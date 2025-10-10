Уже известны 20 участников ЧМ-2026. Есть даже дебютанты!

Квалификация чемпионата мира вступила в ту стадию, когда всё больше и больше сборных потихоньку отбираются в основную часть турнира. Напомним, три команды-участницы были известны заранее – как страны-хозяйки: это США, Канада и Мексика.

Ну и важно помнить, в каком количестве от каких конфедераций сборные поедут на ЧМ-2026:

АФК (Азия и Австралия) – 8;

КАФ (Африка) – 9;

КОНКАКАФ (Центральная Америка и Карибский бассейн) – 3;

КОНМЕБОЛ (Южная Америка) – 6;

ОФК (Океания) – 1;

УЕФА (Европа) – 16;

ещё две квоты будут разыграны в межконтинентальных стыковых матчах.

Чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике будет в некотором смысле прорывным. Во-первых, потому что турнир примут сразу три страны. Во-вторых, потому что количество участников увеличилось до 48 сборных. Сроки проведения: 11 июня – 19 июля.

Ниже – список команд, отобравшихся на ЧМ.