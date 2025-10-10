Скидки
Иран — Россия. Прямая трансляция
20:00 Мск
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 11 октября 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи субботы: Сербия — Албания, Медведев в полуфинале «тысячника» и хоккей
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 11 октября 2025 года
Аудио-версия:
Лучший спорт 11 октября: Испания — Грузия в отборе к ЧМ-2026, «Трактор» — «Локомотив» — в КХЛ, Единая лига и волейбольный Кубок Победы!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 11 октября в Матч-центре.

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 14:00*: Даниил Медведев (Россия, 16) — Артур Риндеркнеш (Франция), Шанхай, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Шанхай. 1/2 финала
11 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш

Интрига: доберётся ли Медведев до первого за полтора года хардового финала?

Даниил Медведев продолжает набирать обороты на «Мастерсе» в Шанхае. В 1/4 финала он в двух сетах разобрался с австралийцем Алексом де Минором. Следующим соперником россиянина будет француз Артур Риндеркнеш. Теннисисты ранее встречались лишь раз — на US Open — 2022 сильнее в трёх сетах оказался россиянин. Победитель нового матча сразится в воскресенье за титул с кем-то из пары Новак Джокович — Валантен Вашеро.

ATP. Турнирная сетка. Шанхай
Даниил набрал крейсерскую скорость:
Медведев — в полуфинале Шанхая! Вернулся в топ-15 и обошёл Синнера по победам над топ-10
Медведев — в полуфинале Шанхая! Вернулся в топ-15 и обошёл Синнера по победам над топ-10

🏒 14:00: «Трактор» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто выйдет победителем из ремейка финала Кубка Гагарина — 2025?

Финалисты последнего КГ по-разному начали сезон. «Локомотив» продолжил разрывать КХЛ. Железнодорожники с отрывом первые на Западе и вторые — в сводной таблице лиги. Ярославская команда будто не заметила перестановок на тренерском мостике. А вот дела «Трактора» пока не очень. Челябинцы одержали всего четыре победы в основное время в нынешнем сезоне и не особо радуют болельщиков качеством игры, зато держатся в топ-4 Востока. Хватит ли сил у банды Бенуа Гру сломить сопротивление мощного «Локомотива»?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Челябинцы могут получить достойное усиление:
В Казань к Хмелевски, в Челябинск к Ливо или остаться с Овечкиным? Где будет играть Ремпал
В Казань к Хмелевски, в Челябинск к Ливо или остаться с Овечкиным? Где будет играть Ремпал

⚽️ 15:00: «Спартак» Кострома — «КАМАЗ», Первая лига, 14-й тур

Россия — Лига PARI . 14-й тур
11 октября 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак Кс
Кострома
Не начался
КАМАЗ
Набережные Челны
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: лидер Первой лиги останется тем же?

«КАМАЗ» — одна из самых красивых в плане показываемого футбола команд Pari Первой лиги. Вот у неё и увели тренера: Ильдар Ахметзянов теперь будет спасать в Мир РПЛ «Оренбург». Справятся ли челнинцы в первом матче без него? Соперник, между прочим, лидирует, а единственное поражение допустил ещё в 1-м туре. Правда, в двух последних спартаковцы сыграли вничью. «Факел» близко. Удастся ли удержать место?

Турнирная таблица Первой лиги
«КАМАЗ» реально уникален:
«В чём-то похож на Талалаева». Построил уникальную команду в Первой лиге и теперь в РПЛ
Видео
«В чём-то похож на Талалаева». Построил уникальную команду в Первой лиге и теперь в РПЛ

🏐 16:00: «Зенит-Казань» — «Зенит» Санкт-Петербург, Кубок Победы, мужчины, 1/2 финала

Кубок Победы (м) . 1/2 финала
11 октября 2025, суббота. 16:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Не начался
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли Алекно впервые победить Казань во главе Санкт-Петербурга?

