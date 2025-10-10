Уже известны 20 участников ЧМ-2026. Есть даже дебютанты!

Квалификация чемпионата мира вступила в ту стадию, когда всё больше и больше сборных потихоньку отбираются в основную часть турнира. Напомним, три команды-участницы были известны заранее – как страны-хозяйки: это США, Канада и Мексика.
Ну и важно помнить, в каком количестве от каких конфедераций сборные поедут на ЧМ-2026:
- АФК (Азия и Австралия) – 8;
- КАФ (Африка) – 9;
- КОНКАКАФ (Центральная Америка и Карибский бассейн) – 3;
- КОНМЕБОЛ (Южная Америка) – 6;
- ОФК (Океания) – 1;
- УЕФА (Европа) – 16;
- ещё две квоты будут разыграны в межконтинентальных стыковых матчах.
Чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике будет в некотором смысле прорывным. Во-первых, потому что турнир примут сразу три страны. Во-вторых, потому что количество участников увеличилось до 48 сборных. Сроки проведения: 11 июня – 19 июля.
Ниже – список команд, отобравшихся на ЧМ.
🇩🇿 Алжир (КАФ)
Место в рейтинге ФИФА — 38-е
Место в отборе — 1-е
Когда квалифицировались — 9 октября 2025 года
Главные звёзды — Рияд Марез («Аль-Ахли»), Мохамед Амура («Вольфсбург»), Рами Бенсебаини («Боруссия» Дортмунд), Амин Гуири («Марсель»), Набиль Бенталеб («Лорьян»)
Сборная Алжира приезжала на чемпионат мира в 2010 и 2014 годах. А до этого — только в XX веке. В Бразилии африканская команда даже вышла из группы (там, кстати, была российская сборная), после чего достойной рубилась с Германией в 1/8 финала. После этого Алжир пролетел мимо турнира в 2018-м и 2022-м. Теперь его ждёт поездка в Северную Америку. Мохамед Амура — ключевой футболист сборной в отборе (восемь голов). А ещё он занимает второе место в команде по игровому времени.
🇪🇬 Египет (КАФ)
Место в рейтинге ФИФА — 35-е
Место в отборе — 1-е
Когда квалифицировались — 8 октября 2025 года
Главные звёзды — Мохамед Салах («Ливерпуль»), Омар Мармуш («Манчестер Сити»), Махмуд Трезеге («Аль-Ахли» Каир), Мостафа Мохамед («Нант»)
Мохамед Салах ярко проявил себя в отборе. Девять голов — лучший результат в составе сборной Египта. Результативные подвиги главной звезды помогли команде отобраться на чемпионат мира. Египет только во второй раз в нынешнем веке поедет на турнир. В 2018-м команда оказалась в одной группе со сборной России и не попала в плей-офф. Посмотрим, что покажет Салах предстоящим летом.
🇹🇳 Тунис (КАФ)
Место в рейтинге ФИФА — 46-е
Место в отборе — 1-е
Когда квалифицировались — 8 сентября 2025 года
Главные звёзды — Эллиес Скири («Айнтрахт»), Монтассар Тальби («Лорьян»), Аисса Лайдуни («Аль-Вакра»), Али Абди («Ницца»), Ханнибал Межбри («Бёрнли»)
Тунис поедет на третий чемпионат мира подряд. На двух предыдущих команда вылетала после трёх матчей группового этапа. Может, теперь всё будет иначе? Удивляет то, что Тунис до сих пор не пропустил ни одного мяча в отборе. А ведь прошло уже восемь матчей! Команда без проблем выиграла квалификационную группу. Намибия, Либерия, Малави — не соперники для Туниса.
