Топ-матчи субботы: Сербия — Албания, Медведев в полуфинале «тысячника» и хоккей

Лучший спорт 11 октября: Испания — Грузия в отборе к ЧМ-2026, «Трактор» — «Локомотив» — в КХЛ, Единая лига и волейбольный Кубок Победы!

🎾 14:00*: Даниил Медведев (Россия, 16) — Артур Риндеркнеш (Франция), Шанхай, 1/2 финала

Интрига: доберётся ли Медведев до первого за полтора года хардового финала?

Даниил Медведев продолжает набирать обороты на «Мастерсе» в Шанхае. В 1/4 финала он в двух сетах разобрался с австралийцем Алексом де Минором. Следующим соперником россиянина будет француз Артур Риндеркнеш. Теннисисты ранее встречались лишь раз — на US Open — 2022 сильнее в трёх сетах оказался россиянин. Победитель нового матча сразится в воскресенье за титул с кем-то из пары Новак Джокович — Валантен Вашеро.

🏒 14:00: «Трактор» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: кто выйдет победителем из ремейка финала Кубка Гагарина — 2025?

Финалисты последнего КГ по-разному начали сезон. «Локомотив» продолжил разрывать КХЛ. Железнодорожники с отрывом первые на Западе и вторые — в сводной таблице лиги. Ярославская команда будто не заметила перестановок на тренерском мостике. А вот дела «Трактора» пока не очень. Челябинцы одержали всего четыре победы в основное время в нынешнем сезоне и не особо радуют болельщиков качеством игры, зато держатся в топ-4 Востока. Хватит ли сил у банды Бенуа Гру сломить сопротивление мощного «Локомотива»?

⚽️ 15:00: «Спартак» Кострома — «КАМАЗ», Первая лига, 14-й тур

Интрига: лидер Первой лиги останется тем же?

«КАМАЗ» — одна из самых красивых в плане показываемого футбола команд Pari Первой лиги. Вот у неё и увели тренера: Ильдар Ахметзянов теперь будет спасать в Мир РПЛ «Оренбург». Справятся ли челнинцы в первом матче без него? Соперник, между прочим, лидирует, а единственное поражение допустил ещё в 1-м туре. Правда, в двух последних спартаковцы сыграли вничью. «Факел» близко. Удастся ли удержать место?

🏐 16:00: «Зенит-Казань» — «Зенит» Санкт-Петербург, Кубок Победы, мужчины, 1/2 финала

Интрига: сможет ли Алекно впервые победить Казань во главе Санкт-Петербурга?

В полуфинале нас ждёт дерби, а ещё и встреча финалистов прошлого сезона Суперлиги. Пока Владимир Алекно у руля петербургского «Зенита» казанский клуб ни разу не побеждал. Может быть, сейчас? Тем более что команда Алексея Вербова только сыгрывается с новыми связующими. Однако в группе казанцы показали 100-процентный результат, а вот петербуржцы пробились в «Финал четырёх» только со второй строчки.

🏀 16:30: «УНИКС» — «Уралмаш», регулярный чемпионат Единой лиги

Интрига: гости остановят казанцев?

УНИКС уверенно выиграл оба своих матча на старте нового сезона Единой лиги. Особенно примечательно, что казанцы разгромили «Зенит» со счётом 104:77. «Уралмаш» такой стабильностью похвастаться не может, имея в своём активе победу и поражение. Пока на выезде клуб из Екатеринбурга выступал лучше, может быть, на этот раз получится выиграть у одного из лидеров?

⚽️ 17:00: «Урал» — «Челябинск», Первая лига, 14-й тур

Интрига: екатеринбуржцам нужна реабилитация

Нормально ли, что один из главных фаворитов лиги дважды подряд проигрывает? А что ему устроил тотальный разнос «КАМАЗ»? 1:5 — с такой разностью «Урал» до этого устраивался ещё в РПЛ, когда в 2023-м гостил у «Зенита» (0:4). Тем не менее екатеринбуржцы отстают от первой строчки пока ещё на четыре очка — разрыв вполне рабочий. Нужно лишь исправиться за последние неудачи и остановить «Челябинск». Правда, есть нюанс: челябинцы не уступают никому вот уже восемь туров.

🏒 17:00: «Шанхайские Драконы» — «Динамо» Минск, регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: кто будет успешнее в битве главных сенсаций нового сезона КХЛ?

«Шанхайские Драконы» постепенно набирают обороты. Под руководством топ-тренера Жерара Галлана китайская команда уже забралась на третье место в конференции, причём по потерянным очкам она и вовсе вторая. Дела «Динамо» также складываются крайне хорошо. Дмитрий Квартальнов преобразил минскую команду, которая идёт нос в нос с «Драконами». Динамовцы занимают четвёртое место на Западе и лишь по дополнительным показателям уступают «Шанхаю». Это будет битва, как говорится, за четыре очка.

⚽️ 19:00: Венгрия — Армения, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа F, 3-й тур

Интрига: армяне цепляются за второе место

В группе F всего четыре команды. Прямую путёвку на ЧМ-2026 получит лишь одна, и наверняка речь о Португалии. А вот за место в плей-офф намечается бойня среди Армении, Венгрии и Ирландии. Армяне уже победили ирландцев дома, а теперь предстоит сразиться на выезде с венграми. По силе ли Сперцяну, Тикнизяну и Иву притормозить Собослаи, Керкеза и Орбана? Испытание крайне непростое.