В полуфинале нас ждёт дерби, а ещё и встреча финалистов прошлого сезона Суперлиги. Пока Владимир Алекно у руля петербургского «Зенита» казанский клуб ни разу не побеждал. Может быть, сейчас? Тем более что команда Алексея Вербова только сыгрывается с новыми связующими. Однако в группе казанцы показали 100-процентный результат, а вот петербуржцы пробились в «Финал четырёх» только со второй строчки.

Статистика Кубка Победы
У команд уже подъехали легионеры, выступавшие на ЧМ-2025:
Как выступили игроки российской Суперлиги на ЧМ-2025? Один даже до золота добрался!
Как выступили игроки российской Суперлиги на ЧМ-2025? Один даже до золота добрался!

🏀 16:30: «УНИКС» — «Уралмаш», регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 октября 2025, суббота. 16:30 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: гости остановят казанцев?

УНИКС уверенно выиграл оба своих матча на старте нового сезона Единой лиги. Особенно примечательно, что казанцы разгромили «Зенит» со счётом 104:77. «Уралмаш» такой стабильностью похвастаться не может, имея в своём активе победу и поражение. Пока на выезде клуб из Екатеринбурга выступал лучше, может быть, на этот раз получится выиграть у одного из лидеров?

Статистика регулярного чемпионата Единой лиги
Последние яркие новости:
Молод, успешен — и вдруг: студент в США. Почему история Елатонцева — больше чем новость
Молод, успешен — и вдруг: студент в США. Почему история Елатонцева — больше чем новость

⚽️ 17:00: «Урал» — «Челябинск», Первая лига, 14-й тур

Россия — Лига PARI . 14-й тур
11 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Челябинск
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: екатеринбуржцам нужна реабилитация

Нормально ли, что один из главных фаворитов лиги дважды подряд проигрывает? А что ему устроил тотальный разнос «КАМАЗ»? 1:5 — с такой разностью «Урал» до этого устраивался ещё в РПЛ, когда в 2023-м гостил у «Зенита» (0:4). Тем не менее екатеринбуржцы отстают от первой строчки пока ещё на четыре очка — разрыв вполне рабочий. Нужно лишь исправиться за последние неудачи и остановить «Челябинск». Правда, есть нюанс: челябинцы не уступают никому вот уже восемь туров.

Турнирная таблица Первой лиги
Что вообще творится в Первой лиге:
«Спартак» Кс ещё лидирует, «Урал» уничтожили, у Евсеева — триумф. Главное в Первой лиге
Видео
«Спартак» Кс ещё лидирует, «Урал» уничтожили, у Евсеева — триумф. Главное в Первой лиге

🏒 17:00: «Шанхайские Драконы» — «Динамо» Минск, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто будет успешнее в битве главных сенсаций нового сезона КХЛ?

«Шанхайские Драконы» постепенно набирают обороты. Под руководством топ-тренера Жерара Галлана китайская команда уже забралась на третье место в конференции, причём по потерянным очкам она и вовсе вторая. Дела «Динамо» также складываются крайне хорошо. Дмитрий Квартальнов преобразил минскую команду, которая идёт нос в нос с «Драконами». Динамовцы занимают четвёртое место на Западе и лишь по дополнительным показателям уступают «Шанхаю». Это будет битва, как говорится, за четыре очка.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Китайская команда привносит энхаэловскую изюминку в КХЛ:
Оазис НХЛ на невской земле. «Шанхай» — гроза фаворитов, но у клуба ещё немало проблем
Оазис НХЛ на невской земле. «Шанхай» — гроза фаворитов, но у клуба ещё немало проблем

⚽️ 19:00: Венгрия — Армения, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа F, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 3-й тур
11 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
Венгрия
Не начался
Армения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: армяне цепляются за второе место

В группе F всего четыре команды. Прямую путёвку на ЧМ-2026 получит лишь одна, и наверняка речь о Португалии. А вот за место в плей-офф намечается бойня среди Армении, Венгрии и Ирландии. Армяне уже победили ирландцев дома, а теперь предстоит сразиться на выезде с венграми. По силе ли Сперцяну, Тикнизяну и Иву притормозить Собослаи, Керкеза и Орбана? Испытание крайне непростое.