🇲🇦 Марокко (КАФ)
Место в рейтинге ФИФА — 11-е
Место в отборе — 1-е
Когда квалифицировались — 5 сентября 2025 года
Главные звёзды — Ашраф Хакими («ПСЖ»), Браим Диас («Реал») Юссеф Эн-Несири («Фенербахче»), Софьян Амрабат («Бетис»), Яссин Буну («Аль-Хиляль»)
Марокканцы не испытали никаких проблем в африканском отборе. На момент написания поста они одержали семь побед в семи матчах и обеспечили себе первое место в группе. В Катаре марокканцы удивили весь футбольный мир, дойдя до полуфинала и заняв итоговое четвёртое место. Увидим ли мы что-то подобное от команды на предстоящем турнире? В составе сборной есть ребята с большим опытом. Среди них выделяется Ашраф Хакими, который в прошлом сезоне взял Лигу чемпионов с «ПСЖ».
🇵🇾 Парагвай (КОНМЕБОЛ)
Место в рейтинге ФИФА — 37-е
Место в отборе — 6-е
Когда квалифицировались — 4 сентября 2025 года
Главные звёзды — Диего Гомес («Брайтон»), Рамон Соса («Палмейрас»), Мигель Альмирон («Атланта Юнайтед»), Густаво Гомес («Палмейрас»), Омар Альдерете («Сандерленд»)
Парагвай пропустил всего 10 мячей в южноамериканском отборе. Лучше результат только у Эквадора (семь). Большинство матчей с участием сборной Парагвая получились «низовыми». Если вам по душе счёт 0:0 или 1:0, то матчи с участием этой команды обязательны к просмотру. С Парагваем нужно считаться. В отборе он обыграл дома и Бразилию (1:0), и Аргентину (2:1), и Уругвай (2:0). На ЧМ-2026 с таким соперником будет тяжело всем.
🇨🇴 Колумбия (КОНМЕБОЛ)
Место в рейтинге ФИФА — 13-е
Место в отборе — 3-е
Когда квалифицировались — 4 сентября 2025 года
Главные звёзды — Луис Диас («Бавария»), Джон Лукуми («Болонья»), Ричард Риос («Бенфика»), Даниэль Муньос («Кристал Пэлас»), Луис Суарес («Спортинг»)
У Колумбии сильная атака. 28 голов — второй результат в южноамериканском отборе после Аргентины. Правда, есть вопросы по игре в обороне. 18 пропущенных мячей — многовато в сравнении с другими командами. У колумбийцев был неприятный отрезок в конце 2024 года, когда трижды проиграли в четырёх встречах. Впрочем, это не помешало занять третье место и отобраться на турнир, который пройдёт в Северной Америке.
🇺🇾 Уругвай (КОНМЕБОЛ)
Место в рейтинге ФИФА — 15-е
Место в отборе — 4-е
Когда квалифицировались — 4 сентября 2025 года
Главные звёзды — Федерико Вальверде («Реал»), Дарвин Нуньес («Аль-Хиляль»), Мануэль Угарте («Манчестер Юнайтед»), Рональд Араухо («Барселона»), Родриго Бентанкур («Тоттенхэм»)
Эдинсон Кавани не играет в сборной с ЧМ-2022, Луис Суарес — больше года. Теперь в Уругвае новые герои, и с ними уругвайцы готовы блеснуть на ЧМ-2026. Тот же Дарвин стал в АПЛ человеком-мемом, а в национальной команде отличается постоянно: забил и Бразилии, и Аргентине, и Колумбии, а Боливии положил дубль. В 11 кряду последних матчах за сборную, правда, промолчал. Возможно, копит силы на лето?
🇪🇨 Эквадор (КОНМЕБОЛ)
Место в рейтинге ФИФА — 24-е
Место в отборе — 2-е
Когда квалифицировались — 11 июня 2025 года
Главные звёзды — Мойсес Кайседо («Челси»), Вильям Пачо («ПСЖ»), Пьеро Инкапье («Арсенал»), Хоэль Ордоньес («Брюгге»), Первис Эступиньян («Милан»)
Предупреждаем сразу: веселья от этой команды можно не ждать. За все 18 матчей отборочного цикла Эквадор пропустил всего пять раз! Пять! Что-то на праймовом моуриньовском. Забил, правда, тоже немного — 14. Восемь нулевых ничьих — тоже в копилке. Лидеры эквадорцев — сплошь оборонительные футболисты, поэтому удивляться не стоит. Они готовы высосать всю душу из соперников по ЧМ-2026.
