧМ-2026 с Болгарией.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте впервые вызвал Льоренте с середины 2024 года. И по этому поводу Маркос дал интервью передаче El Partidazo de COPE. Сначала он рассказал, что вызов в сборную не стал для него волнительным моментом: «В молодости я бы так не сказал. Теперь мне всё равно, и окружающие понимают, почему я так говорю. Национальная команда — это не то, из-за чего я теряю сон. Я знаю, что это привилегия и мотивация, потому что это означает, что у тебя всё хорошо. Но я рад, независимо от того, приеду я или нет. Главное — это клуб, это моя повседневная жизнь».

А затем Маркос поделился нетривиальным мнением по нескольким вопросам. Например, испанец считает, что нельзя носить солнцезащитные очки на улице: «Я сейчас в солнцезащитных очках с жёлтыми стеклами? Я ношу их только в помещении. Я не ношу солнцезащитные очки [на улице]. Считаю это ошибкой, потому что они не пропускают необходимые лучи в глаза. На улице ничего носить не нужно. Только очки с красными линзами, когда стемнеет. Это биология, а не моё мнение. Дома, когда я выключаю свет, то ношу очки с красными линзами».

Маркос Льоренте в солнцезащитных очках Фото: кадр из видео

Также Льоренте прокомментировал свои слова про распыление самолётами химикатов. В сентябре он оставил комментарий в одной из соцсетей под фотографией с матча «Хетафе». На ней видно конденсационный след от самолёта. «Фумигация», – кратко прокомментировал пост Льоренте. Что это? Фумигация – процесс уничтожения вредителей и возбудителей болезней растений путём отравления их ядовитыми парами или газами. Льоренте считает, что правительства таким образом контролируют климат. Например, он публиковал видео со следами самолётов и подписью: «Хватит».

А в апреле 2025-го в Испании внезапно отключилось электричество. Льоренте как раз в тот момент ехал на поезде, который в итоге остановился в тоннеле. Министр экологического перехода Испании Сара Агесен объяснила сбой аномальными скачками напряжения, на что Маркос написал: «Жизнь идёт, а «теории заговора» становятся реальностью. В безумном мире сумасшедшими называют тех, кто остался в здравом уме». В последнем интервью футболист снова поддержал свою идею. И отметил, что люди благодарят его за информацию.

Маркос Льоренте полузащитник «Атлетико» «Это ненормально. Тысячи людей пишут мне, благодарят за то, что я обнародовал эту информацию. Раньше я не видел такого в небе. Не только я говорю об этом. Но я не знаю, что это такое. Критика меня давно не задевает».

Также полузащитник рассказал, что у него есть бизнес по продаже ламп и светильников, он пьёт вино за € 22 тыс., не смотрит телевизор и (к счастью) не верит в теорию «плоской Земли». А ещё Льоренте отметил, что добавляет в кофе… сливочное масло: «Мне нравится добавлять его вместо молока или сливок. Он даёт заряд энергии. Это полезный жир. Я стремлюсь к внутреннему здоровью, а не к воздержанию. Это следствие моего образа жизни».

Что ещё необычного делает Льоренте?

Ранее Маркос рассказывал, что придерживается палеолитической диеты. Это система питания, которая имитирует рацион древних охотников-собирателей и основана на идее, что она лучше всего соответствует генетическим особенностям современного человека. В основу диеты входят продукты из животных и растений: необработанное мясо (говядина, индейка, курица), рыба (лосось, сардины), сезонные, органические и местные овощи (капуста, тыква, морковь), фрукты (яблоки, цитрусовые), грецкие орехи, фундук, фисташки, миндаль, яйца, полезные жиры из авокадо, орехов и кокосового масла, а также вода и травяные чаи.

«Я придерживаюсь её [диеты] на 100%. Это образ жизни. Это то, с чем я буду жить и с чем умру. Делаю это ради своего здоровья, а не футбола. Завершив карьеру, продолжу заботиться о себе так же или даже больше, чем сейчас. Нужно отказаться от всех ультраобработанных продуктов, даже смотреть в их сторону не надо. То же касается круп, пасты, хлеба, пшеницы, риса – всё это надо исключить, как и молочные продукты. Только высококачественные сыры. Я ем всё. Мясо – например, обожаю стейк на кости. Рыбу, яйца, овощи. Также беру углеводы из картошки, батата, маниоки».

Маркос Льоренте пьёт пиво в снегу Фото: кадр из видео

Ещё Маркос очень любит закаливание. Например, в январе 2021 года он выложил видео, как пьёт пиво, сидя в снегу.

А в 2024-м Льоренте поделился тем, как выгуливает собак: его жена была одета в тёплую куртку, тогда как футболист находится на улице в одних шортах. Маркос очень любит холод. Ещё одно подтверждение этому – слова после матча на КЧМ-2025 с «ПСЖ», во время которого температура достигала +40°C: «Невозможно играть в таких условиях — ужасная жара. У меня всё болит, я не мог ни остановиться, ни начать движение».