Севикян, увы, Армении не поможет: Официально Эдгар Севикян получил травму и покинул расположение сборной Армении

⚽️ 19:00: Норвегия — Израиль, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа I, 7-й тур

Интрига: ждём килотонну голов?

Ох, какое же веселье намечается! Обе команды любят куражиться. Норвегия за два матча накидала бедной Молдавии 16 мячей! 16! Тремя угостила Италию, а Израиль — четырьмя (4:2). Израильтяне же устроили триллер с Италией (4:5), наглядно показав, что никого не боятся. Если тенденция не изменится, в новой норвежско-израильтянской дуэли нас вновь ждёт парад голов. Холанд и Перец готовы дать жару.

🏐 19:00: «Белогорье» — «Динамо» Москва, Кубок Победы, мужчины, 1/2 финала

Интрига: москвичи снова докажут, что такой формат им на руку?

«Динамо» выиграло Кубок Столетия два года назад и Кубок Легенд в прошлом сезоне — предшественники Кубка Победы. Однако на групповом этапе команда Константина Брянского выглядела тяжело, дважды уступив казанскому «Зениту». «Белогорье» же стало лучшим в своём квартете, не оставив шансов «Зениту» из Петербурга и «Локомотиву». Но смогут ли «львы» сохранить форму на решающий этап? Или москвичам помогут домашние стены?

⚽️ 21:45: Эстония — Италия, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа I, 7-й тур

Интрига: итальянцы снова устроят разнос?

Команды пересекались месяц назад, и команда Гаттузо никак не могла вскрыть эстонские ворота. А с 58-й минуты сделала это пять раз. Как долго сборная Эстонии продержится теперь, при поддержке родных болельщиков? А как много голов забьют Кин, Ретеги и Распадори? Им по-прежнему нужно догонять норвежцев, которые впереди на шесть очков, хоть и отыграли на матч больше.

⚽️ 21:45: Сербия — Албания, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа K, 7-й тур

Интрига: слишком принципиальное противостояние

Когда на поле пересекаются Сербия и Албания, всегда жарко. Разумеется, дело в политике. Но и про турнирные задачи не забываем. В группе K солидный отрыв создала Англия, а вот вторую строчку как раз оспаривают предстоящие соперники. У Албании на одно очко и один матч больше. Сербии нужно выбираться вперёд, иначе есть большой риск оценить ЧМ-2026 лишь в роли зрителей. Митрович и Влахович мобилизуются?

⚽️ 21:45: Португалия — Ирландия, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа F, 3-й тур

Интрига: Криштиану снова порадует?

Криштиану гонится за 1000-м голом (сейчас их 946), и матчи сборных ему в этом помогают. В сентябре он дважды забил Армении, реализовал пенальти в противостоянии с венграми. Ирландия — на очереди. Приблизится ли Роналду к заветной цели? Если учитывать, что ирландцы пропустили по два мяча от Венгрии и Армении, задача не кажется невыполнимой. Ждём новость про круглую отметку в 950 голов?

Криш сосредоточен. О чём сам и рассказал: Роналду сделал публикацию в преддверии матчей сборной Португалии в отборе к ЧМ-2026

⚽️ 21:45: Испания — Грузия, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа E, 3-й тур

Интрига: тяжёлое испытание для грузин

Сборная Испании — настоящий каток. Приехать в Турцию и закинуть хозяевам шесть безответных голов — что-то на теннисном. Много ли вы услышали тогда шуток про гейм, сет и матч? Наверняка. Как раз с турецкими футболистами грузинские соперничают за вторую строчку. И у тех, и у тех по три очка. Но кому-то бодаться с Болгарией, а кому-то — с Испанией. Даже без Ямаля испанцы готовы крушить.

⚽️🎦 21:45: Болгария — Турция, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа E, 3-й тур

Интрига: Турции нужно оправдываться за 0:6 с Испанией

Знаете, кому хуже всех от 0:6 в матче Турции и Испании? Болгарии! Поражение турок в любом случае читалось. Но не настолько же разгромное! Теперь Гюлер, Чалханоглу, Актюркоглу и Йылдызу необходима реабилитация. Значит, они постараются вынести болгар с таким же перевесом. Посмотреть за их старанием можно будет в нашей бесплатной трансляции.

⚽️ 23:00: Испания U20 — Колумбия U20, чемпионат мира, 1/4 финала

Интрига: испанцам сложно на турнире

Сборная Испании — автоматически фаворит любого соревнования, где нужно пинать мяч. Хоть молодёжная, хоть основная. Но именно команде U20 на чемпионате мира непросто. После поражения от Марокко и ничьей с Мексикой был неиллюзорный риск вылететь. Ситуацию изменила минимальная победа над Бразилией. Украину прошли с ней же. Колумбийцы вот на турнире ещё не проигрывали, разобравшись с Саудовской Аравией и ЮАР. Испанцы тоже встанут в этот ряд?

🏒 23:00: «Калгари Флэймз» — «Сент-Луис Блюз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: сможет ли «Сент-Луис» Бучневича одержать первую победу в сезоне?

«Блюзмены» кошмарно начали регулярку, уступив «Миннесоте» с унизительным счётом 0:5. Команда Павла Бучневича — всего одна из двух, кто ещё не открыл счёт забитым голам в новом сезоне (наряду с «Баффало»). «Калгари» же уже почувствовал вкус побед. В первом матче регулярки «огоньки» переиграли «Эдмонтон» по буллитам. Потом, правда, получили оплеуху от «Ванкувера» — 1:5. Так что теперь обеим командам будет необходимо реабилитироваться за позорные поражения