🇧🇷 Бразилия (КОНМЕБОЛ)
Место в рейтинге ФИФА — 6-е
Место в отборе — 5-е
Когда квалифицировались — 11 июня 2025 года
Главные звёзды — Винисиус Жуниор («Реал»), Рафинья («Барселона»), Родриго («Реал»), Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»), Габриэл («Арсенал»)
В Южной Америке места со второго по шестое разделило всего-навсего одно очко — всё решала минимальная разница дополнительных показателей. Поэтому 5-я строчка бразильцев смущать не должна. Карло Анчелотти спокойно обеспечил команде путёвку на ЧМ-2026 и принялся наигрывать состав, в том числе опробовав Дугласа Сантоса и Луиса Энрике из «Зенита». Вполне возможно, они попадут и в окончательную заявку.
🇦🇺 Австралия (АФК)
Место в рейтинге ФИФА — 25-е
Место в отборочной группе — 2-е
Когда квалифицировались — 10 июня 2025 года
Главные звёзды — Алессандро Чиркати («Парма»), Гарри Суттар («Лестер»), Джексон Ирвайн («Санкт-Паули»), Мэтью Райан («Леванте»), Джордан Бос («Фейеноорд»)
Австралийцы уступили в группе Японии, но превзошли Саудовскую Аравию с Индонезией. Хоть и начиналось всё с одной победы в первых шести турах, позволить себе пропустить чемпионат мира впервые с 2002 года Австралия не могла. Итог — шесть очков перевеса над саудовцами, которым придётся продолжить квалификацию. Ну а команда Ирвайна и Суттара спокойно готовится к ЧМ-2026.
🇯🇴 Иордания (АФК)
Место в рейтинге ФИФА — 62-е
Место в отборочной группе — 2-е
Когда квалифицировались — 5 июня 2025 года
Главные звёзды — Мусса Аль-Тамари («Ренн»), Язан Аль-Наймат («Аль-Араби» Доха), Язан Аль-Араб («Сеул»), Махмуд Аль-Марди («Дибба»), Низар Аль-Рашдан («Аль-Завраа»)
Ещё один дебютант! Иордания обеспечила себе путёвку на ЧМ-2026 перед последним туром, поэтому Ираку победа над ней принесла лишь моральное удовлетворение и сокращение отставания до одного очка. Единственный футболист иорданцев, чьё имя на слуху у европейцев — Аль-Тамари. Но не нужно включать недооценку. Силу Иордании в сентябре почувствовала сборная России: команды встретились в Москве и сильнейшего не определили (0:0).
🇰🇷 Южная Корея (АФК)
Место в рейтинге ФИФА — 23-е
Место в отборочной группе — 1-е
Когда квалифицировались — 5 июня 2025 года
Главные звёзды — Ким Мин Джэ («Бавария»), Ли Кан Ин («ПСЖ»), Сон Хын Мин («Лос-Анджелес»), Хван Хи Чан («Вулверхэмптон»), Хван Ин Бём («Фейеноорд»)
Тремя ничьими подряд с одинаковыми 1:1 (с Палестиной, Оманом и Иорданией) южнокорейцы отложили выход на ЧМ-2026, но потом всё же присоединились к Японии и Ирану. Логично, учитывая могучий состав Южной Кореи и то, что она не пропускает чемпионаты мира аж с 1986 года. А Сон даже решил освоиться в США заранее, перейдя в «Лос-Анджелес» после триумфа с «Тоттенхэмом» в Лиге Европы.