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Европа
Севикян, увы, Армении не поможет:
Официально
Эдгар Севикян получил травму и покинул расположение сборной Армении

⚽️ 19:00: Норвегия — Израиль, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа I, 7-й тур

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 7-й тур
11 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
Норвегия
Не начался
Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ждём килотонну голов?

Ох, какое же веселье намечается! Обе команды любят куражиться. Норвегия за два матча накидала бедной Молдавии 16 мячей! 16! Тремя угостила Италию, а Израиль — четырьмя (4:2). Израильтяне же устроили триллер с Италией (4:5), наглядно показав, что никого не боятся. Если тенденция не изменится, в новой норвежско-израильтянской дуэли нас вновь ждёт парад голов. Холанд и Перец готовы дать жару.

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Европа
Сборная Норвегии, что ты такое?
11:1 от Норвегии! Это не отбор на ЧМ-2026, а просто издевательство
11:1 от Норвегии! Это не отбор на ЧМ-2026, а просто издевательство

🏐 19:00: «Белогорье» — «Динамо» Москва, Кубок Победы, мужчины, 1/2 финала

Кубок Победы (м) . 1/2 финала
11 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
Белогорье
Белгород
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: москвичи снова докажут, что такой формат им на руку?

«Динамо» выиграло Кубок Столетия два года назад и Кубок Легенд в прошлом сезоне — предшественники Кубка Победы. Однако на групповом этапе команда Константина Брянского выглядела тяжело, дважды уступив казанскому «Зениту». «Белогорье» же стало лучшим в своём квартете, не оставив шансов «Зениту» из Петербурга и «Локомотиву». Но смогут ли «львы» сохранить форму на решающий этап? Или москвичам помогут домашние стены?

Статистика Кубка Победы
Групповой этап команды провели по-разному:
Восьмёрка лучших показала себя. Как прошёл групповой этап мужского Кубка Победы
Восьмёрка лучших показала себя. Как прошёл групповой этап мужского Кубка Победы

⚽️ 21:45: Эстония — Италия, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа I, 7-й тур

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 7-й тур
11 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Эстония
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: итальянцы снова устроят разнос?

Команды пересекались месяц назад, и команда Гаттузо никак не могла вскрыть эстонские ворота. А с 58-й минуты сделала это пять раз. Как долго сборная Эстонии продержится теперь, при поддержке родных болельщиков? А как много голов забьют Кин, Ретеги и Распадори? Им по-прежнему нужно догонять норвежцев, которые впереди на шесть очков, хоть и отыграли на матч больше.

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Европа
Итальянцы любят пощекотать нервы:
Это неописуемо. Италия упустила 4:2 на 90-й минуте, но забила ещё! Главное в отборе ЧМ
Это неописуемо. Италия упустила 4:2 на 90-й минуте, но забила ещё! Главное в отборе ЧМ

⚽️ 21:45: Сербия — Албания, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа K, 7-й тур

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 7-й тур
11 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Сербия
Не начался
Албания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: слишком принципиальное противостояние

Когда на поле пересекаются Сербия и Албания, всегда жарко. Разумеется, дело в политике. Но и про турнирные задачи не забываем. В группе K солидный отрыв создала Англия, а вот вторую строчку как раз оспаривают предстоящие соперники. У Албании на одно очко и один матч больше. Сербии нужно выбираться вперёд, иначе есть большой риск оценить ЧМ-2026 лишь в роли зрителей. Митрович и Влахович мобилизуются?

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Европа
Вот почему нужно следить за предстоящими матчами сборных:
10 интриг предстоящих матчей сборных. Тяжёлые соперники у России и гарантия огня у Сербии
10 интриг предстоящих матчей сборных. Тяжёлые соперники у России и гарантия огня у Сербии

⚽️ 21:45: Португалия — Ирландия, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа F, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 3-й тур
11 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Португалия
Не начался
Ирландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Криштиану снова порадует?

Криштиану гонится за 1000-м голом (сейчас их 946), и матчи сборных ему в этом помогают. В сентябре он дважды забил Армении, реализовал пенальти в противостоянии с венграми. Ирландия — на очереди. Приблизится ли Роналду к заветной цели? Если учитывать, что ирландцы пропустили по два мяча от Венгрии и Армении, задача не кажется невыполнимой. Ждём новость про круглую отметку в 950 голов?

