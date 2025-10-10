Ахметзянов — в «Оренбурге», Соболев из «Торпедо» признал вину. Дайджест недели в ФНЛ

Очень насыщенная неделя в ФНЛ – тренерские перестановки, травмы, слухи и новости. Собираем всё в одном месте.

Следующая остановка Ахметзянова – «Оренбург»

Владимир Слишкович был уволен после поражения в матче с «Ростовом» в 11-м туре МИР РПЛ (0:1). «Оренбург» быстро определился с новым тренером. Им стал Ильдар Ахметзянов из «КАМАЗа». Он рулил командой из Набережных Челнов на протяжении пяти лет – вывел её в Лигу Pari и построил один из самых крепких коллективов чемпионата.

В последнем туре «КАМАЗ» превратил в щебень «Урал» Мирослава Ромащенко – 5:1. Красивый финальный аккорд. Ахметзянов вместе с помощниками уже попрощался с командой. По информации журналиста Сергея Ильёва, контракт 41-летнего тренера с «Оренбургом» рассчитан на полтора года с возможностью продления ещё на год.

Что будет дальше с «КАМАЗом»? Главный претендент на вакантное место – Антон Хазов, который сейчас работает в тренерском штабе «Пари НН».

Соболев из «Торпедо» дал признательные показания

Совладелец московского «Торпедо» Леонид Соболев, который обвиняется в подкупе арбитров, признал свою вину в содеянном. Об этом говорится в материалах дела: «Обвиняемый Соболев активно содействует следствию в расследовании преступлений, даёт признательные показания».

Соболева и директора клуба Валерия Скородумова обвиняют в подкупе судей. По версии следствия, с марта по май 2025 года они предлагали главному судье футбольных матчей с участием «Торпедо» деньги в размере 1 млн рублей за обеспечение победы своей команды, а также за назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока. Сейчас Соболев находится под домашним арестом, Скородумов остаётся под стражей.

Перед началом сезона-2025/2026 «Торпедо», которое вышло в Премьер-лигу по спортивному принципу, было понижено обратно. Сейчас команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице с девятью очками после 13 матчей.

Мартовой снова порвал кресты

В матче со «СКА-Хабаровск» (1:3) вингер «Шинника» Даниил Мартовой вышел на замену и за 26 минут оформил 14 удачных обводок. От поражения команду не спас, однако запомнился эффектными сольными проходами. Увы, во время одного из них Мартовой получил тяжёлую травму. Главный тренер «Шинника» Артём Булойчик, ставший гостем программы «Мы хотим играть в футбол», не скрывал своего сожаления.

Артём Булойчик главный тренер «Шинника» «Мартовой за полчаса на поле пошёл в обводку 16 раз. Для сравнения – Йорди Рейна из «Родины» в прошлом туре набрал всего восемь попыток дриблинга. За всю игру. И вот последняя обводка… Он получил травму. Мы приезжаем, делаем МРТ. Результат исследования – разрыв крестообразных связок»

Мартовой перешёл в «Шинник» этим летом из «Сочи». Это уже второй разрыв крестов в его карьере. Первую травму Даниил получил в 2024-м – на восстановление ушло девять месяцев. Сразу после возвращения на поле (в мае 2025 года) Мартовой оформил дубль в ворота тульского «Арсенала» (5:1). Вполне возможно, если бы не тяжёлая травма, Даниил сейчас выступал бы в РПЛ. Желаем здоровья!

У «Черноморца» снова проблемы с финансами

Казалось, новороссийский клуб преодолел летнюю депрессию. Напомним, из-за проблем с лицензией «Черноморец» не пустили в стыковые матчи за право играть в РПЛ. Инвестор клуба Сергей Шишкарёв на фоне этого решения резко сократил финансирование команды. Это привело к уходу ключевых игроков и тренера Олега Василенко.