🇺🇿 Узбекистан (АФК)
Место в рейтинге ФИФА — 54-е
Место в отборочной группе — 2-е
Когда квалифицировались — 5 июня 2025 года
Главные звёзды — Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити»), Эльдор Шомуродов («Истанбул»), Аббосбек Файзуллаев («Истанбул»), Остон Урунов («Персеполис»), («Персеполис»), Азиз Ганиев («Аль-Батаих»)
Это случилось, узбекистанцы впервые пробились на ЧМ-2026! Расширенная квота упростила квалификацию многим командам. Узбекистан воспользовался ситуацией и занял второе место в группе с Ираном, ОАЭ и Катаром. Причём весьма уверенное — с отрывом в шесть очков от эмиратцев. На турнир команду повезёт знаменитый Фабио Каннаваро: видимо, руководство посчитало, что Тимуру Кападзе не хватает опыта.
🇦🇷 Аргентина (КОНМЕБОЛ)
Место в рейтинге ФИФА — 3-е
Место в отборе — 1-е
Когда квалифицировались — 25 марта 2025 года
Главные звёзды — Лионель Месси («Интер Майами»), Хулиан Альварес («Атлетико»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Энцо Фернандес («Челси»)
Что такое колоссальное преимущество? Это когда в южноамериканском отборе везёшь второму месту отрыв аж в 9 очков. Пока конкуренты разбирались между собой, Аргентина спокойно обеспечила себе путёвку на ЧМ-2026 и последние четыре тура, по сути, просто наигрывала состав. Символично, что случилось это после выноса Бразилии (4:1). С такой мощью можно и на второй кряду титул замахнуться.
🇮🇷 Иран (АФК)
Место в рейтинге ФИФА — 21-е
Место в отборочной группе — 1-е
Когда квалифицировались — 25 марта 2025 года
Главные звёзды — Сердар Азмун («Шабаб Аль-Ахли» Дубай), Мехди Тареми («Олимпиакос»), Мехди Гайеди («Аль-Наср» Дубай), Мохаммад Мохеби («Ростов»), Милад Мохаммади («Персеполис»)
Иранцы доминировали в группе А и уступили лишь Катару (0:1), когда уже давно отобрались на турнир. Отсюда и всего двухочковое преимущество над Узбекистаном. Когда у Ирана хватало мотивации, катарцы устроились на разгром (1:4). Главные звёзды, Азмун и Тареми, давно не в прайме. ЧМ-2026 — отличный шанс показать себя новому иранскому поколению. Тому же ростовскому Мохеби.
🇳🇿 Новая Зеландия (ОФК)
Место в рейтинге ФИФА — 83-е
Место в отборе — 1-е
Когда квалифицировались — 24 марта 2025 года
Главные звёзды — Крис Вуд («Ноттингем Форест»), Марко Стаменич («Суонси»), Джо Белл («Викинг»), Тайлер Биндон («Шеффилд Юнайтед»), Каллум Маккоуотт («Силькеборг»)
От Океании разыгрывалась лишь одна путёвка. Что логично, учитывая уровень местных сборных. Новая Зеландия, как это обычно и бывает, смотрелась на фоне остальных по-чемпионски. Папуа — Новая Гвинея, Фиджи, Новая Каледония, Таити и Соломоновы острова — поверженные соперники новозеландцев. На ЧМ-2026 Крису Вуду и его куда менее звёздной компании будет посложнее.
🇯🇵 Япония (АФК)
Место в рейтинге ФИФА — 19-е
Место в отборочной группе — 1-е
Когда квалифицировались — 20 марта 2025 года
Главные звёзды — Рицу Доан («Айнтрахт»), Каору Митома («Брайтон»), Такуми Минамино («Монако»), Такефуса Кубо («Реал Сосьедад»), Дзион Судзуки («Парма»)
Японцы без проблем обошли всех конкурентов в группе С, в том числе Австралию и Саудовскую Аравию. Разница мячей 30:3 говорит о многом. Особенно досталось Китаю (7:0), Индонезии (6:0) и Бахрейну (5:0). В команде хватает звёзд мирового футбола: есть перспективы наконец-то пройти на ЧМ-2026 стадию 1/8 финала, куда японцы добирались уже четыре раза и где каждый раз их останавливали.