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Европа
Криш сосредоточен. О чём сам и рассказал:
Роналду сделал публикацию в преддверии матчей сборной Португалии в отборе к ЧМ-2026

⚽️ 21:45: Испания — Грузия, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа E, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 3-й тур
11 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Испания
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: тяжёлое испытание для грузин

Сборная Испании — настоящий каток. Приехать в Турцию и закинуть хозяевам шесть безответных голов — что-то на теннисном. Много ли вы услышали тогда шуток про гейм, сет и матч? Наверняка. Как раз с турецкими футболистами грузинские соперничают за вторую строчку. И у тех, и у тех по три очка. Но кому-то бодаться с Болгарией, а кому-то — с Испанией. Даже без Ямаля испанцы готовы крушить.

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Европа
А что за история с Ямалем?
«Принимал обезболивающие, у него были проблемы». Ямаль поссорил «Барсу» и сборную Испании!
«Принимал обезболивающие, у него были проблемы». Ямаль поссорил «Барсу» и сборную Испании!

⚽️🎦 21:45: Болгария — Турция, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа E, 3-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 3-й тур
11 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Болгария
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Турции нужно оправдываться за 0:6 с Испанией

Знаете, кому хуже всех от 0:6 в матче Турции и Испании? Болгарии! Поражение турок в любом случае читалось. Но не настолько же разгромное! Теперь Гюлер, Чалханоглу, Актюркоглу и Йылдызу необходима реабилитация. Значит, они постараются вынести болгар с таким же перевесом. Посмотреть за их старанием можно будет в нашей бесплатной трансляции.

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Европа
С Грузией турецким звёздам тоже пришлось непросто:
Грузия немного не дотянула до грандиозного камбэка. Хвича забил слишком поздно
Грузия немного не дотянула до грандиозного камбэка. Хвича забил слишком поздно

⚽️ 23:00: Испания U20 — Колумбия U20, чемпионат мира, 1/4 финала

U20 ЧМ-2025 — финальный раунд . 1/4 финала
11 октября 2025, суббота. 23:00 МСК
Испания U20
Не начался
Колумбия U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: испанцам сложно на турнире

Сборная Испании — автоматически фаворит любого соревнования, где нужно пинать мяч. Хоть молодёжная, хоть основная. Но именно команде U20 на чемпионате мира непросто. После поражения от Марокко и ничьей с Мексикой был неиллюзорный риск вылететь. Ситуацию изменила минимальная победа над Бразилией. Украину прошли с ней же. Колумбийцы вот на турнире ещё не проигрывали, разобравшись с Саудовской Аравией и ЮАР. Испанцы тоже встанут в этот ряд?

Статистика ЧМ-2025 U20
Групповой этап МЧМ подарил сюрпризы:
Сенсационный провал Бразилии на ЧМ U20! И даже звёздная Испания еле проползла в плей-офф
Сенсационный провал Бразилии на ЧМ U20! И даже звёздная Испания еле проползла в плей-офф

🏒 23:00: «Калгари Флэймз» — «Сент-Луис Блюз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
11 октября 2025, суббота. 23:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Не начался
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Сент-Луис» Бучневича одержать первую победу в сезоне?

«Блюзмены» кошмарно начали регулярку, уступив «Миннесоте» с унизительным счётом 0:5. Команда Павла Бучневича — всего одна из двух, кто ещё не открыл счёт забитым голам в новом сезоне (наряду с «Баффало»). «Калгари» же уже почувствовал вкус побед. В первом матче регулярки «огоньки» переиграли «Эдмонтон» по буллитам. Потом, правда, получили оплеуху от «Ванкувера» — 1:5. Так что теперь обеим командам будет необходимо реабилитироваться за позорные поражения

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Капризов своими руками прибил команду Бучневича:
Видео
«Миннесота» разгромила «Сент-Луис» в матче НХЛ, у Капризова ассистентский хет-трик
Все новости RSS