«Черноморец» свалился в зону вылета, но сейчас положение выправил Вадим Евсеев – он сменил Сергея Первушина на посту главного тренера. Команда одержала четыре победы в последних пяти матчах. Правда, журналист Сергей Ильёв подвёз грустные новости для болельщиков «Черноморца»: «На счету клуба, по моим данным, осталось 24 млн рублей. Ключевое то, что не очень понятно откуда брать целевые финансы дальше. Шишкарёв, выходя из проекта, отстегнул отступные, причём всю сумму перевел сразу. А мэр Новороссийска Андрей Кравченко подтянул нового спонсора – строительную компанию «Семья», входящую в топ-5 застройщиков Краснодарского края. В мэрии закладывались на бюджет клуба в районе 480 млн рублей. Понятно, что как в прошлом сезоне «Черноморец» шиковать уже не мог, но развиваться можно. Это гораздо больше, чем, например, у «Уфы», «Шинника», «Волги», не говоря о «КАМАЗе».

Несмотря на жёсткий режим экономии, клуб летом потратился на новичков – в частности купил Саида Алиева (за € 10 тыс. по данным Transfermarkt), дал хорошую зарплату Илье Жигулёву. Возможно, «Черноморец» как-то найдёт ответ на знаменитый вопрос «ну как там с деньгами?».

Акция «Челябинска» ко Дню учителя

5 октября педагоги всей страны отметили профессиональный праздник. К поздравлениям присоединился и футбольный клуб «Челябинск». Учительницы из разных школ вывели игроков на матч с «Енисеем».

А главную роль исполнила Галина Анатольевна Саунина – бывшая классная руководительница Гаррика Левина, одного из лучших игроков «Челябинска» прямо сейчас. Она открыла матч символическим ударом по мячу. Команда Романа Пилипчука не зацепилась за победу (0:0), зато клуб сделал запоминающееся шоу.

И вообще, в соцсетях «Челябинска» можно найти много интересного. Вот, например, ивуарийский форвард Вильфрид Эза демонстрирует знание русского языка:

Футболисты разъехались по сборным

Традиционная головная боль для всех тренеров команд Первой лиги. С одной стороны, вызов в национальную команду любого возраста – признание уровня футболиста. С другой стороны, в турнире нет пауз. Поэтому клубы играют с учётом всех кадровых проблем.

Например, тульский «Арсенал», который сейчас находится в игровом кризисе, потерял Маттео Алинви (Бенин), Эдарлина Рейеса (Доминиканская Республика) и Милоша Брновича (Черногория). Илья Ишков и Матвей Бардачёв из «Урала» вызваны в молодёжную сборную России, которая сыграет два матча с Беларусью. Правда, команда из Екатеринбурга сумела договориться о переносе встречи с «Челябинском» на начало ноября. Как раз из-за разъезда футболистов. Другой вопрос, почему подобная привилегия оказалась только у «Урала»?

Лидер Первой лиги ищет новый стадион для домашних матчей

Игра 14-го тура с «КАМАЗом» станет для костромского «Спартака» последней в 2025-м на «Урожае». На арене отсутствует подогрев поля. Поэтому оставшиеся домашние матчи с «Черноморцем», «Родиной» и «Торпедо» будут сыграны на резервной арене. При этом продолжается строительство нового стадиона в Костроме. Полноценный переезд «Спартака» планируется на лето 2026-го.

Также «место жительства» временно сменит «Енисей». Команда из Красноярска ближе к зиме традиционно прячется от холодной погоды в манеже.

У Хызыра Аппаева умер сын

В семье бывшего форварда «Балтики» и «Факела» произошла страшная трагедия. Футбольный клуб «Нарт» (35-летний нападающий выступает за команду с лета 2025-го) опубликовал официальное заявление, в котором сообщил о смерти сына Аппаева. Подробности произошедшего неизвестны. Мальчика звали Али.

Редакция «Чемпионата» выражает свои соболезнования семье Хызыра Аппаева.